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Президент Польщі Дуда зустрінеться із Зеленським під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - канцелярія

Президент Польщі Дуда зустрінеться із Зеленським під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - канцелярія

У межах перебування на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Польщі Дуда зустрінеться з главами кількох держав, зокрема України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канцелярії президента Польщі.

Зокрема, увечері (за місцевим часом) 21 вересня в приміщенні генконсульства Польщі в Нью-Йорку планується зустріч президентів Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Майї Санду і прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

Під час перебування у США Дуда також зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Литви, Латвії та Естонії, представниками керівних органів ООН.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі, зокрема, і з генеральним секретарем ООН, а також із главами держав і представниками інших міжнародних організацій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) ООН (3338) США (22525) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+8
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19.09.2021 23:26
+7
За неимением в Украине президента, президент Польши встретится с "зеленским"....Мне заранее стыдно и больно за Украину....
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19.09.2021 23:09
+7
должность есть,

президента - нет
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19.09.2021 23:28
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За неимением в Украине президента, президент Польши встретится с "зеленским"....Мне заранее стыдно и больно за Украину....
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19.09.2021 23:09 Відповісти
Только кацапы з Расеи и порохоботы считают, что в Украине нет президента.
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19.09.2021 23:25 Відповісти
должность есть,

президента - нет
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19.09.2021 23:28 Відповісти
Нет это только ЗЕбилы могут считать заднеприводного клоуна-наркомана президентом Украины! В остальном мире знают кто такой Зеленский

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19.09.2021 23:31 Відповісти
Вам лучше шоколадного боХа нет на свете.

Ах как обидно, что кроме вас на него всем тупо НАСРАТЬ.
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20.09.2021 00:07 Відповісти
Ля́ Иля́ха илля Лла́х, Порох - расу́лю-Лла́х.

вчи Святе націоналістичне письмо, невірний !
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20.09.2021 00:31 Відповісти
А где я слово про Пороха сказал! Даже самый тупой ЗЕбил понимает что что Порох это главный и самый опасный конкурент заднеприводного клоуна-наркомана!
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20.09.2021 05:37 Відповісти
Любишь президента Дерьмака?
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20.09.2021 00:53 Відповісти
Вам же- какая разница.😆
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19.09.2021 23:47 Відповісти
значит я кацап и порохобот...
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20.09.2021 07:29 Відповісти
Хоть в Америке встретятся если Осла не приглашают в Варшаву. Видосик как раз запилит.
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19.09.2021 23:13 Відповісти
80 лет назад, 19 сентября 1941 года в Киеве, занятом немецкими войсками, начали взрываться здания. Минирование города соответствовало сталинской политике уничтожения в немецком тылу: по возможности всего, что стоит, и почти всего - что движется.

...Так описал вступление в столицу Украины в своем дневнике неизвестный офицер штаба 29-го армейского корпуса - этот документ сохранился http://resource.history.org.ua/item/0001127 в архиве СБУ : "Население с удивлением стоит на улицах. Оно еще не знает, как себя вести... Когда мы подъехали к толпе, из неё вышел возбужденно жестикулирующий человек... Он хотел указать нам дорогу к гостинице "Континенталь", где должен был разместиться наш штаб. Когда мы прибыли туда... соседи сказали нам, что большевики перед отступлением минировали этот дом, и предупредили нас, чтобы мы в эту гостиницу не вселялись. Так как русским во всем должно верить, то генерал приказал до основательного осмотра здания разместить штаб в других домах..." - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
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19.09.2021 23:23 Відповісти
Дома взрывались и загорались то в одном, то в другом месте столицы. В частности, взрывы объектов около Лавры на территории Печерской крепости (цитадели), не исключались, но не были предупреждены: "Сначала взлетела в воздух площадка перед цитаделью, на которой находился наблюдательный пункт артиллерии и зенитное орудие. Жители уже вчера указывали, что это место, возможно, минировано русскими. Сапёры обыскали весь район, но взрывчатых веществ не нашли. Взрыв отнял у нас много офицеров, унтер-офицеров и солдат... Сейчас же, после взрыва площадки, последовал второй взрыв вблизи цитадели, разрушивший дом и этим перегородивший улицу, - чего, собственно, и добивались". - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
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19.09.2021 23:24 Відповісти
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19.09.2021 23:26 Відповісти
Під час перерви дивився як клоун бацає на піаніні без рук.
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19.09.2021 23:38 Відповісти
Зеленое чучело, говори срочно с Дудой что ты достроишь трубопровод до Польши для получения сжиженного газа для Украины ,который Польша уже через год будет получать с США (ляхи полностью отказываются от кацапо-газа со 2022-23 года) а не ныть там что нас все кинули!!
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19.09.2021 23:45 Відповісти
Он спросил- почему до сих пор нет такого трубопровода.
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19.09.2021 23:49 Відповісти
кто спросил !? он - Дуда !? или оно - чучело с Квартала !?
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19.09.2021 23:51 Відповісти
Кто спрашивает- почему мы не в Ната?
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19.09.2021 23:57 Відповісти
На месте Зеленского я бы от стыда перед Западом сквозь землю провалилась , что на территории моей страны голосуют за РФ . А что там в ООН он говорить будет , РФ агрессор ?

На днях эти же депутаты официально обратились к Парламенту ЕС не признавать выборы в Мордоре. И эти же депутаты разрешили проводить голосование рашистов в Украине ...

Киев, Одесса, Харьков, Львов - голосовали !! Эти ли не полный пистец космического масштаба ...
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19.09.2021 23:54 Відповісти
Игорь провалилась? Прокололась.
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20.09.2021 00:09 Відповісти
с вами тут ипонутся по полной можно..
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20.09.2021 00:17 Відповісти
зебаран ты от стада отбился?

один за всех херню пишешь?
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20.09.2021 00:11 Відповісти
Что кацапа сзади припекает?
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20.09.2021 00:18 Відповісти
откуда я знаю что припекает кацапа сзади? это ты типа решил интеллектом блеснуть овца зеленожопая? ну попробуй. расскажи как корабли зеленые бороздят океаны твое тупости

тебе еще не стригли в этом году? только поимели?
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20.09.2021 00:31 Відповісти
Кацапа иди к своему *****, там поплачься, здесь не подают.
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20.09.2021 17:40 Відповісти
...саммит?
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20.09.2021 05:33 Відповісти
 
 