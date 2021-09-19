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СБУ після доповіді Демчині зірвала спецоперацію НАБУ щодо корупції в Держміграції для дискредитації Бюро, - ЗМІ

СБУ після доповіді Демчині зірвала спецоперацію НАБУ щодо корупції в Держміграції для дискредитації Бюро, - ЗМІ

У засіданні Вищого антикорупційного суду 17 вересня поточного року прокурор оголосив розсекречені матеріали з оперативно-розшукової справи щодо колишньої заступниці голови Держміграції Діни Пімахової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер".

Серед документів є, зокрема, постанови про виготовлення імітаційних засобів — несправжніх водійського посвідчення і паспортів на ім’я Сергія Титенкова, а також поліграфічної продукції із логотипами інвестфонду з ОАЕ, підроблених документів громадянина Соціалістичної республіки В’єтнам та ін.

"У провадженні 2 підрозділу детективів НАБУ перебуває оперативно-розшукова справа відносно організованої групи, до складу якої входять перший заступник голова Державної міграційної служби України Пімахова Діна, колишній начальник райвідділу ДМС в місті Києві, суддя Солом’янського суду міста Києва та низка невстановлених осіб…", — зачитав прокурор Ігор Щур.

В іншому документі, яким агенту НАБУ доручається виконання спецзавдання, у складі групи окрім Пімахової, згадується також колишня співробітниця ДМС Кондратьєва, яка зараз проходить як обвинувачена у подібній справі на пару із працівником СБУ Карамушкою, що також слухається в антикорупційному суді.

Наголошується, що агент Титенков, виконуючи спецзавдання із розкриття злочинної групи, передав Пімаховій 1800 доларів біля входу до львівського ресторану Fasion Club. Кошти сплачувалися за посвідку на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму. Спочатку Титенков відпочивав у закладі разом із Пімаховою та двома її колегами, яким був представлений як співробітник іноземного інвестфонду. 29 червня 2017 року риблизно о 00 год. 20 хв. Пімахова і Титенков вийшли на вулицю "для обговорення ділового питання". Заступниця голови ДМС повідомила, що надішле на електронну адресу список необхідних документів і розпочне виготовлення посвідчення, нібито наголосивши, що це коштуватиме 1800 доларів, після чого отримала саме таку суму.

Наступним етапом мала стати передача 30 тисяч доларів двома частинами за отримання громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням. 29 листопада 2017-го Титенков приніс Пімаховій 15 тисяч доларів і був затриманий СБУ. З’ясувалося, що Пімахова попередньо заявила на Титенкова в Службу безпеки України. Після цього спецоперацію детективи вимушено припинили. Тільки в травні 2018-го Пімаховій повідомили підозру. Офіційно інші учасники злочинної групи викриті не були.

В обвинувальному акті написано, що у період із 17 по 26 вересня 2017 року стався витік інформації про оперативну роботу Титенкова для НАБУ. Тепер із розекречених матеріалів оперативно-розшукової справи про цей "витік" стало відомо більше. У січні 2018-го під час обшуку в помешканні Пімахової детектив НАБУ вилучив пристрій "москіт", що належить СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової

Тоді ж від оперативного кофідента детективом отримано дані, що один зі співробітників Депаратменту внутрішньої безпеки СБУ, який здійснює нагляд за процедурою зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у серпні 2017-го дізнався, що мобільний номер Пімахової прослуховується. Проблема у тім, що НАБУ, не маючи права на автономне прослуховування, мусило робити це за посередництва СБУ. Тільки у 2019 році президент Зеленський підписав закон, який би розв’язував цю проблему, але через два роки вона так і залишалась невирішеною.

Але, повертаючись до 2017 року, то допитливий сбушник раніше наглядав за підрозділами Держміграції і знав Пімахову, тому з’ясував ким і в рамках якої оперативно-розшукової справи збирається інформація. Він доповів про це начальнику Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Павлу Демчині. Далі, за словами оперативного конфідента, СБУ вирішила скомпрометувати НАБУ, повідомивши Пімахову та інших фігурантів оперативно-розшукової справи, що їх розробляють, та штучно створити докази провокації. Проведення таких заходів було доручено керівнику першого управління ГУБКОЗ СБУ Сергію Белюзі.

