ОРДО і ОРЛО готуються до "політичного об'єднання", його ініціюють "представники Донбасу" в Держдумі РФ, - правозахисники

Монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку керівника групи Павла Лисянського.

За його інформацією, завдання Кремля щодо голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ ватажки не виконали, "але програму-мінімум все-таки зробили".

"Під час роботи зі збору інформації про проведення виборчого процесу, монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Над цим процесом працює тристороння комісія, ініційована Кремлем, до якої входять представники "ЛНР", "ДНР" і польові політтехнологи Кремля (група, яка працює в гарячих за провокаціями в ЗМІ, PR, GR напрямках);

Читайте: За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

Після виборів РФ в ОРДЛО розпочнеться процес політичного об'єднання, який буде ініційований з Держдуми РФ т.зв. представниками Донбасу в Держдумі РФ;

Цей процес буде підноситися, як необхідність в об'єднанні "Республік Донбасу" в один кулак, для відновлення "територіальної цілісності" Донбасу;

На цей момент вже ведуться процеси з об'єднання т.зв. громадських рухів (вони виконують роль політичних партій в ОРДЛО) в республіканські (тобто загальні), наступний етап - це створення єдиних республіканських підприємств за прикладом ГУП "Залізниці Донбасу";

Система освіти також буде об'єднана, оскільки програми відрізняються особливо з історії рідного краю.

Також читайте: Росія вигадала нову можливість блокування процесу обміну утримуваними особами, - Гармаш

Головне, що цей процес об'єднання, це проміжний етап у стратегії Кремля проти України", - повідомив Лисянський.