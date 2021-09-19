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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ

За минулу добу, 18 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 3983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 422, медпрацівників - 52).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 госпіталізовано – 1767 осіб;

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 летальних випадків – 46;

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 одужали – 546 осіб.

Крім того повідомляється, що за добу протестовано:

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 методом ПЛР – 23 176 осіб,

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 методом ІФА – 3982 особи,

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 експрес-тестами – 18 700 осіб.

Також читайте: COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 захворіли – 2 348 381 особа;

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 одужали – 2 230 852 особи;

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 летальних випадків – 54 875;

COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях", - резюмували в МОЗ.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Опять Харьков впереди планеты всей. Я в "восхищении".
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19.09.2021 08:24 Відповісти
Задрали уже этими сводками с утра и до ночи... Ели кто-то зависимый от этой жвачки - пускай заходит на сайт минздрава и там мастурбирует свои мозги
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19.09.2021 08:26 Відповісти
Странный какой то вирус...по субботам и воскресеньям он и заражает практически в два раза меньше...и помирают от него меньше...
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19.09.2021 08:54 Відповісти
У суботу та неділю більшість лабораторій не працює.

З тієї ж причини, висока кількість зданих тестів та позитивних результатів у вівторок - аналізи, здані в суботу та неділю, опоацювуютбся в понеділок і потрапляють в статистику у вівторок вранці
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19.09.2021 11:27 Відповісти
Этим тролякам уже много раз это объясняли и ответ они отлично знают. Работа у них такая - под дураков косить.
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19.09.2021 12:04 Відповісти
Святой огонь из ЯнАрДага(Горящего мужа гора-один из 3 сокральных огней) близ Баку-ст.страны Огней- надо привести в Украину,раздать церквям.В первую очередь в АзЭрЯнскую(Младший муж горящий ) церковь в Харькове(АхырАгаБэй=Конец господина бека).также установить на некоторых площадях.Вот оно Бизантийство(БэйАзЯнАта-Бек младший горящий Отец).ОН СПАСЕТ ВСЕХ!
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19.09.2021 08:57 Відповісти
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19.09.2021 09:26 Відповісти
Если учесть что суббота слабый по тестам день то со вторника будет минимум 8тыс в день. А зелох даже не может идиотов в транспорте заставить носить маски - каждое третье рыло без маски
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19.09.2021 12:06 Відповісти
 
 