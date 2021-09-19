Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс

Промислові регіони України, зокрема сходу, вимагають впровадження "чистих" технологій для підвищення якості життя жителів цих територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповів комісар Європарламенту з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс.

"Вам ще багато треба зробити, на жаль. Якість повітря все ще досить низька. Особливо в промислово розвинених регіонах, тому слід інвестувати у більш чисті технології. Дуже важливими є інвестиції в інфраструктуру очищення води для покращення її якості. Я знаю, зараз ми говоримо про найпростіші потреби людей, такі як чисте повітря та чиста вода, і вони не мають бути якоюсь розкішшю, вони мають бути абсолютно доступними для всіх", – зазначив він.

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Також Сінкевічус пояснив і мету створення Кліматичного фонду України. У цей фонд потраплятимуть усі екологічні податки, зокрема податок на викиди двоокису вуглецю. Кошти, які надходитимуть у фонд, мають спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи, насамперед на заходи з пом'якшення впливу на довкілля і декарбонізацію.

"Східна Україна – це регіон, залежний від вугілля, який потребує переходу (на чисту енергетику – Ред.). Головною метою цього Кліматичного фонду має бути допомога тим, хто цього потребує і на кого такий перехід найбільше вплине. Так працює механізм нашого фонду. Звичайно, Кліматичний фонд не може давати гроші всім, хто підпадає під угоду, а лише тим, хто має бажання змінитись, хто має чіткі плани змін: наприклад, які види енергії використовуватимуться замість вугілля, і водночас як забезпечити опалення та електрику в будинках людей, а також забезпечити незахмарні ціни на неї. Якщо пам’ятати про це, то Кліматичний фонд – це гарна ідея", – зауважив посадовець.

У серпні Україна та Світовий банк домовилися, що останній допомагатиме у створенні Українського кліматичного фонду. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив, що фонд є новою фінансовою інституцією, яка співфінансуватиме програми з декарбонізації і модернізації.

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