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За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники
Станом на 12:00 19 вересня 132 300 жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей взяли участь в електронному голосуванні на російських виборах. Ще понад 230 тисяч проголосували на дільницях у Ростовській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Східної правозахисної групи.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар19.09.2021 22:44
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.09.2021 22:48
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показати весь коментар19.09.2021 22:42
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@newkc14
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"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - пояснил Вениславский. "
Ну не дибіл ?
Поэтому , продажному мирсообществу нужно тыкать в морду доказательства на счет Крыма и ОРДЛО !
Ну а теперь налетайте и спамьте "шоколадно-коцапское" ботокодло !
Ви навіть не уявляєте як нікчемно виглядаєте.
Ганьба, що в Києві голосують за фуйла, а ви ще і виправдовуєте когось.
@Anakoyher
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6 ч
Мне тут пишут, что Иосиф Кобзон отдал свой голос за Единую Россию!
реально готові йты на убой
я думаю и 150 тыс. нет
все что говорит расея надо делить на 3
Це 166 суток роботи по 12 годин у одну нитку. Нехай їх десять - це 16 суток пропускати тільки автобуси. Коротше нам лапшу на вуха вішають знову . Ніяких сотень тисяч у московію не перевезли.
Зрозуміло одне, що Крим і Донбас Україна втратила. І щоб повернути їх потрібно найперше це - бажання переважної більшості жителів тих територій. А його з кожним днем все меншає. От і маємо.