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Новини
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Прикордонники затримали браконьєрів, які виловили майже 3 тис. штук кефалі, завдавши шкоди природі на 1,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба. ФОТО

17 вересня, відпрацьовуючи попередню оперативну інформацію, прикордонники спільно з представниками водної поліції затримали двох браконьєрів на озері Алібей у Татарбунарському районі Одеської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

"Чоловіки на плавзасобі здійснювали незаконнний вилов водних живих біоресурсів забороненими знаряддями лову. Загалом у порушників прикордоннники виявили майже 250 кг живих водних біоресурсів, а це понад 2800 екземплярів кефалі. Попередня сума збитку, завданого державі, становить понад 1,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Іншого браконьєра прикордонники виявили на узбережжі Чорного моря в районі населеного пункту Покрова. Місцевий житель за допомогою креветочних ятерів виловив 22 кг живих водних біоресурсів, чим завдав збитків державі на суму понад 19 тис. гривень.

"У діях браконьєрів вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 ККУ "Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним, добувним промислом"", - резюмується в повідомленні.

Також дивіться: Браконьєри щодня нелегально ловили на Харківщині від 1 до 2 тонн риби, - СБУ. ФОТО

Прикордонники затримали браконьєрів, які виловили майже 3 тис. штук кефалі, завдавши шкоди природі на 1,7 млн ​​грн, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

браконьєрство (112) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) Одеська область (3186)


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Топ коментарі
+8
Какой ужасс. Ах два ведра тюльки они выловили. А слабо задержать лесорубов вырезающих карпаты и ешелоны с лесом в Европу?
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19.09.2021 12:00
+8
Так потерпевший вiслюк поборол лесную мафию еще в 19 году. Какого-то там лесника даже уволили, но это не точно
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19.09.2021 12:02
+3
600 гривен штучка. Налетай, подешевело! Тунец стыдливо прячется в камышах.
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19.09.2021 12:17
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Какой ужасс. Ах два ведра тюльки они выловили. А слабо задержать лесорубов вырезающих карпаты и ешелоны с лесом в Европу?
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19.09.2021 12:00 Відповісти
Так потерпевший вiслюк поборол лесную мафию еще в 19 году. Какого-то там лесника даже уволили, но это не точно
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19.09.2021 12:02 Відповісти
И Бурштинну Народну Республіку теж поборов
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19.09.2021 14:35 Відповісти
Тобто, якщо на "пів-шишечки" то можна?
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19.09.2021 12:50 Відповісти
- кефаль ловит червячков

-рыбаки ловят кефаль

-мусора ловят рыбаков

Кто-то должен ловить мусоров?
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19.09.2021 13:05 Відповісти
600 гривен штучка. Налетай, подешевело! Тунец стыдливо прячется в камышах.
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19.09.2021 12:17 Відповісти
От браконьєри ...

А Костя:

https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu Шаланды полные кефали
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu В Одессу Костя приводил
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu И все бендюжники вставали
https://www.youtube.com/watch?v=hDSxfoHWCS8&ab_channel=ZaOdessu Когда в пивную он входил
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19.09.2021 12:18 Відповісти
До речі, якось в Кирялівці до берега підійшла стайка кефалі. Ми швидко обнесли її волочком і коли почали витягати на берег, вона зараза переплигувала через верх. Витягли лише одну.
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19.09.2021 12:25 Відповісти
и ему это сошло с рук...

да и соня - рыбачка, пойманную кефаль обратно в море не выпускала
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19.09.2021 12:25 Відповісти
Пісня про Костю - браконьєра . .
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19.09.2021 12:30 Відповісти
шаланды полные фекалий
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19.09.2021 13:04 Відповісти
От и нахера им столько? Голодают?
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19.09.2021 12:57 Відповісти
укранiцi завжди голодують. iсторично так сталося. мeнтально закрiпилося.
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19.09.2021 13:54 Відповісти
мусора охраняют собственность Охметова,

молрдцы !
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19.09.2021 13:46 Відповісти
1.7ляма за 3000штук будет 550 гривасов за штуку. при цене в киеве к примеру 150гр. за кг......я так понял менты и погранцы снимают очередную серию слуги народа....вам лгбд шникам заняться нечем. щимите бабушек у переходов. не в ато ж ехать
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19.09.2021 14:40 Відповісти
 
 