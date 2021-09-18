УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7380 відвідувачів онлайн
Новини
4 071 23

Росія відкриває дільниці в окупованому Придністров'ї, хоча МЗС Молдови просило від цього утриматися

Росія відкриває дільниці в окупованому Придністров'ї, хоча МЗС Молдови просило від цього утриматися

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄІ) Молдови висловило жаль у зв'язку з тим, що російська сторона має намір відкрити 19 вересня в Придністров'ї 27 дільниць попри незгоду молдавської влади.

Як зазначили в МЗСЄІ, відкриття дільниць на неконтрольованій молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні МЗСЄІ, опублікованому 18 вересня.

У відомстві зазначили, що раніше посольство РФ у Молдові звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів на території республіки. І молдавська влада заявила, що немає жодних перешкод для відкриття виборчих дільниць у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади Молдови.

Читайте також: "Буде радикалізація Держдуми Росії щодо України", - Гармаш про участь ОРДЛО в російських виборах

Водночас МЗСЄІ звернулося до російської сторони з проханням утриматися від відкриття 27 виборчих дільниць у Придністровському регіоні, адже там неможливо гарантувати необхідні умови безпеки для голосування.

За даними видання, в Придністров'ї 17 вересня відкрили чотири виборчі дільниці. Сьогодні, 18 вересня, на дільниці в Тирасполі  проголосував і глава регіону Вадим Красносельський. А завтра, 19 вересня, в Придністров'ї планують відкрити 27 дільниць.

Також російські громадяни, що живуть у Молдові, можуть проголосувати на дільницях у Кишиневі, Бельцях, Комраті, Кагулі.

Нагадаємо, у Росії з 17 до 19 вересня включно  вперше в історії відбуваються триденні парламентські вибори. Громадяни РФ обирають депутатів Держдуми, представників місцевих зборів і муніципалітетів та губернаторів.

Читайте також: За проведення "виборів" у Держдуму РФ в окупованому Криму та Донбасі Київ введе санкції проти 12 осіб, - Данілов

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) Молдова (2063) Придністров'я (473) росія (64911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Полная блокада вместе с Молдовой, а больше и ничего и не надо.
показати весь коментар
18.09.2021 21:18
+4
Хорошо у них там в ядиной расии подгорает - открывают участки в каждой клоаке - в самой срепной население видать начало прозревать...
показати весь коментар
18.09.2021 21:01
+4
ничего оно не прозревает. население там поддерживает своего любимого шизофреника
показати весь коментар
18.09.2021 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а в самій Молдові відкрили, як у нас в Києві ?

Чи там не дозволили.
показати весь коментар
18.09.2021 20:44 Відповісти
могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле. Источник:
показати весь коментар
18.09.2021 20:58 Відповісти
Тут же питання в тому, що на окупованих територіях чи офіційно? На окупованих це протизаконно.
показати весь коментар
18.09.2021 21:30 Відповісти
Хорошо у них там в ядиной расии подгорает - открывают участки в каждой клоаке - в самой срепной население видать начало прозревать...
показати весь коментар
18.09.2021 21:01 Відповісти
ничего оно не прозревает. население там поддерживает своего любимого шизофреника
показати весь коментар
18.09.2021 21:02 Відповісти
Та кулемети і банер -"************"...

А знизу дрібним шрифтом-"Працює снайпер"..
показати весь коментар
18.09.2021 21:06 Відповісти
Приднестровье нужно было оккупировать в ответ на оккупацию Крыма. увы
показати весь коментар
18.09.2021 21:14 Відповісти
Полная блокада вместе с Молдовой, а больше и ничего и не надо.
показати весь коментар
18.09.2021 21:18 Відповісти
В цілому, дико підтримую.
Але як пряма відповідь, як обмін на Крим - замало.

Та скільки ж з цього можна вигід отримати, це просто космос. Звісно якщо все зробити швидко і красиво.

Чіпляємо на гачок Європу - якщо хочете позбутися цього гнійника, ми передамо його Молдові в обмін на (НАТО, кредити, відчутна військова підтримка), а ні - повертаємо кацапську адміністрацію, але звісно без їх військ.

Повністю видаляємо власне загрозу для себе з того напрямку.

Показуємо різним йовбикам наші можливості на західному напрямку.

Найголовніше - маємо кацапів. Кацапи від такого бурлять шо автоклав. Нам гірше точно не буде, а там може і дах зірвати.
Так, зовнішня політика дуже цинічна.
показати весь коментар
18.09.2021 21:55 Відповісти
тут даже ничего сказать не можем - у самих такая же фигня! ордло за пачку печенья поперло голосовать на ростов... а в Киеве в посольстве...

ой...оё-ёй.... там жеж в Киеве на завтра гей-парад запланирован? да??? ну воооот! вот пусть оте там перед посольством и маршируют!!! ))))))))) и пусть традиционники их туда сгоняют и не выпускают до ночи))))))
показати весь коментар
18.09.2021 21:16 Відповісти
Московити як завжди влізли в чужу хату і гадять
показати весь коментар
18.09.2021 21:24 Відповісти
Сожалеют... Сожалейте дальше, не обляпайтесь!
показати весь коментар
18.09.2021 21:25 Відповісти
Тут така ржака... Дивимося на адресу, на фото, де ***** проголосував.
показати весь коментар
18.09.2021 21:37 Відповісти
Говноеды РАБссии запретили грузинский язык в оккупированной Абхазии...,Мавзолейные бараны,теперь понимаю,зачем надо перейти на Латиницу всем бывшим Совкам дохлого сссра....
показати весь коментар
18.09.2021 22:02 Відповісти
Раздача мавзолейных Аусвайсов Путлера продолжается.... население РАБссии вымирает...,тут я согласен с Марго Симоньян...,из Даунбассцев и других народов долбанного СССра получится хорошая РАБсила.... а Украинский паспорт еще заслужить надо... як каже Роман Цимбалюк...
показати весь коментар
18.09.2021 22:11 Відповісти
вибори нелигітимні, дума РФ негітимна.

Хто визнає ці вибори "той підарарас"
показати весь коментар
18.09.2021 22:15 Відповісти
Домовлятися з кацапом ,даремно гаяти свій час.
показати весь коментар
18.09.2021 22:48 Відповісти
Сцать молдавани проти рахи кіпіш піднімати, хоча спільного кордону немають. За чауса їх аж розривало, а тут на молдавський суверенітет москалі смачно харкнули
показати весь коментар
18.09.2021 22:55 Відповісти
Да сколько можно с этим присраковьем пацкаться. Со всех сторон окружено Молдовой и Украиной и нельзя справиться. Что-то тут не то....
показати весь коментар
19.09.2021 11:56 Відповісти
 
 