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Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс

Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс

Промислові регіони України, зокрема сходу, вимагають впровадження "чистих" технологій для підвищення якості життя жителів цих територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповів комісар Європарламенту з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс.

"Вам ще багато треба зробити, на жаль. Якість повітря все ще досить низька. Особливо в промислово розвинених регіонах, тому слід інвестувати у більш чисті технології. Дуже важливими є інвестиції в інфраструктуру очищення води для покращення її якості. Я знаю, зараз ми говоримо про найпростіші потреби людей, такі як чисте повітря та чиста вода, і вони не мають бути якоюсь розкішшю, вони мають бути абсолютно доступними для всіх", – зазначив він.

Дивіться також: Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу. ВIДЕО

Також Сінкевічус пояснив і мету створення Кліматичного фонду України. У цей фонд потраплятимуть усі екологічні податки, зокрема податок на викиди двоокису вуглецю. Кошти, які надходитимуть у фонд, мають спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи, насамперед на заходи з пом'якшення впливу на довкілля і декарбонізацію.

"Східна Україна – це регіон, залежний від вугілля, який потребує переходу (на чисту енергетику – Ред.). Головною метою цього Кліматичного фонду має бути допомога тим, хто цього потребує і на кого такий перехід найбільше вплине. Так працює механізм нашого фонду. Звичайно, Кліматичний фонд не може давати гроші всім, хто підпадає під угоду, а лише тим, хто має бажання змінитись, хто має чіткі плани змін: наприклад, які види енергії використовуватимуться замість вугілля, і водночас як забезпечити опалення та електрику в будинках людей, а також забезпечити незахмарні ціни на неї. Якщо пам’ятати про це, то Кліматичний фонд – це гарна ідея", – зауважив посадовець.

У серпні Україна та Світовий банк домовилися, що останній допомагатиме у створенні Українського кліматичного фонду. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив, що фонд є новою фінансовою інституцією, яка співфінансуватиме програми з декарбонізації і модернізації.

Читайте також: Україна готова до практичного втілення Енергетичного партнерства з Німеччиною, - Шмигаль на зустрічі з Меркель

Автор: 

клімат (180) екологія (1346) альтернативна енергетика (846)


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Топ коментарі
+7
Беня с Ахметкой нервно напряглись. У них же во всем виновата зеленая энергетика.
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19.09.2021 17:14
+6
Українець зробив папір з листя і прославив Україну на весь світ

