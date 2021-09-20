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"Наша любов до Франції незнищенна", - Джонсон заявив про сердечну дружбу держав на тлі угоди з підводними човнами для Австралії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прагне згладити гостроту у відносинах із Францією, яка виникла після британо-американської угоди з Австралією про будівництво підводних човнів замість французьких.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша любов до Франції незнищенна. Ми дуже пишаємося нашими відносинами з Францією, це має величезне значення для цієї країни", - цитує агентство Bloomberg заяву Джонсона в літаку журналістам, які супроводжують його в межах візиту до США.

Прем'єр додав: "Це виключно дружні відносини, сердечні, вони налічують сторіччя або більше, і життєво важливі для нас".

Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS.

Також читайте: Байден і Макрон обговорять ситуацію з контрактом на будівництво підводних човнів для Австралії, який втратив Париж

Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.

При цьому, як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон не був поставлений до відома про підготовку угоди про партнерство, її деталі були узгоджені трьома сторонами на червневому саміті "великої сімки" в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 по 13 червня. У британському уряді документи, що стосуються угоди, були помічені грифом "цілком таємно", їхні обговорення відбувалися в спеціально захищених кімнатах.

Читайте також: Скандал зі втратою контракту щодо підводних човнів вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан раніше спростував повідомлення про те, що перед оголошенням про укладення угоди було проведено попередні консультації з Францією, заявивши, що "це неправда". Союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю", сказав міністр.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон, маючи на увазі Велику Британію, охарактеризував угоду як "повернення до прийнятої американської форми перетворення на васалів".

Автор: 

Австралія (428) Велика Британія (5551) підводний човен (85) США (22525) Франція (3048)


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Топ коментарі
+14
Нормально тролит.)
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20.09.2021 08:37
+13
Борис Джонсон - мастер утончённого троллинга. Обожаю.
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20.09.2021 08:43
+10
это ответ на проявления озабоченности
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20.09.2021 08:36
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это ответ на проявления озабоченности
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20.09.2021 08:36 Відповісти
Борюсік, кому ти розказуєш ці казки ? Сам же ж не віриш.

Щось історія нам інше розказує.
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20.09.2021 08:36 Відповісти
Ну что ты ноешь?
Пусть Макрона - ***** утешает...
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20.09.2021 08:44 Відповісти
???

Де я нию ? Констатую факт довготривалого і =палкого= кохання між французами і англійцями.
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20.09.2021 08:49 Відповісти
подкрути гугл-танслейт если уже косишь под украинца
потому что правильно будет не "нию" а скиглю"...

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20.09.2021 15:47 Відповісти
Я в курсі, мене вчити не треба. На суржику у нас вживають -нити-. І ніхто не вмирає.

Не шукайте москалів там, де їх нема. Бувайте.
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20.09.2021 18:07 Відповісти
Та шо там те 90 миллиардов ?

Любовь Макрона к путину дороже.