"У середині вересня 2017-го працівники ГУБКОЗ СБУ прийшли додому до Пімахової під приводом обшуку і сказали, що обшук проводити не збираються, а, навпаки, хочуть допомогти їй. Сбушники розповіли Пімаховій, що в її оточенні з’явився детектив НАБУ під прикриттям — і продемонстрували його фото. Пімахова начебто підтвердила, що знає цього чоловіка як Титенкова і в квітні того року вже отримала від нього гроші за сприяння у видачі посвідки на тимчасове проживання.Також вона нібито зізналася про останні домовленості щодо 30 тисяч доларів за громадянство для іноземця. Сбушники сказали, що ці зустрічі документувалися НАБУ і тепер вони пропонують їй допомогу, щоб уникнути відповідальності. Працівники СБУ пояснили, що майбутню передачу 30 тисяч доларів можна представити як провокацію з боку Титенкова, але для цього Пімахова повинна написати заяву в СБУ, що їй пропонують хабар. Сбушники дали інструкції Пімаховій: відтермінувати виконання обіцянок і уникати зустрічей. Чиновниця погодилась, написала заяву і далі діяла під контролем СБУ", - наголошує видання.

Адвокат Віталій Григорів, який захищає Пімахову в антикорупційному суді, сказав, що оголошена прокурором довідка містить недостовірну інформацію. У наступних засіданнях адвокат планує дати більш докладні пояснення з цього приводу. Обвинувачена також спростовувує версію прокурора, кажучи, що того дня в неї вдома були лише її знайомі.

НАБУ в боргу не залишилося і 24 квітня 2018-го затримало на хабарі у понад 47 тисяч доларів співробітника Служби безпеки України Олександра Карамушку і ексспівробітницю Державної міграційної служби Юлію Кондратьєву.

Також читайте: Антикорупційний суд продовжив домашній арешт експершої заступниці голови Міграційної служби Пімахової

Окрім того, ще з 10 березня 2017 року НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення заступника голови СБУ Павла Демчини. Якщо вірити інформатору НАБУ, то саме після того, як про розробку Пімахової довідався Демчина, було прийнято рішення скомпрометувати розслідування. Адже йшлося не так про допомогу Пімаховій, як про дискредитацію НАБУ та її таємних агентів, а заодно і порятунок власної шкури працівників СБУ.

Щодо справи самого Демчини, то підствою для внесення відомостей до ЄРДР стала інтернет-публікація "Вот так в Украине живет главний борец с корупцией" розміщена на сайті www.elise.com. Мова про незадекларовані статки високопосадовця — маєток під Києвом, кілька земельних ділянок та 4 автівки, дві з яких є люксовими. Офіційно нерухомість та машини належали матері його трьох дітей Ользі Воловчук. Демчина не зазначив це майно в декларації і стверджував, що розірвав стосунки з Воловчук ще у 2012 році. У 2017 році ексдружина отримала рішення суду, що не проживає і не має спільного побуту з топпосадовцем СБУ.

За заявою Демчини Генпрокуратура почала розслідувати можливі неправомірні дії НАБУ з метою незаконного втручання у діяльність працівника правоохоронного органу та штучного створення доказової бази. У зв’язку з цим спочатку слідчі ГПУ, а згодом і ДБР, які перейняли слідство, намагалися через суд отримати тимчасовий доступ до матеріалів НАБУ по цій справі, але безуспішно.

Автор: 

НАБУ (5061) СБУ (12772) Держміграція (273) Демчина Павло (30) Пімахова Діна (27)


