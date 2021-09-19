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Новини Агресія Росії проти України
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Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс

Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс

Сполучені Штати "глибоко шкодують" у зв'язку з рішенням Росії заблокувати мандат наглядової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що місія ОБСЄ з липня 2014 року "відіграє важливу роль у прозорості щодо пересування людей і поставок між Російською Федерацією і регіонами Східної України, які контролюють керовані Росією сили".

"Її робота переважно пов'язана із зобов'язаннями, які Росія взяла на себе під час підписання Мінського протоколу у вересні 2014 року, який "забезпечує постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та перевірку з боку ОБСЄ". Заперечення Росії проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів викликає глибоку стурбованість з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС

Прайс наголосив, що США закликають Росію дозволити продовження мандата місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і Російська Федерація заявила, що не буде продовжувати дозвіл на її перебування на українсько-російському кордоні в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Це рішення засудили в МЗС України та Європейському Союзі.

Автор: 

місія (90) ОБСЄ (3498) росія (64923) США (22497) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+5
Це повний сюр- якісь спостерігачі на ворожій території під час війни. Світ сказився.
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19.09.2021 06:51
+3
озарение на уровне Нобелевской премии...
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19.09.2021 06:53
+2
Было бы неплохо спросить у представителя Госдепа, что с 2014 года было выполнено Масквабадом из минских соглашений ?
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19.09.2021 02:37
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Было бы неплохо спросить у представителя Госдепа, что с 2014 года было выполнено Масквабадом из минских соглашений ?
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19.09.2021 02:37 Відповісти
при чем выполнение минских соглашений? кацапы просто планируют обострять ситуацию или продолжать вторжение!
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19.09.2021 06:35 Відповісти
Це повний сюр- якісь спостерігачі на ворожій території під час війни. Світ сказився.
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19.09.2021 06:51 Відповісти
озарение на уровне Нобелевской премии...
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19.09.2021 06:53 Відповісти
Господи! Чи сліпі чи дурні! Вже 7 років Росія ті домовленності не виконує і не буде хоч енний раз "глибоко стурбовувайтеся".
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19.09.2021 07:13 Відповісти
мета ху@лостана щодня хочаб відблискувати на міжнародній арені, за б/я ціну. Бо інакше оркі зрозуміють свою нікчемність та непотрібність.
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19.09.2021 08:21 Відповісти
США.... а не пора ли выводы делать????? и "соплежуйство" будете еще и каденцию байдена продолжать?
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19.09.2021 12:05 Відповісти
 
 