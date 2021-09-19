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Новини Силовики
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Батьки втратили двох дітей: після пошуків їхні тіла виявили вдома у старій скрині, - поліція Донеччини

Батьки втратили двох дітей: після пошуків їхні тіла виявили вдома у старій скрині, - поліція Донеччини

У селі Микільське Донецької області батьки пішли на роботу і залишили 10-річну дочку і 7-річного сина самих вдома. Коли дорослі повернулися, діти зникли. Після пошуків їхні тіла знайшли в старій скрині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Мати дітей, 41-річна жителька села Микільське, звернулася в поліцію 18 вересня о 18:30. Вона пояснила, що близько 4:30 вони з чоловіком поїхали працювати, залишивши дітей самих, а коли повернулися, то дочки і сина вдома не було.

Сім'я перебуває на обліку в соцслужбах: правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкоголем і належного виконання батьківських обов'язків. Але діти раніше з дому не йшли.

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Для пошуків дітей правоохоронці за тривогою зібрали особовий склад Волноваського районного відділу поліції та відділення поліції №2 (м Вугледар). Крім того, на пошуки дітей орієнтували кінологічну службу, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах.

Правоохоронці опитували сусідів і жителів села, перевіряли занедбані і нежитлові будинки, недобудови, водойми і лісосмуги.

Дітей без ознак життя знайшли під час огляду будинку в старій скрині.

Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередньо справу кваліфікували за п. 2  ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Як зазначив у фейсбуці глава Нацполіції Донецької області Артем Кисько, діти могли задихнутися, бо кришка скрині  зачинилася.

"Ймовірно, залишившись одні, діти гралися і залізли до скрині, яка зачинилася на замок. Причина смерті - асфіксія внаслідок нестачі кисню", - написав він.

Автор: 

діти (5044) Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) смерть (6740)


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Топ коментарі
+22
Алкашня грьобана...
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19.09.2021 18:53
+20
Жесть, страшная смерть если реально задохнулись,страшная трагическая случайность. А родители хоть и алкаши и то и се, но оставлять в таком возрасте детей самих, это нормально, я с 7 лет сам дома был после школы и нормально, и поесть мог разогреть и уроки сделать. Ну а если сами убили и ломают комедию, то Бог им судья на том свете и пожизненное на этом...
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19.09.2021 18:56
+12
Господи, який жах,бідні діти 😢
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19.09.2021 19:01
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Алкашня грьобана...
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19.09.2021 18:53 Відповісти
щось не чисто задихнутись там не можно , я в такому сундуку в дитинстві ховався коли в жмурки грали ...
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19.09.2021 18:55 Відповісти
Слабенький у вас "сундук " був ((( моя баба у нормальному всі речі від молі ховала , жодного разу не скаржилася . Ніхто не каже що він герметичний , але людині вистачає зниження відсотку кисню і збільшення концентрації СО2 ......
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19.09.2021 19:17 Відповісти
а может родители того ..выдумали историю про запертый сундук.. бред вы логику включите...дети туда сами влезли-если следовать правдивости родительских сказок и что замок был мудреный нет всегда на сундук скоба шла и навесной замок.. иногда замки делались врезными..но захлопываться как английский замок на защелку не мог такой замок даже если скоба упала крышка всегда имеет люфт в и щель 10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку..явно какой то тут фармазон от родителей идет...
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19.09.2021 19:23 Відповісти
Надивилися фільмів як з домовини круті вибираються ? (( Для таких як Ви існує цикл передач "руйнівники міфів" , подивіться - досить пізнавально !

