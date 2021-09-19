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Новини Окуповані території
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За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

Станом на 12:00 19 вересня 132 300 жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей взяли участь в електронному голосуванні на російських виборах. Ще понад 230 тисяч проголосували на дільницях у Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.

За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники 01

Читайте також: Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) правозахисники (377) росія (64935) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+13
Зрадник зеленський однією рукою дозволяє москалям проводити вибори на території України, а другою просить всіх не визнавати ті вибори.

Ну не дибіл ?
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19.09.2021 22:44
+10
більш того, воно виправдовує тих, хто тепер там має рашапаспортину...
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19.09.2021 22:48
+9
Прапор їм вруки і барабан на шию та попутного вітру в горбату спину.
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19.09.2021 22:42
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Значит всего будет 400-420 тыс.
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19.09.2021 22:41 Відповісти
Теперь списки в СБУ и впринцыпе это уголовная статья!
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19.09.2021 22:41 Відповісти
яка за що ?
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19.09.2021 23:11 Відповісти
За измену Родине!
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19.09.2021 23:34 Відповісти
якій вони громадяни лаптестану . позбавити громадянства України і хай їдуть туди де голосували ! мені цікаво чи залишились там наші люди ?
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19.09.2021 23:51 Відповісти
Вони ці "громадяни лаптестану" як лайно в ополонці. Рашка їх не визнає повноцінними громадянами, а Україну вони ненавидять. Рашка їх і використовує тільки як своєрідний сексвиріб.
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20.09.2021 06:34 Відповісти
Прапор їм вруки і барабан на шию та попутного вітру в горбату спину.
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19.09.2021 22:42 Відповісти
Не куй а ***** на троне!
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19.09.2021 22:45 Відповісти
какаяразнiца?
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19.09.2021 22:46 Відповісти
В точности определения политической ситуации в козломордом Лаптестане!
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19.09.2021 22:48 Відповісти
"кацапик в списке кандидатов, напротив каждого из них, поставил галочку в квадратик и ищет кнопку удалить" (с)
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20.09.2021 00:25 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Приятные новости из Ливии. Два вертолета принадлежащих бандам наемников Хафтара столкнулись в воздухе и рухнули на землю.

Убились 8 членов русской банды Вагнера и 4 пилота
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19.09.2021 22:42 Відповісти
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19.09.2021 22:54 Відповісти
Мабуть земля тверда була.
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20.09.2021 06:36 Відповісти
Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - пояснил Вениславский. "
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19.09.2021 22:44 Відповісти
Зрадник зеленський однією рукою дозволяє москалям проводити вибори на території України, а другою просить всіх не визнавати ті вибори.

Ну не дибіл ?
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19.09.2021 22:44 Відповісти
більш того, воно виправдовує тих, хто тепер там має рашапаспортину...
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19.09.2021 22:48 Відповісти
Он - кремлёвская кукла,которая активно участвует в уничтожении Украины.... Подонок...
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19.09.2021 22:52 Відповісти
Серьезно ? А как можно требовать от мирового сообщества не вызнавать выборы ,если они пройдут только на территории кацапии и пусть по их правилам ? Нужны куча доказательств и доводов ( 4 года назад выборы в украинском Крыму т. н. "мировое сообщество " проглотило ) Напомнить кто тогда был президентом ? Теперь кацапня воспользовалась 2-мя вариантами : Крым и ОРДЛО ! Если с Крымом они играются , что их "территория" и вошли по " референдуму" , то с "даунецким анклавом" , их там НЕТ!А как , если там где"их там нет" могут быть их граждане ?

Поэтому , продажному мирсообществу нужно тыкать в морду доказательства на счет Крыма и ОРДЛО !

Ну а теперь налетайте и спамьте "шоколадно-коцапское" ботокодло !
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20.09.2021 00:05 Відповісти
Вам можна лише поспівчувати.

Ви навіть не уявляєте як нікчемно виглядаєте.

