Дільниці на російських виборах до Держдуми офіційно відкрито в 4 містах України
У Києві відкрили виборчі дільниці для голосування на виборах до Держдуми РФ. Такі ж дільниці відкрили в Одесі, Харкові та Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Посольства Росії в Україні.
Зазначається, що дільниці розпочали роботу в неділю, 19 вересня, о 8 годині ранку.
"У посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові були відкриті виборчі дільниці для виборів депутатів Державної думи Федеральних Зборів Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 18c49ed2
показати весь коментар19.09.2021 11:42
+22 Валерия Ларченко #413106
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+21 Valery Greff
показати весь коментар19.09.2021 11:31
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це шапiто потрiбно закiнчувати, нiяких нелегiтимних паРашних виборiв на територii України!
всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!
перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
(Міг-би набрать у Гуглі "Посол Росії в Україні 2021 рік" - і не зганьбився-б)
Ви там з глузду з'їхали?
на паРашi виборiв справжнiх нема вже чверть столiття, з 1996 року.
нiкого туди не пропускати, крiм з дипломатичними паспортами паРашi.
всiх, хто пiдiйде до ворiт цих консульств з ксiвами з двоголовю куркою, занести у базу!
перевiряти, що вони взагалi роблять в Україні!
Дмитрий Песков получил приз
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее «Миллион призов», https://www.interfax.ru/russia/792197 передает «Интерфакс». Розыгрыш проводился среди тех, кто голосовал онлайн.
Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени".
Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах.
Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.)
для голосовавших из ордло это бутылка воды,печенье, яблоко, сникерс, влажные салфетки и тряпочка паРаши. все самое завалящее и дешевое...