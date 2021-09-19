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Новини Коронавірус і карантин
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В Ізраїлі припинили розслідування проти хасидів, запідозрених у підробці тестів на COVID-19 під час повернення з Умані

В Ізраїлі припинили розслідування проти хасидів, запідозрених у підробці тестів на COVID-19 під час повернення з Умані

В Ізраїлі припинили розслідування щодо хасидів, які прибули з Умані з нібито підробленими тестами на COVID-19.

Про це пише у Twitter журналістка Ейнава Кернер, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, з 200 людей на допит викликали 150 паломників, яких підозрювали у підробці тестів. Їх звинувачували в шахрайстві та поширенні хвороби. Однак розслідування щодо цих людей скасували, оскільки результати тесту, зробленого в Україні, і результати тесту в аеропорту Бен-Гуріона (Ізраїль) виявилися однаково негативними.

Як пише видання Kikar, інших паломників не знайшли, але передбачається, що розслідування стосовно них також буде скасовано.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки хасидів, які повернулися з Умані, були інфіковані вірусом. Зокрема, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну нібито намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус.

Автор: 

Ізраїль (1636) карантин (18172) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
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19.09.2021 22:06
+5
Святые люди. Впрочем, по сравнению с нашими "святыми" они таки святые.
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19.09.2021 22:00
+5
В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19. -Ближний восток дело тонкое, для украинцев малопонятное: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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19.09.2021 22:16
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Святые люди. Впрочем, по сравнению с нашими "святыми" они таки святые.
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19.09.2021 22:00 Відповісти
отакої ))) як співпало ))))
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19.09.2021 22:01 Відповісти
ай да маладца заработали на липовых тестах а потом на липовых выводах... только у Евроев всегда при любом гембель имеется или халява или гешефт...
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19.09.2021 22:04 Відповісти
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19.09.2021 22:06 Відповісти
как говорят реформатор реформатору глаз не выклюет.
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19.09.2021 22:14 Відповісти
В Израиле прекратили расследование в отношении хасидов, прибывших из Умани с якобы поддельными тестами на COVID-19. -Ближний восток дело тонкое, для украинцев малопонятное: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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19.09.2021 22:16 Відповісти
Жыдовия - она такая.... хитро-сделанная.
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19.09.2021 22:19 Відповісти
По-моему тут они уже самих себя перехитрили.
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19.09.2021 22:45 Відповісти
Ха ха, а скільки коштує негативний тест в Ізраїлі?
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19.09.2021 22:30 Відповісти
30 срєбрєннікав.
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19.09.2021 23:12 Відповісти
Надеюсь, все очень умные пейсатые которые согласились на 2 дозы вакцинации, в ближайшие время отрастят волосы не только на ипале - а и на жопе - чтобы было потом, что им рвать.
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19.09.2021 23:16 Відповісти
ОРВИ он такой , можно и под кондиционером подхватить в аэропорту или самолете.
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19.09.2021 23:25 Відповісти
Ребята евреи гоните хасидов в Сахару ,это лучшая мировая вакцина от всего сразу
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19.09.2021 23:41 Відповісти
Липовые справки - тесты стоили копейки в раене 100 ш .Около 26 зеленых.
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20.09.2021 08:46 Відповісти
 
 