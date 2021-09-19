За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, виявлено 161 новий випадок, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 161 хворого на коронавірус. Померли 5 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"161 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Загалом у Києві, за період пандемії, зафіксовано 5335 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 230 079", – повідомив Кличко.

Захворіли 81 жінка віком від 19 до 83 років, 68 чоловіків віком від 18 до 83 років. А також 4 дівчинки від 1 до 13 років і 8 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус. А також 92 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 35 людей. Загалом коронавірус подолали 219 156 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 31, в Оболонському – 28 та в Деснянському районі – 24 випадки", – зазначив Кличко.