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Топ коментарі
+23
У Дины на ее лице все написано "беру". Так что в раскрытых документах нет ни чего удивительного. Как и в том, что СБУ как тогда, так и сейчас крышует таких "передовиков производства". А потом со всех щелей слышится: " От НАБУ нет никакого толка , они зря едят свою булку с маслом". И каждый раз власть пытается взять НАБУ под свой контроль.
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19.09.2021 10:30
+17
Литинант бакланов работает не щадя себя...
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19.09.2021 10:17
+16
СБУ свое дело знает, Недаром лучший из СБУшников, награжденный лично Ющенко, стал президентом ЛНР.
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19.09.2021 10:11
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СБУ свое дело знает, Недаром лучший из СБУшников, награжденный лично Ющенко, стал президентом ЛНР.
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19.09.2021 10:11 Відповісти
У протидії ворожим, насамперед кацапським, спецслужбам СБУ особливо немає чим хвалитися, а от в бізнес-ліваках підлеглі лейтенанта Баканова на висоті...
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19.09.2021 11:51 Відповісти
Литинант бакланов работает не щадя себя...
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19.09.2021 10:17 Відповісти
Та нібито в 2017 році литинант Бакланов замітав сцену після виступів кварталу. Інші рулили.
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19.09.2021 10:20 Відповісти
Якщо членограй у президентах, чому б смiттэвщику не очолювати себеу!
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19.09.2021 10:30 Відповісти
от ******* деякі перескакувати з суті справ поточної статті в зелене майбутнє)))
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19.09.2021 11:01 Відповісти
У Дины на ее лице все написано "беру". Так что в раскрытых документах нет ни чего удивительного. Как и в том, что СБУ как тогда, так и сейчас крышует таких "передовиков производства". А потом со всех щелей слышится: " От НАБУ нет никакого толка , они зря едят свою булку с маслом". И каждый раз власть пытается взять НАБУ под свой контроль.
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19.09.2021 10:30 Відповісти
це як у тому анекдоті: "Есть рот, значит сосе..."

А в цьому випадку, як із Клінтоном, що у соціологічному опитуванні на питання:"Чи хотіли б ви секс із Білом? Респондентки відповіли, що ще раз- ні за що..."
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20.09.2021 09:36 Відповісти
дина должность насосала?
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19.09.2021 10:32 Відповісти
Едапс, ОАЭ, думал эти концы обрубили с уходом друга Юры Луценко - грыцака василия николаевича.

Ан нет. Флаг подхватили и несут дальше.

Кстати, по информации службы, многие подчиненные авакова имели двойное гражданство.

Очень любили бельгийское.

Большинство все еще на своих должностях.
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19.09.2021 10:38 Відповісти
Этого грыцака аваков уволил в 2014.
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19.09.2021 10:40 Відповісти
Можно детектив писать, на реальных событиях....
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19.09.2021 10:50 Відповісти
Боже мой! не может быть! Ведь это СБУ при великом Петре, а не при зеленой шмаркле! ))
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19.09.2021 10:58 Відповісти
СБУ було і до Петра.
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19.09.2021 11:09 Відповісти
яким чином те що було "до" має відношення до тих подій які висвітленні в статті під якою ми пишемо коменти?
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19.09.2021 12:00 Відповісти
Звичайним. Протиправні дії в СБУ були завжди, від народження з КДБ. Народ там той же самий, передавав звички і способи заробляння грошей (зокрема на зраді) від покоління до покоління.
Були часи, що їх трохи проріджали, але сутність поки незмінна
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19.09.2021 12:08 Відповісти
Вдалий проект НАБУ. Єдина служба до якої є довіра, поки її іще зелені не реформували. Це такий острівець надії на те що у нас справи можуть піти краще. Правда, я не бачу суспільного запиту на це.
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19.09.2021 11:08 Відповісти
НАБУ створено під тиском "західних партнерів", а не через "суспільний запит". Якого, дійсно, майже нема.
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19.09.2021 13:39 Відповісти
Ну, "суспільний запит", то річ наживна, плебсу треба показати пару фільмів про доблесне НАБУ. А зараз по ТВ каналам і в інтернеті, навпаки розганяється думка про неефективність НАБУ, про те що вони самі корупціонери, а успіхи НАБУ не тиражуються, так ледь згадуються, типу, ну і що
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19.09.2021 13:55 Відповісти
Олігархічне ТВ робить те, що треба олігархам, нічого дивного.

А "західні партнери" поки що не дуже вкладаються в ТВ, чи інтернет-медіа для України.

Бачив тільки "Настоящее время", але там все бюджетно, і переважно орієнтовано на РФ.

