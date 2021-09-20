ОРДО і ОРЛО готуються до "політичного об'єднання", його ініціюють "представники Донбасу" в Держдумі РФ, - правозахисники
Монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку керівника групи Павла Лисянського.
За його інформацією, завдання Кремля щодо голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ ватажки не виконали, "але програму-мінімум все-таки зробили".
"Під час роботи зі збору інформації про проведення виборчого процесу, монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Над цим процесом працює тристороння комісія, ініційована Кремлем, до якої входять представники "ЛНР", "ДНР" і польові політтехнологи Кремля (група, яка працює в гарячих за провокаціями в ЗМІ, PR, GR напрямках);
Після виборів РФ в ОРДЛО розпочнеться процес політичного об'єднання, який буде ініційований з Держдуми РФ т.зв. представниками Донбасу в Держдумі РФ;
Цей процес буде підноситися, як необхідність в об'єднанні "Республік Донбасу" в один кулак, для відновлення "територіальної цілісності" Донбасу;
На цей момент вже ведуться процеси з об'єднання т.зв. громадських рухів (вони виконують роль політичних партій в ОРДЛО) в республіканські (тобто загальні), наступний етап - це створення єдиних республіканських підприємств за прикладом ГУП "Залізниці Донбасу";
Система освіти також буде об'єднана, оскільки програми відрізняються особливо з історії рідного краю.
Головне, що цей процес об'єднання, це проміжний етап у стратегії Кремля проти України", - повідомив Лисянський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мокшанські флажочки країни 404 їм роздають так само як сіно кролям, яких спарюють і забивають на м'ясо
Це 166 суток роботи по 12 годин у одну нитку. Нехай їх десять - це 16 суток пропускати тільки автобуси. Коротше нам лапшу на вуха вішають знову . Ніяких сотень тисяч у московію не перевезли.
Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку. Понад 600 тисяч мешканцiв на окупованих територіях Донбасу, отримали російські паспорти з двоголової куркою (мутантом) на обкладинці
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i 18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом. Зруйнований расiськими «Градами» Донбас сьогодні є «Кемской волостью» України. Забирайте!
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, i тільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
Инна Левински
«Донбасс криминальный, там страшно было выйти днем из подъезда, чтобы не ограбили, а еще бандит пытался нас поджечь, просто так, за то,что сказали приглушить музыку в 2 часа ночи. Страшные там люди. Остальные живут, как зомби, уже ничего не чувствуют, ни на что не реагируют.
Хто ж роз'єднав ці братні народи?
например,разное написание слова "..УЙ" на заборах..
т.е. деревень и их околиц
треба робити своє, а не озиратися за кожним кроком на орду