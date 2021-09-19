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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 19 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я, застосувавши поблизу Новозванівки міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

Від початку доби 19 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я, застосувавши поблизу Новозванівки міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи. Упродовж поточної доби, 19 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новозванівка противник двічі здійснив обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм".

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"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зауважили в штабі ООС.

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обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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19.09.2021 17:39 Відповісти
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19.09.2021 17:58 Відповісти
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19.09.2021 22:08 Відповісти
Чому проти ворожої артилерії не відпрацював байрактан ? Батареки сіли ?
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23.01.2022 18:30 Відповісти
 
 