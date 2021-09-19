За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

Станом на 12:00 19 вересня 132 300 жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей взяли участь в електронному голосуванні на російських виборах. Ще понад 230 тисяч проголосували на дільницях у Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.

Читайте також: Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники