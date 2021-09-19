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Новини
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Скасування контракту на створення підводних човнів не було несподіванкою для Франції, - прем'єр Австралії

Скасування контракту на створення підводних човнів не було несподіванкою для Франції, - прем'єр Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у неділю спростував звинувачення Франції, нібито Канберра ввела в оману Париж перед тим, як оголосити про скасування спільного контракту на будівництво атомних підводних човнів.

Про це повідомили в неділю західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, у них (Франція. - Ред.) були б усі причини усвідомлювати - у нас було глибоке і серйозне занепокоєння з приводу того, щоб можливості підводних човнів класу Attack не відповідали нашим стратегічним інтересам", - сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.

"І ми дали дуже ясно зрозуміти, що ми ухвалимо рішення (за контрактом на будівництво підводних човнів. - Ред.), ґрунтуючись на наших стратегічних інтересах", - продовжив прем'єр.

Він додав, що розуміє розчарування Франції у зв'язку з рішенням Канберри, однак, наголосив Моррісон, він не шкодує про дії Австралії, тому що "на першому місці - національні австралійські інтереси".

Раніше австралійський міністр оборони Пітер Даттон заявляв, що ще до домовленості про будівництво в Австралії атомних субмарин у співпраці зі США і Великою Британією Канберра заявляла Парижу про свою заклопотаність з приводу угоди щодо французьких підводних човнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал зі втратою контракту щодо підводних човнів вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - МЗС Франції Ле Дріан

Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великї Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.

Автор: 

Австралія (428) Велика Британія (5544) США (22512) Франція (3044)


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Топ коментарі
+37
Это последствия дружбы Макрона с ***** .

Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
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19.09.2021 14:28
+29
Французы довилялись хвостом. Теперь имеют результат. Я все больше удивляюсь как Пороху удалось заблокировать передачу уже построенных "Мистралей" Рашке с таким руководством Франции. Как же он их и чем же он их смог додавить?
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19.09.2021 14:48
+24
Жабоеды обиделись... Многожепость векторность штука опасная
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19.09.2021 14:32
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Это последствия дружбы Макрона с ***** .

Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
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19.09.2021 14:28 Відповісти
....у нас имелось глубокое и серьезное беспокойство по поводу того,..... Источник:

- австралийский премьер реально тролит французов
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19.09.2021 14:41 Відповісти
все 5 лет тянули подписание контракта.. клянчили себе денег побольше и ставили ограничения на технологии в подлодка - и тут, получив отказ - макрон сделал "удивленные глаза" - типа, как так, за что вы нас не любите?? (а ля фуйло кремлевское)
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19.09.2021 14:55 Відповісти
.. в подлодкаХ..
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19.09.2021 14:55 Відповісти
а причём тут *****!? - "страшнее кошки зверя нет!"
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19.09.2021 14:55 Відповісти
потому что франция тормозила контракт по просьбе китая и рашки

https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o
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19.09.2021 14:56 Відповісти
а других причин не было? австралийцев полностью устраивал дизельный непотриб!?
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19.09.2021 15:13 Відповісти
в 2016 году изначально шел разговор о современных лодках. Но постепенно французы обрезали технологии по "просьбе товарищей" и морочили голову о бонусах, но за отдельную плату.
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19.09.2021 15:22 Відповісти
Всё дело в том, что Китай пытался диктовать ТТХ этих субмарин.
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19.09.2021 15:32 Відповісти
мацкаль-вали от сюда
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19.09.2021 19:01 Відповісти
Жабоеды обиделись... Многожепость векторность штука опасная
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19.09.2021 14:32 Відповісти
То понты для приезжих, на кшталт каазламордых. Все жабоеды понимают... А ваапше та, макарон зачетно подлизнул угасающему пыне....
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19.09.2021 14:47 Відповісти
Французы довилялись хвостом. Теперь имеют результат. Я все больше удивляюсь как Пороху удалось заблокировать передачу уже построенных "Мистралей" Рашке с таким руководством Франции. Как же он их и чем же он их смог додавить?
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19.09.2021 14:48 Відповісти
Президент Олланд проявил государственньій подход к делу , тем более , что "Мистрали" тут-же удалось продать Египту , без потерь для французского бюджета. Роль Порошенко в данном деле бьіла нулевая.
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19.09.2021 15:54 Відповісти
Ага. Т.е. это не Олланд постоянно откладывал этот вопрос полтора года до лучших времен? А потом это не он требовал от НАТО выкупить эти суда? И это не он потом требовал от США опять-же их выкупить? Вопросы по "Мистралям" начались сразу после аннексии Крыма ******. Контракт с Рашей был расторгнут только к началу осени 2015 года. Осенью было получено согласие Египта, а переданы корабли Египту были только в июне 2016 года. Это так о "тут-же".
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19.09.2021 16:12 Відповісти
Болезный, ты еще прокукарекай, шо Олланд звонил бубочке, когда тот гастролировал в москве , и спросил, как быть с Мистралями. И найвелычнишый ему посоветовал продать их египтяням.
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19.09.2021 18:18 Відповісти
Жабоїдам куй , а не контракт, хай будують яхти luxury-class для кацапських товстосумів,,
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19.09.2021 14:56 Відповісти
І ще роблять секс-послуги кацапським камрадам!
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19.09.2021 14:58 Відповісти
Нам бы таких принципиальных правителей.

