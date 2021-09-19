COVID-19 в Україні: 46 осіб померли, зафіксовано 3983 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. госпіталізованих, - МОЗ
За минулу добу, 18 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 3983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 422, медпрацівників - 52).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1767 осіб;
летальних випадків – 46;
одужали – 546 осіб.
Крім того повідомляється, що за добу протестовано:
методом ПЛР – 23 176 осіб,
методом ІФА – 3982 особи,
експрес-тестами – 18 700 осіб.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 348 381 особа;
одужали – 2 230 852 особи;
летальних випадків – 54 875;
проведено ПЛР-тестувань – 12 471 387.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях", - резюмували в МОЗ.
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