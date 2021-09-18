Жителів окупованої Луганщини привезли на вибори до РФ: "Сказали, що після видачі паспорта потрібно буде їхати на виборчу дільницю"
Близько 400 жителів окупованої частини Луганщини 17 вересня отримали російські паспорти в Ростовській області, відразу після чого їх автобусами доставили на виборчі дільниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Кавказький вузол".
На виборчій дільниці №966, яка розташована в районному Палаці культури в Красному Сулині Ростовської області голосували як місцеві жителі, так і мешканці окупованої Луганщини, інформує кореспондент "Кавказького вузла".
Спостерігачі сказали виданню, що явка, якщо не брати до уваги жителів окупованих територій, не дуже висока.
Жителі Луганщини спочатку отримували в Красному Сулині російські паспорти, а потім їх везли голосувати.
Із засобами масової інформації привезені спілкувалися неохоче. Одна з приїжджих розповіла кореспонденту "Кавказького вузла", що живе в Алчевську. Вона сказала, що доїхала добре. "Спочатку ми отримали паспорти, а потім нас привезли на виборчу дільницю [...] Я сподіваюся, що з цими виборами настане якась стабільність. Хочеться вже увійти до складу Росії, а то зараз все так незрозуміло. У нас зараз все спокійно, я працюю. Але багато молодих людей знайти роботу не можуть", - поскаржилася жінка.
Деякі люди зізналися, що навіть не знають кандидатів, інші сказали, що вивчили інформацію про всіх кандидатів в інтернеті і вирішили, за кого голосуватимуть.
"Їхали ми сюди три години. Я, якщо чесно, навіть не в курсі, за кого голосувати, я не знаю кандидатів. Мені взагалі не казали, за кого треба голосувати. Просто сказали, що після видачі паспорта потрібно буде їхати на виборчу дільницю", - розповіла кореспонденту "Кавказького вузла" Ганна. Вона живе в Краснодоні, навчається і працює. "Зарплати у нас, звичайно, дуже маленькі", - поскаржилася жінка. Вона сказала, що її змусили проголосувати, не уточнивши подробиці.
Біля автобуса всім, хто проголосував, роздавали пакунки з багажника автобуса. Водій автобуса розповів виданню, що це вода і продукти.
Пенсіонерка з хутора Великий Суходіл розповіла кореспонденту "Кавказького вузла", що проголосувала із задоволенням, а коли отримувала російський паспорт, то розплакалася. За її словами, голосувати її ніхто не змушував. "Я потомствена козачка, мій дід був козаком. Я сподіваюся, дуже хочу, щоб після цих виборів ми повноцінно увійшли до складу Росії", - заявила вона.
Багато опитаних виданням пов’язують ці вибори з можливістю увійти до складу Росії. Їм набридла невизначеність. Можливо, видача паспортів і голосування, нарешті, щось змінять, зазначали вони.
Загалом 17 вересня на чотирьох автобусах на виборчу дільницю в Красний Сулин приїхали 200 осіб, ще 200 приїхали на дільницю у хутір Платово Красносулинского району, розповів співробітник виборчкому.
Видання нагадує, що у 2020 році перед голосуванням щодо поправок до Конституції у різних районах Ростовської області було виділено 12 дільниць для голосування громадян Росії, які проживають у ОРДЛО. Частина цих виборчих дільниць зрештою була порожньою, хоча про активну явку жителів Донбасу на загальноросійському голосуванні відзвітували голови комісій в Красному Сулині, Новошахтинську і Таганрозі. Опитані "Кавказьким вузлом" приїжджі більше цікавилися можливістю зробити покупки, ніж голосуванням.
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И скоту, который едет на бойню, лекции не читают.
"Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата Государственной Думы по этому одномандатному избирательному округу. Право избирать депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу имеет также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/b412166616f8f13301bd6ca8ea5d73bab119d7af/#dst101792 частью 4.1 статьи 17 настоящего Федерального закона для голосования в пределах одномандатного избирательного округа, в котором он зарегистрирован по месту пребывания".
Напишите проще. Голосовать на расее, может только тот, кто имеет ПРОПИСКУ с соответствующей регистрацией в парашостане.
Да еще и за их Счёт! Вот это нашли лошар!