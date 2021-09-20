В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2265 нових випадків зараження, 565 осіб одужали
В Україні зафіксовано 2265 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 255 осіб;
летальних випадків – 44;
одужало – 565 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 13 058 осіб,
методом ІФА – 2 011 осіб,
експрес-тестами – 9 723 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 350 646 осіб;
одужало – 2 231 417 осіб;
летальних випадків – 54 919;
проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях", - розповіли в МОЗ.
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