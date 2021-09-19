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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 58 605 осіб, загалом - 6 282 898, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 58 605 осіб, загалом - 6 282 898, - МОЗ

За минулу добу, 18 вересня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 58 605 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

"58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 11 420 819 щеплень", - резюмували в МОЗ.

Також читайте: Вакцина Moderna захищає від важкої форми COVID-19 краще, ніж Pfizer і Johnson & Johnson, - дослідження

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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19.09.2021 11:09 Відповісти
Хе-хе. Снова антиваксерный вой с мокшанских болот
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19.09.2021 11:13 Відповісти
Сколько тебе платят, бот?
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19.09.2021 11:38 Відповісти
В твоем вопросе кроется ложное утверждение-манипуляция
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19.09.2021 11:39 Відповісти
Это он свое фото опубликовал.
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19.09.2021 17:37 Відповісти
Почему, если человек высказывает свою позицию в одну или другую сторону- он бот, можно вакцмнироватся и умереть, а можно не вакцинироватся и умереть, всё это ещё та лотарея, хуже когда человека заставляют вакцинироваться не оставляя права выбора....
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19.09.2021 16:00 Відповісти
А Вы понаблюдайте что Валера пишет. Все на свои места станет. Сразу станет понятно почему его ботом называют.
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19.09.2021 17:39 Відповісти
 
 