Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ викликає сумнів у її намірах виконувати мінські угоди, - представник Держдепу США Прайс

Сполучені Штати "глибоко шкодують" у зв'язку з рішенням Росії заблокувати мандат наглядової місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Про це йдеться в заяві представника Держдепартаменту США Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що місія ОБСЄ з липня 2014 року "відіграє важливу роль у прозорості щодо пересування людей і поставок між Російською Федерацією і регіонами Східної України, які контролюють керовані Росією сили".

"Її робота переважно пов'язана із зобов'язаннями, які Росія взяла на себе під час підписання Мінського протоколу у вересні 2014 року, який "забезпечує постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та перевірку з боку ОБСЄ". Заперечення Росії проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів викликає глибоку стурбованість з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною", - йдеться в заяві.

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Прайс наголосив, що США закликають Росію дозволити продовження мандата місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ, і Російська Федерація заявила, що не буде продовжувати дозвіл на її перебування на українсько-російському кордоні в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Це рішення засудили в МЗС України та Європейському Союзі.