И думающих избирателей
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19.09.2021 14:57 Відповісти
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19.09.2021 15:26 Відповісти
Україні, нажаль, це не допоможе - за копійчину невеличку добрі люди продадуть потрібні довідки будь- кому. А потім і ті, й інші волатимуть про корупцію...
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19.09.2021 15:42 Відповісти
А кто будет определять идиотов? Уж не команда Зеленского или команда Порошенко Медведчука?

Эти наопределяют так, что пожизненно, вместо камеры, будут во власти в Украине.
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19.09.2021 16:02 Відповісти
Мені здається,що Дід і його адміністрація роблять а-та-та Німеччині і Франції.Причому спокійно,без понтів і істерик(і не зважаючи на істерики інших).
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19.09.2021 15:01 Відповісти
"Французский шпагат: Австралия послала четкий сигнал Парижу"

https://www.youtube.com/watch?v=EKFg4GJfSqI
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19.09.2021 15:05 Відповісти
англо-сакси молодці - були і є... шкода лише нас - адже тільки такі неповноцінні недоумки, як зе-лупа, можуть із французами мати справи, закуповуючи у них б\ушний непотріб
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19.09.2021 15:34 Відповісти
колись прилітав до рейху президент Тоталь великий друг фюрера, саме він запускав Містралі Вертався назад і на злітній смузі Шереметева врубався в машину, яка очищала злітну смугу. Всі співчували. что Містралям прийшов гаплик через смерть фундатора, а вже екіпажі сиділи на пароходах. Водію, правда, підкинули в машину пляшку пива і повідомили, що був бухий. це о 5 ранку.

по моєму, французи і не збирались будувати човни, бо боялися Кетаю та поважали рейх. А мінстралі напевне турки не пропускали в Чорне море.

в кінці 20 років Сталін шукав кредити в Європі, МІД вибрав Францію, друзяки там були, по теперішньому -європоци. То вони тільки кочевряжились бо не мали ні грошей ні технологій. Тоді погляд зупинився на США - і прийшли трактори танки літаки і багато грошей зразу. а америкоси попередили, що там нічого доброго не буде.
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19.09.2021 15:45 Відповісти
Вот у меня только один вопрос: в англоязычных источниках весь контракт до первой субмарины в 2030-м с последующей постройкой их всех до полной замены суден Collins и утилизацией последних оценивается максимум в 50 млрд "зелени". При этом пишется "до", т.е. НЕ БОЛЬШЕ, чем 50. Откуда взялись фигурирующие выше 90 млрд? Из кацапстана? Т.е., по мнению ЦЕНЗОРА, из "заслуживающих доверия источников"? Не удивлюсь, что именно так.
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19.09.2021 16:02 Відповісти
там и тут фигурируют разные числа.. Минимальное, что я видел- это 45 млн американских долл . Но все равно-за 12 лодок-это овердофига.. по 3,7 ярда за дизельный тазик.. извините, американская АПЛ Вирджиния- на сегодня 2, 4 ярда.. то ли что-то недоговаривают, либо откат предполагался космический кстати, интересно КТО подписывал такой контракт с австралийской строны?
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19.09.2021 18:34 Відповісти
Столько дерьма в сторону Франции.
О том, что она в последний момент в ущерб собственным интересам отказалась поставить РФ крутые вертолётоносцы, при помощи которых маскали полностью хозяйствовали бы в Чёрном море, вспоминают вскольз. Чисто по-кацапски.
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19.09.2021 18:49 Відповісти
Я х.................. сколько внимания Франции и Австралии, тьма и мрак наступил, зима близка, слава Украине.
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19.09.2021 19:41 Відповісти
 
 