https://www.youtube.com/watch?v=s77qPYzlh3M
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19.09.2021 17:28
+5
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Что сэкономило 4,6 млн тонн каменного угля .Найдём выбросы при сгорании 4,6 млн тонн каменного угля. Углекислый газ. С + О2 = СО2 .На 12 кг С -22, 4 м3 СО2. На 1 кг С: 22, 4 /12= 1,87 м3 СО2. В 1 кг угля 0,9 кг С .Тогда на 1 кг угля 1,87 * 0,9=1,68 м3 СО2 . При сгорании 4,6 млн тонн каменного угля образуются 4,6*1000*1,68/1000 = 7,73 млрд м3 СО2. Зола и шлак. Зольность угля 10% , влажность 10%. Сухого угля 4,6*0,9=4,14 млн тонн .Золы и шлака: 4,14*0,1=0,414 млн тонн. Перегретый водяной пар в дымовых газах: 4,6*0,1=0,46 млн тонн . Итого. В 2020 г. СЭС и ВЭС предотвратили выброс 7,73 млрд м3 углекислого газа и загрязнение окружающей среды 0,414 млн тонн золы и шлака.
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19.09.2021 17:21
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Беня с Ахметкой нервно напряглись. У них же во всем виновата зеленая энергетика.
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19.09.2021 17:14 Відповісти
Там на терриконах можно солнечные панели ставить, на них все равно ничего не растет, а не так как ахметка с порохом плодородные черноземы Винничины и Житомерщины застроили.
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19.09.2021 17:25 Відповісти
и миллиард деревьев. а себестоимость сколько? нужно строить ядерные станции
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19.09.2021 17:41 Відповісти
Во всем мире постепенно уходят от АЭС, и правильно делают, хватит Чернобыля и Фукусимы.
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19.09.2021 17:56 Відповісти
Це роблять гедоністичні ідіоти. За аес, вде та акумулючими майбутнє аж поки не придумають нове джерело енергії.
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19.09.2021 18:12 Відповісти
Звичайно що треба АЕС. Але вони без ВДЕ робити не будуть так як треба або балансуючі потужності або акумулюючі.
Так склалось що люди в нас не привчені споживати цілу добу однакову кількість енергії.
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19.09.2021 18:10 Відповісти
У нас Порох владелец СЭС и ВЭС? Каких именно?
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19.09.2021 18:09 Відповісти
В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.
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19.09.2021 18:24 Відповісти
Еще раз -- Каких именно СЭС и ВЭС владелец Порох? И какое отношение инвестфонд ICU имеет к Пороху?
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19.09.2021 18:28 Відповісти
Сектант, не в того ты БоХа веришь!!!
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19.09.2021 18:29 Відповісти
Это и весь ответ на просьбу конкретно уточнить? Не густо, вернее жиденько. Сектант -- это тот, кто бездоказательно тут пистит. Так дашь конкретную инфу, свинопас, или ТЫ так и будешь бездоказательно воздух тут портить тупыми фейками.
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19.09.2021 18:37 Відповісти
Не ты, а ВЫ, хамыдло. Гугл тебе в помощь!!!
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19.09.2021 19:06 Відповісти
Как аукнулось, точно так и откликнулось, тупое хамло Абсолютно так-же. Чем теперь недоволен? Понятно, конкретной инфы не будет, один тупой пистеж. С чем вас, батенька и поздравляю. Вы тупой фейкомет.
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19.09.2021 19:35 Відповісти
Закрыть шахты, закрыть шахты, закрыть шахты, тьфу, ахметова...
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19.09.2021 17:15 Відповісти
Качество воздуха б****. Может со своей угольной Польшей сначала разберетесь?
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19.09.2021 17:17 Відповісти
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Что сэкономило 4,6 млн тонн каменного угля .Найдём выбросы при сгорании 4,6 млн тонн каменного угля. Углекислый газ. С + О2 = СО2 .На 12 кг С -22, 4 м3 СО2. На 1 кг С: 22, 4 /12= 1,87 м3 СО2. В 1 кг угля 0,9 кг С .Тогда на 1 кг угля 1,87 * 0,9=1,68 м3 СО2 . При сгорании 4,6 млн тонн каменного угля образуются 4,6*1000*1,68/1000 = 7,73 млрд м3 СО2. Зола и шлак. Зольность угля 10% , влажность 10%. Сухого угля 4,6*0,9=4,14 млн тонн .Золы и шлака: 4,14*0,1=0,414 млн тонн. Перегретый водяной пар в дымовых газах: 4,6*0,1=0,46 млн тонн . Итого. В 2020 г. СЭС и ВЭС предотвратили выброс 7,73 млрд м3 углекислого газа и загрязнение окружающей среды 0,414 млн тонн золы и шлака.
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19.09.2021 17:21 Відповісти
а теперь посчитай сколько млн.тонн углекислого газа нужно для 65,4 млн. тонн урожая зерновых в 2020 году

если припустить что в зерне 50% состоит из углерода а для 12 кг углерода нужно растению усвоить 44 кг СО2

(65,4*0,5)*(44/12) = 119,9 млн.тонн

в общем для урожая зерновых нужно было 120 млн.тонн или 224 млр. кубов углекислого газа
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19.09.2021 17:52 Відповісти
в общем для урожая зерновых нужно было 120 млн.тонн или 224 млр. кубов углекислого газа .-Это как то связано с тем, что "Восток Украины особенно нуждается в переходе на чистую энергетику "?
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19.09.2021 18:18 Відповісти
уже одни перешли на "чистую энергетику" что среднесуточная цена генерации уже 395 евро за МВт*час (12,5 грн за кВт*час если перевести)
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19.09.2021 19:32 Відповісти
Повышение средней температуры привело к фатальным последствиям уже в 2013 году, то есть растения в засушливых регионах стали поглощать углерода столько, сколько и выдавать..

https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie
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19.09.2021 19:37 Відповісти
повышение средней температуры приводит к большему количеству осадков и уменьшению засушливых регионов,

потепление приводит в средних широтах к более дождливому лету и теплой зиме, что прошедшая зима и лето было плохим для Украины?
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21.09.2021 20:47 Відповісти
Основной поглотитель углекислоты - тропики, и там как я уже сказал, регистрируют аномальную деятельность растений с 2013 года. И нет никакой гарантии что через 50 лет это начнётся в умеренных широтах, а в последствии, лет через 200, пшеница может прекратить вегетацию и перейти в разряд грибов до лучших времён.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
основной поглотитель СО2 фитопланктон в океанах,

