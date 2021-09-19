Батьки втратили двох дітей: після пошуків їхні тіла виявили вдома у старій скрині, - поліція Донеччини
У селі Микільське Донецької області батьки пішли на роботу і залишили 10-річну дочку і 7-річного сина самих вдома. Коли дорослі повернулися, діти зникли. Після пошуків їхні тіла знайшли в старій скрині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.
Мати дітей, 41-річна жителька села Микільське, звернулася в поліцію 18 вересня о 18:30. Вона пояснила, що близько 4:30 вони з чоловіком поїхали працювати, залишивши дітей самих, а коли повернулися, то дочки і сина вдома не було.
Сім'я перебуває на обліку в соцслужбах: правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкоголем і належного виконання батьківських обов'язків. Але діти раніше з дому не йшли.
Для пошуків дітей правоохоронці за тривогою зібрали особовий склад Волноваського районного відділу поліції та відділення поліції №2 (м Вугледар). Крім того, на пошуки дітей орієнтували кінологічну службу, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах.
Правоохоронці опитували сусідів і жителів села, перевіряли занедбані і нежитлові будинки, недобудови, водойми і лісосмуги.
Дітей без ознак життя знайшли під час огляду будинку в старій скрині.
Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередньо справу кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Як зазначив у фейсбуці глава Нацполіції Донецької області Артем Кисько, діти могли задихнутися, бо кришка скрині зачинилася.
"Ймовірно, залишившись одні, діти гралися і залізли до скрині, яка зачинилася на замок. Причина смерті - асфіксія внаслідок нестачі кисню", - написав він.
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"10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку" - залізьте у скриню , там вам одному місця як брату і сестрі разом , ну і сили приблизно скільки ж буде і спробуйте із середини вибити скобу - Гудіні вам у допомогу !
Це тільки тупим американцям заборонено залишати дітей до 12/13/14/15 років (в залежності від штату).
все таки детям не по 2-3 года.. а 10ти летняя и 7ми летний вдвоем изнутри откроют крышку.
тем более чтобы залезть в него - крышку нужно открыть
і ще, можливо ховалися чччи боялися...
а тут сундук какой то....должен был быть на защелке...маловероятно....
страшная смерть невинных ангелочков....
так жаль детей, если они играясь там закрылись...