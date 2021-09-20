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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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ОРДО і ОРЛО готуються до "політичного об'єднання", його ініціюють "представники Донбасу" в Держдумі РФ, - правозахисники

ОРДО і ОРЛО готуються до

Монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку керівника групи Павла Лисянського.

За його інформацією, завдання Кремля щодо голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ ватажки не виконали, "але програму-мінімум все-таки зробили".

"Під час роботи зі збору інформації про проведення виборчого процесу, монітори "Східної правозахисної групи" з'ясували, що після виборів стартує політичний етап об'єднання НЗФ "ЛНР" і "ДНР". Над цим процесом працює тристороння комісія, ініційована Кремлем, до якої входять представники "ЛНР", "ДНР" і польові політтехнологи Кремля (група, яка працює в гарячих за провокаціями в ЗМІ, PR, GR напрямках);

Читайте: За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

Після виборів РФ в ОРДЛО розпочнеться процес політичного об'єднання, який буде ініційований з Держдуми РФ т.зв. представниками Донбасу в Держдумі РФ;

Цей процес буде підноситися, як необхідність в об'єднанні "Республік Донбасу" в один кулак, для відновлення "територіальної цілісності" Донбасу;

На цей момент вже ведуться процеси з об'єднання т.зв. громадських рухів (вони виконують роль політичних партій в ОРДЛО) в республіканські (тобто загальні), наступний етап - це створення єдиних республіканських підприємств за прикладом ГУП "Залізниці Донбасу";

Система освіти також буде об'єднана, оскільки програми відрізняються особливо з історії рідного краю.

Також читайте: Росія вигадала нову можливість блокування процесу обміну утримуваними особами, - Гармаш

Головне, що цей процес об'єднання, це проміжний етап у стратегії Кремля проти України", - повідомив Лисянський.

ОРДО і ОРЛО готуються до політичного обєднання, його ініціюють представники Донбасу в Держдумі РФ, - правозахисники 01

Автор: 

правозахисники (377) росія (64935) Донбас (22354) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+30
Худобу завантажують в автобуси і везуть ставити галочку там де скажуть. Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени". Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах. Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.

мокшанські флажочки країни 404 їм роздають так само як сіно кролям, яких спарюють і забивають на м'ясо

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20.09.2021 06:04
+21
ВАТО
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20.09.2021 01:21
+19
Из двух кусков говна решили слепить один.
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20.09.2021 03:45
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ПАТУЖНО !
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20.09.2021 00:59 Відповісти
Худобу завантажують в автобуси і везуть ставити галочку там де скажуть. Це тільки на словах "Данбас никто не поставит на колени". Гідність і свобода - це важка ноша, яка жителям Донбасу і Криму виявилась не по зубах. Жити на колінах і цілувати чоботи окупантам набагато простіше.

мокшанські флажочки країни 404 їм роздають так само як сіно кролям, яких спарюють і забивають на м'ясо

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20.09.2021 06:04 Відповісти
Пішли якісь мутні розповіді про якісь сотні тисяч людей, завезених у московію з ОРДЛО на голосування при чому цифру кажуть через хвилину після закінчення голосування( цю цифру навіть у кремлі ще не знають). Сто тисяч - це дві тисячі автобусів по 50 людей. Час на пропуск одного автобуса.

Це 166 суток роботи по 12 годин у одну нитку. Нехай їх десять - це 16 суток пропускати тільки автобуси. Коротше нам лапшу на вуха вішають знову . Ніяких сотень тисяч у московію не перевезли.
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20.09.2021 06:18 Відповісти
Кто там будет что то считать. Все для замыливания глаз. ***** же нужно как то обяснить своему лохторату как ето опять за него проголосвовало 146%. Потому что кацапы уже сами за ***** не хотят голосовать
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20.09.2021 10:26 Відповісти
Пан "Хуже не будет"! Гарний коментар! Респект!

Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку. Понад 600 тисяч мешканцiв на окупованих територіях Донбасу, отримали російські паспорти з двоголової куркою (мутантом) на обкладинці

Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i 18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом. Зруйнований расiськими «Градами» Донбас сьогодні є «Кемской волостью» України. Забирайте!

Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.

Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, i тільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.

Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба

Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».

Из комментарий:

Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»

Инна Левински

«Донбасс криминальный, там страшно было выйти днем из подъезда, чтобы не ограбили, а еще бандит пытался нас поджечь, просто так, за то,что сказали приглушить музыку в 2 часа ночи. Страшные там люди. Остальные живут, как зомби, уже ничего не чувствуют, ни на что не реагируют.

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20.09.2021 12:46 Відповісти
Та сама картина що і в 14 році. Трицвєти і щасливі дамбасяцькі рожі що їх приймуть до маасковії.
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20.09.2021 07:44 Відповісти
за сникерс
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20.09.2021 09:22 Відповісти
хворий пипл з прапорцями
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20.09.2021 12:54 Відповісти
Боже мій!
Хто ж роз'єднав ці братні народи?
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20.09.2021 01:01 Відповісти
Генетика! В "Лугандонії" живуть "якуто- і "бурятодонбасіти" а в "Домбабве" - "чечено- і "дагодонбасіти"
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20.09.2021 04:47 Відповісти
и не судьба им быть вместе, по крайней мере, детей точно физиология пока не позволяет завести.
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20.09.2021 09:37 Відповісти
есть существенная разница в истории,религии,менталитете этих древних европейских наций..

например,разное написание слова "..УЙ" на заборах..
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20.09.2021 09:45 Відповісти
Ето уже серьезно. Могут создать что то на подобие альянса НАТО
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20.09.2021 01:01 Відповісти
ВАТО
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20.09.2021 01:21 Відповісти
Система образования также будет объединена, т.к. программы отличаются особенно по истории родного края.