кораллы, ракушки все это поглощенный СО2
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22.09.2021 06:54 Відповісти
в Украине доля тепловой генерации в производстве электроэнергии меньше чем в Германии и Великобритании которые ставят в пример по борьбе с выбросами СО2 в энергетике, так что пускай тот комиссар засунет свой язык в одно мест
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21.09.2021 20:50 Відповісти
Українець зробив папір з листя і прославив Україну на весь світ

https://www.youtube.com/watch?v=s77qPYzlh3M
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19.09.2021 17:28 Відповісти
Пока только пробные запуски, в промышленный процесс ввести не могут, но сама идея интересная.
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19.09.2021 17:45 Відповісти
на чистую от коцапов...

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19.09.2021 17:35 Відповісти
А как же океаны и рыболовство ?
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19.09.2021 17:38 Відповісти
Чиї океани?
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19.09.2021 17:54 Відповісти
Еврокомиссии, естественно, прочитайте полное название.
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19.09.2021 20:08 Відповісти
Та на розмінування одного ОРДЛО і його екології грошей цього Кліматичного фонду не вистачить, що там ще говорити про всю Східну Україну!
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19.09.2021 17:41 Відповісти
"Восток Украины особенно нуждается в переходе на чистую энергетику, - еврокомиссар Синкевичус"

_Брехня! Украина нуждается в новой индустриализации и дешёвой энергии для промышленности и сельского хозяйства, а не в т. н. чистой по убийственной для экономики цене.
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19.09.2021 17:45 Відповісти
Основа украинской энергетики - доставшиеся нам АЭС, для остановки которых нужны большие деньги, так вот АЭС и в состоянии их заработать.

Но без тепловых электростанций, из-за неравномерного потребления электроэнергии в течении суток, НЕ ВОЗМОЖНО поддержать стабильную работу единой энергосети.

Ветровые Украине не нужны, это не наше.

А вот солнечные резко поднимают производство электроэнергии, как только встаёт Солнышко и особенно эффективны летом, когда из-за перегрева воды в прудах охлаждения, приходится снижать мощность на АЭС.

АЗС, ГЭС, ТЕС и СЭС должны быть единым комплексом и принадлежать государству.

Но с/х может давать сырьё для МетанТЭКов - метаново-энергетических комплексов. Возобновляемая энергетика.
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19.09.2021 17:54 Відповісти
Чому ВЕС не наше? Ніхто не відміняв акумулюючі станції. ГАЕС продовжують будувати. Нарешті треба побудувати якісь акумулятори типу тих що Ілон колись рекламував і проблеми буде вирішено.
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19.09.2021 18:15 Відповісти
Аккумуляторы, пля... Ага... нужно больше бараеек! Ну что вы такое несёте?
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19.09.2021 18:23 Відповісти
Те на що вам не хватає відповідних знань.
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19.09.2021 18:33 Відповісти
Тому що в нас багато родючих грунтів.

Як що ви подивитесь, де у розвинутих країнах стоять ВЕС, то побачите, що поряд ні житла, ні родючих земель - вібрація від обертання крил. Хробаки покидають таки грунти.

Акумулюючи, це дуже гарно, але поки ще це богато вартує та і КПД невелик.

ГАЕС - це дуже потрібно для единого комплексу з АЄС, але там КПД...
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19.09.2021 18:49 Відповісти
Родючих грунтів? Вирощувати у грунті це дикунство. Це неймовірно не ефективний залежний від великої кількості перемінних метод. Чуть що урожаю немає та збитки, або навіть голод. Всі цивілізовані вирощують в теплицях. В гідро, аква та аеропоніках.
Тай ВЕС будують у горах та біля моря де є вітри, а не там де поля.

"поки ще це богато вартує" - на жаль у нас варіантів немає. "ГАЕС" - знову без варіантів. Інакше палити вугілля.
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19.09.2021 18:53 Відповісти
Вы переслушались говорящих голов, нанятых Виктором Пинчуком, Томашем Фиалой, Андреем Веревским, Николаем Сольским, Алексеем Вадатурским.

Чистенькая с/х продукция, выращенная маленькими фермерскими хозяйствами, которые выращивают на грунте экологически чистую продукцию - разве можно украинцам отказываться от ТАКОГО богатства?

