Делегацію України для роботи в Генасамблеї ООН очолить глава МЗС Кулеба, - розпорядження Зеленського
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення делегації для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ, опублікований на сайті ОП.
Згідно з розпорядженням, очолить делегацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Його заступником стане постпред України при ООН Сергій Кислиця.
Також до складу делегації увійшли: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, заступник голови ОП Андрій Сибіга, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, завідувачка відділу багатостороннього співробітництва Директорату з питань зовнішньої політики і стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишин, постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС Діна Мартіна і заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко. Четверо останніх вказані як "заступник члена делегації".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі зокрема і з генеральним секретарем ООН, а також з главами держав і представниками інших міжнародних організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
украинским дипломатам запрещено учить детей в этих кацапских школах. Но некоторые украинские бизнесмены продолжают обучать там детей от безвыходности , т к дети не знают ,кроме русского никаких языков.
14 сентября открылась 76 сессия Генассамблеи ООН.
лошара 18 сентября изволил распорядиться о создании украинской делегации))) Хорошо, что не 30го сентября. тормоз...
кислиця таки справжній предстатвник України в ООН, впевненість в собі, гордість за Україну, не п ересічна освіта. Навіть на думку не приходила форма заміни СРСР на рейх. в 1991 році рейх тільки майно ділив. Визнавав себе правонаступником тільки майна. Наші манкурти тоді погодились.
А от щоб рейх ввели в раду безпеки ООН такого не було, тому і Небензя там веде себе зверхньо. Типу як один з його замів кричав на посла бритів -в глаза мне смотри, в глаза.
А наш кренделдь не голова делегації, летять різними літаками. чи що ? а завгоспу ООН не потрібна, ранг не той, Путін не їде, Платонович теж, сильні світу віджпочивають то і завгосп відпочине.