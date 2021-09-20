Транзит газу через Україну можна зберегти, якщо спільно з ЄС і США протистояти монополії "Газпрому", - Зеркаль

Після запуску "Північного потоку-2" Росія може повністю припинити транзит газу через територію України. Однак обсяги транзиту газу можна зберегти за умови спільного з країнами ЄС і США протистояння монополії "Газпрому".

Про це радниця міністра енергетики Олена Зеркаль написала в колонці для "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, президент РФ Володимир Путін може ухвалити рішення повністю припинити транзит газу через українську територію. У такому разі Україні доведеться переналаштовувати свою газотранспортну систему (ГТС), інакше Маріуполь, наприклад, може залишитися без газу.

"Таке перелаштування – складна технологічна операція, "вищий пілотаж" у сфері транспортування газу. Хоча наші спеціалісти цьому вже навчилися і добре знають, що робити", - зазначила вона.

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Однак складність ситуації не означає, що Україна не має простору для маневру. На думку Олени Зеркаль, необхідно здійснити низку заходів, спрямованих на захист українських інтересів за допомогою спільної з європейськими країнами і США протидії російській газовій монополії.

"Умовою, достатньою для убезпечення України, є включення нашої країни в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною та Польщею. "Групи ризику" - це механізм, спеціально розроблений в Європі для запобігання кризовим ситуаціям із наявністю газу. Якщо Україна буде включена до цього механізму, шантаж України означитиме одночасно і шантаж Німеччини. І для росіян це "дві великі різниці"", - вважає радниця міністра.

Україна має об'єднатися з партнерами і довести, що "Газпром" продовжує зловживати своєю монополією на поставки газу в ЄС трубопроводами.

"І тут важливо припинити сподіватися на те, що нас хтось може чи має врятувати, а сконцентруватися на простому завданні: змусити "Північний потік-2" відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Це європейські правила, які дозволять зруйнувати монополію "Газпрому" в постачанні газу. Якщо всі російські газогони відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники та трейдери включаться в конкуренцію. І ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни. Ця битва триває і спільна перемога можлива", - наголосила Зеркаль.

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