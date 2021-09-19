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У понеділок подам заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу", - Арахамія

У понеділок подам заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв подати заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно у студії я почув, що фракція, яка представляє владу, фінансується за рахунок корупційних потоків. Я в понеділок подам заяву в НАБУ (про перевірку цього факту. - Ред.), ви точно не будете стверджувати, що влада контролює НАБУ, чи ні?" - звернувся він до Олександра Данилюка, який у студії Шустера заявив про те, що" Слуга народу "фінансується за рахунок корупції.

Також він зазначив, що якщо Данилюк має у своєму розпорядженні відповідні факти, то він сам має надати їх НАБУ.

Читайте також: Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

Автор: 

НАБУ (5061) корупція (4676) шоу Шустера (309) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+31
Он напишет в Спортлото. Клоуны такие загадочные... Бородатая бабушка зеледента этой обезьяне хвост оторвет за такие заявления.
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19.09.2021 11:02
+28
Ще в гбр подай...

Смішний.
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19.09.2021 10:51
+26
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил https://censor.net/news/3206559/sluga_naroda_arahamiya_v_10_raz_zanizil_stoimost_svoego_novogo_doma_v_deklaratsii_infografika.

Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
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19.09.2021 11:00
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Ще в гбр подай...

Смішний.
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19.09.2021 10:51 Відповісти
Он напишет в Спортлото. Клоуны такие загадочные... Бородатая бабушка зеледента этой обезьяне хвост оторвет за такие заявления.
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19.09.2021 11:02 Відповісти
А еще лучше в СБУ Бакланову
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19.09.2021 12:08 Відповісти
З інструкцією про результат.
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19.09.2021 19:19 Відповісти
Якшо воно хламідія то не зачить що народ дурний, НАБУ під діктовку напише все що їм треба
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20.09.2021 08:15 Відповісти
А чому та хламідія керує НАБУ ?

Бо народ дурий сам це обрав.
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20.09.2021 08:31 Відповісти
ніхто там не керує - НАБУ не має можливості працювати вони йому не обрали орган - во він туди и подає бо нічо не працює... так собі мурахи, повзають воно спливе, коли цю кодлу висталвять за двері тоді але тоді вже вони почнуть казати шо всі строки прошли....
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24.01.2022 23:21 Відповісти
Давид почему не на марше, там ведь все твои собрались.
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19.09.2021 10:52 Відповісти
на походеньки собираются геи а Арахамия ******* . разница не большая но существенная
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19.09.2021 11:17 Відповісти
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19.09.2021 13:48 Відповісти
Тоже с хвостами?
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19.09.2021 15:58 Відповісти
Його навіть там забракували. Підійшов лише клоунам.
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19.09.2021 19:21 Відповісти
Так надо сразу на футболе у коломойши и его живописных коллег по цеху спросить, не коррумпируют ли они случайно депутатов Арахамии? Сразу напрямую обратиться, по адресу. А то эти бумажки, волокита, процедуры....
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19.09.2021 10:55 Відповісти
Макак суматранский ты еще в спортлото заяву подай...толку больше будет...
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19.09.2021 10:56 Відповісти
Подаст заяву и еще выиграет пару миллионов,как Ляшко.
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19.09.2021 13:52 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил https://censor.net/news/3206559/sluga_naroda_arahamiya_v_10_raz_zanizil_stoimost_svoego_novogo_doma_v_deklaratsii_infografika.

Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
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19.09.2021 11:00 Відповісти
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19.09.2021 11:16 Відповісти
За 2,5 года просрали все....стройка века..типа БАМ в советское сраное время...,на сегодня реальный дефицит 1 триллион гривен...,эпоха бедности пришла открывай ворота Путлеру...он богатый Буратин ....,Лукашеску выпросил 6 ярдов долларов у кремлевского хмыря....Украина по идее обойдется немного дороже ярдов 20-25...зато голая босая и с пустой казной
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19.09.2021 11:01 Відповісти
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19.09.2021 11:04 Відповісти
І це говорить людина,до якої по чуткам,звозять данину зі всієї України і яка власне займається формуванням і розпреділенням конвертів з валютою у фракціі.Він подасть заявлєніє в НАБУ...а по звичці до заявлєнія докладе конверт...
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19.09.2021 11:03 Відповісти
хламидия разбушевалась!
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19.09.2021 11:03 Відповісти
ДАВАЙ-ДАВАЙ....
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19.09.2021 11:05 Відповісти
Заяву подаст на расследование и следом письмо, чтобы ничего не нашли
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19.09.2021 11:06 Відповісти
клоунскую камарилью можно воспринимать всерьёз?

