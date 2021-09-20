Вакцинація проти COVID-19 може запобігти 1 млн смертей, - головний інфекціоніст США Фаучі
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через COVID-19, якщо вакцинується більше американців. У Сполучених Штатів є для цього всі можливості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили його".
"Якщо переважну більшість населення буде щеплено, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.
Він також заявив, що дані про доцільність ревакцинації з використанням вакцин проти COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.
Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини консорціуму Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для більш широких верств населення.
Раніше Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу завершиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.
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В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.
"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.
Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.
"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.
В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
Численность населения Земли.
1960 год - 3,03 млрд
1970 - 3,7 млрд
1980 - 4, 44 млрд
1990 - 5,28 млрд
2000 - 6,114 млрд
2010 - 6,99 млрд
2020 - 7,6 млрд
Ну как можно еще так обложаться?
спасёт только икона, лучина, молитва и погромче лбом об пол.
Поспеши! Мир ждать не будет.
Это тест айкю и эволюции Дарвина.
Это тест айкю и эволюции Дарвина."
Погано те що на багато питань відсутні відповіді.
Наприклад, якщо я два рази вже хворів (другий раз у легкій формі), мені вакцинуватись чи не потрібно?
За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.
Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.