Скандал зі втратою контракту щодо підводних човнів вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО. Але ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.
Про це пише Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, вважає він.
"Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - заявив він.
За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США і Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.
Топ коментарі
+42 Scorpman Y
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https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o
Макрон в истерике: мороженое на палочке и подлодки
Франция сегодня - враждебное государство, блокирующее по указке кремлядей вступление Украины в НАТО! А вы им бабло собрались платить в миллиардных объемах
Подводная лодка класса Attack - это будущий класс подводных лодок для Королевских ВМС Австралии , базирующихся по предложению Shortfin Barracuda французского судостроителя Naval Group (ранее известная как DCNS) по замене подводных лодок класса Collins . Класс будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов, а строительство продлится с конца 2040-х до 2050 года. Стоимость программы оценивается в 50 миллиардов долларов и станет крупнейшим и наиболее сложным проектом по приобретению оборонных средств в истории Австралии.Википедия site:star-wiki.ru https://star-wiki.ru/wiki/Attack-class_submarine
КОТРАКТ ПО СУТИ БЫЛ СОРВАН КАК И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ВИНЕ АВСТРАЛИИ которая как в поговорке хотела сразу и все и быстро и на нескольких стульях...
жабоеды могут только трепыхаться
Может еще больше нагнуться перед ******?
насмотрелись американцы, британцы и австралийцы на ваши шуры муры с ***** . И как Вы не помогаете 40 млн Украине защитить Европу от орды дикарей с востока
Живий свіжий приклад - йухлівсько-німецький СП-2. Проект, який реально позбавляє Україну кількох млрд. дол. на рік. Зауважую, що ці "кілька" млрд. у відношенні до ВВП України (155 млрд. дол) значать набагато білше, ніж 40 млрд., розтягнутих на роки, до ВВП (3 трн. дол.) Франції.
Мої симпатії уряду Австралії, який на перше місце поставив стратегічні інтереси власної країни, а не меркантильні забаганки французького бізнесу.
Адже навіть зовсім мало обізнаному в флотських справах громадянину зрозуміло, що в довгостроковій перспективі атомні субмарини вигідніші за дизельні, не кажучи вже про тактико-технічні дані АПЧ. До того ж американська компанія Електрик Боут (суднобудівний підрозділ Дженерал Дайнемікс), визначена головним підрядчиком проекту, буде будувати атомний флот для Австралії в самій Австралії, яка має для цього всю інфраструктуру. Визначене також місце, де буде розміщене будівництво - суднобудівельні потужності в м. Аделаїда.
Наверное, уже в десятый раз прийдется повторить о том, насколько нам (редакции) нравится Франция как географическая и культурная сущность, и насколько отвратительна ее внешняя политика, по крайней мере, с момента окончания Первой Мировой войны.
Если поставить за скобки совок-РФ, поскольку это - совершенно отдельный случай, то по части подлости и двуличия, внешнюю политику Франции можно использовать как эталон.
И в связи с этим, вспоминаются слова Петрарки, как-то сказанные Архимеду: «Бог - не фраер, правду видит». В смысле, что однажды кто-то подловит французов по-крупному, а самое главное - в их фирменном стиле.
И вот стало известно о том, что первый - пошел.
А начиналось все без лишнего драматизма и даже можно сказать с изрядной долей пафоса, который потоком шел из европейских столиц в адрес США за вывод войск из Афганистана. Как и ожидалось, наиболее густая критика лилась из Германии и Франции. И это при том, что оттуда ранее лилась критика в плане того, что надо уходить из этой страны потому, что присутствие там бесцельно сжигает ресурсы. И в общем, именно эта позиция была вполне обоснованной и тем более странной оказалась критика, когда этот вывод таки начался. Правда, критика была в стиле: «Не там сидишь, не так свистишь». Мол, вывод происходил в спешке и не был подготовлен надлежащим образом.
Это было не совсем так. Окончательно о выводе войск Вашингтон заявил еще в апреле и до конца месяца все партнеры получили примерный график вывода войск. Это значит, что все понимали, как американцы будут выходить и когда начнется самая опасная, заключительная фаза вывода. По большому счету, ничто не мешало партнерам выйти раньше, в июне или июле и вывезти всех, кого хотели просто чартерными рейсами и без всей той вакханалии, которую мы все видели.
