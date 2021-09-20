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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 вересня у світі зареєстрували 351 719 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5758 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 229 293 200 випадків інфікування, з них 351 719 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 705 498 осіб, з них 5758 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 205,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 19-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 24-ту і 4-ту позицію відповідно.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю Україна посідає четверте місце в Європі 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За рашку приятно. Спутник норм видимо помог. +700 епт.
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20.09.2021 08:27 Відповісти
Они в статистике не показывают больше 800. В реале в два-три раза больше.
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20.09.2021 09:34 Відповісти
 
 