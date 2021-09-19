СБУ після доповіді Демчині зірвала спецоперацію НАБУ щодо корупції в Держміграції для дискредитації Бюро, - ЗМІ

У засіданні Вищого антикорупційного суду 17 вересня поточного року прокурор оголосив розсекречені матеріали з оперативно-розшукової справи щодо колишньої заступниці голови Держміграції Діни Пімахової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Серед документів є, зокрема, постанови про виготовлення імітаційних засобів — несправжніх водійського посвідчення і паспортів на ім’я Сергія Титенкова, а також поліграфічної продукції із логотипами інвестфонду з ОАЕ, підроблених документів громадянина Соціалістичної республіки В’єтнам та ін.

"У провадженні 2 підрозділу детективів НАБУ перебуває оперативно-розшукова справа відносно організованої групи, до складу якої входять перший заступник голова Державної міграційної служби України Пімахова Діна, колишній начальник райвідділу ДМС в місті Києві, суддя Солом’янського суду міста Києва та низка невстановлених осіб…", — зачитав прокурор Ігор Щур.

В іншому документі, яким агенту НАБУ доручається виконання спецзавдання, у складі групи окрім Пімахової, згадується також колишня співробітниця ДМС Кондратьєва, яка зараз проходить як обвинувачена у подібній справі на пару із працівником СБУ Карамушкою, що також слухається в антикорупційному суді.

Наголошується, що агент Титенков, виконуючи спецзавдання із розкриття злочинної групи, передав Пімаховій 1800 доларів біля входу до львівського ресторану Fasion Club. Кошти сплачувалися за посвідку на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму. Спочатку Титенков відпочивав у закладі разом із Пімаховою та двома її колегами, яким був представлений як співробітник іноземного інвестфонду. 29 червня 2017 року риблизно о 00 год. 20 хв. Пімахова і Титенков вийшли на вулицю "для обговорення ділового питання". Заступниця голови ДМС повідомила, що надішле на електронну адресу список необхідних документів і розпочне виготовлення посвідчення, нібито наголосивши, що це коштуватиме 1800 доларів, після чого отримала саме таку суму.

Наступним етапом мала стати передача 30 тисяч доларів двома частинами за отримання громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням. 29 листопада 2017-го Титенков приніс Пімаховій 15 тисяч доларів і був затриманий СБУ. З’ясувалося, що Пімахова попередньо заявила на Титенкова в Службу безпеки України. Після цього спецоперацію детективи вимушено припинили. Тільки в травні 2018-го Пімаховій повідомили підозру. Офіційно інші учасники злочинної групи викриті не були.

В обвинувальному акті написано, що у період із 17 по 26 вересня 2017 року стався витік інформації про оперативну роботу Титенкова для НАБУ. Тепер із розекречених матеріалів оперативно-розшукової справи про цей "витік" стало відомо більше. У січні 2018-го під час обшуку в помешканні Пімахової детектив НАБУ вилучив пристрій "москіт", що належить СБУ.

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Тоді ж від оперативного кофідента детективом отримано дані, що один зі співробітників Депаратменту внутрішньої безпеки СБУ, який здійснює нагляд за процедурою зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у серпні 2017-го дізнався, що мобільний номер Пімахової прослуховується. Проблема у тім, що НАБУ, не маючи права на автономне прослуховування, мусило робити це за посередництва СБУ. Тільки у 2019 році президент Зеленський підписав закон, який би розв’язував цю проблему, але через два роки вона так і залишалась невирішеною.

Але, повертаючись до 2017 року, то допитливий сбушник раніше наглядав за підрозділами Держміграції і знав Пімахову, тому з’ясував ким і в рамках якої оперативно-розшукової справи збирається інформація. Він доповів про це начальнику Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Павлу Демчині. Далі, за словами оперативного конфідента, СБУ вирішила скомпрометувати НАБУ, повідомивши Пімахову та інших фігурантів оперативно-розшукової справи, що їх розробляють, та штучно створити докази провокації. Проведення таких заходів було доручено керівнику першого управління ГУБКОЗ СБУ Сергію Белюзі.

"У середині вересня 2017-го працівники ГУБКОЗ СБУ прийшли додому до Пімахової під приводом обшуку і сказали, що обшук проводити не збираються, а, навпаки, хочуть допомогти їй. Сбушники розповіли Пімаховій, що в її оточенні з’явився детектив НАБУ під прикриттям — і продемонстрували його фото. Пімахова начебто підтвердила, що знає цього чоловіка як Титенкова і в квітні того року вже отримала від нього гроші за сприяння у видачі посвідки на тимчасове проживання.Також вона нібито зізналася про останні домовленості щодо 30 тисяч доларів за громадянство для іноземця. Сбушники сказали, що ці зустрічі документувалися НАБУ і тепер вони пропонують їй допомогу, щоб уникнути відповідальності. Працівники СБУ пояснили, що майбутню передачу 30 тисяч доларів можна представити як провокацію з боку Титенкова, але для цього Пімахова повинна написати заяву в СБУ, що їй пропонують хабар. Сбушники дали інструкції Пімаховій: відтермінувати виконання обіцянок і уникати зустрічей. Чиновниця погодилась, написала заяву і далі діяла під контролем СБУ", - наголошує видання.

Адвокат Віталій Григорів, який захищає Пімахову в антикорупційному суді, сказав, що оголошена прокурором довідка містить недостовірну інформацію. У наступних засіданнях адвокат планує дати більш докладні пояснення з цього приводу. Обвинувачена також спростовувує версію прокурора, кажучи, що того дня в неї вдома були лише її знайомі.

НАБУ в боргу не залишилося і 24 квітня 2018-го затримало на хабарі у понад 47 тисяч доларів співробітника Служби безпеки України Олександра Карамушку і ексспівробітницю Державної міграційної служби Юлію Кондратьєву.

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Окрім того, ще з 10 березня 2017 року НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення заступника голови СБУ Павла Демчини. Якщо вірити інформатору НАБУ, то саме після того, як про розробку Пімахової довідався Демчина, було прийнято рішення скомпрометувати розслідування. Адже йшлося не так про допомогу Пімаховій, як про дискредитацію НАБУ та її таємних агентів, а заодно і порятунок власної шкури працівників СБУ.

Щодо справи самого Демчини, то підствою для внесення відомостей до ЄРДР стала інтернет-публікація "Вот так в Украине живет главний борец с корупцией" розміщена на сайті www.elise.com. Мова про незадекларовані статки високопосадовця — маєток під Києвом, кілька земельних ділянок та 4 автівки, дві з яких є люксовими. Офіційно нерухомість та машини належали матері його трьох дітей Ользі Воловчук. Демчина не зазначив це майно в декларації і стверджував, що розірвав стосунки з Воловчук ще у 2012 році. У 2017 році ексдружина отримала рішення суду, що не проживає і не має спільного побуту з топпосадовцем СБУ.

За заявою Демчини Генпрокуратура почала розслідувати можливі неправомірні дії НАБУ з метою незаконного втручання у діяльність працівника правоохоронного органу та штучного створення доказової бази. У зв’язку з цим спочатку слідчі ГПУ, а згодом і ДБР, які перейняли слідство, намагалися через суд отримати тимчасовий доступ до матеріалів НАБУ по цій справі, але безуспішно.