Но фокус тут оказался не в том, когда и как американцы выводят свои войска, а для чего. Практически сразу после вывода войск из Афганистана Штаты стали переформатировать свои военные альянсы.
Первым стало решительное обновление альянса «Quad», с участием США, Индии, Японии и Австралии. Очевидно, что стороны согласовали свои позиции по теме противостояния Китаю и там уточнили, кому и что нужно для того, чтобы этот альянс был гибким и эффективным.
А вслед за этим форумом, состоялся саммит другого альянса AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США. И как нетрудно догадаться, этот альянс тоже заточен на противостояние Китаю.
Только вот именно во втором альянсе, кроме всего прочего, были установлены новые правила обмена технологиями между Австралией и США, по образу и подобию того, как это сейчас действует между США и Великобританией. Практически, Австралия получила доступ к технологиям и закупкам любых систем вооружений, исключая ядерные. Хотя, на территории Австралии находятся крупнейшие месторождения урановых руд и она вполне могла бы себе его позволить, она отказалась от его производства и до сего момента так вопрос не ставился. Но на фоне растущей агрессивности Китая, все может быстро измениться.
По крайней мере, результатом саммита стала переориентация контракта на закупку серии ядерных подлодок из Франции на США.
До этого момента, Австралия долго бодалась с французской Naval Group вокруг контракта на поставку 12 субмарин на общую сумму в 90 миллиардов долларов.
Французы долго и нудно пытались выбить побольше денег из клиентов, но в практическую плоскость контракт не пошел и теперь австралийцы свернули эту эпопею, поскольку с американцами договорились быстро и те взялись без проблем и вопросов построить дюжину ядерных субмарин для австралийского флота. Мало того, пока будут строиться подлодки, в места базирования ВМФ Австралии будут регулярно заходить американские подводные атомоходы, чтобы постепенно готовить береговые возможности страны под новейшие подлодки.
Так что огромный контракт ушел из Франции просто потому, что там заигрались в свои меркантильные и не всегда - чистоплотные игры. И теперь, вместо десятилетия работы над контрактом, Naval Group теперь будет курить бамбук, который уже привезен из Конго. В общем, напрасно в Париже таки беззаботно крошили батон по поводу вывода американских войск из Афганистана.
Но теперь уже смеха не слышно. Концепция изменилась.
И вот скандал с подлодками, контракт на которые Австралия вынула из Франции и передала США - находит свое продолжение и новые подробности.
Так, по слухам, одним из основных факторов, заставивших Австралию отказаться от сотрудничества с Францией, стала проблема с утверждением спецификаций субмарины и соответственно - ее цены. Франция долго и нудно крутила кормой и по данным разведки, все эти затяжки, согласования и утряски были обусловлены тем, что на Париж давил Китай с которым Австралия становится все больше в контра из-за только этим двум странам известных нюансов пандемии, а также из-за явной военной экспансии Китая в близлежащей акватории Тихого океана, что Австралию сильно беспокоит.
Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти "собственные интересы" очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.
С другой стороны, альянс Австралии, Британии и США, начавший свою активную работу, имеет четкую антикитайскую направленность. Все три страны имеют идентичную позицию по поводу тех негативных перемен, которые происходят после прихода во власть и обретения статуса «вечного кормчего» - Си Цзиньпина. Каждая из этих стран имеет собственную зарубу с Китаем и потому такой «клуб по интересам» - вполне логичен, а Франции, с ее постоянным верчением хвостом, в таких структурах делать нечего. Везде, куда она входит, начинаются проблемы с адекватностью и боеспособностью.
Более того, этот альянс имеет некоторые аспекты сотрудничества, куда Францию точно нельзя пускать даже близко. Речь идет о полном обмене оборонными технологиями.
Такой формат Штаты имеют с Великобританией, а теперь к этому присоединилась и Австралия. Более того, создана специальная трехсторонняя комиссия, целью которой является выяснения проблем в обороне Австралии с тем, чтобы закрыть их за счет применения новейших технологий. И в частности, в эту программу попало и оснащение подводного флота Австралии. США дали добро на «полный фарш» подлодок, не урезая их функциональности ни на грамм, чего с французами сделать не удалось. Понятно, что для Австралии этот аспект оказался решающим и она ушла к поставщику, который играет в открытую.
