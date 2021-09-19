Скасування контракту на створення підводних човнів не було несподіванкою для Франції, - прем'єр Австралії
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у неділю спростував звинувачення Франції, нібито Канберра ввела в оману Париж перед тим, як оголосити про скасування спільного контракту на будівництво атомних підводних човнів.
Про це повідомили в неділю західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, у них (Франція. - Ред.) були б усі причини усвідомлювати - у нас було глибоке і серйозне занепокоєння з приводу того, щоб можливості підводних човнів класу Attack не відповідали нашим стратегічним інтересам", - сказав Моррісон журналістам у Сіднеї.
"І ми дали дуже ясно зрозуміти, що ми ухвалимо рішення (за контрактом на будівництво підводних човнів. - Ред.), ґрунтуючись на наших стратегічних інтересах", - продовжив прем'єр.
Він додав, що розуміє розчарування Франції у зв'язку з рішенням Канберри, однак, наголосив Моррісон, він не шкодує про дії Австралії, тому що "на першому місці - національні австралійські інтереси".
Раніше австралійський міністр оборони Пітер Даттон заявляв, що ще до домовленості про будівництво в Австралії атомних субмарин у співпраці зі США і Великою Британією Канберра заявляла Парижу про свою заклопотаність з приводу угоди щодо французьких підводних човнів.
Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великї Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.
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Бо власть Франции стала работать на рашу - а нормальным страна це не треба.
- австралийский премьер реально тролит французов
https://www.youtube.com/watch?v=XI2MbAHwQ1o
жепостьвекторность штука опасная
И думающих избирателей
Эти наопределяют так, что пожизненно, вместо камеры, будут во власти в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=EKFg4GJfSqI
по моєму, французи і не збирались будувати човни, бо боялися Кетаю та поважали рейх. А мінстралі напевне турки не пропускали в Чорне море.
в кінці 20 років Сталін шукав кредити в Європі, МІД вибрав Францію, друзяки там були, по теперішньому -європоци. То вони тільки кочевряжились бо не мали ні грошей ні технологій. Тоді погляд зупинився на США - і прийшли трактори танки літаки і багато грошей зразу. а америкоси попередили, що там нічого доброго не буде.
О том, что она в последний момент в ущерб собственным интересам отказалась поставить РФ крутые вертолётоносцы, при помощи которых маскали полностью хозяйствовали бы в Чёрном море, вспоминают вскольз. Чисто по-кацапски.