Вакцинація проти COVID-19 може запобігти 1 млн смертей, - головний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через COVID-19, якщо вакцинується більше американців. У Сполучених Штатів є для цього всі можливості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили його".

"Якщо переважну більшість населення буде щеплено, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.

Він також заявив, що дані про доцільність ревакцинації з використанням вакцин проти COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.

Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини консорціуму Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для більш широких верств населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, пандемія COVID-19 завершиться навесні наступного року, - головний інфекціоніст США Фаучі

Раніше Фаучі висловив сподівання, що пандемія коронавірусу завершиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.