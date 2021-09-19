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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу 6 обстрілів. Російські найманці застосували 120-мм міномети і 122-мм артилерію поблизу Новоселівки Другої, - ООС

За минулу добу 6 обстрілів. Російські найманці застосували 120-мм міномети і 122-мм артилерію поблизу Новоселівки Другої, - ООС

За минулу добу, 18 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм. У напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

"Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Південного Та Катеринівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем", - підкреслюють в штабі.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

За даними штабу, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 18 вересня зафіксовано одне порушення перемир'я - ворог запустив безпілотник, - пресцентр штабу ООС

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також зазначається, що станом на 7:00 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ністрілять, атопутіннапдьоть.
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19.09.2021 08:09 Відповісти
Призываю не политизировать войну! Война есть война и мы должны сами по примеру СССР в годы ВОВ строить заводы и производить снаряды и бомбы. Мы делаем грех, что мы не наносим адекватные ответные удары по боевикам Новороссии и ждём международную поддержку годами смотря на море. Все на фронт! Война должна быть войной! ВОЙНА НЕ ИГРА!
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20.09.2021 00:00 Відповісти
як би спитати у головноЯКБИкомандуючого, який донедавна пишався пєрємірним пєрємірієм і особисто вів підрахунок днів цього "щастя"... так скільки днів (чи годин) з того ефемерного дійства насправді була тиша, повна тиша? (доба? дві-три???) і ще....***** таки ***** - чи ще поки око заглядальне...
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19.09.2021 09:10 Відповісти
dnr - ovsi i lnr - ovsi u vas ese est vremya odumatsya dalse budet pozdno. skoro nastiqnet vas tot je ucast. posmotrite naslajdaytes

https://www.youtube.com/watch?v=t9K0fhMCTGk
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19.09.2021 20:14 Відповісти
NE PONIAL?
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20.09.2021 00:01 Відповісти
TIGRANA VELIKOGO ZNAAESH???ON ARMIANIN.
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20.09.2021 00:09 Відповісти
Слава Украине!
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19.09.2021 23:55 Відповісти
Смерть оккупантам!
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19.09.2021 23:57 Відповісти
 
 