это просто генератор белого шума,случайных слов, случайных чисел .
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19.09.2021 11:11 Відповісти
Их нужно воспринимать всерьез, не смотря на весь белый шум который они постоянно генерируют.

ЗЕ-власть - это угроза Украине.
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19.09.2021 11:29 Відповісти
Нажаль.
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19.09.2021 13:43 Відповісти
Клоун !
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19.09.2021 11:11 Відповісти
Всі олігархічні канали рознесуть звістку, що "слуги чесні та відкрити", самі замовили перевірку.

ГАлАсуйте за "слуг".
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19.09.2021 12:15 Відповісти
И фоточки с футбола, на которой Арахамия с Коломойским антиолигархический закон обсуждает, пусть заодно к заяве приобщит.

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19.09.2021 11:12 Відповісти
На фото арахамія переконує коломойського не давати більше грошей "слугам народу" і здатися американській владі.
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19.09.2021 11:23 Відповісти
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19.09.2021 11:33 Відповісти
Хохма тижня!
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19.09.2021 13:44 Відповісти
Слугам Наркомана только утюг на пузе и паяльник в жопе поможет избавиться от коррупции.
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19.09.2021 11:14 Відповісти
На РАБссии круче...500 миллионов ипотечников РАБссии живут за счет ГрязьПрома и Роснефти... я сначала ушами не увидел и глазам не слышал...500 миллионов...,а реальное население РАБссии всего 90 млн....,из них 26 миллионов пенсионеров...Круто РАБссия встала с кален...
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19.09.2021 11:21 Відповісти
Начинать проверку надо с этого хитрожопого фрукта, китайского комуняки, понтовика.
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19.09.2021 11:34 Відповісти
всі відгуки як під копірку
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19.09.2021 11:36 Відповісти
А чого не у неділю?? Або у "Спортлото"?
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19.09.2021 11:44 Відповісти
Леонид Данилыч звонит Зеле й каже...
Володенька я придумал Олигархат еще при Щербицком и Брежневе,ты зачем валишь мое детище?зеля каже...
Леонид Данилыч,в те времена ССср дохляк строил коммунизьму,а мы строим Капитализьму....,а это как говорят в Одессе.... разный долларовый эквивалент...
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19.09.2021 11:45 Відповісти
хотілось задати питання--чому турки ар стріляли?--тому що ари не ******* працювати а ******* обманювати і красти і язиком болтати(брехати)що і підтвержуется діями шлюхи народу--арой
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19.09.2021 11:52 Відповісти
Арахамія абхаз.
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19.09.2021 13:46 Відповісти
вот как раз счас заявление подает. и в набу, и в гбр, и в гпу, и в "спортлото" - все, как беня научил.

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19.09.2021 12:02 Відповісти
І дасть інструкцію, яким має бути результат перевірки.
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19.09.2021 19:17 Відповісти
А ще спитай у трухіна, хто був за кермом.
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19.09.2021 12:04 Відповісти
О, це ж претендує на загадку століття!
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19.09.2021 13:54 Відповісти
Верните обезьяну агрохимию в зоопарк
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19.09.2021 12:07 Відповісти
Ржу не могу с этого клоуна ! НАБУ под слугами непонятного народа давно уже а он туда для проверки заяву подаёт да ещё после того как с вместе с Коломойским ржал над законом о продажных судьях а они судьи в Украине 100% все продажные !
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19.09.2021 12:07 Відповісти
АРА-ХАМ и Я
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19.09.2021 12:20 Відповісти
В понедельник насру себе в карман!)
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19.09.2021 12:21 Відповісти
В 2002 году Арахамия стал соучредителем IT-компании TemplateMonster, которая стала одним из мировых лидеров в сфере реализации шаблонов веб-сайтов. В 2013 году Арахамия продал компанию и получил за нее более $100 МЛН.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2019 ГОД, у супругов Арахамия есть 4 земельных участка в Вите Почтовой Киевской области, дачный домик площадью 295.7 кв. м. там же.

