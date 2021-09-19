Ми виконуємо міжнародні договори, - Веніславський про відкриття виборчих дільниць на виборах до Держдуми РФ

Україна дозволила Російській Федерації відкрити виборчі дільниці, бо виконує свої зобов'язання відповідно до міжнародних договорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав представник президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що у межах міжнародного права існує конвенція про консульські зносини та конвенція про дипломатичні зносини. Якщо між двома державами розірвано дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Саме консульські установи України за кордоном і консульські установи інших країн на території України забезпечують реалізацію законних прав, інтересів, свобод громадян відповідної держави.

Читайте також: Дільниці на російських виборах до Держдуми офіційно відкрито в 4 містах України

"У цьому випадку Україна не розірвала навіть дипломатичних відносин із країною-окупантом, не кажучи про консульські. Тому вона виконує всі ті зобов’язання, які випливають з її міжнародних договорів за участю у міжнародних організаціях, і надає росіянам, які перебувають на території України, можливість реалізувати свої конституційні права. Україна поводиться як цивілізована країна, і жодних проблем із можливістю надати таке право голосу для росіян у цьому випадку немає", - пояснив Веніславський.

Читайте також: На вибори в РФ поїхало не так багато жителів ОРДЛО, як планувалося, - представниця України в ТКГ Іванова