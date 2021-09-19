За минулу добу 6 обстрілів. Російські найманці застосували 120-мм міномети і 122-мм артилерію поблизу Новоселівки Другої, - ООС

За минулу добу, 18 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм. У напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

"Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Південного Та Катеринівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем", - підкреслюють в штабі.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

За даними штабу, на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 18 вересня зафіксовано одне порушення перемир'я - ворог запустив безпілотник, - пресцентр штабу ООС

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також зазначається, що станом на 7:00 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.