А без медіа-підтримки у нас нічого не зробиш.
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19.09.2021 14:20 Відповісти
СБУ уже умерло, превратилось у враждебную службу, его давно завербовали все делать во вред.
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19.09.2021 11:10 Відповісти
За 30 лет СБУ ни разу не была независимой, всю свою историю эта служба лакеев работает на "гарантов" конституции.
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19.09.2021 11:13 Відповісти
Министерство миграции всегда старалось контролировать ФСБ , ибо они легко могли делать документы на своих людей. Так же они пытаются контролировать ( или контролируют) печать паспортов и скорее всего электроннуюбазу паспортов ( если она есть )
так шо Баканов выполнил их заказ , чтобы не вскрылись эти факты.
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19.09.2021 11:21 Відповісти
Баканов. В 2017-2018му))))
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19.09.2021 12:08 Відповісти
ФСБ? В Україні? Ау...
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19.09.2021 12:12 Відповісти
Угу. Паспорта россиянам делали за несколько дней.
Кацапы финансировали строительство предприятия для печатания украинских документов с голограммами

вот за какие гроши построили Едапс ? За кацапские .

такую же аферу россияне пытались протянуть в Словакии , но начался скандал

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19.09.2021 12:26 Відповісти
У таких випадках треба давати посилання.

З інформації, викладеної, наприклад, тут:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1#%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC%D1%83_%C2%AB%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1%C2%BB

чи тут
https://www.epravda.com.ua/publications/2013/03/13/365479/

таких даних не має. Тим більше чітко розписана структура власності.
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19.09.2021 13:44 Відповісти
Основа достоверности https://zn.ua/socium/v-poiskah-idealnogo-kleyma-_.html информации о каждом человеке , проживающем в Украине, - наличие в системе его точных биометрических данных. Это могут быть уникальные признаки - снимок сетчатки глаза, отпечатки пальцев и все, что может быть предусмотрено законом.
Афера же заключалась в том, что постановление №185 было выписано под одну структуру - консорциум "ЕДАПС", принадлежащий частным лицам. Основным бенефициаром компании является скандально известный бизнесмен Юрий Сидоренко, много лет скрывающийся от внимания компетентных органов в Объединенных Арабских Эмиратах. Сопутствующие собственники - группа других частных лиц, информацией о которых не владеют даже спецслужбы Украины. Сидоренко оформил лично
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19.09.2021 12:28 Відповісти
Сидоренко оформил лично на себя авторские права на символику государственного герба Украины, используемую на загранпаспортах нашей страны, и девять лет каждый украинец, выезжающий за рубеж, платил немалые суммы на зарубежные счета за оттиск своего государственного герба. При этом стоимость паспортов, которые "ЕДАПС" продавал государству, переваливала за все разумные рамки. Передача производства документов с биометрическими данными в руки Сидоренко и его неизвестных иностранных компаньонов означала передачу абсолютно всей конфиденциальной информации обо всех украинцах - какие-то дяди за рубежом получили бы в руки досье на каждого жителя нашей страны и распоряжались бы этими данными по своему разумению!
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19.09.2021 12:31 Відповісти
Не раскрыта судьба 1800 дол, полученных этой Диной.
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19.09.2021 11:22 Відповісти
Не будемо дріб'язковими.
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19.09.2021 12:18 Відповісти
Геть забули генпрокурвора луценка. Його роль в цій справі не менша ніж сбу. Саме він давав санкції сбу і повідомляв про деталі операції набу, розкривав її агентів. Зрозуміло, що його поставили ...перед фактом і змусили це робити

Хто може змусити щось робити генпрокурора?

А де луценко, там і порошенко - куми.
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19.09.2021 11:59 Відповісти
Зелена маячня, притягнута за вуха
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19.09.2021 12:09 Відповісти
А що "маячня"?

Луценко не кум Порошенко?

Луценко не розкривав дані агентів НАБУ?
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19.09.2021 13:49 Відповісти
Пардон, було. Але до чого тут кум? Начеб-то то якась кровна рідня.
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19.09.2021 14:39 Відповісти
Що кум, то дійсно не проблема. Закон не забороняє

Проблема, що призначення Луценко, і все що він наробив - це таки відповідальність Порошенко, бо він його кандидатуру подав.
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19.09.2021 15:08 Відповісти
Верховна рада обрала, а не Порошенко. Можливо, то і був прокол Луценко, але хто не працює, той не помиляється. Тим більше ми не знаємо, у якому вигляді та інформація поступила саме до Луценка
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19.09.2021 16:27 Відповісти
Так, Верховна Рада проголосувала, тиск був страшений, так хотіли Порошенко його хотів поставити. Спеціально під нього закон змінили.

Але подав кандидатуру Порошенко.

І це не "помилки" Луценко, це була свідома протидія НАБУ.