А для Франции, особенно для Макрона, эта новость стала ударом под ватерлинию.
Ведь одним из своих невыносимых умений Макрон называет победы внешнеполитического плана. Оно и понятно, ведь его достижения по внутренним делам дали почти перманентное состояние протестов и демонстраций французов, а вот о зарубежных достижениях можно рассказывать почти без оглядки.
Правда и тут - не все так замечательно, как это пытается подать аппарат Макрона. Нет нужды перечислять его провалы на внешнем фронте, а достаточно вспомнить то, как Макрон публично заявил о том, что берет под свой контроль развитие ситуации в Ливане, после катастрофического взрыва в порту Бейрута. Если бы он был каким-то штатным функционером, который занят исключительно этой проблемой, то судя по ситуации в Ливане, его бы надо было выгнать в шею и гнать подальше, мокрыми тряпками.
Ну а эта тема - эпический провал, который по сути, ставит на Макроне точку, как на видно, международном деятеле.
И теперь он показывает то, что с ним повторяется постоянно. Он не умеет держать удара. Макрон устроил истерику и уже отозвал послов Франции из Вашингтона и Каньберры. При этом, он обрушился на США с обвинениями о том, что партнеры так себя не ведут и что Вашингтон не должен был поступать подобным образом со своим союзником.
Но при этом он как-то упустил, что где-то пару лет назад ему захотелось быть европейским лидером и для того, чтобы подчеркнуть свои позиции, Макрон стал усиленно разглагольствовать о том, что формат НАТО устарел и что нужна европейская система безопасности без США.
Делал он это постоянно и публично, не считая свои слова неуместными, а предложения - бестолковыми и по сути - оскорбительными для США. И вот когда ему прилетело то же самое, его теперь аж трясет. Ведь до выборов осталось не так у и много времени, а поражений становится все больше и мало того, теперь эти поражения имеют вполне конкретную ценность, выраженную в долларах или евро.
Ушедший контракт на общую стоимость до 90 миллиардов долларов, это - прямая цена деятельности Макрона, его непрофессионализма и чванства. Если раньше на это просто было неприятно смотреть, то теперь его позорные игры имеют свой четкий прайс. И если что-то другое можно пояснять или замалчивать, то эта история уже явно не пройдет незамеченной. А на выборы ему будет идти и вовсе - сложно.
Как говорится, на каждую хитрую улыбку найдется свой мороженое на палочке.
НАТО уже набрался "левой клиентуры" типа Венгрии или Германии с Францией, и на сегодняшний день, а также в ближайшей перспективе НАТО будет не боеспособным блоком не способным защищать свои национальные и общеевропейские интересы перед коварством и подлостью "русской угрозы"..
Они хитрозадые, как жиды и вояки, как из дерьма пуля.
Еще весной 1939 года были ближайшим союзником Гитлера, а уже летом, подписав договор с другой стороной, ввели войска в Данциг.
їх легше розвалювати, ніж створювати та підтримувати
і це те, що залішанська гівноімперія завжди використовувала на свою користь, вбиваючи клини між союзниками та роздмухуючи невеликі протиріччя
Початок кожного нового століття, ніби віддзеркалення початку минулого, але на новому рівні популізму. Пандемія попси!
Вот пусть с Китаем теперь Аргентину снабжают(нож в спину нато). Им не привыкать- перед войной за Фолкленды они уже продавали ПКР Аргентине. Да и Хафтару в Ливии помогали в обход эмбарго. Да и в 17 веке с Османами дружили против остальной Европы...
Жаль только что теперь точно танк Оплот, купленный США заказчику не доедет, ведь в нем французские матрицы Thales в прицеле установлены, и французы против их продажи в США
напевне нове буде у дозволі геям та транвеститам трахатись прямо у казармах після закінчення "робочого дня"
А ни как не повлияло на концепцию НАТО и этот контракт многолетнее верещание любителя друга владимира, геронтофила и по совместительству мусье Макрона о том, что НАТО так себе организация и ЕС надо создавать свои силы безопасности без США?
Вон как амикошоны взбудоражились, чуть ли не на свинячий визг срываются. )) А поделом, нефиг пытаться усидеть одной ж..ой на двух стульях и всё время хвостом вилять.