Жителів окупованої Луганщини привезли на вибори до РФ: "Сказали, що після видачі паспорта потрібно буде їхати на виборчу дільницю"

Близько 400 жителів окупованої частини Луганщини 17 вересня отримали російські паспорти в Ростовській області, відразу після чого їх автобусами доставили на виборчі дільниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кавказький вузол".

На виборчій дільниці №966, яка розташована в районному Палаці культури в Красному Сулині Ростовської області голосували як місцеві жителі, так і мешканці окупованої Луганщини, інформує кореспондент "Кавказького вузла".

Спостерігачі сказали виданню, що явка, якщо не брати до уваги жителів окупованих територій, не дуже висока.

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Жителі Луганщини спочатку отримували в Красному Сулині російські паспорти, а потім їх везли голосувати.

Із засобами масової інформації привезені спілкувалися неохоче. Одна з приїжджих розповіла кореспонденту "Кавказького вузла", що живе в Алчевську. Вона сказала, що доїхала добре. "Спочатку ми отримали паспорти, а потім нас привезли на виборчу дільницю [...] Я сподіваюся, що з цими виборами настане якась стабільність. Хочеться вже увійти до складу Росії, а то зараз все так незрозуміло. У нас зараз все спокійно, я працюю. Але багато молодих людей знайти роботу не можуть", - поскаржилася жінка.

Деякі люди зізналися, що навіть не знають кандидатів, інші сказали, що вивчили інформацію про всіх кандидатів в інтернеті і вирішили, за кого голосуватимуть.

"Їхали ми сюди три години. Я, якщо чесно, навіть не в курсі, за кого голосувати, я не знаю кандидатів. Мені взагалі не казали, за кого треба голосувати. Просто сказали, що після видачі паспорта потрібно буде їхати на виборчу дільницю", - розповіла кореспонденту "Кавказького вузла" Ганна. Вона живе в Краснодоні, навчається і працює. "Зарплати у нас, звичайно, дуже маленькі", - поскаржилася жінка. Вона сказала, що її змусили проголосувати, не уточнивши подробиці.

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Біля автобуса всім, хто проголосував, роздавали пакунки з багажника автобуса. Водій автобуса розповів виданню, що це вода і продукти.

Пенсіонерка з хутора Великий Суходіл розповіла кореспонденту "Кавказького вузла", що проголосувала із задоволенням, а коли отримувала російський паспорт, то розплакалася. За її словами, голосувати її ніхто не змушував. "Я потомствена козачка, мій дід був козаком. Я сподіваюся, дуже хочу, щоб після цих виборів ми повноцінно увійшли до складу Росії", - заявила вона.

Багато опитаних виданням пов’язують ці вибори з можливістю увійти до складу Росії. Їм набридла невизначеність. Можливо, видача паспортів і голосування, нарешті, щось змінять, зазначали вони.

Загалом 17 вересня на чотирьох автобусах на виборчу дільницю в Красний Сулин приїхали 200 осіб, ще 200 приїхали на дільницю у хутір Платово Красносулинского району, розповів співробітник виборчкому.

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Видання нагадує, що у 2020 році перед голосуванням щодо поправок до Конституції у різних районах Ростовської області було виділено 12 дільниць для голосування громадян Росії, які проживають у ОРДЛО. Частина цих виборчих дільниць зрештою була порожньою, хоча про активну явку жителів Донбасу на загальноросійському голосуванні відзвітували голови комісій в Красному Сулині, Новошахтинську і Таганрозі. Опитані "Кавказьким вузлом" приїжджі більше цікавилися можливістю зробити покупки, ніж голосуванням.