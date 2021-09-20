В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2265 нових випадків зараження, 565 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2265 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 255 осіб;

летальних випадків – 44;

одужало – 565 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 058 осіб,

методом ІФА – 2 011 осіб,

експрес-тестами – 9 723 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 350 646 осіб;

одужало – 2 231 417 осіб;

летальних випадків – 54 919;

проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях", - розповіли в МОЗ.

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