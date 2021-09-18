Росія відкриває дільниці в окупованому Придністров'ї, хоча МЗС Молдови просило від цього утриматися
Міністерство закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄІ) Молдови висловило жаль у зв'язку з тим, що російська сторона має намір відкрити 19 вересня в Придністров'ї 27 дільниць попри незгоду молдавської влади.
Як зазначили в МЗСЄІ, відкриття дільниць на неконтрольованій молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні МЗСЄІ, опублікованому 18 вересня.
У відомстві зазначили, що раніше посольство РФ у Молдові звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів на території республіки. І молдавська влада заявила, що немає жодних перешкод для відкриття виборчих дільниць у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади Молдови.
Водночас МЗСЄІ звернулося до російської сторони з проханням утриматися від відкриття 27 виборчих дільниць у Придністровському регіоні, адже там неможливо гарантувати необхідні умови безпеки для голосування.
За даними видання, в Придністров'ї 17 вересня відкрили чотири виборчі дільниці. Сьогодні, 18 вересня, на дільниці в Тирасполі проголосував і глава регіону Вадим Красносельський. А завтра, 19 вересня, в Придністров'ї планують відкрити 27 дільниць.
Також російські громадяни, що живуть у Молдові, можуть проголосувати на дільницях у Кишиневі, Бельцях, Комраті, Кагулі.
Нагадаємо, у Росії з 17 до 19 вересня включно вперше в історії відбуваються триденні парламентські вибори. Громадяни РФ обирають депутатів Держдуми, представників місцевих зборів і муніципалітетів та губернаторів.
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Чи там не дозволили.
А знизу дрібним шрифтом-"Працює снайпер"..
Але як пряма відповідь, як обмін на Крим - замало.
Та скільки ж з цього можна вигід отримати, це просто космос. Звісно якщо все зробити швидко і красиво.
Чіпляємо на гачок Європу - якщо хочете позбутися цього гнійника, ми передамо його Молдові в обмін на (НАТО, кредити, відчутна військова підтримка), а ні - повертаємо кацапську адміністрацію, але звісно без їх військ.
Повністю видаляємо власне загрозу для себе з того напрямку.
Показуємо різним йовбикам наші можливості на західному напрямку.
Найголовніше - маємо кацапів. Кацапи від такого бурлять шо автоклав. Нам гірше точно не буде, а там може і дах зірвати.
Так, зовнішня політика дуже цинічна.
ой...оё-ёй.... там жеж в Киеве на завтра гей-парад запланирован? да??? ну воооот! вот пусть оте там перед посольством и маршируют!!! ))))))))) и пусть традиционники их туда сгоняют и не выпускают до ночи))))))
Хто визнає ці вибори "той підарарас"