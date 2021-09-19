Президент Польщі Дуда зустрінеться із Зеленським під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - канцелярія

У межах перебування на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Польщі Дуда зустрінеться з главами кількох держав, зокрема України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канцелярії президента Польщі.

Зокрема, увечері (за місцевим часом) 21 вересня в приміщенні генконсульства Польщі в Нью-Йорку планується зустріч президентів Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Майї Санду і прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Під час перебування у США Дуда також зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Литви, Латвії та Естонії, представниками керівних органів ООН.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі, зокрема, і з генеральним секретарем ООН, а також із главами держав і представниками інших міжнародних організацій.