УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини
4 167 31

Транзит газу через Україну можна зберегти, якщо спільно з ЄС і США протистояти монополії "Газпрому", - Зеркаль

Транзит газу через Україну можна зберегти, якщо спільно з ЄС і США протистояти монополії

Після запуску "Північного потоку-2" Росія може повністю припинити транзит газу через територію України. Однак обсяги транзиту газу можна зберегти за умови спільного з країнами ЄС і США протистояння монополії "Газпрому".

Про це радниця міністра енергетики Олена Зеркаль написала в колонці для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, президент РФ Володимир Путін може ухвалити рішення повністю припинити транзит газу через українську територію. У такому разі Україні доведеться переналаштовувати свою газотранспортну систему (ГТС), інакше Маріуполь, наприклад, може залишитися без газу.

"Таке перелаштування – складна технологічна операція, "вищий пілотаж" у сфері транспортування газу. Хоча наші спеціалісти цьому вже навчилися і добре знають, що робити", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко про переговори з "Газпромом" щодо продовження транзитного контракту: У нас поки стадія обміну публічними люб'язностями

Однак складність ситуації не означає, що Україна не має простору для маневру. На думку Олени Зеркаль, необхідно здійснити низку заходів, спрямованих на захист українських інтересів за допомогою спільної з європейськими країнами і США протидії російській газовій монополії.

"Умовою, достатньою для убезпечення України, є включення нашої країни в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною та Польщею. "Групи ризику" - це механізм, спеціально розроблений в Європі для запобігання кризовим ситуаціям із наявністю газу. Якщо Україна буде включена до цього механізму, шантаж України означитиме одночасно і шантаж Німеччини. І для росіян це "дві великі різниці"", - вважає радниця міністра.

Україна має об'єднатися з партнерами і довести, що "Газпром" продовжує зловживати своєю монополією на поставки газу в ЄС трубопроводами.

"І тут важливо припинити сподіватися на те, що нас хтось може чи має врятувати, а сконцентруватися на простому завданні: змусити "Північний потік-2" відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Це європейські правила, які дозволять зруйнувати монополію "Газпрому" в постачанні газу. Якщо всі російські газогони відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники та трейдери включаться в конкуренцію. І ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни. Ця битва триває і спільна перемога можлива", - наголосила Зеркаль.

Також читайте: Транзит газу через Україну від початку року знизився на 15,2%

Автор: 

Газпром (3386) Північний потік (2461) Зеркаль Олена (291) транзит газу (1012)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Мы должны противостоять монополии Газпрома и качать как можно больше газа Газпрома.)))
показати весь коментар
20.09.2021 06:48
+6
Мне интересно єта Зеркаль сама хоть верит в то что говорит. По-моему все уже предельно ясно. И нужно уже давно было начинать вести подготовку перестройки ГТС.
показати весь коментар
20.09.2021 01:45
+5
Всем идиотам Цензора ДОБРОГО ДНЯ.
показати весь коментар
20.09.2021 01:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всем идиотам Цензора ДОБРОГО ДНЯ.
показати весь коментар
20.09.2021 01:43 Відповісти
Мне интересно єта Зеркаль сама хоть верит в то что говорит. По-моему все уже предельно ясно. И нужно уже давно было начинать вести подготовку перестройки ГТС.
показати весь коментар
20.09.2021 01:45 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2021 01:54 Відповісти
Москалі по любому будуть газом тероризувати Україну.А ще,скоро і атомні блоки відпрацюють своє.Вже зараз мають створюватись плани по побудові нових блоків.Бо Україна просто без енергетики розвалиться,або перейде повністю під москалів.
показати весь коментар
20.09.2021 02:02 Відповісти
ЗЕРКАЛЬ умная девочка....на РАБссии сраной таких нет... от слова СОВСЕМ...
показати весь коментар
20.09.2021 03:26 Відповісти
Эта умная пол года назад уверяла что СП-2 не достроят.
показати весь коментар
20.09.2021 08:37 Відповісти
Европарламент принял Резолюцию...типа РАБссия говно,а Норвегия Супер.....,рюсскае быдло ..вы это поймете..но позже....когда генерал Деникин замочит в сортире генерала Корнилова... а краснопузых баранов чЛенина Сралина не тронет
показати весь коментар
20.09.2021 03:33 Відповісти
халва-халва
показати весь коментар
20.09.2021 03:40 Відповісти
Єрмак очолив групу, яка має протидіяти Північному потоку-2. От, даремно кажуть, що наркоман Зеленський втратив почуття гумору після обрання президентом. Він просто перейшов у жанр чорного гумору. Той, кого підозрюють у зриві операції по вагнерівцях тепер буде очолювати групу для протидії московії.

