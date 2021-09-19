Байден і Макрон обговорять ситуацію з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії, який втратив Париж
Телефонна розмова між президентами Франції і США запланована "на найближчі дні" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни, який втратив Париж.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.
Прессекретар французького уряду Габріель Атталь заявив, що розмова відбудеться на прохання американського президента.
"Від Емманюеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень, це видається серйозним порушенням довіри", - сказав він.
Атталь запевнив, що французький уряд хоче "знайти шлях вперед зі своїми партнерами". "Але без довіри це не працює", - додав він.
Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великї Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сообщается, что этот шаг «крайне рассердил» президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
Это связано с тем, что Конфедерация отказались приобрести у Франции истребители Rafale, предпочтя контракт с США на их F-35. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают швейцарские СМИ.
По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.
Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.
СМИ обращают внимание на то, что решение Макрона связано в тем, что Швейцария отказалась закупать французские боевые самолеты Rafale, выбрав в конечном итоге для своих ВВС американские F-35. Сумма сделки оценивается в 6,5 млрд долларов. При этом они отмечают, что диалог с Францией по поводу закупки истребителей при этом продолжался даже после того, как Берн принял окончательное решение по F-35.
Сообщается также, что этот шаг Берна «крайне рассердил» Макрона. Вместе с тем французские власти дали понять, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.
Дивное диво.
https://2019timeze.medium.com/usa-france-30e3d0df2c32
Рассуждения о о том , как «неудачно и не вовремя» президент США Байден поссорился с большим европейским союзником Францией, угрожая идее общего европейского союза против Китая, более, чем наивны. На самом деле все выглядит с точностью до наоборот.
Удар США и Великобритании был нанесен по одному из важнейших союзников Китая в континентальной Европе - Франции, которая вместе с Италией разделяет сомнительные лавры государства, наиболее интегрированного в китайскую экономику.
Во-вторых, вместо французского проекта по поставке обычных подводных лодок в Австралию, который фактически сдерживал рост военного потенциала страны в регионе Индийского океана, был предложен альянс и проект по поставке атомных подводных лодок.что резко увеличит боевые возможности Австралии.
Время дружбы "по умолчанию" прошло.
США нужны надежные союзники.