В июле 2020 года журналисты выяснили, что нардеп https://www.dsnews.ua/politics/raskrylsya-vopiyushchiy-obman-arahamii-zanizil-v-deklaratsii-07072020131000 занизил в декларации стоимость своего дома в Вите Почтовой в 10 раз .

У Арахамии также есть квартира площадью 70.50 кв. м. в Киеве.

Нардеп имеет квартиру в Николаеве площадью 153,20 кв. м., безвозмездно пользуется квартирой 67,6 кв. м. там же, а также вместе с гражданином Пархомцем Юрием Петровичем арендует нежилое помещение в Киеве.

"Слуга народа" владеет нежилыми помещением в Николаеве.
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19.09.2021 12:27 Відповісти
Список не полный - работая в Монстрах, этому телу, за хорошее отношение к .... спалили внедорожник. Как оно тогда выло.
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19.09.2021 22:13 Відповісти
Если кто помнит это видео

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19.09.2021 12:27 Відповісти
ЖЕНА АРАХАМИИ имеет 3 квартиры в Киеве площадью 52.2 кв. м., 50.5 кв. м. и 50,2 кв. м., земельный участок площадью 720 кв. м. в Брюховичах Львовской области, а также дом в населенном пункте Новопетровское Николаевской области.

Жена Арахамия имеет акции в компании Global Bay Venture Limited, основанной на Сейшелах.

У жены парламентария есть авто MERCEDES-BENZ GLS350 2016 выпуска. У самого нардепа авто нет.

Супруги задекларировали ювелирные украшения и несколько наручных часов, мужских и женских.

https://www.dsnews.ua/dosie/david-arahamiya-11032021-418361?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xrirm6uORk5qJqHnWpMV-mSGfggdrf5cK2rSLhOsVC5_-EC_FoiYwaAoLyEALw_wcB957
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19.09.2021 12:29 Відповісти
Посадить всех на детектор лжи и допросить перед телекамерой,все просто,сразу все дерьмо всплывет.
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19.09.2021 13:05 Відповісти
Иди рожу приведи в порядок,а потом подавай.
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19.09.2021 13:16 Відповісти
Лучше в лигу сексуальных реформ:

подлизывание у Бени-это не коррупция а секс
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19.09.2021 13:28 Відповісти
Арохамия нехило пристроился, теперь он Коломойского на футбол выгуливает и дела делает ...

Беня говорил, что мы прозреем от зеленского, но и сам попал под Арохамию
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19.09.2021 13:50 Відповісти
Во дурік! Яких ще фактів треба, коли самі депутати визнають що щомісячно отримують долари в конвертах окрім офіціальних зряплат!
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19.09.2021 13:57 Відповісти
а що - в новітній історіїї України були інші часи...., все що із 91 -го по сьогодні аналогічно - трошки фіо-фейси міняються- но ніяк не ПОСАДА-корупціонера...
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19.09.2021 13:57 Відповісти
Арахамия, а где тот свидетель, что знает про подкуп твоих подельников при голосовании за "площадки Яценко"?

ты ж говорил, что полиция его прячет?
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19.09.2021 13:59 Відповісти
Подай заяву в спортлото або коломойському
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19.09.2021 14:22 Відповісти
Михеил Саакашвили - руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Арахамия признался, что лично хорошо знаком с Саакашвили и помогал ему строить «Движение новых сил» с точки зрения компьютерных технологий.

Борис Баум - его в СМИ называют «смотрящим» российского криминалитета за игорным бизнесом.

В Украине Баум от имени Офиса президента участвовал в написании законопроекта о легализации игорного бизнеса.