Ще раз. Агент ГУ МО РФ "Козир", відомий як голова офісу ЗЕленського Єрмак, буде боротися проти головного проекту московії.
показати весь коментар
20.09.2021 06:01 Відповісти
Совместно противостоять????Детка,ты в своем золотеньком мире ,вообще оторвалась от реалий.Этим миром правит выгода .Честь и верность не в почете.Наша страна на сегодняшний день это уровень Мумбо-Юмбо.Поэтому "совместно"звучит странно.
показати весь коментар
20.09.2021 06:06 Відповісти
Можно-то, конечно, можно. Но ЕС уже "допротивостоялась" до штуки баксов за тысячу кубов. Теперь Злобный Карлик прикалуется с ЕС: "пожалуйте бриться"© или "извольте откушать"©.
показати весь коментар
20.09.2021 06:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6FVs56KpE1g Что будет этой зимой, если Северный поток-2 запустят? - Лана Зеркаль
показати весь коментар
20.09.2021 06:30 Відповісти
Украине будет ещё прикольнее: "накося выкуси"©
показати весь коментар
20.09.2021 09:12 Відповісти
Мы должны противостоять монополии Газпрома и качать как можно больше газа Газпрома.)))
показати весь коментар
20.09.2021 06:48 Відповісти
)) и сохранить транзит
показати весь коментар
20.09.2021 07:54 Відповісти
Взагалі те, що каже Зеркаль, треба було робити, як мінімум, п'ять років тому. Зараз вже занадто пізно...
показати весь коментар
20.09.2021 06:56 Відповісти
Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. Источник:

Какие поставщики и трейдеры, по российским законам право на экспорт газа есть только у Газпрома.
показати весь коментар
20.09.2021 07:07 Відповісти
Бред какой-то!

Эту трубу давно пора было порезать на металл и пусть гейропейцы сами выкручиваются!
показати весь коментар
20.09.2021 07:25 Відповісти
если бы Украина в 14 году гордо прекратила транзит гаща агрессора, то и рф и ес приползлизли намколенях на переговоры, я так считаю..
показати весь коментар
20.09.2021 07:58 Відповісти
То ми воюємо чи торгуємо?
показати весь коментар
20.09.2021 08:03 Відповісти
Одно другому не мешает )_))
показати весь коментар
20.09.2021 08:25 Відповісти
Насправді одне друге виключає
показати весь коментар
20.09.2021 09:28 Відповісти
ЄС не для того вкладав "бабки" в будівництво ПП-2 щоб протистояти транзиту газу через нього. Для ЄС важливіше власні грошові інтереси.
показати весь коментар
20.09.2021 08:16 Відповісти
Понабирали блін баранів. Вона хоч думає, що пише?

ЕС купує газ, а ПОТІМ він має обєднатися з кимось, щоб не купувати газ.

Транзит втрачений. Добувайте СВІЙ газ. Але то таке, то треба працювати
показати весь коментар
20.09.2021 08:18 Відповісти
Конченые вцепились в ту трубу что ппц. Я бы ее распилил к **. матери и все деньги направил на видобуток и инфраструктуру собственного газа. Ну хранилища б остались, одни из самых больших в европе, а свой видобуток увеличился б в несколько раз. Нифига не разведуют, лучше просто пилить...
показати весь коментар
20.09.2021 08:24 Відповісти
Меркель с Байденом уже ...
Кто следующий?
показати весь коментар
20.09.2021 09:18 Відповісти
По ходу Газпром с такими ценами уже отбил свои затраты на "стокгольм" и строительство СП-2...
показати весь коментар
20.09.2021 14:38 Відповісти
 
 