Сьогодні в Києві відбудеться ЛГБТ-марш. Денісова закликає правоохоронців забезпечити дотримання порядку
Сьогодні, 19 вересня, в Києві відбудеться Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації", - зазначила вона.
"Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам", - додала омбудсмен.
Топ коментарі
+12 Igor Budnik #285429
показати весь коментар19.09.2021 08:34
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+10 Сергей Томенко
показати весь коментар19.09.2021 08:29
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..А ЛГБТмогут быть вполне приличными людьми
Тріумф і поширення сексменшин - це український шлях в Європу.
есть статья в КЗоТе
Согласно пункту 3 части первой статьи 41 КЗоТ трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа (далее - работодатель) может быть расторгнут в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка
пропаганда аморалкы никаким законом не разрешаеться
В нас ас військовим зарплату не платять, а вони на демонстрації виходити права не мають. І ніхто їхні інтереси не відстоює.
А геї мають такі самі права як і будь хто з нас.
Що їм ще треба ?
Дістали вже.
чом би й ні? )))))
но для примитивных СМИ , чем больше желтых тем , тем выручка больше.
Думаю, что половина участников приехали из мацквы в целях разведки
та маршируйте в цирке, на стадионе, за городом в поле ... на хер нам ваши... ценности ???
Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
https://abcnews4.com/news/nation-world/pro-antifa-high-school-teacher-wants-to-turn-his-students-into-revolutionaries
youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk
Никаких талантов и способностей, кроме яркой косметики, голых задниц и петушиних хвостов.
Каких еще прав нужно? Конституция всех сделала равными, но безногим конечности не может подарить! И Бог дал способность рожать детей только женщинам.
Достали уже! Арестовать всех за массовые представления порнографического характера в общественных местах.
У нас есть дискриминация людей с нетрадиционной ориентацией? Нет.
Тогда какого хрена они устраивают Парады???!!!
За какие тогда они борются права, если их у них ни кто не ущемляет???
Так что тогда эти Парады? Так может это пропаганда и навязывание окружающим своего образа жизни?
Похоже, что так(!!!).