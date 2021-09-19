УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10434 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
11 647 27

На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова

На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова

Частину жителів окупованих районів Донбасу примусово вивозили в Росію голосувати на виборах до Держдуми РФ. Голосувати з ОРДЛО поїхали не так багато людей, як планувалося.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є часткова інформація з того, що я знаю, - частина людей була вивезена в Ростовську область примусово. В основному це були співробітники бюджетних сфер, на роботі організовували поїздки. Окрім бюджетників - ті, хто залежить від влади, це бізнес, оскільки можуть влаштувати додаткові перевірки, заборони, якщо не прислухаєшся до окупаційної влади й не поїдеш голосувати", - зазначила учасниця ТКГ.

За її інформацією, з ОРДЛО на голосування до Росії "вивезли не так багато людей, як планували, кількість автобусів була меншою".

Також читайте: Жителів окупованої Луганщини привезли на вибори до РФ: "Сказали, що після видачі паспорта потрібно буде їхати на виборчу дільницю"

"Планувалося понад 300 автобусів, велика кількість повинна була їхати електричками. Знаю також, що багато людей відмовилися їхати голосувати з різних причин, аж до того, що вимушено йшли на лікарняний, кудись виїжджали", - повідомила Іванова.

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії проходять з 17 до 19 вересня.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) росія (64923) Донбас (22354)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Шахтеров в Якутию, лепил в Магадан, пенсионеров на Соловки, комбайнеров в окопы. Голосуйте, придурки, за путлера... За бандюковича вы уже отголосили

показати весь коментар
19.09.2021 07:28
+8
Коли російський шовініст каже "русофобские вещи" - це не привід нам радіть чи його хвалить! Гіркін , після того, як потрапив на Донбас, вимагав широкомасштабного наступу російських військ в Україні, а після того, як його, "за излишнюю ретивость", звідти прибрали , став дорікать Путіну і його оточенню за "мягкотелось в отношении хахлов"!
показати весь коментар
19.09.2021 06:34
+6
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



показати весь коментар
19.09.2021 07:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каменских разыгрывает автомобиль за подписку на аккаунты Чечни https://petrimazepa.com/****************************************************************
показати весь коментар
19.09.2021 02:05 Відповісти
Каменских конечно еще та "звезда", но и по ссылке как-то неубедительно.

На скрине эти аккаунты подчеркнуты. Рамзан Висмурадов, скорее всего, является родственником https://www.bbc.com/russian/features-44576739 Абузайда Висмурадова - одноклассника и друга детства Рамзана Кадырова.

Там скорее всего этих Висмурадовых как у нас Петренко.

Сомневаюсь, что у Каменских мозгов хватило проанализировать аккаунты перед тем как предлагать подписаться на них. Выставила скопом все как есть.
показати весь коментар
19.09.2021 02:29 Відповісти
Есть такойц донецкий журналист и блогер Денис Казанский,который Донбасс знает больше чем кто либо из вас,включая даже Виталия Портникова,который знает все....,Денис выложил видео интервью из РАБссиянского ящика,где полковник ФСБ печально известный Гиркин-Стрелков каже....руссофобские вещи... позорные для всей РАБссии....
показати весь коментар
19.09.2021 04:21 Відповісти
Коли російський шовініст каже "русофобские вещи" - це не привід нам радіть чи його хвалить! Гіркін , після того, як потрапив на Донбас, вимагав широкомасштабного наступу російських військ в Україні, а після того, як його, "за излишнюю ретивость", звідти прибрали , став дорікать Путіну і його оточенню за "мягкотелось в отношении хахлов"!
показати весь коментар
19.09.2021 06:34 Відповісти
Дивно, що його й досі не "обНОВИЛи".
показати весь коментар
19.09.2021 10:09 Відповісти
Казали мені люди що трохи його знають що він з "ідеалістів" - мрійників про "Великую Рассєю" А коли Росія влізла на Донбас "обома ногами" , то повторилася історія Другої чеченської війни - "генералітет" почав масово красти, списуючи витрати на "бойові дії" Гіркін став висловлювать невдоволення (може з ним погано "ділилися" , а може "за державу обидно" стало) Коротше кажучи - він там став "заважать" А не "потрапив зненацька під автомобіль" бо , мабуть, десь тримає на Заході "компру" на тих, хто приймає рішення про "наїзд автомобілів на пішохода"
показати весь коментар
19.09.2021 10:19 Відповісти
Якби дали грошей- вони б пішки голосувати пішли, бо менталітет такий.
показати весь коментар
19.09.2021 06:55 Відповісти
А що, кацапський аусвайс вже не гроші?? це ж перепуска до кращого життя, у Сибіру
показати весь коментар
19.09.2021 07:34 Відповісти
Ну да. Ты же другого сказать ничего и не подумаешь. Ты же оттуда. Не так много блин. А другие говорят и пишут, что много. Очень много. Сидела бы тихо и не бесила нас. И так кормим этих ушлепков.
показати весь коментар
19.09.2021 06:55 Відповісти
Много или не много...В любом случае это субъективная информация. Откуда кому знать точное количество поголовья,лазящего туда-сюда в той клоаке?
показати весь коментар
19.09.2021 07:00 Відповісти
ЦВК в Москві його підрахує.
показати весь коментар
19.09.2021 07:20 Відповісти
Элка Панфилова се расскажет и покажет
показати весь коментар
19.09.2021 07:31 Відповісти
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)



показати весь коментар
19.09.2021 07:19 Відповісти
Шахтеров в Якутию, лепил в Магадан, пенсионеров на Соловки, комбайнеров в окопы. Голосуйте, придурки, за путлера... За бандюковича вы уже отголосили

показати весь коментар
19.09.2021 07:28 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2021 07:39 Відповісти
Судя по видосикам там были толпы народа, притом часть сначала получала паспорт а только потом шли голосовать.
показати весь коментар
19.09.2021 08:06 Відповісти
"Выборы,выборы- кандидаты п#идоры (с). Ну якось так...
показати весь коментар
19.09.2021 08:33 Відповісти
💯
показати весь коментар
19.09.2021 09:13 Відповісти
Ти ще кацапськи вибори признай ...
показати весь коментар
19.09.2021 09:15 Відповісти
А Зєля із своїм розмальованим Нікіфоровим так старались, вмовляли голосувати за депутанів в Держдуру...
показати весь коментар
19.09.2021 10:29 Відповісти
манкурти з бамбасу

показати весь коментар
19.09.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2021 12:49 Відповісти
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...

показати весь коментар
19.09.2021 12:50 Відповісти
Как же меня БЕСИТ!!!!

То, что чиновники, назначенные защищать НАРОД Украины от ВРАГА (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) на самом деле защищают ВРАГОВ (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) от НАРОДА Украины.

показати весь коментар
19.09.2021 14:25 Відповісти
Давайте говорить правду, а не то,что нам хочется! На самом деле большинство лугандонов поехало на выборы в РФ абсолютно добровольно, я бы сказал бы даже с радостью. Вот из этого факта и надо исходить, а не из придуманного.
показати весь коментар
20.09.2021 18:25 Відповісти
 
 