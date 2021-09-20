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Цілком реально за три роки висадити в Україні мільярд дерев, - глава Держлісагентства Болоховець

Цілком реально за три роки висадити в Україні мільярд дерев, - глава Держлісагентства Болоховець

"Велике лісове будівництво" в Україні, в межах якого планується за три роки висадити мільярд дерев, є складним, але абсолютно реальним завданням.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, передає Цензор.НЕТ.

"Ця ініціатива складна, але вона абсолютно реальна. В Україні є 10 млн гектарів лісів. Держлісагентство працює на 7,6 млн гектарів лісів. Решта – це інші користувачі: комунальні, військові, наукові. Лише Держлісагентство висаджує за рік 200 млн нових дерев. Якщо до цієї акції долучаться всі інші користувачі і просто кожен свідомий громадянин, я вважаю, що це абсолютно під силу. Адже ті критичні і негативні зміни клімату, які ми сьогодні вже відчуваємо – пилові бурі, розширення пустель, найбільша розорюваність земель в Україні серед країн Європи – це потрібно зупиняти не лише президенту і лісівникам, це стосується безпосередньо кожного, хто планує жити і створювати умови для майбутніх поколінь", - заявив Болоховець.

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Нагадаємо, що в Україні взялися відновлювати ліси. Кампанія з "Великого лісового будівництва" розпочнеться у жовтні. За три роки планують висадити в Україні понад 1 млрд дерев, а за наступні 10 – створити 1 млн гектарів нових лісів. Для цього, за розрахунками Держлісагентства, необхідно близько 6 млрд грн. Висаджувати дерева будуть, зокрема, на згарищах та інших не вкритих лісом ділянках.

Президент Володимир Зеленський 7 червня підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту "Зелена країна", спрямований на збільшення площі лісів в Україні.

У 2020 році по всій Україні висадили 180 млн молодих дерев.

Автор: 

ліс (765) Держлісагентство (156)


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Топ коментарі
+37
"Большая лесная стройка" в Украине, в рамках которой планируется за три года высадить миллиард деревьев, является сложной, но абсолютно реальной задачей.

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19.09.2021 23:54
+32
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20.09.2021 00:08
+30
Подводят основание под бред Осла. Сраколизы приспособленцы и просто отходы рода человеческого.
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19.09.2021 23:58
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Зелені придурки з математикою не дружать !!! На одному гектарі максимально можна посадити 800 дерев ( плодово-ягідних ) які не потребують батато площа під кожне дерево . Ділимо один ярд 1000000000 на 800 дерев , отримуемо площу ----1250000 кв м. Площа України з окупованим Кримом, Донбасом --603 628 км² Тобто площа під дерева повинна в два рази перевищувати площу України !!! Де Зекосоворотка візьме ще землі ??? Де воно зібралося саджати ?
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20.09.2021 14:49 Відповісти
Я висаджував ліс. Але скажіть мені що вони курять? Вони уявляють що таке мільярд? Вони знають скільки в цьому числі нулів? Візьми мене море, побий мною скелі...
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20.09.2021 23:05 Відповісти
ви хоча б ті що залишились не дорізали . щоб вас самих ...
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20.09.2021 23:28 Відповісти
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