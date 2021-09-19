УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10479 відвідувачів онлайн
Новини
4 091 85

Сьогодні в Києві відбудеться ЛГБТ-марш. Денісова закликає правоохоронців забезпечити дотримання порядку

Сьогодні в Києві відбудеться ЛГБТ-марш. Денісова закликає правоохоронців забезпечити дотримання порядку

Сьогодні, 19 вересня, в Києві відбудеться Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституція України проголосила усіх людей рівними у своїх правах від народження, незалежно від будь-яких ознак, включаючи сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. Закликаю громадян бути толерантними один до одного та утримуватися від проявів дискримінації", - зазначила вона.

"Звертаюся до столичної влади та правоохоронних органів забезпечити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу та гарантувати безпеку його учасникам", - додала омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЛГБТ-марш "KharkivPride" без пригод відбувся в Харкові. ФОТОрепортаж

Автор: 

Денісова Людмила (883) Київ (19410) марш (334) омбудсмен (471) ЛГБТ-спільнота (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
19.09.2021 08:34
+11
Провокатори.
показати весь коментар
19.09.2021 08:40
+10
А нельзя эту заразу , когда соберётся вся вместе , дустом посыпать ?
показати весь коментар
19.09.2021 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нельзя эту заразу , когда соберётся вся вместе , дустом посыпать ?
показати весь коментар
19.09.2021 08:29 Відповісти
Зеленского посыпь..вот это ЗАРАЗА

..А ЛГБТмогут быть вполне приличными людьми
показати весь коментар
19.09.2021 08:50 Відповісти
Чужа дупа і чужий язик - це приватна власність. Приватна власність в Україні недоторканна.

Тріумф і поширення сексменшин - це український шлях в Європу.
показати весь коментар
19.09.2021 09:09 Відповісти
Конституция Украины провозгласила всех людей равными в своих правах от рождения, независимо от каких-либо признаков, включая сексуальную ориентацию...у Конституції України є стаття про сексуальну орієнтацію??
показати весь коментар
19.09.2021 08:32 Відповісти
ЛГБТ превратили Киев в площадку для свиданий. Лично меня корежит, когда я вижу двух мужиков, одного бородатого, другого лысого, яростно целующихся на скамейке песочника на публику.
показати весь коментар
19.09.2021 09:07 Відповісти
Раньше такого не было...

показати весь коментар
19.09.2021 09:45 Відповісти
Нужно различать поцелуй сексуальный и поцелуй социальный
показати весь коментар
19.09.2021 09:50 Відповісти
Ты ж не будешь отрицать, что на фото эти... в плохом смысле...
показати весь коментар
19.09.2021 09:51 Відповісти
Да нет же ж, ******* в плохом смысле это тот который деньги занял и не возращет.
показати весь коментар
19.09.2021 09:58 Відповісти
А тебе (ну или родителям) таки вернули деньги с советской сберкнижки?
показати весь коментар
19.09.2021 10:00 Відповісти
Та то лесбиянки.
показати весь коментар
19.09.2021 10:02 Відповісти
Вернули?
показати весь коментар
19.09.2021 10:03 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 Девіація соціальна - широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у даному суспільстві нормативів поведінки. Відхилення у сексуальній поведінці тепер називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F парафіліями . ...і хто б міг подумати...до чого наука дійшла...
показати весь коментар
19.09.2021 09:49 Відповісти
и где это в Конституции провозглашается то **********?

есть статья в КЗоТе

Согласно пункту 3 части первой статьи 41 КЗоТ трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа (далее - работодатель) может быть расторгнут в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка

пропаганда аморалкы никаким законом не разрешаеться
показати весь коментар
19.09.2021 09:43 Відповісти
Слово Божье из Библии называет извращенцев мерзостью задолго до сочинения конституции грешниками, и это не надо пояснять адекватным
показати весь коментар
19.09.2021 17:27 Відповісти
зачастили ребята... хочется... славы?... или Славы?...
показати весь коментар
19.09.2021 08:33 Відповісти
Вот это мы осилили за 30 лет Независимости. Ну еще выклянчивать кредиты и разворовывать их. Все что можно было распилить- распилили. Будем торговать геями и прочими извращенцами, говорят они в Европе в цене...
показати весь коментар
19.09.2021 08:33 Відповісти
ну пачімуже...русскій язик сахранілі...ілі тібє насрать на русскій язик?!
показати весь коментар
19.09.2021 08:36 Відповісти
Насрать
показати весь коментар
19.09.2021 08:46 Відповісти
Решение этой проблемы- пусть Россия выделит большой кусок территории и все геи Европы там живут.в изоляции,но не среди нас.
показати весь коментар
19.09.2021 08:34 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2021 08:34 Відповісти
Провокатори.
показати весь коментар
19.09.2021 08:40 Відповісти
Как же они бесят, а когда буде шествие в поддержку педофилов, это ведь тоже больные люди на всю голову с рождения.
показати весь коментар
19.09.2021 08:43 Відповісти
Зачастили что-то тухлодырые со своими сходками. Явно проплачиваются.
показати весь коментар
19.09.2021 08:44 Відповісти
youtube.com/watch?v=-PiJsLvCwVQ
показати весь коментар
19.09.2021 08:46 Відповісти
Само собой, сюжеты для ру ТВ проплачены газпромом
показати весь коментар
19.09.2021 17:31 Відповісти
По ним календарь сверять можно, как воскресенье , так они и маршируют в крупных городах страны.
показати весь коментар
19.09.2021 08:44 Відповісти
youtube.com/watch?v=WQC57pkQmSs

