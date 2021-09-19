Скандал зі втратою контракту щодо підводних човнів вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО. Але ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.

Про це пише Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, вважає він.

"Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - заявив він.

За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США і Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.

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