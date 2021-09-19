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Дільниці на російських виборах до Держдуми офіційно відкрито в 4 містах України

Дільниці на російських виборах до Держдуми офіційно відкрито в 4 містах України

У Києві відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ. Такі ж дільниці відкрили в Одесі, Харкові та Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Посольства Росії в Україні.

Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

"У посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) посольство рф (330)


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Топ коментарі
+26
Тупое вранье. Участки были заблокированы полицией и пускали только сотрудников диппредставительств. Еще Раша воняла по этому поводу на весь мир.
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19.09.2021 11:42
+22
Звиздец от зекрысы...очередной
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19.09.2021 11:31
+21
Так это туда направились сегодня праздничные колонны марша?
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19.09.2021 11:31
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А какая разніца, где голосовать, в Кієве или в Москве, в Одессе ілі Ростове... зеля-х#ло дав дозвіл.
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19.09.2021 11:59 Відповісти
Охренеть! Они выборы проводят в оккупированном Крыму и Донбасе и ... в Киеве? Вы серьезно, зе-банаты?
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19.09.2021 12:01 Відповісти
Зе-дебіли кочені , а подругому аж ніяк !!
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19.09.2021 12:14 Відповісти
зеленский наживается на войне!
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19.09.2021 12:03 Відповісти
ЗЕбарига.
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19.09.2021 12:04 Відповісти
зе-банат и зе-лох
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19.09.2021 12:12 Відповісти
************ теж голоситиме аусвайсом з куркою?
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19.09.2021 12:03 Відповісти
Кто посол РАБссии в Украине с 2014 года....фамилию єтого дебила в студию...
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19.09.2021 12:03 Відповісти
послiв давно нема...вже 6 рокiв...

це шапiто потрiбно закiнчувати, нiяких нелегiтимних паРашних виборiв на територii України!

всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!

перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
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19.09.2021 12:33 Відповісти
Взагалі-то "дебіл" - той хто таке питає... В Україні НЕМА посла Росії - десь з 2015 року діє лише "тимчасово повірений"...

(Міг-би набрать у Гуглі "Посол Росії в Україні 2021 рік" - і не зганьбився-б)
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19.09.2021 19:34 Відповісти
ЗеМРАЗЬ - троянский осел , очколизун оккупантов , пособник террористов
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19.09.2021 12:04 Відповісти
Та коли вже закриють ці крисячі нори монголоїдів????!!!!! Жах, чотири розсадника ворога в країні!!!!!!!!
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19.09.2021 12:04 Відповісти
Ажопадєлаєш, віслюка обрав мудрий нарід. Хуженібудіт, сказали лошари і тепер купують цукор по 30, до речі.
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19.09.2021 12:07 Відповісти
Ну це неправда!! Цукор по 33-34, до речі.
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19.09.2021 13:32 Відповісти
Фишка тут в другом..., "так называемы выборы" в ДурьДуму Мир итак не признает...ни Европа ни США....Туфта Мавзолейная нелигитимна с 2012 года...
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19.09.2021 12:10 Відповісти
Вони нас вбивають а ми дільниці цій конченій резрвації рф повідкривали для ватаів і дебілів . Якщо повидкривали то і вибори ці жаби зелені признають паскуди .
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19.09.2021 12:13 Відповісти
Обнуляйтер РАБссии сам себя спалил....потому его и нет в природе...есть только картинка в ящике под именем Путлер.... которую видят быдлосы РАБссии...
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19.09.2021 12:13 Відповісти
В Украине, исправно функционируют существующие дипломатические представительства и консульские учреждения. Никто же их не позакрывал. Ничего необычного и неожиданного. Работа у них такая в том числе и выборы среди своих граждан проводить.
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19.09.2021 12:14 Відповісти
путлер капут
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19.09.2021 12:17 Відповісти
Посла РАБссии в Украине нет с времен Зурабова ,полномочия которого закончились 26 июля 2016 года...,сейчас работает временный поверенный РАБссии в Украине Александр Лукашик...
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19.09.2021 12:22 Відповісти
Вони і слухати не хочуть, толдичать одне і теж, при чому всі гуртом. Зеленка проїла всі мізки.
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19.09.2021 13:06 Відповісти
хто дозволив приймати участь у кацапо-ординських виставах? якi вибори?

