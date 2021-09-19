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Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Австрії, повертаючись з України, взяв із собою книгу кінця XIX століття і картину початку XX століття

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що 18 вересня в поромний пункт пропуску "Орлівка" на виїзд з України прибув громадянин Австрії. Враховуючи аналіз ризиків, прикордонники Ізмаїльського загону та митники прийняли рішення детальніше оглянути автівку австрійської реєстрації 76-річного іноземного гостя.

"В ході спільного огляду автомобіля та особистих речей водія було виявлено картину та книжку, які можуть становити історично-культурну цінність. Чоловік перевозив картину, обрамлену дерев’яною рамою золотистого кольору, із зображенням дівчини в червоній хустині. На полотні було зазначено прізвище, ймовірно, автора та дата – 1917 рік.

А книга французькою мовою "Grands peintres de l'allemagne" була видана у 1891 році в Парижі. Крім того, в ній містився аркуш з написом про нагородження цією книгою учениці 6 класу Одеської Маріїнської жіночої гімназії у 1898 році", - наголошується в повідомленні.

За словами іноземця він придбав предмети старовини в одному з антикварних магазинів Одеси.

"Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда" прикордонники Ізмаїльського загону направили повідомлення до СБУ, а представники митниці склали протокол про порушення митних правил та вилучили предмети для проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: СБУ завадила контрабандистам вивезти з України унікальні цінності, які датуються I тисячоліттям до н.е. ФОТОрепортаж

Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба 01
Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба 02
Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

контрабанда (1821) Одеська область (3186) антикваріат (77)


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Топ коментарі
+9
із жовтого заголовка можна подумати, що тут раритети принаймі XVII століття - а насправді товари з банального антикварного магазину
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19.09.2021 13:08
+4
На барахолке таких картин и книг полно. С чего они взяли, что они ценность какую то представляют.
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19.09.2021 13:38
+3
Велика важность. У многих дома есть книги дома 19 века и карины 20-ого. Просто этот австриец принципиально таможенникам взятки не дал. Вот об этом надо говорить в этой статье.
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19.09.2021 13:38
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взял в библиотеке почитать книгу в дороге....
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19.09.2021 12:53 Відповісти
Сбежал с парада...
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19.09.2021 13:05 Відповісти
із жовтого заголовка можна подумати, що тут раритети принаймі XVII століття - а насправді товари з банального антикварного магазину
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19.09.2021 13:08 Відповісти
тоже не вижу проблемы. Тоже мне раритет. У нас такие книги никто не читает - пусть были бы у людей, которым они нужны. Вся Петровка завалена старыми никому не нужными книгами.
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19.09.2021 14:03 Відповісти
Кстати обратите внимание на почерк на экслибрисе. Сейчас так уже мало кто пишет... Хоть, конечно, по тому времени и "не фонтан". В краеведческих музеях всегда с интересом смотрю старые домовые книги -встречаются довольно забавные вензеля...
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19.09.2021 13:19 Відповісти
обычная пропись 19 века.
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19.09.2021 14:03 Відповісти
Ну и чего же он не вывез ?
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19.09.2021 13:35 Відповісти
На барахолке таких картин и книг полно. С чего они взяли, что они ценность какую то представляют.
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19.09.2021 13:38 Відповісти
Велика важность. У многих дома есть книги дома 19 века и карины 20-ого. Просто этот австриец принципиально таможенникам взятки не дал. Вот об этом надо говорить в этой статье.
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19.09.2021 13:38 Відповісти
В Европе букин намного дешевле. Я покупал книги дешево в Женеве середина 19 века. В Бристоле случайно попал на двухгодичную ярмарку букина. Книги стояли пачками по 5 и 10 кг на земле. Площадь ярмарки как 7-й километр (бывший) под Одессой. Продавались очень дешево.
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19.09.2021 15:52 Відповісти
мусора ограбили австрийца ....
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19.09.2021 13:45 Відповісти
Дальнейшее развитие событий:

австрияку вкатают контрабанду по протоколу, конфискуют груз, оценят его в 1 млн грн, наложат на него штраф в размере 100% от суммы «контрабанды». Таможенники получат премию и повышение по службе… Вкатают через суд запрет на выезд из Украины, но ему об этом не сообщат, и не дай Бог ему ещё раз заехать в Украину, прийдется ещё доблестных погранцов кормить, чтобы закрыли глаза на запрет и разрешил выехать назад в Европу или на расию…

Потом австрияк наймёт украинского адвоката, который обжалует решение таможни в суде, адвокат вытянет из него деньги себе и судье за решение ( тянуться это будет год-два), потом таможня подаст апелляцию и опять тот же круг для него… и так три раза.
У мусоров беспроигрышный вариант, даже если суд признаёт их действия незаконными и неполномочными, они уже своё поощрение получили. И таких случаев сотни …. Таможенники ненаказуемы, у них два варианта… либо в свою пользу, либо в пользу «государства» , если ничего себе не получили. И, исходя из возраста «подозреваемого», он не доживет до своего оправдания…
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19.09.2021 14:26 Відповісти
Госпогранцы в Мукачево в сентябре 2020 тоже хлопнули коллекцию марок у гражданина Украины, в количестве 3760 штук.Которым цена-качество - три гривни за сотню марок. Заблокировали вывоз культурных ценностей. Все ухохатывались с этих марок. И ...
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19.09.2021 14:30 Відповісти
От, курва, ще не все вивезли...

#Цензор_верни_предыдущий_дизайн
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19.09.2021 14:50 Відповісти
Кости премьер-министра РАБссии немца Петра Столыпина лежащие в Киевской Лавре стоят гораздо дороже 1 триллиона долларов...
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20.09.2021 08:07 Відповісти
 
 