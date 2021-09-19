У Польщі потрібно відкрити більше шкіл з українською мовою навчання, а також розширити українське телемовлення, - посол Дещиця

Для громадян України в Польщі потрібно збільшити кількість шкіл з навчанням українською мовою, а також українське телемовлення.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відчуття комфорту і впевненості українців у Польщі залежить насамперед від рівня легальності їхнього перебування в країні.

"Хто перебуває в країні легально, почуваються впевнено — бо якщо щось трапилося, можна звернутися до поліції, до консульства", — сказав Дещиця.

Це також впливає і на медичне обслуговування, що особливо важливо в період пандемії коронавірусу.

"Тут майже всі могли отримати медичну допомогу, якщо хтось захворів. Звичайно, якщо у громадян України є медстраховка — це розв'язує багато питань, до того ж лікування дешевше. Але навіть зараз українці, які перебувають у Польщі, вакциновані або планують вакцинуватися. Тому що підприємства організовують вакцинацію всіх працівників. І в цьому разі не ділять на поляк, українець, білорус... Також наші громадяни можуть зробити щеплення від COVID-19 через сімейного лікаря, якому вони тут відповідають", — пояснив посол.

Основною проблемою для сімей мігрантів з України Дещиця назвав брак шкіл з навчанням українською мовою.

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"Їх дуже мало. Так, наші громадяни можуть відправити своїх дітей в польські школи. Але якщо хочуть, щоб вони вивчали українську мову або культуру, таких шкіл дуже мало, потрібно їх збільшувати. Те ж саме з телебаченням — всього, здається, одна програма на тиждень [українською мовою], це дуже мало. У Польщі утворилася вже нова хвиля еміграції, вони випускають свою українську газету. Але, мені здається, цього замало для такої кількості українців, яка тут перебуває", — вважає посол.

Нагадаємо, у Польщі легально працюють майже 400 тис. громадян України та навчаються понад 50 тис. студентів. При цьому, за даними Держстату Польщі, в країні проживає 1,3 млн українців.