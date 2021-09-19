Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс
Промислові регіони України, зокрема сходу, вимагають впровадження "чистих" технологій для підвищення якості життя жителів цих територій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному розповів комісар Європарламенту з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс.
"Вам ще багато треба зробити, на жаль. Якість повітря все ще досить низька. Особливо в промислово розвинених регіонах, тому слід інвестувати у більш чисті технології. Дуже важливими є інвестиції в інфраструктуру очищення води для покращення її якості. Я знаю, зараз ми говоримо про найпростіші потреби людей, такі як чисте повітря та чиста вода, і вони не мають бути якоюсь розкішшю, вони мають бути абсолютно доступними для всіх", – зазначив він.
Також Сінкевічус пояснив і мету створення Кліматичного фонду України. У цей фонд потраплятимуть усі екологічні податки, зокрема податок на викиди двоокису вуглецю. Кошти, які надходитимуть у фонд, мають спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи, насамперед на заходи з пом'якшення впливу на довкілля і декарбонізацію.
"Східна Україна – це регіон, залежний від вугілля, який потребує переходу (на чисту енергетику – Ред.). Головною метою цього Кліматичного фонду має бути допомога тим, хто цього потребує і на кого такий перехід найбільше вплине. Так працює механізм нашого фонду. Звичайно, Кліматичний фонд не може давати гроші всім, хто підпадає під угоду, а лише тим, хто має бажання змінитись, хто має чіткі плани змін: наприклад, які види енергії використовуватимуться замість вугілля, і водночас як забезпечити опалення та електрику в будинках людей, а також забезпечити незахмарні ціни на неї. Якщо пам’ятати про це, то Кліматичний фонд – це гарна ідея", – зауважив посадовець.
У серпні Україна та Світовий банк домовилися, що останній допомагатиме у створенні Українського кліматичного фонду. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пояснив, що фонд є новою фінансовою інституцією, яка співфінансуватиме програми з декарбонізації і модернізації.
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Так склалось що люди в нас не привчені споживати цілу добу однакову кількість енергії.
если припустить что в зерне 50% состоит из углерода а для 12 кг углерода нужно растению усвоить 44 кг СО2
(65,4*0,5)*(44/12) = 119,9 млн.тонн
в общем для урожая зерновых нужно было 120 млн.тонн или 224 млр. кубов углекислого газа
https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie https://hromadske.ua/ru/posts/tropicheskie-lesa-brazilii-nachali-vydelyat-bolshe-uglekislogo-gaza-chem-pogloshayut-eto-vliyaet-na-globalnoe-poteplenie
потепление приводит в средних широтах к более дождливому лету и теплой зиме, что прошедшая зима и лето было плохим для Украины?
кораллы, ракушки все это поглощенный СО2
https://www.youtube.com/watch?v=s77qPYzlh3M
_Брехня! Украина нуждается в новой индустриализации и дешёвой энергии для промышленности и сельского хозяйства, а не в т. н. чистой по убийственной для экономики цене.
Но без тепловых электростанций, из-за неравномерного потребления электроэнергии в течении суток, НЕ ВОЗМОЖНО поддержать стабильную работу единой энергосети.
Ветровые Украине не нужны, это не наше.
А вот солнечные резко поднимают производство электроэнергии, как только встаёт Солнышко и особенно эффективны летом, когда из-за перегрева воды в прудах охлаждения, приходится снижать мощность на АЭС.
АЗС, ГЭС, ТЕС и СЭС должны быть единым комплексом и принадлежать государству.
Но с/х может давать сырьё для МетанТЭКов - метаново-энергетических комплексов. Возобновляемая энергетика.
Як що ви подивитесь, де у розвинутих країнах стоять ВЕС, то побачите, що поряд ні житла, ні родючих земель - вібрація від обертання крил. Хробаки покидають таки грунти.
Акумулюючи, це дуже гарно, але поки ще це богато вартує та і КПД невелик.
ГАЕС - це дуже потрібно для единого комплексу з АЄС, але там КПД...
Тай ВЕС будують у горах та біля моря де є вітри, а не там де поля.
"поки ще це богато вартує" - на жаль у нас варіантів немає. "ГАЕС" - знову без варіантів. Інакше палити вугілля.
Чистенькая с/х продукция, выращенная маленькими фермерскими хозяйствами, которые выращивают на грунте экологически чистую продукцию - разве можно украинцам отказываться от ТАКОГО богатства?
А гидропоника даёт на выходе чистую продукцию, правда безвкусную.
Смак легко програмується спектром світла. Щоб продукція була як на полі її треба освітлювати відповідно. Монтується світлодіодне освітлення так щоб взяти чим по більший спектр. А потім використовується програмний комплекс який імітує таке освітлення яке потрібне для отримання відповідного смаку.
1. Я хорошо разбираюсь в светодиодной теме.
2. Несколько лет назад рекламировались светодиодные светильники для теплиц, но со временем выяснилось, что LED для с/х - это деньги на ветер, ничего они не имитируют.
3. Как-то предлагал на одно предприятие отечественное LED освещение. Ну так разошелся, что сравнил его с солнечным...
Замерили люксометром наш светильник, ну а потом вышли на улицу и в ОБЛАЧНУЮ погоду замерили. Я был посрамлен - Солнце дало освещение в тысячу раз больше. Так что больше не верьте в сказки про эффективность LED в тепличном хозяйстве.
А для теплиц нужны лампа накаливания и люминесцентные, правда у них потребление энергии в разы больше, чем у LED.
Тому немає особливо критичного значення кількість люмен на смак.
Не тільки поля, але і хмарочоси ферми у яких вирощують свійських тварин.
Сюди не зручно закидувати фото та відео
Тому решту як виглядають цивілізовані країни в яких майже вся сільхос земля накрита теплицями нагуглити самі.
А зараз коли частково наростили ВДЕ і при тому слуги олігархів не консервували ТЕС як були зобов'язані і як було заплановано "партією війни", то виробіток АЕС ще й впав. Тому куди більше? Спочатку треба акумулюючі і балансуючі
У нас при цьому є проблема яку треба вирішити вже в найближчі пару років інакше буде хана. Тому спочатку заміна вугільних ТЕС на ВДЕ і акумулюючі щоб стабілізувати існуючу систему АЕС. А потім будівництво нових блоків АЕС на заміну тих що треба буде виводити із роботи.. І не в іншому порядку бо не потягнемо і економіка рухне.
Відмова від угольних ТЕС, при тотальной залежности у енергоносіях від РФ - державна зрада!
На акумулюючи банально зараз не вистачить грошей. Спочатку треба домовитися зі Штатами на будівництві у Днепропетровській області комбинату по добичі та концентрации літію і це повинно буди підприємство з мінімум 51% держвласності, та забороною вивозу непереробленної сировини. Поруч збудувати завод по виробництву літієвих акумуляторів - ось тоді целком доречним стане будівництво акумулюючих електростанцій.
Кацапів і вати повно, всі вони смердять, звичайно що буде низька якість повітря. А щоб покращити її, то потрібно значно прорідити ряди москалів і ватоголових.
Германия с зелёной энергетикой на коленях перед болотным газовым зверьем.
Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию
Источник: https://biz.censor.net/n3288903