т.е. деревень и их околиц
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20.09.2021 01:01 Відповісти
Юрій Щербак - Великі Новини- Безезовець- ПРЯМИЙ -абсолютно повна характеристика ********* найвеличншого
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20.09.2021 01:07 Відповісти
Та це гнида із старих, неодноразово деактивованих - у нього завдання : розводить "срач" між форумчанами!
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20.09.2021 04:50 Відповісти
Цей нік в нього заведений 12 вересня. Доволі свіжий, номер реєстрації 492447
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20.09.2021 07:05 Відповісти
Колись на форумі (років два тому) я одній людині пояснював різницю між двома видами птахів - "омелюхом" (російською - "свірістєль") і "дроздом-омелюхом" (російською - "деряба") Так от ця гнида влізла в діалог, вчепилася у мене, "що реп"ях у собачий хвіст", і постійно мені пробує "очі колоть" цим "омелюхом" Правда тоді у нього був інший нік Я не сильно цим "заморочувався", але пам"ятаю, що мені того "омелюха" він мені "по ділу і без діла" тикає вже два роки під різними ніками...
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20.09.2021 07:39 Відповісти
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20.09.2021 01:32 Відповісти
Новый, единый Донбасс станет настоящей витриной России! Витриной с выбитым стеклом, попи**енным товаром и выжженным на стене словом Х*Й!
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20.09.2021 01:51 Відповісти
Из двух кусков говна решили слепить один.
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20.09.2021 03:45 Відповісти
В "багатій" Росії на дві "держави" і утримання двох управлінських апаратів грошей вже не вистачає!
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20.09.2021 04:53 Відповісти
Товаристч Шариков.тебе Швондер Всея Сраного Мавзолея приказал прибыть на отсос в Генштаб РАБссии... но товаристч ШойХу сдох...,вместо него Мука из Аргентины товаристча Патрушева....
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20.09.2021 03:55 Відповісти
А с чего вы взяли что бараны ДАУНбасса и КРЫМа помогут УКРАИНЕ СТАТЬ членом НАТО???
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20.09.2021 03:58 Відповісти
Першим будеш? Бо ти, провокатор, саме з них!!!
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20.09.2021 07:43 Відповісти
Обережно! - бот фсб из лаптестана
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20.09.2021 12:51 Відповісти
Так я ж про це й пишу!
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20.09.2021 13:02 Відповісти
Ну если долго-долго заниматься балабольством в Минске и прочей Нормандии.... Что бы было время раздать всем паспорта....
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20.09.2021 06:31 Відповісти
Ага, будет один Великий Лугандон. Ура, товарищи!
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20.09.2021 06:47 Відповісти
Кого ж призначать вождем цього племені, хто там кого з*їсть?
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20.09.2021 06:59 Відповісти
Зараз і почнеться саме цікаве, коли піде одна банда на іншу та почне ділити бабло
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20.09.2021 07:04 Відповісти
Одне з двох - або "природний відбір" у Москві - коли будуть "гризтися" там за грошові потоки , або теорія Дарвіна спрацює безпосередньо на Донбасі Враховуючи що один з тих "бантустанів" контролюється ФСБ, а другий - ГУР ЗС РФ, к я схиляюся до першого варіанту, а "відстріл" на Донбасі буде лише наслідками "гризні" між Луб"янкою і вулицею Гризодубової
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20.09.2021 07:52 Відповісти
Добре, що орки розмовляють на одном ізикє, їм не так важко буде об'єднуватись.
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20.09.2021 07:02 Відповісти
Было две клоаки - станет одна, объединённая. Как это повлияет на их гниение или "процветание"? Главное - забором их огородить поскорее....
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20.09.2021 07:13 Відповісти
А як буде з школами? В Лоханську і Юзівці різні фєні.
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20.09.2021 07:49 Відповісти
Україна може протидіяти цим процесам?Ні.Так якого біса вони ще не означаються як окуповані,зі всіма наслідками?Чому ми фінансово допомагаємо окупанту утримувати цих зрадників?Що,ніхто не розуміє,що за НАШ рахунок іде "повзуча" анексія.Своїх пенсіонерів доводять до втрати свідомості,від недоїдання,зато допомагають лугандонцям ситно жити,на ДВІ пенсіі.Не керівники,а "тєрпіли".
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20.09.2021 08:48 Відповісти
і що це змінить , невже хтось серйозно сприймає так звані республіки? насправді це проросійські бандутворення.
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20.09.2021 09:05 Відповісти
Донлуганбабве
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20.09.2021 09:10 Відповісти
не интересно
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20.09.2021 10:23 Відповісти
Гопники об'єднаються з вуличниками.
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20.09.2021 10:50 Відповісти
Логическое продолжение действий Раши на востоке Украины. Когда по сути провалился проект " новороссия", провалился проект " парада суверенитетов" с созданием кроме "ДНР" и ЛНР" еще и "ХНР, ЗНР, ОНР, ДНР2, ХНР2, ННР", следующий этап это " объединение" оккупированных Рашей территорий " Придонбасья" в одну админ единицу( потому что даже для Раши смешно наличие отдельных " луганского и донецкого народов" - половцев-печенегов, они же шахтеры- трактористы) Кроме того для Раши это более упрощенный метод управления и контроля за этими территориями, уменьшения местного аппарата управления, а значит и финансирования и воровства. Даже в переговорном процессе и процессе возможного "признания" для РФ подобная конфигурация выглядит более выгодной. Кроме этого по сообщениям " с той стороны" местный народец достают внутренние границы, таможни, препятствия для пересечения "границ" между "ДНР" и "ЛНР". Так что подобное решение агрессора и оккупанта вполне логично и видимо в ближайшей перспективе будет притворено в жизнь. Думаю что Украине тоже нужно принимать меры и создавать либо отдельные Мариупольскую и Северодонецкую области Украины( хотя лучше вообще ввести их в Запорожскую и Харьковскую области соответственно) А оккупированные районы ( ОРДЛО) в их нынешних " границах" объявить Донецкой областью ( ну или как она называлась в период УНР - " Половецкая земля". Дабы убрать из даже теоретических разглагольствованиях о том что части ЛНРоДНРий находятся " под оккупацией "Украины. Это внутренние админ границы не автономий , а простых областей, и Украина сама имеет полное право их менять по своему усмотрению.
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20.09.2021 12:03 Відповісти
нам пофіг які в них там собачі весілля.

треба робити своє, а не озиратися за кожним кроком на орду
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20.09.2021 14:36 Відповісти
 
 