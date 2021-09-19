Дільниці на російських виборах до Держдуми офіційно відкрито в 4 містах України

У Києві відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ. Такі ж дільниці відкрили в Одесі, Харкові та Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Посольства Росії в Україні.

Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.

"У посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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