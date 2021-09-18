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Чемпіон України з баскетболу потрапляє у груповий турнір Ліги чемпіонів: у вирішальному матчі вирвали перемогу у росіян

Чемпіон України з баскетболу потрапляє у груповий турнір Ліги чемпіонів: у вирішальному матчі вирвали перемогу у росіян

Український баскетбольний клуб "Прометей" обіграв російську "Парму" і став першим українським клубом, який вийшов у груповий етап баскетбольної Ліги чемпіонів через кваліфікацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Фінальний матч відбувся 18 вересня. Українська команда обіграла російську з рахунком 67:65.

"Прометей" на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський "Левські" (96:56) і чеську "Опаву" (100:78).

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"Парма" перемогла ізраїльський "Хапоель" (Ейлат) із рахунком 79:76, а потім обіграла французький "Ле Ман" (82:69).

За даними видання, суперниками "Прометея" по групі А в Лізі чемпіонів стануть іспанська команда "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".

В основному етапі ЛЧ зіграють 32 команди, які будуть поділені на 8 груп.

Нагадаємо, що в основному раунді ЛЧ грав тільки один український клуб - "Хімік", який отримав пряму путівку в розіграш.

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Автор: 

Ліга чемпіонів (201) перемога (488) баскетбол (49)


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Топ коментарі
+11
Молодцы парни! **** Беева опять что-нибудь себе сломает, желательно на этот раз челюсть. После этого начнет наконец-то говорить нужным местом свои высеры про Украину.
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18.09.2021 21:33
+5
Респект...
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18.09.2021 21:31
+5
Здесь даже не важно, какой это дивизион и насколько он популярен. Главное КТО и у кого выиграл))
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18.09.2021 21:55
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уже появились фотки как они обнимаются с московитами?
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18.09.2021 21:03 Відповісти
Это не в этом клубе играет сын коломойши?
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18.09.2021 21:08 Відповісти
тільки що прочитав що Прометей виграв у Парми з Пермі. Дуже потужно.
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18.09.2021 21:14 Відповісти
Респект...
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18.09.2021 21:31 Відповісти
Молодцы парни! **** Беева опять что-нибудь себе сломает, желательно на этот раз челюсть. После этого начнет наконец-то говорить нужным местом свои высеры про Украину.
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18.09.2021 21:33 Відповісти
В Росії будуть битися головами об стіну бо Прометей переміг Парму. Це нонсенс. Перемога століття.
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18.09.2021 21:48 Відповісти
Представляю, как сейчас за поребриком рвёт пуканы 😂🤣😅
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18.09.2021 21:47 Відповісти
Лига чемпионов в баскетболе это второй дивизион, как Кубок УЕФА в футболе. Сомнительно что они знаю об этом турнире. Я тоже первый раз узнал о нем только сейчас. Главный турнир называется Евролига.
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18.09.2021 21:52 Відповісти
Здесь даже не важно, какой это дивизион и насколько он популярен. Главное КТО и у кого выиграл))
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18.09.2021 21:55 Відповісти
Орижин,а ты вообще в курсе,что последний Кубок УЕФА выиграл "Шахтер" из Донецка?Ты из какой пещеры вылез?Нет Кубка УЕФА,есть Лига Европы.Твои сравнения не корректны,как со спортивной,так и с точки зрения простой эрудиции.Вы невежда в спорте...
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18.09.2021 22:03 Відповісти
По привычке назвал, спасибо что поправили.
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18.09.2021 22:13 Відповісти
Драть будемо московитів як сидорову козу. Я не знаю Сидорова і його кози, але приємно.
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18.09.2021 22:04 Відповісти
Прометей жжёт.Красавы
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18.09.2021 22:15 Відповісти
как говорится, "вырвали очко"
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19.09.2021 00:16 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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19.09.2021 09:49 Відповісти
 
 