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Байден і Макрон обговорять ситуацію з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії, який втратив Париж

Байден і Макрон обговорять ситуацію з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії, який втратив Париж

Телефонна розмова між президентами Франції і США запланована "на найближчі дні" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни, який втратив Париж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.

Прессекретар французького уряду Габріель Атталь заявив, що розмова відбудеться на прохання американського президента.

"Від Емманюеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень, це видається серйозним порушенням довіри", - сказав він.

Атталь запевнив, що французький уряд хоче "знайти шлях вперед зі своїми партнерами". "Але без довіри це не працює", - додав він.

Читайте: Скасування контракту на створення підводних човнів не було несподіванкою для Франції, - прем'єр Австралії

Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великї Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.

Автор: 

Австралія (428) підводний човен (84) США (22512) Франція (3044)


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Топ коментарі
+28
Во у лягушатников бомбануло, свечение пуканов из космоса видно. Что-то по войне в Европе у них подобного энтузиазма не наблюдалось. Деньги ведь не пахнуть, правда?..
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19.09.2021 15:52
+18
Діду, надішли Мікрону вгодованих флоридських жаб.

і цього досить !
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19.09.2021 15:53
+17
Провинция Шампань. Там когда-то методом научного тыка создали шампанское вино. Оно по праву может считаться одним из предметов нац. гордости французов. Но страна-помойка топнула копытом, и теперь шампанское - вовсе не шампанское. И французы сглотнули, бо бабло. А вот в неядерной державе Украине над потугами русни присвоить себе борщ просто смеются, бо нац. гордость Украинцев баблом не измеряется.
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19.09.2021 16:53
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Это вопрос доверия.Вот именно.Включить Францию в проэкт-это всё равно,що включить в проэкт Китай со своим Табаки Рашкой.Нафиг такое счастье США?!Когда Франция будет всю инфу по проэкту сливать в Московию
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19.09.2021 17:45 Відповісти
А як же ж одна з головних європейських цінностей - політика та бізнес повинні бути відокремлені???
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19.09.2021 17:53 Відповісти
Все просто Франція та Німеччина зближуються з РФ і одночасно втрачають довіру своїх союзників яким такі речі неприйнятні,саме тому поява нових альянсів була неминуча.Настає нова реальність де для лідерів ЕС яким тепер доведеться більше витрачатися на свою безпеку.
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19.09.2021 18:51 Відповісти
Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale - вместо них она решила приобрести американские истребители F-35, передает швейцарское издание Le Matin.
Сообщается, что этот шаг «крайне рассердил» президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
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19.09.2021 19:20 Відповісти
Якщо в контракті є пункт про його розірвання то чого брови насуплювати?
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19.09.2021 19:23 Відповісти
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19.09.2021 19:40 Відповісти
https://pikabu.ru/story/prezident_frantsii_yemmanuyel_makron_otmenil_vizit_v_shveytsariyu_zaplanirovannyiy_na_noyabr_8486256 Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь

Это связано с тем, что Конфедерация отказались приобрести у Франции истребители Rafale, предпочтя контракт с США на их F-35. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают швейцарские СМИ.

По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.

Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.

СМИ обращают внимание на то, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария отказалась закупать французские боевые самолеты Rafale, выбрав в конечном итоге для своих ВВС американские F-35. Сумма сделки оценивается в 6,5 млрд долларов. При этом они отмечают, что диалог с Францией по поводу закупки истребителей при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.

Сообщается также, что этот шаг Берна «крайне рассердил» Макрона. Вместе с тем французские власти дали понять, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
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19.09.2021 20:31 Відповісти
Ставки в политическом казино растут! Еще пару дней назад галлы вопили о 40 млрд. баксов, сегодня уже о 90 млрд.. 😀
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19.09.2021 20:42 Відповісти
Если почитать комменты, сложится впечатление, что Франция задолжала очень много денег гражданам Украины, и в какой-то момент просто кинула её. Хотя под Будапештом подписывались янки и томми (маскалей не считаем), а Nord Stream стал возможен благодаря Германии.
Дивное диво.
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19.09.2021 22:47 Відповісти
При чем тут Будапешт?
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19.09.2021 22:52 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2021/09/usa-france.html USA France

https://2019timeze.medium.com/usa-france-30e3d0df2c32


Рассуждения о о том , как «неудачно и не вовремя» президент США Байден поссорился с большим европейским союзником Францией, угрожая идее общего европейского союза против Китая, более, чем наивны. На самом деле все выглядит с точностью до наоборот.

Удар США и Великобритании был нанесен по одному из важнейших союзников Китая в континентальной Европе - Франции, которая вместе с Италией разделяет сомнительные лавры государства, наиболее интегрированного в китайскую экономику.

Во-вторых, вместо французского проекта по поставке обычных подводных лодок в Австралию, который фактически сдерживал рост военного потенциала страны в регионе Индийского океана, был предложен альянс и проект по поставке атомных подводных лодок.что резко увеличит боевые возможности Австралии.

Время дружбы "по умолчанию" прошло.

США нужны надежные союзники.
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20.09.2021 05:33 Відповісти
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