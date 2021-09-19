У понеділок подам заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу", - Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв подати заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу".
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щойно у студії я почув, що фракція, яка представляє владу, фінансується за рахунок корупційних потоків. Я в понеділок подам заяву в НАБУ (про перевірку цього факту. - Ред.), ви точно не будете стверджувати, що влада контролює НАБУ, чи ні?" - звернувся він до Олександра Данилюка, який у студії Шустера заявив про те, що" Слуга народу "фінансується за рахунок корупції.
Також він зазначив, що якщо Данилюк має у своєму розпорядженні відповідні факти, то він сам має надати їх НАБУ.
Топ коментарі
+31 Сергей Гусаченко #482448
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+28 Ksenia VB
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+26 Чайка Київ
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Смішний.
Бо народ дурий сам це обрав.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
это просто генератор белого шума,случайных слов, случайных чисел .
ЗЕ-власть - это угроза Украине.
ГАлАсуйте за "слуг".
Володенька я придумал Олигархат еще при Щербицком и Брежневе,ты зачем валишь мое детище?зеля каже...
Леонид Данилыч,в те времена ССср дохляк строил коммунизьму,а мы строим Капитализьму....,а это как говорят в Одессе.... разный долларовый эквивалент...
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2019 ГОД, у супругов Арахамия есть 4 земельных участка в Вите Почтовой Киевской области, дачный домик площадью 295.7 кв. м. там же.
В июле 2020 года журналисты выяснили, что нардеп https://www.dsnews.ua/politics/raskrylsya-vopiyushchiy-obman-arahamii-zanizil-v-deklaratsii-07072020131000 занизил в декларации стоимость своего дома в Вите Почтовой в 10 раз .
У Арахамии также есть квартира площадью 70.50 кв. м. в Киеве.
Нардеп имеет квартиру в Николаеве площадью 153,20 кв. м., безвозмездно пользуется квартирой 67,6 кв. м. там же, а также вместе с гражданином Пархомцем Юрием Петровичем арендует нежилое помещение в Киеве.
"Слуга народа" владеет нежилыми помещением в Николаеве.
Жена Арахамия имеет акции в компании Global Bay Venture Limited, основанной на Сейшелах.
У жены парламентария есть авто MERCEDES-BENZ GLS350 2016 выпуска. У самого нардепа авто нет.
Супруги задекларировали ювелирные украшения и несколько наручных часов, мужских и женских.
https://www.dsnews.ua/dosie/david-arahamiya-11032021-418361?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xrirm6uORk5qJqHnWpMV-mSGfggdrf5cK2rSLhOsVC5_-EC_FoiYwaAoLyEALw_wcB957
подлизывание у Бени-это не коррупция а секс
Беня говорил, что мы прозреем от зеленского, но и сам попал под Арохамию
ты ж говорил, что полиция его прячет?
Арахамия признался, что лично хорошо знаком с Саакашвили и помогал ему строить «Движение новых сил» с точки зрения компьютерных технологий.
Борис Баум - его в СМИ называют «смотрящим» российского криминалитета за игорным бизнесом.
В Украине Баум от имени Офиса президента участвовал в написании законопроекта о легализации игорного бизнеса.
В интервью журналистам Арахамия признался, что давно дружит с Баумом, поскольку тот является его соседом.
https://www.dsnews.ua/dosie/david-arahamiya-11032021-418361?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xrirm6uORk5qJqHnWpMV-mSGfggdrf5cK2rSLhOsVC5_-EC_FoiYwaAoLyEALw_wcB
В ноябре 2019 года в СМИ появлялась информация, что Арахамия является гражданином США - об этом заявлял экс-нардеп Игорь Мосийчук.
В конце 2019 года телеграм-канал «Темный рыцарь» опубликовал документы, согласно которым Арахамия основал за рубежом офшорную фирму JETIMPEX INC.
В 2016 году бывший нардеп Иван Винник обвинил волонтера Арахамию в якобы попытке украсть 132 млн грн на закупках топлива для Минобороны. Нардеп обратился в суд с требованием опровергнуть эту информацию.
В марте 2020 года Подольский райсуд Киева отказал Арахамии в удовлетворении иска.
https://thepage.ua/dossier/arahamiya-david#anchor-7
Лидер фракции «Слуга Народа» в парламенте Давид Арахамия публично оскорбил ведущего американского телеканала CNN, который на форуме YES в Киеве критически высказался о проекте закона об олигархах.
«Каждые 15 минут написано, что кто-то высказался против закона об олигархах. Вчера уже было доведено до абсурда. Там была строчка и написано: «ведущий CNN высказался…» - та мне пох..., извините, похрену, что сказал ведущий CNN.
Речь идет о ведущем CNN Фариде Закарие, который на прошлой неделе опубликовал интервью с президентом Владимиром Зеленским.
Закария является одним из ведущих журналистов CNN
https://glavcom.ua/ru/news/ta-mne-poh-glava-slugi-naroda-arahamiya-prokommentiroval-slova-vedushchego-cnn-pro-zakon-ob-oligarhah-783884.html
- зеркало недели
- бывших депутатов от,,слуги народа,, , в т.ч. Лероса
―Я его натурально съем, и меня повезут в НАБУ.
―Но зачем?
―Не плющит меня в ЧК идти.