В интервью журналистам Арахамия признался, что давно дружит с Баумом, поскольку тот является его соседом.

https://www.dsnews.ua/dosie/david-arahamiya-11032021-418361?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-xrirm6uORk5qJqHnWpMV-mSGfggdrf5cK2rSLhOsVC5_-EC_FoiYwaAoLyEALw_wcB
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19.09.2021 14:25 Відповісти
9 июля 2019 года назначен Владимиром Зеленским членом Наблюдательного совета госконцерна «УКРОБОРОНПРОМ».

В ноябре 2019 года в СМИ появлялась информация, что Арахамия является гражданином США - об этом заявлял экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В конце 2019 года телеграм-канал «Темный рыцарь» опубликовал документы, согласно которым Арахамия основал за рубежом офшорную фирму JETIMPEX INC.

В 2016 году бывший нардеп Иван Винник обвинил волонтера Арахамию в якобы попытке украсть 132 млн грн на закупках топлива для Минобороны. Нардеп обратился в суд с требованием опровергнуть эту информацию.

В марте 2020 года Подольский райсуд Киева отказал Арахамии в удовлетворении иска.

https://thepage.ua/dossier/arahamiya-david#anchor-7
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19.09.2021 14:45 Відповісти
«ТА МНЕ ПОХ...». ГЛАВА «СЛУГИ НАРОДА» АРАХАМИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СЛОВА ВЕДУЩЕГО CNN ПРО ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ

Лидер фракции «Слуга Народа» в парламенте Давид Арахамия публично оскорбил ведущего американского телеканала CNN, который на форуме YES в Киеве критически высказался о проекте закона об олигархах.

«Каждые 15 минут написано, что кто-то высказался против закона об олигархах. Вчера уже было доведено до абсурда. Там была строчка и написано: «ведущий CNN высказался…» - та мне пох..., извините, похрену, что сказал ведущий CNN.

Речь идет о ведущем CNN Фариде Закарие, который на прошлой неделе опубликовал интервью с президентом Владимиром Зеленским.

Закария является одним из ведущих журналистов CNN

https://glavcom.ua/ru/news/ta-mne-poh-glava-slugi-naroda-arahamiya-prokommentiroval-slova-vedushchego-cnn-pro-zakon-ob-oligarhah-783884.html
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19.09.2021 14:49 Відповісти
Шут
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19.09.2021 15:10 Відповісти
Наглый беспардонный шут
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19.09.2021 15:59 Відповісти
Не забудь почати з зЕ, єРмака(з братиком), бЕзмізклої, тИщенка та, мабуть усіх "слуг урода".
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19.09.2021 18:11 Відповісти
І дам інструкцію, яким має бути результат...
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19.09.2021 19:14 Відповісти
лучше сразу в оон или в интерпол, а там уж придумают че нить
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19.09.2021 19:31 Відповісти
НАБУ, видимо, должны допросить, откуда информация, о конвертах :
- зеркало недели
- бывших депутатов от,,слуги народа,, , в т.ч. Лероса
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19.09.2021 21:56 Відповісти
―Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
―Я его натурально съем, и меня повезут в НАБУ.
―Но зачем?
―Не плющит меня в ЧК идти.
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19.09.2021 22:17 Відповісти
"Сейчас я доем эту баранью ногу и мы пойдем искать Буратино!" (с)
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20.09.2021 07:53 Відповісти
так пусть ахламидия с себя и начнет...
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20.09.2021 07:56 Відповісти
ШЕМПАНЗЕ. Що сказати. Тупа макака-каломойші. Чому злодій каломойша вкравши 5 млрд баксів НЕ силить???? А ця абізяна з ним мирно воркує?
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20.09.2021 08:29 Відповісти
Мартышку с гранатой назначили болтать об искоренении коррупции. Стыдно перед иностранцами
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20.09.2021 10:57 Відповісти
У этого муд.ка изцирка зелени сегодня день рождение? Что ни новость на цензоре - то его бред.
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19.10.2021 15:38 Відповісти
 
 