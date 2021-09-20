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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 152 834 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"36 029 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 19 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 людей.

Протягом доби працювали: 296 мобільних бригад, 1119 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нормальну маску за гривню купити не подужали ?
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20.09.2021 08:49 Відповісти
Насправді прикро, що на прилавку маленького магазину більшість молочної продукції з Польщі.

В нас ні корів, ні молока, ні нормальних виробів.
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20.09.2021 08:51 Відповісти
В Кутузовке и Шестакова, что под Харьковом в коровниках полным полно коров. Местный "Агромол" развернулся. Хочешь молока и молочные продукты, нет проблем. Хочешь , можно молодняк коров или бычков купить. Но мне больше нравится продукция Яготинского завода. Масло, ряженка, молоко, сметана, "гералакт". Какая там Польша?
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20.09.2021 09:54 Відповісти
 
 