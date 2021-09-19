На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова

Частину жителів окупованих районів Донбасу примусово вивозили в Росію голосувати на виборах до Держдуми РФ. Голосувати з ОРДЛО поїхали не так багато людей, як планувалося.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є часткова інформація з того, що я знаю, - частина людей була вивезена в Ростовську область примусово. В основному це були співробітники бюджетних сфер, на роботі організовували поїздки. Окрім бюджетників - ті, хто залежить від влади, це бізнес, оскільки можуть влаштувати додаткові перевірки, заборони, якщо не прислухаєшся до окупаційної влади й не поїдеш голосувати", - зазначила учасниця ТКГ.

За її інформацією, з ОРДЛО на голосування до Росії "вивезли не так багато людей, як планували, кількість автобусів була меншою".

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"Планувалося понад 300 автобусів, велика кількість повинна була їхати електричками. Знаю також, що багато людей відмовилися їхати голосувати з різних причин, аж до того, що вимушено йшли на лікарняний, кудись виїжджали", - повідомила Іванова.

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії проходять з 17 до 19 вересня.