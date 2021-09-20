Україна створює міжнародні альянси й активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки, - Кулеба
Один із ключових пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України - розвиток регіональних альянсів, які зміцнюють безпеку країни і регіону.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Наша держава створює нові альянси та активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки. Кримська платформа, Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною - це абсолютно нові інструменти, завдяки яким Україна підкреслює свою лідерську роль і підвищує авторитет на світовій арені", - сказав глава МЗС.
Зокрема:
- Україна працює над організацією зустрічей глав держав та урядів країн Люблінського трикутника;
- у жовтні Україну відвідає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу для того, щоб узгодити подальші плани роботи "Квадриги" і конкретні проєкти, які буде реалізовано під егідою цього формату;
- разом із Грузією та Молдовою Україна готується до шостого саміту Східного партнерства а також, працює над тим, щоб три прем'єр-міністри країн Асоційованого тріо разом відвідали Брюссель;
У відомстві нагадали, що:
- Асоційоване тріо – тристоронній формат посиленої співпраці України, Грузії та Молдови з європейської інтеграції.
- Люблінський трикутник - тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Україною, Литвою та Польщею.
- "Квадрига" – двосторонній механізм консультацій та співпраці України та Туреччини з політико-безпекових питань за формулою 2+2, коли міністри закордонних справ і оборони однієї країни одночасно зустрічаються з міністрами оборони і закордонних справ іншої.
- Кримська платформа — перший міжнародний формат консультацій та координації задля протидії загрозам російської окупації Криму та деокупації українського півострова, який 47 держав і міжнародних організацій створили 23 серпня 2021 року в Києві з ініціативи України.
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- "Квдарига" - донустроинвй мениахзм кнаиолцустьй и ситнуречовстда Уакниры и Тиурци по пстиеочкилим и всоропам бозаопснсети по фмолуре 2+2, кгдоа мнрсииты инснтроныах дел и ооборны одной снртаы однорнемвнео веачстютсря с мнмстиарии оброоны и интнсрноаых дел дурогй.
Чув таке?
В Европе поняли, что с наркошей , особенно, когда он ширнется, никаких дел никто не ведет. Чего стоят высеры шута в штатах, что бубочка будет вести 80 прорывных проектов, о которых он почему-то прокукарекал не Байдену , бизнесменам или сенаторам. Он проблеял это в какой-то библиотеке перед полупустой аудиторией. А миллиард деревьев?
Найвелычнишый так и не вылез из коротких штанишек, в которых он ходил в садик, он всего лишь клоун, играющий роль президента.
Или это Кулеба про Ленкин слет первых лядей?