Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники
Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей могли двічі голосувати на виборах до російської Держдуми, адже ніхто не перевірятиме, хто і скільки разів проголосував.
Про це Громадському радіо розповів співзасновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві людини, які голосували 17 вересня у Матвієво-Курганському районі, проголосували сьогодні у Куйбишевському районі. Тобто вони двічі з’їздили і проголосували. При цьому підрахунок буде вестися за кількостю голосів, а люди з ОРДЛО голосують із поміткою "для осіб, які не зареєстровані на території РФ", для них відкрили 91 дільницю", – каже він.
Правозахисники припускають, що таких випадків може бути більше. За даними організації, з окупованих територій у Ростовську область в'їхали понад 230 тисяч осіб.
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Это же оккупированная территория, о каких выборах вообще может идти речь?!
Любые выборы там незаконны.
Хотя фраза, законность выборов в парашке, звучит как бред.
а ягодки будут когда рашка замутит там референдум о присоединении огрызков этих территорий к рахе... и Украина ничего не сможет сделать (ну разве протест какой) ... а если рыпнется отвоевывать (ну мало ли) рашка вольна защищать своих раша-паспортных граждан... (этот сценарий уже неоднократно отработан)... там уже не нашилюди... не граждане...
для вас там є якась інтрига?
це демонстрація впливу