А "Навал групп" пусть построит яхту Навке.
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20.09.2021 08:45 Відповісти
Французи - відомі русофіли.
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20.09.2021 08:52 Відповісти
До наполеона і підчас його "прогулянки" так, але опісля....
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20.09.2021 09:36 Відповісти
русофіли до цих пiр...
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20.09.2021 18:24 Відповісти
Нормально тролит.)
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20.09.2021 08:37 Відповісти
Британия это вам не РАБссия с братским договором Молотов-Риббентроп в Москве 28 сентября 1939 года...
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20.09.2021 08:40 Відповісти
Нехай прем'єр Джонсон згадає Другу світову війну і пошле лягушатників у дупу з їхніми образами.
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20.09.2021 08:40 Відповісти
Бугага
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20.09.2021 08:41 Відповісти
Не могу сказать в отношении этих стран, они хотя не воюют между собой, но "любовь" Раши до Украины пока ещё не истребима.
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20.09.2021 08:42 Відповісти
Борис Джонсон - мастер утончённого троллинга. Обожаю.
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20.09.2021 08:43 Відповісти
и только эхо неустанно повторяло: ...*****, ... *****, ...*****"...
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20.09.2021 08:43 Відповісти
На сегодня Украина и Британия имеют 2 Договора в военной сфере....подробности не скакжу...а баранам РАБссии Ольги **********...скажу простую вещь...валите на.... из Украины пока трамваи ходят в в ДАУНетске...
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20.09.2021 08:44 Відповісти
Ну да...прям таке палке кохання.
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20.09.2021 08:45 Відповісти
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20.09.2021 08:45 Відповісти
Мавзолейные....Хрюкните Крым наш,Белорусь наш...а Украина не наш...
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20.09.2021 08:50 Відповісти
Британия в 1939 году с 2 сентября и начала 2 Мировой поставила во Францию тысячи тонн медикаментов продовольствия и прочих вворужений на сумму свыше 2 миллиарда фунтов стерлингов...,что поставило советское быдло тогда тайна до сих пор...
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20.09.2021 08:56 Відповісти
Что ж вы такое тупое быдло...а* Рюсские???
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20.09.2021 09:00 Відповісти
потролил лягушатников)
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20.09.2021 09:08 Відповісти
Це про васалів говорять старі шлюхи кремля франція чи німеччина? Джонсон красавчик, що так тролить шалав французьких.
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20.09.2021 09:09 Відповісти
Анекдот из Ютьюба..
Борис Джонсое продался Госдепу и Байдену,....Зеленский и Арахамия думают шо делать,чуваки?
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20.09.2021 09:13 Відповісти
Ну, це як у німців з трубою- чисто комерційний проект.
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20.09.2021 09:16 Відповісти
Тонкий английский юмор
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20.09.2021 09:17 Відповісти
Сын подсказал мысль...
Франция и Британия присоединились к Братскому Договору в Москве 28 сентября 1939 года типа Молотов-Риббентроп...Черчилль каже...хочу Гитлеру по роже съездить...а Молотов каже низзя...Гитлер наш братан...
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20.09.2021 09:23 Відповісти
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20.09.2021 09:28 Відповісти
Мавзолейное быдло...вы баранами были... ими и останетесь НАВЕЧНО
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20.09.2021 09:30 Відповісти
особенно тот передаст-сухоручка в светлом френче.... людоед-каннибал в пример всем диктаторам.
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20.09.2021 11:16 Відповісти
Кстати Уинстон Черчилль единственный политик Мира воевавший с Гитлером с первого и до последнего дня 2 Мировой.... с 2 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года...
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20.09.2021 09:37 Відповісти
Вроде бі Черчилль не біл в кабинете министров в начале войні ?
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20.09.2021 09:46 Відповісти
Передай Патрушеву, що ти поганий російський шпигун. Спаливсь з одного речення.
____________
Як думаєте, пан Віктор передаст? Думаю передаст
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20.09.2021 10:17 Відповісти
Весь фокус в том, что США и Великобритания создадут в Австралии мощности по строительству АПЛ, а єто уже совсем не то, что где-то на стороне покупать подлодки, тем более дизельніе.
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20.09.2021 09:43 Відповісти
Подлодки для Австралии не будут оснащены ядерным оружием...
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20.09.2021 09:44 Відповісти
Ядерна зброя - зброя терористів смертників. Це, як пшикнути газовим балончиком у свого суперника в закритому приміщенні. Постраждають усі, хто там знаходиться. Планета Земля - дуже обмежений простір
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20.09.2021 10:26 Відповісти
А там же не только подлодки. Еще Швейцария не берет французские истребители, а берет американские.
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20.09.2021 09:45 Відповісти
Куплю утюг... желательно из Одессы... и шоб в ём была ядренная бонба...
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20.09.2021 09:50 Відповісти
Олег Филимонов встречает в Одессе Олега Школьника и каже...,слыш братан,на Мацковии кажуть шо Одессу придумал Петр первый и его жена типа князь Меншиков?Та брешуть моцкакли...Одессу придумал Путлер типа фюрер РАБссии задроченной.....типа Новороссия от Харькова до Одессы...
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20.09.2021 09:56 Відповісти
От щось мене напрягає коли я чую слова про дружбу навєк...
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20.09.2021 09:58 Відповісти
Борис Джонсон - потомок Ахмеда Окдая, последнего Великого визиря Османской империи,

такой же продажный кусок гамна как и Макарон,только потолще

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20.09.2021 09:58 Відповісти
Мацковию придумал Хан Батый в 1237 году и это исторический факт....,а его внук Хан Менгу-Тимур построил на берегу Мокша-реки блок пост в 1272 году с 2 бойцами Золотой Орды...типа шоб дяревня Мокшандия не сбежала с болот Мокшанских,это знают даже дети в той же Британии или Франции..не знает только Мокшанские бараны Путлера...
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20.09.2021 10:02 Відповісти
Було б розумно заради єдності НАТО інкорпорувати у цей проект і Австралію і Францію разом. У такий спосіб будувавсь найбільший у світі пасажирський лайнер Аербас 360. Його будувала вся Європа. Треба перевезти якісь готові вузли з Європи до Австралії на збиральні стапелі? Є Мрія! Туди можна і всю підлодку завантажити))
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20.09.2021 10:11 Відповісти
Франция не входит в военный блок НАТО с 1966 года...только политические консультации... при этом Франция не присоединилась к ядерной программе НАТО...
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20.09.2021 10:21 Відповісти
Другими словами Франция НИКТО.... по факту
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20.09.2021 10:23 Відповісти
Подпишитесь в ютьюбе на сайт Микола Рушниця...будете знаит больше...
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20.09.2021 10:27 Відповісти
Согласен с Британией - проститутки, они все же нужны......
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20.09.2021 11:20 Відповісти
Ещё бы озабоченность добавил и все ок.
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20.09.2021 12:07 Відповісти
Дуже погана нова версія Цензора. Ніяк не можу звикнути. Дуже дратує своїми дубовими, недоречними новаціями.
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20.09.2021 12:08 Відповісти
 
 