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Новини Окуповані території
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Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей могли двічі голосувати на виборах до російської Держдуми, адже ніхто не перевірятиме, хто і скільки разів проголосував.

Про це Громадському радіо розповів співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві людини, які голосували 17 вересня у Матвієво-Курганському районі, проголосували сьогодні у Куйбишевському районі. Тобто вони двічі з’їздили і проголосували. При цьому підрахунок буде вестися за кількостю голосів, а люди з ОРДЛО голосують із поміткою "для осіб, які не зареєстровані на території РФ", для них відкрили 91 дільницю", – каже він.

Правозахисники припускають, що таких випадків може бути більше. За даними організації, з окупованих територій у Ростовську область в'їхали понад 230 тисяч осіб.

Дивіться також: Співробітник центру культури в окупованому Алчевську голосує за весь колектив на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваюся, до зарплати щось підкинуть". ВIДЕО

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) росія (64926) Донбас (22354) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+16
Та яка різниця... Ви так пишете, наче на Кацапії є хоч якісь вибори.
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19.09.2021 21:01
+10
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19.09.2021 21:37
+6
Да хоть по 10 раз каждый, на первом месте будет ЕР а на втором КПРФ.
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19.09.2021 21:05
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Та яка різниця... Ви так пишете, наче на Кацапії є хоч якісь вибори.
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19.09.2021 21:01 Відповісти
Да хоть по 10 раз каждый, на первом месте будет ЕР а на втором КПРФ.
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19.09.2021 21:05 Відповісти
В ************** немає ніяких виборів і це мають знати всі країни. Про це треба кричати скрізь і не визнавати.
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19.09.2021 21:08 Відповісти
Та ті "виборці" могли б там тричі самоубіцця . Кому вони надо?!
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19.09.2021 21:09 Відповісти
Только раздули эту тему выборов там до идиотизма! Да не имеет значения абсолютно кто сколько раз там выбирал, куда кидал, за кого итд! Уже написано в протоколах ещё неделю назад. Какая там дата на часах была у главного---тогда и написали проценты победы! Нужна была явка по больше для картинки!
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19.09.2021 21:09 Відповісти
Вы совсем без мозгов, или прикидываетесь недоумками?

Это же оккупированная территория, о каких выборах вообще может идти речь?!

Любые выборы там незаконны.
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19.09.2021 21:10 Відповісти
А зачем нам это знать? Вы про кого ? Про этажынашылюдиэтажыукраинцы!?
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19.09.2021 21:14 Відповісти
Выборы были в Ростовской области.))
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19.09.2021 21:19 Відповісти
Как бы то ни было, сам факт участия массовки из Лугандона, делает их незаконными.

Хотя фраза, законность выборов в парашке, звучит как бред.
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19.09.2021 21:23 Відповісти
это первые цветочки... репетиция так сказать

а ягодки будут когда рашка замутит там референдум о присоединении огрызков этих территорий к рахе... и Украина ничего не сможет сделать (ну разве протест какой) ... а если рыпнется отвоевывать (ну мало ли) рашка вольна защищать своих раша-паспортных граждан... (этот сценарий уже неоднократно отработан)... там уже не нашилюди... не граждане...
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19.09.2021 22:07 Відповісти
та вам не насрати на ці "вибори"?
для вас там є якась інтрига?
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19.09.2021 21:19 Відповісти
Ну букмекеры на результат этих "выборов", ставки вряд ли примут...
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19.09.2021 21:27 Відповісти
фуйловская партия себе лепит голоса на наших территориях, нам не выгодно, нам выгоднее чтобы они там быстрее подохли
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19.09.2021 21:33 Відповісти
участь вати з дамбасу - це взагалі не про вибори
це демонстрація впливу
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19.09.2021 21:43 Відповісти
та хоть по сту раз, украине те выборы, шо корове хлястик
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19.09.2021 21:32 Відповісти
Взагалі не розумію, навіщо тих дегенератів тягали на кацапію? Все одно результати там пишуть заздалегідь і немає значення хто та як голосує. Масовка ніби теж не потрібна, бо там теж це нікого не цікавить (як і думка правозахисників чи міжнародної спільноти). Показувати, що в ОРДЛО самі кацапи немає сенсу, бо всі вже знають що там роздають паспорти вже давно, а територія окупована кацапнею.
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19.09.2021 21:34 Відповісти
это к тому что наши зеленые дятлы очень сильно продвигают "голосование в смартфоне"
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19.09.2021 21:34 Відповісти
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19.09.2021 21:37 Відповісти
а чего они уже для полноты картины пару тысяч талибов на голосование не притащили - цирк он и есть цирк
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19.09.2021 21:39 Відповісти
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19.09.2021 21:43 Відповісти
Обовязково добавлять в зарплаті. Так як у тому прислівї--З миру по нитці і голому )(уй в сраку
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19.09.2021 21:47 Відповісти
Только круглый дебил может считать, что в ссср были выборы, а не имитация, то же самое еейчас происходит в паРаше и беларуси, не понимаю страстей вокруг этого дешёвого спектакля.
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19.09.2021 21:55 Відповісти
кормильци по іншому голосувати не вміють , тільки каруселлю ! мені тут хтось надавав процент кормильцев до населення рф , ось вам і відсотки . ще пачками повкидають скільки треба ...
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19.09.2021 22:05 Відповісти
У лугандонів відчуття що їх вже приєднали до маасковії. Лошарами були, лошарами і залишились. Їхній розбитий, розграбований Домбас запаребріку і нафіг не потрібен. Такі шахти маскалі позакривали у себе на Ростовській області.
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19.09.2021 22:37 Відповісти
Кармильци плять.
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20.09.2021 10:56 Відповісти
Тут натикнулась на рекламу у ФБ, з закликом допомоги отримання румунського паспорта, що скоро в Румунію , голосувати на вибори.
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20.09.2021 08:21 Відповісти
Дамбасята еще при янике привикли карусели крутить.
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20.09.2021 10:54 Відповісти
А с какого перепугу рашисты открыли "избирательные" участки в нескольких городах Украины?
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20.09.2021 11:34 Відповісти
 
 