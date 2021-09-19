У понеділок подам заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв подати заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щойно у студії я почув, що фракція, яка представляє владу, фінансується за рахунок корупційних потоків. Я в понеділок подам заяву в НАБУ (про перевірку цього факту. - Ред.), ви точно не будете стверджувати, що влада контролює НАБУ, чи ні?" - звернувся він до Олександра Данилюка, який у студії Шустера заявив про те, що" Слуга народу "фінансується за рахунок корупції.

Також він зазначив, що якщо Данилюк має у своєму розпорядженні відповідні факти, то він сам має надати їх НАБУ.

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