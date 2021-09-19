Прикордонники затримали браконьєрів, які виловили майже 3 тис. штук кефалі, завдавши шкоди природі на 1,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ФОТО

17 вересня, відпрацьовуючи попередню оперативну інформацію, прикордонники спільно з представниками водної поліції затримали двох браконьєрів на озері Алібей у Татарбунарському районі Одеської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

"Чоловіки на плавзасобі здійснювали незаконнний вилов водних живих біоресурсів забороненими знаряддями лову. Загалом у порушників прикордоннники виявили майже 250 кг живих водних біоресурсів, а це понад 2800 екземплярів кефалі. Попередня сума збитку, завданого державі, становить понад 1,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Іншого браконьєра прикордонники виявили на узбережжі Чорного моря в районі населеного пункту Покрова. Місцевий житель за допомогою креветочних ятерів виловив 22 кг живих водних біоресурсів, чим завдав збитків державі на суму понад 19 тис. гривень.

"У діях браконьєрів вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ "Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом"", - резюмується в повідомленні.

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