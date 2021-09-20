За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 029 осіб, загалом - 6 304 016, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 152 834 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"36 029 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 19 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 людей.
Протягом доби працювали: 296 мобільних бригад, 1119 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нас ні корів, ні молока, ні нормальних виробів.