Ганьба, що в Києві голосують за фуйла, а ви ще і виправдовуєте когось.
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20.09.2021 08:34 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
·
6 ч
Мне тут пишут, что Иосиф Кобзон отдал свой голос за Единую Россию!
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19.09.2021 22:55 Відповісти
И даже жизнь!
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20.09.2021 06:24 Відповісти
Сначала никчемную дамбаскую жизнь, а потом и тупой лысый голос.
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20.09.2021 07:26 Відповісти
Дай Бог йому здоровячка.
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20.09.2021 07:56 Відповісти
та нехай голосують, то теперь у мацкалей башка нехай болить, шо с ними делать
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19.09.2021 22:55 Відповісти
це э - каSSaбські свыні ...

реально готові йты на убой
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19.09.2021 23:01 Відповісти
компартия 25%)))) идиоты
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19.09.2021 23:01 Відповісти
И какова реакция ЗЕприматов?
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19.09.2021 23:10 Відповісти
Якщо перевірити списки цих "виборців" із списками тих, кто отримує різні соціальні виплати в Україні, можна знайти багато співпадінь. А ви як гадаєте?
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19.09.2021 23:14 Відповісти
Да и фиг с ними. Освободим Донбасс от россиянских оккупантов эти же самые откопают украинские паспорта (или восстановят) и побредут голосовать за ОПЗЖ (или кто там будет вместо них), такова их судьба и предназначение. Их не переделать, да и не нужно. Там мозгов-то и нет, да и не нужно.
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19.09.2021 23:24 Відповісти
ось для цього і потрібен паспорт не громадянина !
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19.09.2021 23:29 Відповісти
Клеймо на лоб, як худобині, не варто переводити папір.
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20.09.2021 06:38 Відповісти
по Евроньюс сказали, что 150 тыс. кто из них врет

я думаю и 150 тыс. нет

все что говорит расея надо делить на 3
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19.09.2021 23:49 Відповісти
Ну и прекрасно, пусть фиксируют и тд. Это будет один из самых весомых аргументов, почему нельзя проводить выборы в ОТСОСе , пока там не установится ураинская власть, да и после установления - не сразу, ведь нужно еще выявить граждан федераски среди местных жителей, а это - долгий процесс
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20.09.2021 00:10 Відповісти
Рабы на выборы тянулись - рабовладельцев выбирать.
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20.09.2021 00:21 Відповісти
Пішли якісь мутні розповіді про якісь сотні тисяч людей, завезених у московію з ОРДЛО на голосування при чому цифру кажуть через хвилину після закінчення голосування( цю цифру навіть у Кремлі ще не знають). Сто тисяч - це дві тисячі автобусів по 50 людей. Час на пропуск одного автобуса.

Це 166 суток роботи по 12 годин у одну нитку. Нехай їх десять - це 16 суток пропускати тільки автобуси. Коротше нам лапшу на вуха вішають знову . Ніяких сотень тисяч у московію не перевезли.
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20.09.2021 06:18 Відповісти
Хіба що "накаруселили" по Ростовській області.
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20.09.2021 06:27 Відповісти
От і весь "руський мір", не зважаючи на те, що де-які голосували по 2-3 рази. Це тест і розрахунок, скільки треба замовляти поїздів, для відправки в РиФи "любітелей єдіной рассеї".
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20.09.2021 07:50 Відповісти
Що тут "переливати з пустого в порожнє".

Зрозуміло одне, що Крим і Донбас Україна втратила. І щоб повернути їх потрібно найперше це - бажання переважної більшості жителів тих територій. А його з кожним днем все меншає. От і маємо.
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20.09.2021 08:27 Відповісти
А потім поідуть украінські пенсіі отримувати ,а влада буде вдавати що нічого не сталось ,треба зробити подвійне громадянство ,ось така логіка.
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20.09.2021 09:09 Відповісти
это тоже "наши люди"? да... придури зеленые?
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20.09.2021 11:01 Відповісти
Они зелёномозгие!
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23.09.2021 12:35 Відповісти
ПО СПИСКАМ ДЕПОРТАЦИЯ !!!
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05.10.2021 08:34 Відповісти
 
 