показати весь коментар
19.09.2021 08:45 Відповісти
Неужели нет у них других проблем, чем думать о своем очке и устраивать парады??? Что это такое? Не театр не цирк.... Нате смотрите, вот мы какие красавцы...жахаемся в очки..это надо всем показать...
показати весь коментар
19.09.2021 08:47 Відповісти
Не ходи ..там явка не обязательна ..ПРОСТО ПРОИГНОРИРУЙ
показати весь коментар
19.09.2021 08:51 Відповісти
Проплачены за поребриком, антиукраинская акция для ваты
показати весь коментар
19.09.2021 17:33 Відповісти
Плювати мені на геїв.

В нас ас військовим зарплату не платять, а вони на демонстрації виходити права не мають. І ніхто їхні інтереси не відстоює.

А геї мають такі самі права як і будь хто з нас.

Що їм ще треба ?

Дістали вже.
показати весь коментар
19.09.2021 08:48 Відповісти
а я вчора пропонував як мені здалося цікаве рішення - нехай цей весь кольоровий цирк шурує до рашеського посольства в Київі і там ходить - кола водить )))) і два зайчика спіймаємо - рашку подратуємо... і збоченці (чи хворі, чи як їх там) вгамують своє бажання випєндрюватися...

чом би й ні? )))))
показати весь коментар
19.09.2021 08:57 Відповісти
Если они под кацапским посольством споют « хутин ****» , то можно и одобрить тот гейский парад
показати весь коментар
19.09.2021 09:11 Відповісти
спеть могут и зрители этой фигни))) и оцепление из копов и традиционники которые их туда загонют ))) а прайдников задача - маршировать !!! под своими тряпками в своих прикидах))) и орать по-громче (можно и в дудки дудеть)))))))
показати весь коментар
19.09.2021 09:16 Відповісти
Я вообще не одобряю нагнетание гейских тем в СМИ.

но для примитивных СМИ , чем больше желтых тем , тем выручка больше.
показати весь коментар
19.09.2021 09:19 Відповісти
А журналисты могли бы опрос у геев сделать ЧЕЙ КРЫМ .
Думаю, что половина участников приехали из мацквы в целях разведки
показати весь коментар
19.09.2021 09:13 Відповісти
Да ******** же, это еще Берримор заметил.
показати весь коментар
19.09.2021 09:53 Відповісти
Кольорові в штатах роками відстоювали свої права. Мали право. Та зараз вже час білим протистояти позитивній дискримінації. Тож обидва дійства потрібні для вирівнювання дисбалансів, як рушій досягнення консенсусу у суспільстві.
показати весь коментар
19.09.2021 14:00 Відповісти
Геї хоч і кольорові, але не чорні )
показати весь коментар
20.09.2021 08:37 Відповісти
Марш заднє привідних це головний меседж країни яка 30 років будується через дупу.
показати весь коментар
19.09.2021 08:52 Відповісти
Есть великие патриоты ,ориентированные на кремль,нет великих патриотов,ориентированных на кремль,внедряющих стандарты кремля в Украине,парад ЛГБТ состоится при любой погоде!!!И это США и ЕС в одном флаконе!!.Ведь сегодня никото не будет выступать против плешивенького старенького кремлевского маразматика,боящегося собственной тени..
показати весь коментар
19.09.2021 08:52 Відповісти
Пі ...та лесбос марширують !?
показати весь коментар
19.09.2021 08:54 Відповісти
Пруським шагом марширують?
показати весь коментар
19.09.2021 09:02 Відповісти
хер с ними и ихними тараканами... но ! но почему маршировать по городу??? это шо заслуга перед городом, страной, Родиной???? это триумф или победа?

