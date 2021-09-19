В Ізраїлі припинили розслідування проти хасидів, запідозрених у підробці тестів на COVID-19 під час повернення з Умані

В Ізраїлі припинили розслідування щодо хасидів, які прибули з Умані з нібито підробленими тестами на COVID-19.

Про це пише у Twitter журналістка Ейнава Кернер, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з 200 людей на допит викликали 150 паломників, яких підозрювали у підробці тестів. Їх звинувачували в шахрайстві та поширенні хвороби. Однак розслідування щодо цих людей скасували, оскільки результати тесту, зробленого в Україні, і результати тесту в аеропорту Бен-Гуріона (Ізраїль) виявилися однаково негативними.

Як пише видання Kikar, інших паломників не знайшли, але передбачається, що розслідування стосовно них також буде скасовано.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки хасидів, які повернулися з Умані, були інфіковані вірусом. Зокрема, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну нібито намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус.