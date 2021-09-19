Сьогодні в Києві відбудеться ЛГБТ-марш. Денісова закликає правоохоронців забезпечити дотримання порядку

Сьогодні, 19 вересня, в Києві відбудеться Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації", - зазначила вона.

"Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам", - додала омбудсмен.

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