та маршируйте в цирке, на стадионе, за городом в поле ... на хер нам ваши... ценности ???
показати весь коментар
19.09.2021 09:01 Відповісти
Я також не розумію, навіщо це виставляти на загал. Орієнтуйтеся собі нетрадиціонно "на здоров*я" десь по "закутках", кому ви потрібні. Так ні, треба лізти на головні вулиці міста у "всій красі".
показати весь коментар
19.09.2021 09:59 Відповісти
а вам не пофиг кто с кем марширует или пройти не дают? человек 500 соберется вы кто чтоб указывать кому где идти маршировать итд все имеют права вчера в парке Шевченко собирались традиционные пары никто никому ничего не указывал общаюсь с друзьями из Колумбии Эквадора так там официально браки регистрируют когда россказываю что у нас много опонентов он не понимают просто про агрессию запрет угрозы и тд хотя друзья традиционной ориентации есть жены и они их дети абсолютно нормально относятся к лгбт так как понимают если ты родился рыбой то бегать как кошка не сможеш посмотрите скольк о в Берлине например десятки тысяч выходят и ничего страшного с такими громадянами нам Европа точно не светит не вижу разницу между кацапами и нами
показати весь коментар
19.09.2021 10:24 Відповісти
Отведите им кусок территории и пусть там ходят по кругу как ишаки и беснуются. Но не давайте пид...е ходить по улицам Киева, где их видят нормальньІе люди и подростающие поколения. Несколько лет тому наблюдал за "желтьІми жилетами" в Париже. Им вьІделили несколько сотен метров на набережной СеньІ, вот и ходили те сра....е "протестантьІ" по кругу. Вот и етих вьІведите на какой нибуть стадион или еще в какую то загородку, дайте им журналистов, охрану и пусть там беснуются, но на улицах столицьІ етим извращенцам делать нечего.
показати весь коментар
19.09.2021 09:01 Відповісти
Им не нужен кусок территории. Им нужно получить власть, поменять законодательство, и пойти в школы пичкамть мальчиков женскими гармонами без ведома родителей, как в США и Канаде. Проблема не в том, что они маршируют. Проблема в том, что никто не знает и знать не хочет об их неолиберльной левой идеологии, и о методах их влияния. А они уже поставили на колени США, ложью, манипуляциями, и тупым мошенничеством изменив результаты выборов. Теперь они через правительство США будут влиять на сателлитов. А вы смейтесь дальше, как "петухи маршируют". Когда они получат власть, как в США, будете в поту тереть свои комментарии во всех сетях, чтобы не потерять работу или в тюрьму не попасть. Вот тут в комментариях товарищи уже пугают недовольных статьями. Помотрите - офис президента уже занял их позицию, когда недавно рассматривалась тема сохранения семьи. А вы еще смеетесь. Да это мерзейшая мощь, они вас в асфальт вкатают, вы будете им ботинки целовать. Вся страна будет. А ведь будет - Если они США поставили на колени, вы будаете, они Украину не поставят?
показати весь коментар
19.09.2021 09:31 Відповісти
Призываем столичную власть и правоохранительные органы обеспечить проведение геноцида мирно, под радужные марши.

Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
показати весь коментар
19.09.2021 09:01 Відповісти
Как вы делали это в 1930-х.

показати весь коментар
19.09.2021 09:06 Відповісти
Занятно, да? Интересно, что в Твиттере, когда левые псевдолибералы пишут что "надо уничтожить всех белых", или феминистки типа The Root "уничтожить всех мужчин", то их посты игнорируются, но если ты критикуешь этих псевдо-либералов, то твои посты немедленно банятся. Это занятно, как левые ссылаются на "права человека", чтобы захватить власть, а потом вытирают зад о "права человека", когда делают то же самое с покоренным плебсом.
показати весь коментар
19.09.2021 09:24 Відповісти
С иудоглобализаторским гомодемоцидом все понятно. Не понятно что противопоставить их методам охлократии.
показати весь коментар
19.09.2021 09:26 Відповісти
На данный момент нет зрелой идеологии, которую им можно было бы противопоставить. Попытки противопоставить им традиционные религии оказались провальными. Их идеология - это раковая опухоль западного индивидуализма гибель западных ценностей. Никакая старая идеология не сможет противостоять этоому раку, потому что все старые идеологии основаны на устаревших социально-экономических реалиях. Лучшее что сейчас можно сделать - осознать, что нео-либерализм это раковая опухоль, постараться выявить ее закономерности и затормозить ее развитие, пока общество ввырабатывает альтернативы. Потому что победив, эта опухоль агрессивно блокирует любое обсуждение альтернатив. Просто к сожалению, за последние 5 лет эта опухоль дала такой скачек, что общества не успевают осознать что просиходит и адаптироваться. Дети призходят домой и говорят, что у них висит в классе флаг Антифа, и учитель дал им задание пойти на протесты за гендерное равенство. У родителей крыша едет, потому что они не понимают, как антифа и гендерное равенство связано, как учитель в школе мог это допустить, не уговоря уже этим руководить - а их дети уже на крючке. Вот посмотрите или гуглом с английского переведите эту новость с abcnews.

