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У Польщі потрібно відкрити більше шкіл з українською мовою навчання, а також розширити українське телемовлення, - посол Дещиця

У Польщі потрібно відкрити більше шкіл з українською мовою навчання, а також розширити українське телемовлення, - посол Дещиця

Для громадян України в Польщі потрібно збільшити кількість шкіл з навчанням українською мовою, а також українське телемовлення.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відчуття комфорту і впевненості українців у Польщі залежить насамперед від рівня легальності їхнього перебування в країні.

"Хто перебуває в країні легально, почуваються впевнено — бо якщо щось трапилося, можна звернутися до поліції, до консульства", — сказав Дещиця.

Це також впливає і на медичне обслуговування, що особливо важливо в період пандемії коронавірусу.

"Тут майже всі могли отримати медичну допомогу, якщо хтось захворів. Звичайно, якщо у громадян України є медстраховка — це розв'язує багато питань, до того ж лікування дешевше. Але навіть зараз українці, які перебувають у Польщі, вакциновані або планують вакцинуватися. Тому що підприємства організовують вакцинацію всіх працівників. І в цьому разі не ділять на поляк, українець, білорус... Також наші громадяни можуть зробити щеплення від COVID-19 через сімейного лікаря, якому вони тут відповідають", — пояснив посол.

Основною проблемою для сімей мігрантів з України Дещиця назвав брак шкіл з навчанням українською мовою.

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"Їх дуже мало. Так, наші громадяни можуть відправити своїх дітей в польські школи. Але якщо хочуть, щоб вони вивчали українську мову або культуру, таких шкіл дуже мало, потрібно їх збільшувати. Те ж саме з телебаченням — всього, здається, одна програма на тиждень [українською мовою], це дуже мало. У Польщі утворилася вже нова хвиля еміграції, вони випускають свою українську газету. Але, мені здається, цього замало для такої кількості українців, яка тут перебуває", — вважає посол.

Нагадаємо, у Польщі легально працюють майже 400 тис. громадян України та навчаються понад 50 тис. студентів. При цьому, за даними Держстату Польщі, в країні проживає 1,3 млн українців.

Автор: 

мігранти (1105) Польща (8478) Дещиця Андрій (109)


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Топ коментарі
+13
Дурня. Якщо ти їдеш в іншу країну, приймай її звичаї, порядки і мову. Це буде чесно як для українців в Польші, так і для іноземців (наприклад росіян) в Україні. На місці поляків я б послав Дещицю, а то хто зна чого потім від понаєхавших чекати.
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19.09.2021 00:34
+11
Писал какой нибудь малорос, правильно: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".
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19.09.2021 00:42
+11
Я считаю, что требовать понаехам в другой стране свои школы и все остальное, когда это все есть в Украине - верх наглости на примере русских. Только те, кто не имеют своего государства, где могли бы реализовывать свою идентичность из за поглощения их народа - могут что-то требовать.

А понаехи - чемодан-вокзал-додому.
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19.09.2021 00:46
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1.Ти, пропонуєш вирішення лише на рівні мікрокосмосу (1 людини), але не пропонуєш на рівні макрокосмосу( суспільства). Все рівно хтось має "заносити дупи" чи в Україні чи в Польщі, а навіть якщо один працівник набуде затребуваної професії то його стару роботу всерівно хтось має робити. Твій підхід - брати на себе відповідальніість та ставати "творцем своєї власної долі", лише перекладає нікчемну роботу на інші плечі.

2.Ти, й надалі ігноруєш генетику та епігенетику, як інтелектуальний та морально-діловий бар'єр, для здобуття затребуваної та високоприбуткової професії. Я не згідний з тим, що треба лише захотіти й постаратись і можна стати: програмістом, лікарем, TIG-зварщиком чи сантехніком...

3. Для чого вибирати довгий шлях і здобувати спеціальність, коли можна вибрати короткий і заробити гроші тут і зараз? Адже в кінцевому рахунку важливі лише $, а не як ти їх заробляєш.

4. Ти ігноруєш, попит та пропозицію на робочу силу, збільшення кількості спеціалістів на ринку праці призведе до зменшення їх заробітків, та й в конкуренції за робоче місце все одну будуть ті хто програє.

Надіюсь, ти зрозумієш, як можна не заробляти в Україні цих 2-3к злотих і спустишся з небес на землю та зрозумієш що кожному своє.
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19.09.2021 20:36 Відповісти
В Україні діє п'ять шкіл із польською мовою навчання. Чотири з них знаходяться на Львівщині, дві у Львові (№10 та №24), та ще - в Мостиськах і в селі Стрілецьке Мостиського району. Ще одна школа є в місті Городку Хмельницької області.
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19.09.2021 08:23 Відповісти
Зачем? Чтобы зеленорылые потом там Зенуковощей выбирали?
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19.09.2021 08:46 Відповісти
Нельзя призывать к тому, что запрещает в своей стране!
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19.09.2021 11:14 Відповісти
Украина когда с 2014 по 2021 напала на Польшу? казламордій ти труп...
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19.09.2021 23:36 Відповісти
В Украине много школ для русских так открыли?
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19.09.2021 15:56 Відповісти
Телепню, за часів срср в Україні було більше расєйських шкіл як українських, тому нових расєйських шкіл не треба буде відкривати ще як мінімум 500 років...)))
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19.09.2021 16:22 Відповісти
В рассейе много школ для Украинцев так открыли?
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19.09.2021 23:34 Відповісти
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