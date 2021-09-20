Якщо закінчиться вакцина Moderna, українці зможуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer, - експерт МОЗ Дубров

Якщо в Україні закінчиться вакцина проти коронавірусу Moderna, українці, які вже вакциновані нею, можуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи можна поєднувати вакцини Moderna і Pfizer тим, кому бракує другої дози, Дубров відповів: "Наразі, якщо говорити про можливість використання мРНК-вакцин Moderna або Pfizer, або після Moderna Pfizer, то ефективність є так само високою".

Експерт МОЗ додав, що наразі в Україні ще рано говорити про третю дозу вакцина

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"Ви знаєте про те, що в Ізраїлі з середини серпня введена третя доза для осіб старше 60 років, і США з 20 вересня також дозволяють третю дозу вакцинації для осіб, які були вакциновані ще наприкінці 2020 року. Тобто в людей, які були вакциновані 8-9 місяців тому, зараз реєструють нові випадки захворювання, тому там дозволили третю дозу вакцинації. В Україні про це, мені здається, говорити ще рано", - сказав він.