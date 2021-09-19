Байден і Макрон обговорять ситуацію з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії, який втратив Париж

Телефонна розмова між президентами Франції і США запланована "на найближчі дні" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни, який втратив Париж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.

Прессекретар французького уряду Габріель Атталь заявив, що розмова відбудеться на прохання американського президента.

"Від Емманюеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень, це видається серйозним порушенням довіри", - сказав він.

Атталь запевнив, що французький уряд хоче "знайти шлях вперед зі своїми партнерами". "Але без довіри це не працює", - додав він.

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Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великї Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.