"10 лет сестра да и брат 7 лет вполне могли методично выбить скобы и открыть крышку" - залізьте у скриню , там вам одному місця як брату і сестрі разом , ну і сили приблизно скільки ж буде і спробуйте із середини вибити скобу - Гудіні вам у допомогу !
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19.09.2021 19:44 Відповісти
Ээээээ,да ты классический зебаран тупой
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20.09.2021 12:52 Відповісти
А ти просто д@біл упоротий .З чим тебе і вітаю ! ЭЭЭЭЭ кай далі .....
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20.09.2021 17:43 Відповісти
Якщо скриня герметична, слова "грати в жмурки" обростають новим змістом.
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20.09.2021 00:37 Відповісти
Жесть, страшная смерть если реально задохнулись,страшная трагическая случайность. А родители хоть и алкаши и то и се, но оставлять в таком возрасте детей самих, это нормально, я с 7 лет сам дома был после школы и нормально, и поесть мог разогреть и уроки сделать. Ну а если сами убили и ломают комедию, то Бог им судья на том свете и пожизненное на этом...
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19.09.2021 18:56 Відповісти
и еще не понятно... при пропаже детей первым обшаривают дом и придомовую территорию...(все шкафы, сундуки, подполы, подвалы, сараи, гаражи, чердаки и нужник... и т.д)... понятно, что если полдня там пролежали - шансов не было найти живыми... но шанс был найти...
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19.09.2021 21:58 Відповісти
В 7 лет оставлять не нормально, но было часто необходимостью, ведь к людям у нас система всегда относились как к расходному материалу. В Европе и США за такое могут лишить родительских прав, до 14 лет дети под присмотром.
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19.09.2021 22:47 Відповісти
Правильно, якшо шо, то твої батьки ще б нарожали.

Це тільки тупим американцям заборонено залишати дітей до 12/13/14/15 років (в залежності від штату).
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20.09.2021 10:44 Відповісти
Господи, який жах,бідні діти 😢
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19.09.2021 19:01 Відповісти
больше похоже на то что их закрыли в сундуке и заперли его.
все таки детям не по 2-3 года.. а 10ти летняя и 7ми летний вдвоем изнутри откроют крышку.

тем более чтобы залезть в него - крышку нужно открыть
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19.09.2021 19:01 Відповісти
Ви в курсі як скриня (сундук) зачиняється ? Якщо після закриття кришки застебнулася пластина на яку вішають навісний замок - її бугай не відчинить ! Колись схожий випадок був як дитина сховалася у старому холодильнику де ручка була із защіпкою . Діток жаль..... Царство їм небесне ...
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19.09.2021 19:12 Відповісти
Єдине питання, що скриня була добре ущільнена, тобто не мала хоч малого доступу повітря....

і ще, можливо ховалися чччи боялися...
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19.09.2021 19:23 Відповісти
Холодильник щільно зачиняється, повністю без доступу повітря.
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19.09.2021 20:09 Відповісти
а ви в курсі була там скоба чі ні? більш того, навіть маленька щилина дозволяє дихати - а для цього достатньо трохи підняти кришку. А тут скриня буда не просто заперта, а ще й (таке враження) - що зверху чимось прижана - щоб діти не повилазили..
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19.09.2021 20:52 Відповісти
а можливо накрита плівкою ...
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19.09.2021 21:29 Відповісти
Не буду вести полеміку із "спеціалістом дихання у маленьку щілину" залишайтеся при своїй думці , нею , на жаль , дітей не оживиш ((
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19.09.2021 21:42 Відповісти
на фотографії видно, що там була скоба
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19.09.2021 23:58 Відповісти
Обычно захлопываются в старом холодильнике...

а тут сундук какой то....должен был быть на защелке...маловероятно....

страшная смерть невинных ангелочков....
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19.09.2021 19:08 Відповісти
4:30 ночь, решили перестраховаться, и закрыли алкаши... снутри невозможно запереться
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19.09.2021 19:21 Відповісти
Не могли они задохнутся, сундук явно старый и негерметичный, там щелей полно.
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19.09.2021 19:26 Відповісти
в старых сундуках верхняя петля при закрывании спокойно могла упасть на кольцо-петлю для навесного замка и сделать невозможным открытие изнутри.... сундуки действительно очень герметичны - многие раньше хранили в них не только вещи (и моль не имела шансов) но и продукты (например муку, сахар, соль, крупы) и мыши оставались без еды... сундуки настолько герметичны что могли даже держаться на воде (и не только в кораблекрушениях как в фильмах,))) но и при наводнении или сильных дождях вещи внутри оставались сухими...

так жаль детей, если они играясь там закрылись...

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19.09.2021 20:22 Відповісти
Я теж таке подумав.... Поліція має розібратися.
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19.09.2021 23:04 Відповісти
Донбас у таких справах завжди лідірує ...
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19.09.2021 23:45 Відповісти
Родители-алкашня,лишь бы не из ЛГБТ.
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19.09.2021 23:55 Відповісти
Шкода дітей. Співчуття батькам.
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20.09.2021 08:11 Відповісти
Какое сочувствие выражаете убийцам ?
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20.09.2021 12:56 Відповісти
 
 