"Наша любов до Франції незнищенна", - Джонсон заявив про сердечну дружбу держав на тлі угоди з підводними човнами для Австралії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прагне згладити гостроту у відносинах із Францією, яка виникла після британо-американської угоди з Австралією про будівництво підводних човнів замість французьких.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша любов до Франції незнищенна. Ми дуже пишаємося нашими відносинами з Францією, це має величезне значення для цієї країни", - цитує агентство Bloomberg заяву Джонсона в літаку журналістам, які супроводжують його в межах візиту до США.

Прем'єр додав: "Це виключно дружні відносини, сердечні, вони налічують сторіччя або більше, і життєво важливі для нас".

Цього тижня президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки - AUKUS.

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Першою великою ініціативою AUKUS стане будівництво атомного підводного флоту для Австралії. Це передбачає відмову Канберри від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на $ 90 млрд.

При цьому, як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон не був поставлений до відома про підготовку угоди про партнерство, її деталі були узгоджені трьома сторонами на червневому саміті "великої сімки" в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 по 13 червня. У британському уряді документи, що стосуються угоди, були помічені грифом "цілком таємно", їхні обговорення відбувалися в спеціально захищених кімнатах.

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Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан раніше спростував повідомлення про те, що перед оголошенням про укладення угоди було проведено попередні консультації з Францією, заявивши, що "це неправда". Союзники "не ставляться один до одного з такою жорстокістю, з такою непередбачуваністю", сказав міністр.

Держсекретар у справах Європи при МЗС Франції Клеман Бон, маючи на увазі Велику Британію, охарактеризував угоду як "повернення до прийнятої американської форми перетворення на васалів".