А гидропоника даёт на выходе чистую продукцию, правда безвкусную.
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19.09.2021 19:04 Відповісти
"правда безвкусную" - міф який виник у результаті недосконалості технології.
Смак легко програмується спектром світла. Щоб продукція була як на полі її треба освітлювати відповідно. Монтується світлодіодне освітлення так щоб взяти чим по більший спектр. А потім використовується програмний комплекс який імітує таке освітлення яке потрібне для отримання відповідного смаку.
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19.09.2021 19:16 Відповісти
Я далі російскою, тому що підуть технічні питання, а я не настільки добре ще вивчив українську, хоч і українец.

1. Я хорошо разбираюсь в светодиодной теме.

2. Несколько лет назад рекламировались светодиодные светильники для теплиц, но со временем выяснилось, что LED для с/х - это деньги на ветер, ничего они не имитируют.

3. Как-то предлагал на одно предприятие отечественное LED освещение. Ну так разошелся, что сравнил его с солнечным...

Замерили люксометром наш светильник, ну а потом вышли на улицу и в ОБЛАЧНУЮ погоду замерили. Я был посрамлен - Солнце дало освещение в тысячу раз больше. Так что больше не верьте в сказки про эффективность LED в тепличном хозяйстве.

А для теплиц нужны лампа накаливания и люминесцентные, правда у них потребление энергии в разы больше, чем у LED.
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19.09.2021 19:36 Відповісти
"Солнце дало освещение в тысячу раз больше" - освітлення в якому спектрі? Ви не зрозуміли принципу. Для рослин не треба всього і зразу. Для проходження тих чи інших хімічних процесів, тобто активацій ділянок днк із збором відповідних молекулярних автоматів, епігенетика і вся фігня, потрібне освітлення відповідного спектру, а не інтенсивності. При чому у відповідний часовий проміжок. Це навіть у людей є із усіма тими ритмами яких в ********* суспільстві дотримуватись не виходить.
Тому немає особливо критичного значення кількість люмен на смак.
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19.09.2021 20:33 Відповісти
Ще раз - ви на 100% не праві. LED ні робить НІЧОГО корисного для рослин.
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19.09.2021 20:41 Відповісти
_Угу... поля пшеницы, ржи, кукурузы, картошки - в теплице! Не доводилось ли вам урониться с дуба в последнее время?
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19.09.2021 19:47 Відповісти
Ви відстали від ********* розвитку технологій.
Не тільки поля, але і хмарочоси ферми у яких вирощують свійських тварин.
Сюди не зручно закидувати фото та відео

Тому решту як виглядають цивілізовані країни в яких майже вся сільхос земля накрита теплицями нагуглити самі.
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19.09.2021 20:21 Відповісти
_АЭС как раз то, что нужно Украине, нужно строить новые блоки АЭС. Это фундаментальный для существования Украины вопрос.
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19.09.2021 18:21 Відповісти
АЕС України в ідеальних умовах працює на 50% так як вже існуючих потужностей забагато. Їх будували із урахуванням того що Україна буде мати ядерний арсенал та у випадку чого енергетично утримувати на собі окуповані території європи. Тому куди більше??? Треба акумулюючі і балансуючі.
А зараз коли частково наростили ВДЕ і при тому слуги олігархів не консервували ТЕС як були зобов'язані і як було заплановано "партією війни", то виробіток АЕС ще й впав. Тому куди більше? Спочатку треба акумулюючі і балансуючі
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19.09.2021 18:32 Відповісти
Блоки АЄС більшестю застаріли, пора заміну робити та будувати нові блоки на тіх же АЕС.
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19.09.2021 18:50 Відповісти
Про це знаю. До 2050 треба замінити всі існуючі. Але це перспектива і майбутня проблема.
У нас при цьому є проблема яку треба вирішити вже в найближчі пару років інакше буде хана. Тому спочатку заміна вугільних ТЕС на ВДЕ і акумулюючі щоб стабілізувати існуючу систему АЕС. А потім будівництво нових блоків АЕС на заміну тих що треба буде виводити із роботи.. І не в іншому порядку бо не потягнемо і економіка рухне.
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19.09.2021 18:59 Відповісти
Ні, ви помиляєтесь. ГАЕС, ТЕС та СЕС допоможуть АЕС стабілізувати систему.

Відмова від угольних ТЕС, при тотальной залежности у енергоносіях від РФ - державна зрада!

