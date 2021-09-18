Росія відкриває дільниці в окупованому Придністров'ї, хоча МЗС Молдови просило від цього утриматися

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції (МЗСЄІ) Молдови висловило жаль у зв'язку з тим, що російська сторона має намір відкрити 19 вересня в Придністров'ї 27 дільниць попри незгоду молдавської влади.

Як зазначили в МЗСЄІ, відкриття дільниць на неконтрольованій молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази", - йдеться в повідомленні МЗСЄІ, опублікованому 18 вересня.

У відомстві зазначили, що раніше посольство РФ у Молдові звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів на території республіки. І молдавська влада заявила, що немає жодних перешкод для відкриття виборчих дільниць у населених пунктах, що перебувають під контролем конституційної влади Молдови.

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Водночас МЗСЄІ звернулося до російської сторони з проханням утриматися від відкриття 27 виборчих дільниць у Придністровському регіоні, адже там неможливо гарантувати необхідні умови безпеки для голосування.

За даними видання, в Придністров'ї 17 вересня відкрили чотири виборчі дільниці. Сьогодні, 18 вересня, на дільниці в Тирасполі проголосував і глава регіону Вадим Красносельський. А завтра, 19 вересня, в Придністров'ї планують відкрити 27 дільниць.

Також російські громадяни, що живуть у Молдові, можуть проголосувати на дільницях у Кишиневі, Бельцях, Комраті, Кагулі.

Нагадаємо, у Росії з 17 до 19 вересня включно вперше в історії відбуваються триденні парламентські вибори. Громадяни РФ обирають депутатів Держдуми, представників місцевих зборів і муніципалітетів та губернаторів.

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