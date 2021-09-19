В Ізраїлі припинили розслідування проти хасидів, запідозрених у підробці тестів на COVID-19 під час повернення з Умані
В Ізраїлі припинили розслідування щодо хасидів, які прибули з Умані з нібито підробленими тестами на COVID-19.
Про це пише у Twitter журналістка Ейнава Кернер, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, з 200 людей на допит викликали 150 паломників, яких підозрювали у підробці тестів. Їх звинувачували в шахрайстві та поширенні хвороби. Однак розслідування щодо цих людей скасували, оскільки результати тесту, зробленого в Україні, і результати тесту в аеропорту Бен-Гуріона (Ізраїль) виявилися однаково негативними.
Як пише видання Kikar, інших паломників не знайшли, але передбачається, що розслідування стосовно них також буде скасовано.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що десятки хасидів, які повернулися з Умані, були інфіковані вірусом. Зокрема, понад 200 ізраїльтян після повернення з паломництва в Україну нібито намагалися використовувати підроблений тест на коронавірус.
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