На акумулюючи банально зараз не вистачить грошей. Спочатку треба домовитися зі Штатами на будівництві у Днепропетровській області комбинату по добичі та концентрации літію і це повинно буди підприємство з мінімум 51% держвласності, та забороною вивозу непереробленної сировини. Поруч збудувати завод по виробництву літієвих акумуляторів - ось тоді целком доречним стане будівництво акумулюючих електростанцій.
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19.09.2021 19:12 Відповісти
Якраз що ТЕС зараз є прямими конкурентами ВДЕ. І так як слуги олігархів не хочуть обіжати олігархів і не могли порушити зобов'язання перед ВДЕ, то штучно створили умови для зменшення виробітку на АЕС. По факту зараз система не балансується за допомогою ТЕС і ТЕЦ. Це робиться за допомогою ВДЕ і ГАЕС. А ТЕС і ТЕЦ просто забрало ринок АЕС.
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19.09.2021 19:21 Відповісти
Давайте не путати антидержавну діяльність трьох останніх Президентів, з інтересами та можливостями української держави. Те, що робиться в нас, це державна зрада з корупційною складовою.
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19.09.2021 19:39 Відповісти
Донбасс строили британцы с конца 19 века...Кузбасс строили американцы с начала 30-х годов 20 века...внимание вопрос что строило абсолютно безграмотное насэлэние РАБссии после пролетайрятской ривалюции не имея даже школьного образования?
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19.09.2021 17:52 Відповісти
Бараки. Ну а ще міняло таблички на будинках. Проводило так звану деімперіалізацію про яку недобиті росіяни не згадують коли прорікають українців за декомунізацію.
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19.09.2021 18:17 Відповісти
"Віргініюс Сінкевічюс"- якийсь універсальний махатма? займається рибками , а говорить про енергетику,цікаво скільки знає енегетичних термінів, як елочка щюкіна?
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19.09.2021 17:52 Відповісти
А мне вот любопытно как зеленая энергетика может помочь меткомбинатам Ахметова делать меньше вредных выбросов.
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19.09.2021 17:54 Відповісти
Все предприятия Ахметова успешно прихватили Крысы Путлера...,даже стадион Донбасс-Арена,не говоря об общем бизнесе Ринат Леонидыча... заводы шахты и прочее дерьмо успешно отобрали Казаки Дона и Кубани... Казлы вы РАБссиянцы Обосранцы...на чужой каравай бывает бомба замедленного действия.... быдло Мавзолейное...,магазин МЕТРО на въезде в Донецк разграбили бандеровцы или рюсскае быдло Путлера?
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19.09.2021 18:02 Відповісти
".....Качество воздуха все еще достаточно низкое...."

Кацапів і вати повно, всі вони смердять, звичайно що буде низька якість повітря. А щоб покращити її, то потрібно значно прорідити ряди москалів і ватоголових.
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19.09.2021 18:03 Відповісти
Ольга ********* говорит для быдла РАБссии что Порошенко обосрал РАБссию...в Липецке...это правда...Порошенко послал вас сцук на 3 буквы по решению Басманного Суда на Макцовии...
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19.09.2021 18:10 Відповісти
Порошенкол нанес ущерб экономике РАБссии в 2014 году на 9 миллиардов РЖУблей и не платил зарплату и налоги в рюсский бюдлжет на сумиму 2,7 ярда...,а рюсским баранам в течени3 лет... ничего не платил...,Алексеич ты красава!!!!!!!!!!!!!!!
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19.09.2021 18:18 Відповісти
Энергетика будущего - атомная!

Германия с зелёной энергетикой на коленях перед болотным газовым зверьем.
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19.09.2021 18:45 Відповісти
зеленая энергетика це когда ярда деревьев можно изготовить всего один рояль
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19.09.2021 19:34 Відповісти
ну и за это спасибо, за возух и воду.
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19.09.2021 19:35 Відповісти
Ну шо, вы готовы платить за отопление в этом сезоне 31 218 грн за тыщу?! Русня зашла с козырей и объявила войну ВСЕЙ Европе.. Пришла пора национализировать полтаво-харьковские газовые дырки у аваковых, коломойских да прочих шуфрычей и пускать свой газ на обогрев населения.
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19.09.2021 23:29 Відповісти
Идите вы на*** со своей чистой енергией. Он уже Европа доигралась в чистую енергию и теперь ждет недождется росийскую газовую трубу.

Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию

Источник: https://biz.censor.net/n3288903
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20.09.2021 01:14 Відповісти
... чистая? это как в 90е : вся Украина "оздоровилась" от выбросов промышленных предприятий. Дядечки с европейскими лекалами уже откровенно начинают доставать. Согласно их логике в западной части Украины надо усиленно строить домики с печными твердотопливными коллайдерами. Европа от жира бесится.
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20.09.2021 06:05 Відповісти
 
 