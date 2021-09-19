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Делегацію України для роботи в Генасамблеї ООН очолить глава МЗС Кулеба, - розпорядження Зеленського

Делегацію України для роботи в Генасамблеї ООН очолить глава МЗС Кулеба, - розпорядження Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ, опублікований на сайті ОП.

Згідно з розпорядженням, очолить делегацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Його заступником стане постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Також до складу делегації увійшли: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, заступник голови ОП Андрій Сибіга, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, завідувачка відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики і стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишин, постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС Діна Мартіна і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко. Четверо останніх вказані як "заступник члена делегації".

Також читайте: Генасамблея ООН включила до порядку денного питання окупованих територій України, - МЗС

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі зокрема і з генеральним секретарем ООН, а також з главами держав і представниками інших міжнародних організацій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) ООН (3337) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Очухалось, зелене , проспалось после визита к Байдену?

14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.

лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
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19.09.2021 01:35
+8
""Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки", - зауважив Кислиця."
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19.09.2021 01:24
+5
а як же верховний завгосп ?
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19.09.2021 01:00
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а як же верховний завгосп ?
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19.09.2021 01:00 Відповісти
Лена ж не летить , ревнувати ні до кого!
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19.09.2021 01:33 Відповісти
Візи не дали, заявили що брехунам там нічого робити.
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19.09.2021 07:03 Відповісти
""Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки", - зауважив Кислиця."
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19.09.2021 01:24 Відповісти
"Фактически, внешне так оно и было: послы СССР в иностранных государствах стали послами России (другие республики в посольства не пустили), все советские конвенции и международные договоры продолжили действовать для России, фактически даже бывших советских граждан за рубежом СССР паспортизировали паспортами Российской Федерации (что привело к последующему выборочному пересмотру решений, так как законом России о гражданстве это предусмотрено не было). Представитель СССР при ООН с 1990 года Юлий Воронцов с 24 декабря 1991 года "явочным порядком" стал представителем России и пробыл на своём посту до 1994 года (операция "по смене таблички", как он потом скажет в одном из интервью). Вместе с тем, даже "смене таблички" предшествовало принятие Решения Совета глав государств СНГ от 21.12.1991 о членстве государств Содружества в ООН и других международных организациях, в соответствии с которым Государства Содружества "поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях", а "Республика Беларусь, РСФСР, Украина окажут другим государствам Содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в ООН и других международных организациях.""
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19.09.2021 01:34 Відповісти
Когда развалился ссср , раша забрала и школы для детей послов при посольствах . И дипломатам бывших республик приходилось в эти школы отправлять учиться своих детей, т к детей привозили в разные страны БЕЗ знания английского или местного языка. Таким образом раша до сих пор сохраняет влияние на дипломатов из пост совковых стран.

украинским дипломатам запрещено учить детей в этих кацапских школах. Но некоторые украинские бизнесмены продолжают обучать там детей от безвыходности , т к дети не знают ,кроме русского никаких языков.
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19.09.2021 08:51 Відповісти
Очухалось, зелене , проспалось после визита к Байдену?

14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.

лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
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19.09.2021 01:35 Відповісти
Зеля как и его кумир бункерфюрер решил опаздывать на международные встречи.
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19.09.2021 08:15 Відповісти
Не надо путать мягкое с зебилами73%
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19.09.2021 09:44 Відповісти
"Грають на боці Путіна? YouTube, Google і Telegram блокують роботу Розумного голосування Навального на тлі виборів у Держдуму РФ"
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19.09.2021 01:44 Відповісти
Вибачте, але ні. Тупо бабло. На росії бидла неміряно, і такі відомі компанії, які у цивілізованих країнах мають свою політику, принципи, в рашці гребут таке бабло як ніде більше у світі. Зиск з роботи там, переважаэ все інше.
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19.09.2021 01:58 Відповісти
сто відсотків. Один шустряк повідомляв як Чубайс,Гайдар, Кох "розбирались" із зовнішнім балансом СРСР. Тупо пропонували за відкат "пробачити" борги. Так простили багатомільонний борг Чехії за хабар, Тоді Чубайс і представляв "Сімью" у всіх переговорах. На цих "прощеннях" і сформувалась активна політика Кремля. А іншими республіками СРСР була концепція Ільфа та Петрова - Пилите Шура гири, пилите, они золотие

кислиця таки справжній предстатвник України в ООН, впевненість в собі, гордість за Україну, не п ересічна освіта. Навіть на думку не приходила форма заміни СРСР на рейх. в 1991 році рейх тільки майно ділив. Визнавав себе правонаступником тільки майна. Наші манкурти тоді погодились.

А от щоб рейх ввели в раду безпеки ООН такого не було, тому і Небензя там веде себе зверхньо. Типу як один з його замів кричав на посла бритів -в глаза мне смотри, в глаза.

А наш кренделдь не голова делегації, летять різними літаками. чи що ? а завгоспу ООН не потрібна, ранг не той, Путін не їде, Платонович теж, сильні світу віджпочивають то і завгосп відпочине.
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19.09.2021 05:50 Відповісти
О, мало не забув: коньяк, шампанське. Французи спочатку стали в позу а потім нагнулися у позицію. Гадаю вся Европа споживаэ на порядок а може і на десять менше алкоголю ніж бухалово в расее. Бабло завжди перемагае зло. Алкоголь це зло.
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19.09.2021 02:05 Відповісти
Время для выступления проедствителя Украины на Генассамблее 22 сентября...
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19.09.2021 04:48 Відповісти
Хоч не "найвеличніший" виступатиме, бо якось стрьомно?
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19.09.2021 07:06 Відповісти
Розважатиме публіку грою на піаніні десь у фойє на перервах.
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19.09.2021 07:56 Відповісти
так оно таки не едет на ассамблею?
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19.09.2021 08:22 Відповісти
Меньше позора от Зеуродца хрипатого карлика
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19.09.2021 08:49 Відповісти
Какаяразніца? Максимум, що дозволить дерьмак кулебі, це озвучувати його тези.
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19.09.2021 10:50 Відповісти
А ЗРЯ! Дещицу нужно было отправить /и только с одной короткой фразой из двух слов и знаком "тире"между ними/!
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19.09.2021 10:52 Відповісти
Що обісрався зЄлєпукін??????? тОбі і насправді там не ма що робити, позорити Україну черговий раз!!!! Двох слів без паперу не можеш зв"язати, а що як хтось питання якісь задасть?????? той кулеба хоч язик підвішаний , але все одно підлабузник, " мені президент телефонує"!!!!!!!!
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19.09.2021 12:13 Відповісти
дЄрмак , що пролітає 😆?, айайяй 🤣
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19.09.2021 13:33 Відповісти
 
 