Президент Польщі Дуда зустрінеться із Зеленським під час сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, - канцелярія
У межах перебування на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент Польщі Дуда зустрінеться з главами кількох держав, зокрема України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу канцелярії президента Польщі.
Зокрема, увечері (за місцевим часом) 21 вересня в приміщенні генконсульства Польщі в Нью-Йорку планується зустріч президентів Дуди, Зеленського, а також президента Молдови Майї Санду і прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі.
Під час перебування у США Дуда також зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Литви, Латвії та Естонії, представниками керівних органів ООН.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вирушить до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН. Програмою передбачено його зустрічі, зокрема, і з генеральним секретарем ООН, а також із главами держав і представниками інших міжнародних організацій.
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Ах как обидно, что кроме вас на него всем тупо НАСРАТЬ.
вчи Святе націоналістичне письмо, невірний !
...Так описал вступление в столицу Украины в своем дневнике неизвестный офицер штаба 29-го армейского корпуса - этот документ сохранился http://resource.history.org.ua/item/0001127 в архиве СБУ : "Население с удивлением стоит на улицах. Оно еще не знает, как себя вести... Когда мы подъехали к толпе, из неё вышел возбужденно жестикулирующий человек... Он хотел указать нам дорогу к гостинице "Континенталь", где должен был разместиться наш штаб. Когда мы прибыли туда... соседи сказали нам, что большевики перед отступлением минировали этот дом, и предупредили нас, чтобы мы в эту гостиницу не вселялись. Так как русским во всем должно верить, то генерал приказал до основательного осмотра здания разместить штаб в других домах..." - https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
На днях эти же депутаты официально обратились к Парламенту ЕС не признавать выборы в Мордоре. И эти же депутаты разрешили проводить голосование рашистов в Украине ...
Киев, Одесса, Харьков, Львов - голосовали !! Эти ли не полный пистец космического масштаба ...
один за всех херню пишешь?
тебе еще не стригли в этом году? только поимели?