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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинація проти COVID-19 може запобігти 1 млн смертей, - головний інфекціоніст США Фаучі

Вакцинація проти COVID-19 може запобігти 1 млн смертей, - головний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через COVID-19, якщо вакцинується більше американців. У Сполучених Штатів є для цього всі можливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили його".

"Якщо переважну більшість населення буде щеплено, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.

Він також заявив, що дані про доцільність ревакцинації з використанням вакцин проти COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.

Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини консорціуму Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для більш широких верств населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі

Раніше Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу завершиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.

Автор: 

вакцина (4419) США (22525) COVID-19 (19765) Фаучі Ентоні (18)


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Топ коментарі
+5
Почему, почти за два года пандемии, эти 70млн. до сих пор живы? Вирус ведь косит всех подряд.
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20.09.2021 07:47
+3
как удобно любую оппозицию крестить в агентов кремля. Думаешь вашингтонские святые? Та на их руках еще больше крови!
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20.09.2021 09:42
+3
Повірити в те, що світова закулиса переймається за твоє здоров'є, може лише наївна дитина.

За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.

Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.
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20.09.2021 10:30
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Смертность в США приближается к 700 тыс, это потери больше чем за все войны при участии США.
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20.09.2021 07:45 Відповісти
Почему, почти за два года пандемии, эти 70млн. до сих пор живы? Вирус ведь косит всех подряд.
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20.09.2021 07:47 Відповісти
В Киевской области, в Буче, после вакцинации против коронавируса умер 19-летний студент частного учебного заведения "Украинский гуманитарный институт", Владимир Сало. Об этом в воскресенье, 19 сентября, https://ugi.edu.ua/vyslovliuiemo-spivchuttia-z-pryvodu-smerti-volodymyra-sala/ говорится на официальном сайте учебного заведения.

В институте сообщили, что молодой человек 13 сентября в 14.30 вакцинировался от коронавируса. После этого его состоянии ухудшилось.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20.15 начались судороги. В 20.35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Врачи реанимировали Вову час ", - говорится в сообщении.

Известно, что парень учился на третьем курсе по специальности "филология". Он был из многодетной семьи со с. Добросин Львовской области. О парне в учебном заведении отзываются только положительно.

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - говорится в сообщении.

В предварительной справке о причине смерти указана "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
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20.09.2021 07:52 Відповісти
Наскільки я зрозуміла, він з родини пастора. На фб подавали картку батька для допомоги.
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20.09.2021 08:02 Відповісти


Численность населения Земли.

1960 год - 3,03 млрд

1970 - 3,7 млрд

1980 - 4, 44 млрд

1990 - 5,28 млрд

2000 - 6,114 млрд

2010 - 6,99 млрд

2020 - 7,6 млрд

Ну как можно еще так обложаться?
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20.09.2021 08:27 Відповісти
фсё заговор фармо-масонской-моссадской махвии.

спасёт только икона, лучина, молитва и погромче лбом об пол.
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20.09.2021 08:03 Відповісти
Акция уколись вакциной и сделай мир чище путем самоутилизации, все еще в действии.

Поспеши! Мир ждать не будет.

Это тест айкю и эволюции Дарвина.
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20.09.2021 10:28 Відповісти
молодец, после битья лбом об пол, прочитай сам себе о себе ещё раз "Акция НЕ уколись вакциной и сделай мир чище путем самоутилизации, все еще в действии. Поспеши! Мир ждать не будет.
Это тест айкю и эволюции Дарвина."
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20.09.2021 11:48 Відповісти
Може запобігти............... а може і ні.

Погано те що на багато питань відсутні відповіді.

Наприклад, якщо я два рази вже хворів (другий раз у легкій формі), мені вакцинуватись чи не потрібно?
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20.09.2021 08:05 Відповісти
Повірити в те, що світова закулиса переймається за твоє здоров'є, може лише наївна дитина.

За думками світової закулиси, земля перенаселена, а 6 технологічний уклад робить основну масу людей не потрібними для тих хто крутить світом.

Так, що самоутилізація прививочників вимушена міра, нехай коляться.
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20.09.2021 10:30 Відповісти
Может и спасти, хотя по результатам экспертных оценок 78% смертей в США, списанных на ковид, не получили подтверждения.
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20.09.2021 08:11 Відповісти
Ляшко, перелогинься. В каждой теме про ковид тулишь эту картинку. Кто позировал, Шмыгаль?
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20.09.2021 08:27 Відповісти
Хе-хе. Снова раздался вой антиваксеров на мокшанских болотах
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20.09.2021 09:29 Відповісти
как удобно любую оппозицию крестить в агентов кремля. Думаешь вашингтонские святые? Та на их руках еще больше крови!
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20.09.2021 09:42 Відповісти
Ативаксерная пропаганда в Украине имеет один источник - па-рашка. Так что, как грится, "не надо долго искать"
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20.09.2021 09:45 Відповісти
Да нормально бот отрабатывает зарплату, у него так в методичке написано, а думать нечем, да и незачем
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20.09.2021 10:15 Відповісти
Ну сейчас мест в больницах стало больше, кислорода хватает, так что нормально, болейте с удовольствием)))))
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20.09.2021 09:15 Відповісти
 
 