На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова
Частину жителів окупованих районів Донбасу примусово вивозили в Росію голосувати на виборах до Держдуми РФ. Голосувати з ОРДЛО поїхали не так багато людей, як планувалося.
Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
"У мене є часткова інформація з того, що я знаю, - частина людей була вивезена в Ростовську область примусово. В основному це були співробітники бюджетних сфер, на роботі організовували поїздки. Окрім бюджетників - ті, хто залежить від влади, це бізнес, оскільки можуть влаштувати додаткові перевірки, заборони, якщо не прислухаєшся до окупаційної влади й не поїдеш голосувати", - зазначила учасниця ТКГ.
За її інформацією, з ОРДЛО на голосування до Росії "вивезли не так багато людей, як планували, кількість автобусів була меншою".
"Планувалося понад 300 автобусів, велика кількість повинна була їхати електричками. Знаю також, що багато людей відмовилися їхати голосувати з різних причин, аж до того, що вимушено йшли на лікарняний, кудись виїжджали", - повідомила Іванова.
Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії проходять з 17 до 19 вересня.
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На скрине эти аккаунты подчеркнуты. Рамзан Висмурадов, скорее всего, является родственником https://www.bbc.com/russian/features-44576739 Абузайда Висмурадова - одноклассника и друга детства Рамзана Кадырова.
Там скорее всего этих Висмурадовых как у нас Петренко.
Сомневаюсь, что у Каменских мозгов хватило проанализировать аккаунты перед тем как предлагать подписаться на них. Выставила скопом все как есть.
для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...
То, что чиновники, назначенные защищать НАРОД Украины от ВРАГА (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) на самом деле защищают ВРАГОВ (эксплуататоров, бандитов, олигархов, ...) от НАРОДА Украины.