Делегацію України для роботи в Генасамблеї ООН очолить глава МЗС Кулеба, - розпорядження Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ, опублікований на сайті ОП.

Згідно з розпорядженням, очолить делегацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Його заступником стане постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Також до складу делегації увійшли: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, заступник голови ОП Андрій Сибіга, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, завідувачка відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики і стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишин, постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС Діна Мартіна і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко. Четверо останніх вказані як "заступник члена делегації".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі зокрема і з генеральним секретарем ООН, а також з главами держав і представниками інших міжнародних організацій.