https://abcnews4.com/news/nation-world/pro-antifa-high-school-teacher-wants-to-turn-his-students-into-revolutionaries
показати весь коментар
19.09.2021 09:45 Відповісти
даже плохая погода "петухам" не помеха...
показати весь коментар
19.09.2021 09:12 Відповісти
Если вдуматься ну идиотство же в чистом виде.Люди маршируют разряженные как пугало по три раза в году в честь того(или от радости) что хотят однополых отношений,кто им запрещает? Кто то их в суд тянет за это,или в спальню к ним лезет? у нас война, парни молодые ,здоровые гибнут,раненых и покалеченный еще больше, зачем нам эти провокации и цирк?
показати весь коментар
19.09.2021 09:14 Відповісти
Лилия, когда эти люди получат власть (а есть все шансы, что получат), то этот ваш комментарий найдут, и вас уволят с работы как "фашистку", и будут у вас дома стекла бить. Тогда вы поймете, насколько смешны это "наряженные как пугало" люди. Они поставили на колени США. Им лижет зад CNN и MSNBC целует им ботинки. Вам это ни о чем не говорит? Это не пугала и не шутки - это авторитарная идеология и политическая сила, очень авторитарная, и с могучими покровителями в лице мега-корпораций.
показати весь коментар
19.09.2021 09:19 Відповісти
Этот мой коментарий ничего им не запрещает, я не могу изменить их мозг, или предпочтения,и мне все равно,по большому счету,и то что они не такие как все волнует только их самих.
показати весь коментар
19.09.2021 09:26 Відповісти
До влади прийшли найгірші гниди,клоуни,шути, брехуни,неучі,шпанюки з підворотні,шахраї,крадії,корупціонери і просто продажна мерзота І це є загроза для України,а не ці петушки. На різні заходи ( спортивні,розважальні) ми відволікаємо правоохоронні органи,замісь боротьби з злочинністю. Патрульна поліція одержує гроші,некомплект майже половина ,а ми їх заставляємо боротись з природним явищем. Ми намагаємось створити піну на рівному місті,щоб відволікати від насущих проблем.
показати весь коментар
19.09.2021 10:22 Відповісти
Люди не будьте такими наивными! Посмотрите вокрут - на США, Канаду. Левые неолибералы в связке с мультикорпорациями проталкивают уничтожение семьи. Они начинают тему с "равенства" и "прав", а заканчивают тем, что, получив власть, банят тебя в соцсетях за несогласие, и добиваются твоего увольнения, если ты не будешь целовать ботинок, топчущий тебе лицо. Понятно если бы это была новая идея - но в западных странах эта зараза уже прошая свой цикл, уже результаты видны. Посмотрите. Семьи разрушены, мальчиков пичкают женскими гармонами, в школах навязано "гендерное воспитание", мужчины-трансгендеры выигрывают женские соревнования, и Джилетт крутит рекламу типа "все мужики - насильники". Украинские аналитики только начинают осознавать политические перемены в США - но идеологические перемены они совсем не осилили еще, слепо повторяют ложь про "гендерное равенство".
показати весь коментар
19.09.2021 09:14 Відповісти
А в ета врємя в вєлікай і прєкраснай Рассіі вєлікій Путін...
показати весь коментар
19.09.2021 09:22 Відповісти
Путин - это гбшный бандит, который держит власть силой. У него нет никакой идеологии кроме средневековой имперской религии. Они уже теряют молодежь феминизму и нео-либерализму. В конечной перспективе, они тоже обречены.
показати весь коментар
19.09.2021 09:34 Відповісти
... уєдінілся с Шойгу вже не в тайгу, а в бункер.
показати весь коментар
19.09.2021 10:02 Відповісти
А каких таких прав им не хватает? На выборы не дают ходить или квасить запрещают или чо?
показати весь коментар
19.09.2021 09:16 Відповісти
********, сэр!
показати весь коментар
19.09.2021 09:46 Відповісти
Правити видно хочуть.
показати весь коментар
19.09.2021 10:05 Відповісти
Фуууу! Гидота!!!
показати весь коментар
19.09.2021 09:18 Відповісти
Срамотааа!
показати весь коментар
19.09.2021 10:13 Відповісти
Так в стране где правславие и муджеложство грех разрешать ходить парадами и пропогандировать свою извращенность это и есть демократия? Какие то двойные стандарты, есть в жизни и еще заботы и проблемы чем постоянно думать о сексе,это же что то больное и недолекое,как животные,да и те думают о совокуплении только в период гона.А и все маршируют,уже и клубы ЛГБТ есть и бюро знакомств,нет надо еще провокациями заниматься.Такое вперчатление что люди сами себе хотят что то доказать и страдают от собственной неполноценности.Тогда эта проблема у них в головах, причем здесь общество?
показати весь коментар
19.09.2021 09:23 Відповісти
А на Расии уже состоялся , когда они отмечали день освобождения Польши 😡😡
показати весь коментар
19.09.2021 09:24 Відповісти
Цей парад чомусь нагадує паради ветеранів війни, які народилися вже після війни, але виглядали, як ветерани війни...
показати весь коментар
19.09.2021 09:31 Відповісти
Вставай проклятьем заклеймленный весь мир ущербных петухов. Кипит наш разум возмущенный и Сатану встречать готов.

