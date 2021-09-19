Батьки втратили двох дітей: після пошуків їхні тіла виявили вдома у старій скрині, - поліція Донеччини

У селі Микільське Донецької області батьки пішли на роботу і залишили 10-річну дочку і 7-річного сина самих вдома. Коли дорослі повернулися, діти зникли. Після пошуків їхні тіла знайшли в старій скрині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Мати дітей, 41-річна жителька села Микільське, звернулася в поліцію 18 вересня о 18:30. Вона пояснила, що близько 4:30 вони з чоловіком поїхали працювати, залишивши дітей самих, а коли повернулися, то дочки і сина вдома не було.

Сім'я перебуває на обліку в соцслужбах: правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкоголем і належного виконання батьківських обов'язків. Але діти раніше з дому не йшли.

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Для пошуків дітей правоохоронці за тривогою зібрали особовий склад Волноваського районного відділу поліції та відділення поліції №2 (м Вугледар). Крім того, на пошуки дітей орієнтували кінологічну службу, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах.

Правоохоронці опитували сусідів і жителів села, перевіряли занедбані і нежитлові будинки, недобудови, водойми і лісосмуги.

Дітей без ознак життя знайшли під час огляду будинку в старій скрині.

Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередньо справу кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Як зазначив у фейсбуці глава Нацполіції Донецької області Артем Кисько, діти могли задихнутися, бо кришка скрині зачинилася.

"Ймовірно, залишившись одні, діти гралися і залізли до скрині, яка зачинилася на замок. Причина смерті - асфіксія внаслідок нестачі кисню", - написав він.