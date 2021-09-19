Австрієць намагався вивезти з країни старовинні книгу та картину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Громадянин Австрії, повертаючись з України, взяв із собою книгу кінця XIX століття і картину початку XX століття

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Зазначається, що 18 вересня в поромний пункт пропуску "Орлівка" на виїзд з України прибув громадянин Австрії. Враховуючи аналіз ризиків, прикордонники Ізмаїльського загону та митники прийняли рішення детальніше оглянути автівку австрійської реєстрації 76-річного іноземного гостя.

"В ході спільного огляду автомобіля та особистих речей водія було виявлено картину та книжку, які можуть становити історично-культурну цінність. Чоловік перевозив картину, обрамлену дерев’яною рамою золотистого кольору, із зображенням дівчини в червоній хустині. На полотні було зазначено прізвище, ймовірно, автора та дата – 1917 рік.

А книга французькою мовою "Grands peintres de l'allemagne" була видана у 1891 році в Парижі. Крім того, в ній містився аркуш з написом про нагородження цією книгою учениці 6 класу Одеської Маріїнської жіночої гімназії у 1898 році", - наголошується в повідомленні.

За словами іноземця він придбав предмети старовини в одному з антикварних магазинів Одеси.

"Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 ККУ "Контрабанда" прикордонники Ізмаїльського загону направили повідомлення до СБУ, а представники митниці склали протокол про порушення митних правил та вилучили предмети для проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.

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