Подивіться, наприклад, історію справи Альперіна. Луценко її перед "дембелем" тупо продав.
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19.09.2021 16:53 Відповісти
Подивився:


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19.09.2021 17:50 Відповісти
"Відповіді Луценко на запит" на вашому скріні - це хто, коли, і з якого приводу питав?
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19.09.2021 18:15 Відповісти
Журналістів. Після відставки, здається. Усе інше не суттєво. Якщо Вас так цікавить, шукати самі. Мені не цікаві такі подробиці
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19.09.2021 18:27 Відповісти
Ви трошки не дочитали.

Перед відставкою Луценко забрав цю справу у НАБУ і віддав у МВС, де її поховали.

Бо інакше її одну з перших розглядав би новостворений Антикорупційний суд.
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19.09.2021 19:08 Відповісти
А брехливий маніпулятор - маніпулює не те що фактами, а й дійсністю... "трошки не дочитали", ага... Якщо би "дочитав", то зрозумів би, що по тій ситуації СБУ і НАБУ повідкривали слідчі справи одна на одну, і таким чином в слідстві виник конфлікт інтересів; таким чином слідство мав проводити третій слідчий орган. Таких на ту пору (кінець літа 2019-го) залишалось лише два: Мвс і новостворене ДБР. То кому Луценко мав би передати слідство? Трубі? чи може в ФБР... так можна було би, якби ті погодились би...
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20.09.2021 01:31 Відповісти
Якщо по моїм фактам нема заперечень, подивимось на вашу "дійсність".
Конфлікт СБУ та НАБУ, арешти "агентів", справи і т.д. виник _одразу_ після стоврення НАБУ у 2017р, про що і йдеться у цьому матеріалі Цензора ("29 ноября 2017-го Титенков принес Пимаховой 15 тыс. долларов и был задержан СБУ. ")
І справа Альперіна існує з 2017р, про що сам Луценко бадьоро рапортував в тому ж 2017р (на скріні що тут запостили вище).
Але Луценко передав справу Альперіна від НАБУ у МВС, як ви і пишете, у "кінці літа 2019", тобто десь _через 2 роки_.
І ці 2 роки "конфлікт СБУ та НАБУ"справі не заважав, а перед відставкою Луценка щось раптом змінилося.
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20.09.2021 10:03 Відповісти
Твоя чергова брехня і маніпуляція. Слідство по Альперіну і слідство по Пімаховій/Демчині не пересікаються, і тому тут конфлікт інтересів відсутній.
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20.09.2021 13:16 Відповісти
Ви взагалі про яку справу писали?
Я - про справу Альперіна з Eutectic говорив.
Подивіться уважніше.
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20.09.2021 14:12 Відповісти
малохольний зебілку, ти мені так і не відповіло, це твоє прізвище, чи ти з міста Рівне?
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20.09.2021 10:27 Відповісти
цікава стаття у тему, чекаю продовження: https://lb.ua/news/2021/08/30/492584_yuriy_lutsenko_pershi_groshi_donetsku.html
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20.09.2021 09:46 Відповісти
С ворами в СБУ страна так и будет танцевать шаг вперёд и две назад.
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19.09.2021 12:16 Відповісти
Це так Зелені з корупцією боряться , язиками тільки ! А так все здають путіну чи Высшему антикоррупционному суді да так шо всі чули , їм насрати кому здати Україну тільки би гроші капали у кишені, а дебіли ше раз за це зелене лайно проголосують
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19.09.2021 12:21 Відповісти
говорять, що ця дівуля не тільки брала бабки а ще фліртувала з агентом. А СБУ провалило тоді аперацію бо самі кормились з цього корита. І по всій Україні. І зараз кормляться всі. В Одесі всі уроженці Кавказу мають по два три паспорти громадянина України.
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19.09.2021 12:44 Відповісти
И чем СБУ отличается от организованной преступной группировки
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19.09.2021 12:45 Відповісти
Едабс вашу ордло через три канистры.

(навеяло)
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20.09.2021 00:11 Відповісти
А украінці чекають , що ця "фірма" буде ловити зрадників і шпигунів. Синкам колишніх КГБшників нема коли такими "дрібницями" займатись, в них жнива , йде збір "врожаю".
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20.09.2021 08:35 Відповісти
так эти свои губоньки она насосала или заработала?
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20.09.2021 10:52 Відповісти
 
 