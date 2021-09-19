Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба. ФОТО
Громадянин Австрії, повертаючись з України, взяв із собою книгу кінця XIX століття і картину початку XX століття
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Зазначається, що 18 вересня в поромний пункт пропуску "Орлівка" на виїзд з України прибув громадянин Австрії. Враховуючи аналіз ризиків, прикордонники Ізмаїльського загону та митники прийняли рішення детальніше оглянути автівку австрійської реєстрації 76-річного іноземного гостя.
"В ході спільного огляду автомобіля та особистих речей водія було виявлено картину та книжку, які можуть становити історично-культурну цінність. Чоловік перевозив картину, обрамлену дерев’яною рамою золотистого кольору, із зображенням дівчини в червоній хустині. На полотні було зазначено прізвище, ймовірно, автора та дата – 1917 рік.
А книга французькою мовою "Grands peintres de l'allemagne" була видана у 1891 році в Парижі. Крім того, в ній містився аркуш з написом про нагородження цією книгою учениці 6 класу Одеської Маріїнської жіночої гімназії у 1898 році", - наголошується в повідомленні.
За словами іноземця він придбав предмети старовини в одному з антикварних магазинів Одеси.
"Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда" прикордонники Ізмаїльського загону направили повідомлення до СБУ, а представники митниці склали протокол про порушення митних правил та вилучили предмети для проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
австрияку вкатают контрабанду по протоколу, конфискуют груз, оценят его в 1 млн грн, наложат на него штраф в размере 100% от суммы «контрабанды». Таможенники получат премию и повышение по службе… Вкатают через суд запрет на выезд из Украины, но ему об этом не сообщат, и не дай Бог ему ещё раз заехать в Украину, прийдется ещё доблестных погранцов кормить, чтобы закрыли глаза на запрет и разрешил выехать назад в Европу или на расию…
Потом австрияк наймёт украинского адвоката, который обжалует решение таможни в суде, адвокат вытянет из него деньги себе и судье за решение ( тянуться это будет год-два), потом таможня подаст апелляцию и опять тот же круг для него… и так три раза.
У мусоров беспроигрышный вариант, даже если суд признаёт их действия незаконными и неполномочными, они уже своё поощрение получили. И таких случаев сотни …. Таможенники ненаказуемы, у них два варианта… либо в свою пользу, либо в пользу «государства» , если ничего себе не получили. И, исходя из возраста «подозреваемого», он не доживет до своего оправдания…
#Цензор_верни_предыдущий_дизайн