Вакцина Moderna захищає від важкої форми COVID-19 краще, ніж Pfizer і Johnson & Johnson, - дослідження

Дослідження американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що вакцина компанії Moderna проти COVID-19 найефективніша для запобігання госпіталізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в Центрі підрахували, що вакцинація Moderna на 93% захищає від госпіталізації, а Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson - на 88% і 71% відповідно.

"Хоча ці реальні дані свідчать про певний розподіл рівня захисту залежно від вакцини, усі схвалені або дозволені FDA засоби проти хвороби COVID-19 забезпечують істотний захист пацієнта від шпиталізації з COVID-19", - йдеться у звіті CDC, який наводить The Hill.

Як зазначається, у дослідженні взяли участь понад 3 600 дорослих, які були шпиталізовані до 21 лікарні США у 18 штатах у період з 11 березня до 15 серпня. З них 1 682 людини отримали позитивні результати тесту на COVID-19, інші вважалися контрольною групою. Дорослі з ослабленим імунітетом участі у дослідженні не брали.

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Більшість учасників дослідження (64%) були невакциновані. Майже 13% були повністю щеплені вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені засобом від компанії Pfizer та 3,1% - щеплені медзасобом від Johnson & Johnson.

Згідно з висновками дослідників, ефективність вакцинації серед щеплених засобом Moderna досягла 93% у період від 14 до 120 днів після другого введення дози та трохи знизилася до 92% приблизно за чотири місяці від того дня.

Як повідомлялося, кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на ранок 18 вересня становить 228 421 911 випадків, зокрема зафіксовано 4 692 937 смертей, одужали від недуги 205 000 800 людей.

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