youtube.com/watch?v=F9cqKafnUrk
показати весь коментар
19.09.2021 09:32 Відповісти
В Україні нема кримінального переслідування за прихильність до одностатевих геніталій, це збіговисько, просто проплачені провокатори.
показати весь коментар
19.09.2021 09:40 Відповісти
Марш неполноценных и обиженных и поэтому страстно желающих обратить на себя внимание.

Никаких талантов и способностей, кроме яркой косметики, голых задниц и петушиних хвостов.

Каких еще прав нужно? Конституция всех сделала равными, но безногим конечности не может подарить! И Бог дал способность рожать детей только женщинам.

Достали уже! Арестовать всех за массовые представления порнографического характера в общественных местах.
показати весь коментар
19.09.2021 09:54 Відповісти
Нас и так мало, благодаря Ринаткам и прочим олигархам, что держат цены на продукты и коммуналку... и что платят вместе с государством только минимум, что бы впритык хватало. Но нет, надо под камеры Русскага Мира устраивать цирк... За равенство, как будто его нет.
показати весь коментар
19.09.2021 10:03 Відповісти
Что мне ребенкам обьяснять? Я не хочу этого. Да. Лгбт есть. Их не преследуют. Но в нашем обществе приняты другие ценности.
показати весь коментар
19.09.2021 10:13 Відповісти
І нічого потім плакатися про демографію, вимремо, як мамонти.
показати весь коментар
19.09.2021 10:16 Відповісти
Залізничниця Серя Кончита там буде? )))

показати весь коментар
19.09.2021 10:24 Відповісти
Блин, я не понимаю, в Украине законом запрещен гомосексуализм? Нет. У нас есть гонения на гомосексуалов? Нет.
У нас есть дискриминация людей с нетрадиционной ориентацией? Нет.

Тогда какого хрена они устраивают Парады???!!!
За какие тогда они борются права, если их у них ни кто не ущемляет???

Так что тогда эти Парады? Так может это пропаганда и навязывание окружающим своего образа жизни?
Похоже, что так(!!!).
показати весь коментар
19.09.2021 10:29 Відповісти
Сегодня большой православный праздник. Это в Киеве так его решили отметить???!!!
показати весь коментар
19.09.2021 10:34 Відповісти
Денсовой ***** что голодают пенсионеры и три миллиона человек в реестре должников не имеют права на официальное трудоустройство. Твари...
показати весь коментар
19.09.2021 11:46 Відповісти
Не воюйте в Интернете, а организуйте альтернативное шествие ЗА ЗДОРОВУЮ СЕМЬЮ, ЗА ЗДОРОВЬІЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, И ети петушки сами уйдут.
показати весь коментар
19.09.2021 13:22 Відповісти
Шествия на улице не важны сами по себе, без масс-медиа и политического лобби. Не важно кто как шествует, важно кто этот сигнал усиливает в масс-медиа и конвертирует в законы.
показати весь коментар
19.09.2021 13:37 Відповісти
Бідолашні фворі люде: і так ні кому нема діла до їх порваних срак чи зализаних і ковиряних пі..зд так ці збоченці ...збуджуються коли на людях...коли їх бачать.....
показати весь коментар
19.09.2021 17:54 Відповісти
 
 