Ви там з глузду з'їхали?

на паРашi виборiв справжнiх нема вже чверть столiття, з 1996 року.

нiкого туди не пропускати, крiм з дипломатичними паспортами паРашi.

всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!

перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
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19.09.2021 12:30 Відповісти
****, не вірю....
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19.09.2021 12:32 Відповісти
Не бреши.
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19.09.2021 12:39 Відповісти
В них вибори з 14-го були два рази і обидва рази дільниці були заблоковані.
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19.09.2021 12:43 Відповісти
На території посольств вони можуть хоч голяка на головах ходить. Почитай що таке екстериторіальність)
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19.09.2021 12:51 Відповісти
Ось така гібридна реальність
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19.09.2021 15:51 Відповісти
Зе-шобла незабаром i такi свята, мабуть, влаштує в Україні...

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19.09.2021 12:41 Відповісти
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19.09.2021 12:54 Відповісти


Дмитрий Песков получил приз

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее «Миллион призов», https://www.interfax.ru/russia/792197 передает «Интерфакс». Розыгрыш проводился среди тех, кто голосовал онлайн.
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19.09.2021 13:03 Відповісти
А тим часом худобу завантажують в автобуси і везуть ставити галочку там де скажуть.

Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени".

Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах.
Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.)
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19.09.2021 13:12 Відповісти
Гарні слова, підтримую.
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19.09.2021 13:34 Відповісти
манкурти з бамбасу

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19.09.2021 17:11 Відповісти
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...

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19.09.2021 17:11 Відповісти
Надеюсь єтих охочих поголосить за расейку тщательно видеофиксируют, что бі в последущем рассмотреть вопрос и наказать за двойное гражданство.
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19.09.2021 13:16 Відповісти
Враховуючи гібридну війну козломордих проти України, взагалі всіх бажаючих поставити відмітку в бюлетенях за Держдуру треба відправляти своїм ходом до Білорусі - хай голосують. А назад до України не пускати.
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19.09.2021 13:40 Відповісти
Вопрос не в том позоре что на территории свободной Украины ( как в Крыму, Севастополе и ОРДЛО) открыты избирательные пункты РФ ( не взирая на то что мы заявляем что они не законны, потому что организованы на оккупированных территориях Украины, массовой незаконной выдачей оккупационных паспортов, организованные вывозы в Ростовскую обл на обязательные голосования), и даже не в том что это на нашей территории осуществляет страна агрессор и оккупант, ведущая 7 лет войну против Украины, убившая уже не менее 14 тыс. человек, ранив наверняка более 50 тыс, вынудив бежать сотни тысяч ( миллионы) людей. А в том что Украина в течении ..7..,. 7.., СЕМИ лет не удосужилась ( как это сделала Грузия) разорвать дип отношения с агрессором., закрыть посольства и консульства, арестовать весь российский бизнес в Украине включая и долю в смешанных и т.д. Вот это и есть ПОЗОР !!! ( а коль все функционирует рашен посольство и консульства просто делают свою работу ( очередной раз доказывая гибридность происходящего, и участие в этой гибридной игре и власти Украины , что предыдущей, что нынешней). ПОЗОР !!!
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19.09.2021 13:52 Відповісти
Цікаво украінські депутати урядовці вже проголосували
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19.09.2021 14:12 Відповісти
https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/s600x600/242280830_1307157503034324_5753909926461973084_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=825194&_nc_ohc=UfUS_5qEzKwAX85MT1M&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=2de0388ccd6ef6db1a318a16a0db41f3&oe=614CB4CD
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19.09.2021 14:15 Відповісти
Сюрреалізм...
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19.09.2021 17:20 Відповісти
снимайте санкции и идите в Таможенный союз областями
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19.09.2021 19:28 Відповісти
Все хорошо
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20.09.2021 17:59 Відповісти
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