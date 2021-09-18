Чемпіон України з баскетболу потрапляє у груповий турнір Ліги чемпіонів: у вирішальному матчі вирвали перемогу у росіян
Український баскетбольний клуб "Прометей" обіграв російську "Парму" і став першим українським клубом, який вийшов у груповий етап баскетбольної Ліги чемпіонів через кваліфікацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.
Фінальний матч відбувся 18 вересня. Українська команда обіграла російську з рахунком 67:65.
"Прометей" на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський "Левські" (96:56) і чеську "Опаву" (100:78).
"Парма" перемогла ізраїльський "Хапоель" (Ейлат) із рахунком 79:76, а потім обіграла французький "Ле Ман" (82:69).
За даними видання, суперниками "Прометея" по групі А в Лізі чемпіонів стануть іспанська команда "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".
В основному етапі ЛЧ зіграють 32 команди, які будуть поділені на 8 груп.
Нагадаємо, що в основному раунді ЛЧ грав тільки один український клуб - "Хімік", який отримав пряму путівку в розіграш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль