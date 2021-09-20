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Україна створює міжнародні альянси й активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки, - Кулеба

Україна створює міжнародні альянси й активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки, - Кулеба

Один із ключових пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України - розвиток регіональних альянсів, які зміцнюють безпеку країни і регіону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Наша держава створює нові альянси та активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки. Кримська платформа, Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, Квадрига з Туреччиною - це абсолютно нові інструменти, завдяки яким Україна підкреслює свою лідерську роль і підвищує авторитет на світовій арені", - сказав глава МЗС.

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Зокрема:

- Україна працює над організацією зустрічей глав держав та урядів країн Люблінського трикутника;

- у жовтні Україну відвідає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу для того, щоб узгодити подальші плани роботи "Квадриги" і конкретні проєкти, які буде реалізовано під егідою цього формату;

- разом із Грузією та Молдовою Україна готується до шостого саміту Східного партнерства а також, працює над тим, щоб три прем'єр-міністри країн Асоційованого тріо разом відвідали Брюссель;

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У відомстві нагадали, що:

- Асоційоване тріо – тристоронній формат посиленої співпраці України, Грузії та Молдови з європейської інтеграції.

- Люблінський трикутник - тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Україною, Литвою та Польщею.

- "Квадрига" – двосторонній механізм консультацій та співпраці України та Туреччини з політико-безпекових питань за формулою 2+2, коли міністри закордонних справ і оборони однієї країни одночасно зустрічаються з міністрами оборони і закордонних справ іншої.

- Кримська платформа — перший міжнародний формат консультацій та координації задля протидії загрозам російської окупації Криму та деокупації українського півострова, який 47 держав і міжнародних організацій створили 23 серпня 2021 року в Києві з ініціативи України.

Автор: 

безпека (929) стратегія (200) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+11
Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, -

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20.09.2021 02:05
+7
Альянс против КГБшного быдла РАБссии создал Порошенко 5 сентября 2014 года...каким боком Зелемойские туда влезли знает даже Ольга *********...
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20.09.2021 02:30
+3
Таким видит себя найвелычнишый после ширки, а в реальности это зебанутый дрыщ с комплексом Наполеона.
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20.09.2021 08:17
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Украина создает международные альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности, -

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20.09.2021 02:05 Відповісти
а ведь этот Кулеба мог бы сказать просто и понятно:

"Наше гсавдростуо сдзаоет нывое алняьсы и аитнвко фреимоурт ноувю аухетриткру гбоьнллаой и ролаеоиньгнй бозсноесапти. Кыасркмя птолафмра, Ликюснлбий тргуиьоелнк с Пеьлошй и Лтвиой, Авсоциаросинное тиро с Гиезурй и Мооодвлй, Квдгриаа с Трцеиуй - это соврннешео нывое итермснтуны, бдлаоргая ктороым Уиркнаа певчидеарокт свою лрдсекиую роль и пешавыот аероивттт на моворий арнее"
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20.09.2021 08:15 Відповісти
Таким видит себя найвелычнишый после ширки, а в реальности это зебанутый дрыщ с комплексом Наполеона.
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20.09.2021 08:17 Відповісти
Это типа братан Гитлер, я твой чувак Джугашвили,возьми в братаны нас быдло Мавзолейное...Мировая ливарюция это круто...
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20.09.2021 02:25 Відповісти
Альянс против КГБшного быдла РАБссии создал Порошенко 5 сентября 2014 года...каким боком Зелемойские туда влезли знает даже Ольга *********...
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20.09.2021 02:30 Відповісти
Ирония,сатира и юмор...это тоже политика...но с другой стороны....вам Мавзолейному быдлу непонятной... типа профессор Преображенский...в советском союзе.... говна не бывает...есть только газ и нефть для братской Германии Гитьлера...
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20.09.2021 02:44 Відповісти
Чому Кулебу ввели в делегацію на засідання ООН , а Єрмака вивели? А саме тому... Єрмак дозволив Кулебі розповідати про повітряні фортеці дипломатичної активності влади імітаторів ,сам голова ОПУщеного зрадою офісу пішов на недовго у сіру тінь. Їхати обом героям вагренгейту на територію міжнародних засідань за участю керівників країн у час його розпалу, точно погана ідея. Тому Кулеба, як той Данілов (перший значно звичайно розумніший за ветеринра ) , злетів у піарі на благо воворейтингу , злетів... А насправді, усі поважні дипломати України на його холуйське служіння не країні а забаганкам Єрмака6 дивляться з неприхованою огидою.
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20.09.2021 02:48 Відповісти
ЩО ВОНИ ТАМ ВЖИВАЮТЬ?
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20.09.2021 02:48 Відповісти
Уявляєте, з яким іміджем вийдуть такі кулеби з цього вонючого ЗЕболота після їхнього провалу на виборах?
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20.09.2021 02:57 Відповісти
Наталочка Гончар...Ви фошизд... супроти проти Мавзолейних....ведмедів Дякую....
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20.09.2021 03:05 Відповісти
Агент КГБ с помощью концертов 95 говна Квартала стал начальником Украины....Леонид Данилыч прекератие этот ОЛИГАРХАТ...
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20.09.2021 02:56 Відповісти
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20.09.2021 03:19 Відповісти
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20.09.2021 03:22 Відповісти
И результат ...

Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html

2021-07-20 Послевкусие пустоты
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html

2021-09-03 Краткие итоги визита Зеленского в США. Документы.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

2021-08-22 Меркель. Итоги визита. https://timeze2019.blogspot.com/2021/08/blog-post_22.html

2021-08-15 Байден, мир и Украина.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/08/blog-post.html

2021-07-31 Чаус, как начало конца Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html
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20.09.2021 05:07 Відповісти
..."квадрига" ...убивает ум простого гражданина, невозможностью осознать "полётом армейской мысли"... ну, значит следующее рждение "пента" и "екста"... а, с потом нужно набрать смелости Кулебе и сказать "баста" ибо семиугольник по гречески немного звучит спермонеприёмно "ёптагон"
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20.09.2021 05:22 Відповісти
может так понятней будет...?))):

- "Квдарига" - донустроинвй мениахзм кнаиолцустьй и ситнуречовстда Уакниры и Тиурци по пстиеочкилим и всоропам бозаопснсети по фмолуре 2+2, кгдоа мнрсииты инснтроныах дел и ооборны одной снртаы однорнемвнео веачстютсря с мнмстиарии оброоны и интнсрноаых дел дурогй.
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20.09.2021 08:19 Відповісти
😀
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20.09.2021 06:16 Відповісти
Щось цей Кулеба не те з'їв...
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20.09.2021 06:44 Відповісти
кулєба то фіранка за викликом для єрмака
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20.09.2021 06:55 Відповісти
У Кулебы с женой полквадриги по теме кому мыть посуду.
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20.09.2021 06:46 Відповісти
Люди добрі! Підскажіть мені, темному, що таке квадрига! Ковригу знаю, а про квадригу щось чув ніби з історії про Римську імперію.
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20.09.2021 07:14 Відповісти
квадрига це коли під кайфом
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20.09.2021 07:22 Відповісти
Зрозумів, іншомовна назва "коксу".
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20.09.2021 08:47 Відповісти
Квадрига, хімія це кварталівська фєня.
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20.09.2021 07:34 Відповісти
Зебобики, освежитесь утренней кулебской росой и бегом на работу. А то *********, будут неприятности...Оно вам надо?
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20.09.2021 07:19 Відповісти
Який дурень створюватиме альянс з наркоманами?
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20.09.2021 07:36 Відповісти
Ми сильні, поки об'єднані!

Чув таке?
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20.09.2021 07:57 Відповісти
А ти чув який імідж створили Україні квартальщики.
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20.09.2021 08:03 Відповісти
Наркоман в пріходє
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20.09.2021 08:04 Відповісти
чергова казочка від дмитра, сина івана... навіть не казка, а чергова брудна брехня на весь світ... як ще це міністро мовчить про вагнергейт...
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20.09.2021 07:58 Відповісти
Один лише вагнергейт показав всьому світу що Україна партнер ненадійний і мати з нею справу не можна. А він ще розпатякує про альянси.
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20.09.2021 08:24 Відповісти
Мавзолейные бараны тоже сформировали Коалицию...ХАМАС Хезболла Талибан и остальной Баран...
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20.09.2021 08:10 Відповісти
Порошенко создавал такие альянсы, а ЗЕлена шмаркля все разрушила.

В Европе поняли, что с наркошей , особенно, когда он ширнется, никаких дел никто не ведет. Чего стоят высеры шута в штатах, что бубочка будет вести 80 прорывных проектов, о которых он почему-то прокукарекал не Байдену , бизнесменам или сенаторам. Он проблеял это в какой-то библиотеке перед полупустой аудиторией. А миллиард деревьев?

Найвелычнишый так и не вылез из коротких штанишек, в которых он ходил в садик, он всего лишь клоун, играющий роль президента.
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20.09.2021 08:11 Відповісти
Рюсские..ну почему вы такое тупое БЫДЛО Ольги **********?а?
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20.09.2021 08:12 Відповісти
Джо Байден создал Коалдицию против РАБссии в сентябре 2014 года,а партнером его был тогда Петр Порошенко...плохая у ивас память Чуваки...,все работает...только по другому сценарию...без Кучмы Зеленского и Ведмедчука...
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20.09.2021 08:18 Відповісти
Это оно про пятое колесо "Крымскую платформу", которая на деле оказалась абсолютно бесполезна?

Или это Кулеба про Ленкин слет первых лядей?
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20.09.2021 08:38 Відповісти
Ви стільки не вип*єте, щоб зрозуміти ці пасажі, а вкурювати не рекомендую, шкідливо для здоров*я та і результат аналогічний.
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20.09.2021 08:50 Відповісти
Походу нарики с ОПы и Кулебу на кокс подсадили
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20.09.2021 09:58 Відповісти
 
 