Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей могли двічі голосувати на виборах до російської Держдуми, адже ніхто не перевірятиме, хто і скільки разів проголосував.

Про це Громадському радіо розповів співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві людини, які голосували 17 вересня у Матвієво-Курганському районі, проголосували сьогодні у Куйбишевському районі. Тобто вони двічі з’їздили і проголосували. При цьому підрахунок буде вестися за кількостю голосів, а люди з ОРДЛО голосують із поміткою "для осіб, які не зареєстровані на території РФ", для них відкрили 91 дільницю", – каже він.

Правозахисники припускають, що таких випадків може бути більше. За даними організації, з окупованих територій у Ростовську область в'їхали понад 230 тисяч осіб.

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