Від початку доби 19 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я, застосувавши поблизу Новозванівки міномети калібру 82 мм, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 19 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм".
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зауважили в штабі ООС.
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