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Ми виконуємо міжнародні договори, - Веніславський про відкриття виборчих дільниць на виборах до Держдуми РФ

Ми виконуємо міжнародні договори, - Веніславський про відкриття виборчих дільниць на виборах до Держдуми РФ

Україна дозволила Російській Федерації відкрити виборчі дільниці, бо виконує свої зобов'язання відповідно до міжнародних договорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав представник президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що у межах міжнародного права існує конвенція про консульські зносини та конвенція про дипломатичні зносини. Якщо між двома державами розірвано дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Саме консульські установи України за кордоном і консульські установи інших країн на території України забезпечують реалізацію законних прав, інтересів, свобод громадян відповідної держави.

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"У цьому випадку Україна не розірвала навіть дипломатичних відносин із країною-окупантом, не кажучи про консульські. Тому вона виконує всі ті зобов’язання, які випливають з її міжнародних договорів за участю у міжнародних організаціях, і надає росіянам, які перебувають на території України, можливість реалізувати свої конституційні права. Україна поводиться як цивілізована країна, і жодних проблем із можливістю надати таке право голосу для росіян у цьому випадку немає", - пояснив Веніславський.

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Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) посольство рф (330) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+26
Он ещё первый не отсидел, а вы ему уже второй срок шьёте.
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19.09.2021 18:24
+22
ДНО!

ДНИЩЕ!

ДНО с ЗЕлёной тиной!
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19.09.2021 18:23
+17
Еще раз дословно
"... 10 сентября стало известно, что Петр Порошенко распорядился проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов 18 сентября в Госдуму на территории Украины.

Позже пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца пояснила, что проведение голосования "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Условием для проведения голосования в Украине Киев назвал отказ от проведения выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов в депутаты...."
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19.09.2021 18:47
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а хто вам зараз забороняє це зробити?ПП уже скоро як 3 роки в президентах немає а ви і досі йому кісочки перемиваєте,дебіли 73% ублюдка
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20.09.2021 09:20 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЗАТРАВИТЬ ДОНБАССКИХ ТАРАКАНОВ !)
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20.09.2021 09:03 Відповісти
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ЭТО СОДОМ И ГОМОРА !!!
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20.09.2021 09:04 Відповісти
на цю нікчему веніславського навіть дивитися не можу не те що слухати,надіюсь колись воно теж буде притягнуте до відповідальності за свої брехливі висловлювання.
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20.09.2021 09:18 Відповісти
Послушать этого придурка ВЕниславского - так надо было открыть консульские пункты РФ в Волновахе...Покровске... и туда возить автобусами быдло из ОРДЛО... так же ближе ... Сивохо сказал бы что "это же наши люди ..просто с российскими паспортами"
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20.09.2021 09:55 Відповісти
Нужно сделать то, что должны были сделать 7 лет назад. Разорвать дип. отношения с агрессором и оккупантом, закрыть их посольство и консульства на территории Украины. ( Грузии хватило полутора недель войны что бы на это пойти, а нам не хватает 7 лет, и предыдущей власти и нынешней).
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20.09.2021 12:08 Відповісти
Проблема в том, что раша без нас спокойно проживёт, а вот мы без кацапского газа, нефтепродуктов, угля (лугандонского и кузбасского), топливных сборок для аэс и удобрений - нет. В прямом смысле нет - будет гуманитарная катастрофа и коллапс. С 14 года для диверсификации поставок энергоносителей было сделано ничтожно мало. А в некоторых аспектах стало даже хуже (поставки э-э из раши).
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20.09.2021 16:07 Відповісти
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