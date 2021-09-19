За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 58 605 осіб, загалом - 6 282 898, - МОЗ
За минулу добу, 18 вересня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 58 605 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 18 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом доби працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення, 357 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 11 420 819 щеплень", - резюмували в МОЗ.
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