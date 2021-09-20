УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 830 59

Путін фактично розірвав Мінські угоди, - Бутусов про голосування жителів ОРДЛО на російських виборах

Путін фактично розірвав Мінські угоди, - Бутусов про голосування жителів ОРДЛО на російських виборах

Росія реалізовує на Донбасі сценарій Придністров'я. Після паспортизації жителів ОРДЛО про жоден політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Вперше Росія оголосила жителів Донбасу російськими виборцями і стимулювала голосування примусовим підвезенням людей на дільниці в РФ і роздачею голосуючим російських паспортів. Але оголошувати про приєднання Донбасу Росія не посміла. Сценарій Придністров'я реалізується на практиці. Росія сьогодні де-факто з окупованих територій Донбасу зробила "Придонбасся". тобто невизнану Росією територію, жителі якої, проте, використовуються як ресурс для ведення війни проти України і поставок робочої сили в РФ", - розповів журналіст.

Також читайте: За два дні на російських виборах проголосували понад 360 тисяч жителів ОРДЛО, - правозахисники

"Офіційних дільниць у Придонбассі немає, офіційних кордонів немає, офіційного визнання частиною Росії немає. Але будь-хто, хто голосує, може отримати російський паспорт. Путін фактично розірвав Мінські угоди, адже неможливо проводити будь-які голосування, оскільки здійснив примусову паспортизацію. Про жоден тепер політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі. Зупинити російський сценарій проти України може лише збройний опір та ефективні військові реформи", - акцентував Бутусов.

"Росія використовує Придонбасся як фронт проти України. На Придонбассі не буде ніякого визнання, не буде жодних інвестицій, не буде ніяких нових робочих місць. Залишать лише мінімум для утримання особового складу армійських корпусів, окупаційної влади і їхнього обслуговуючого персоналу. Росія буде використовувати Придонбасся виключно як поле бою, невизнаний фронт, щоб не допустити в Україні миру", - додав він.

Читайте: Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

"На жаль, поки Україна не має жодної стратегії для боротьби з цією агресивною довгостроковою політикою Росії. Миру не буде, треба захищати нашу країну всіма силами", - резюмував Бутусов.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) росія (64935) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Финляндия в результате двух войн с Рашкой потеряла часть территории и часть населения, но сохранила суверенитет.. и в Финляндии родители не жрали своих детей во время искусственных Голодоморов, а финские матери не хоронили своих мужей и сыновей в постоянных войнах, которые постоянно вела безумная верхушка большевистской партии людоедов..

Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..

Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
показати весь коментар
20.09.2021 09:20
+15
💯
показати весь коментар
20.09.2021 09:04
+11
Да ладно! Нелох сделает вид, что ничего не произошло. А какая разница 😁😁😁
показати весь коментар
20.09.2021 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
💯
показати весь коментар
20.09.2021 09:04 Відповісти
Треба ще військомату п*яту повістку направити, адреса вже точно відома.
показати весь коментар
20.09.2021 09:08 Відповісти
Да ладно! Нелох сделает вид, что ничего не произошло. А какая разница 😁😁😁
показати весь коментар
20.09.2021 09:11 Відповісти
так он и делает. на пресс-конференции журналист ЛБ спрашивал дурака, - "что он собирается делать с паспортизацией Лугандона", на что дурак даже не понял что тут такого, - "пусть себе будет"...
показати весь коментар
20.09.2021 17:14 Відповісти
А Вава хоче пагаваріть з ******.
показати весь коментар
20.09.2021 09:11 Відповісти
в шоколадный глаз ему посмотреть
показати весь коментар
20.09.2021 17:15 Відповісти
Кстати "Придонбасье" неплохо применять.
показати весь коментар
20.09.2021 09:15 Відповісти
А чем Лугандон не угодил?))
показати весь коментар
20.09.2021 09:20 Відповісти
Ну это так сказать бытовой уровень, "Придонбасье" можно использовать официально.
показати весь коментар
20.09.2021 09:25 Відповісти
Мені краще лугандон подобається
показати весь коментар
20.09.2021 09:55 Відповісти
Вернее, луГандон!
показати весь коментар
20.09.2021 15:43 Відповісти
И одним из тех, кто постарался, чтоб к власти пришел зеро, который априори не способен возглавить сопротивление рашке, есть пан Бутусов. Спасибо ему за это
показати весь коментар
20.09.2021 09:19 Відповісти
Все кто начинает это реализовывать находясь во власти, с первой космической скоростью в лучшем случае оттуда вылетают. В худшем их находят в лесу.

Нельзя без большой силы и серьезной поддержки ничего не сделает против нашей преступной власти.
показати весь коментар
20.09.2021 12:54 Відповісти
Финляндия в результате двух войн с Рашкой потеряла часть территории и часть населения, но сохранила суверенитет.. и в Финляндии родители не жрали своих детей во время искусственных Голодоморов, а финские матери не хоронили своих мужей и сыновей в постоянных войнах, которые постоянно вела безумная верхушка большевистской партии людоедов..

Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..

Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
показати весь коментар
20.09.2021 09:20 Відповісти
я считаю, таких как ты надо сажать в одну камеру с боевиками-сепарами.

За сепаратизм.

8 лет и с полной конфискацией.
показати весь коментар
20.09.2021 11:38 Відповісти
Для такого бидла,як ти, паралельно за що.

Ґлавнає - с канфискациєй. Грабить - смьісл существования!
показати весь коментар
20.09.2021 15:50 Відповісти
чего ты так возбудился?.. за что ж меня сажать?
показати весь коментар
20.09.2021 16:48 Відповісти
При Зеленскому освожления не будет, нужно об єтом говорить в слух, а не молчать, хотя вести тактику постепенного освожленич по селу как при Порохе Украина может и по силам
показати весь коментар
20.09.2021 12:35 Відповісти
там было не две а три войны. В первой Маннергейм стал главнокомандующим и побили супостата -Красную гвардию "Финляндии". После второй финны вывезли коренное население из Карелии. А третья война завершилась мирными переговорами и теперешним статусом кво.
показати весь коментар
20.09.2021 13:51 Відповісти
Кстати когда вывозили а вернее предложили выезд---не все согласились. И потом комуняки там организовали Карело-финскую автономную республику, которую, точно не помню после войны устранили административно. Просто Карелия стала. Почти как у нас получается. Кто хотел выехал и в разные стороны, а упоротые остались. И нахер кому теперь нужные. Может и к лучшему. Не терявши---не находят. Пора решать нам это---слишком дорого платим ведь. Балласт в дорогу не берут--его сбрасывают!
показати весь коментар
20.09.2021 15:52 Відповісти
Москалі втратили у 8 чи 10 разів більше. Але втрати фінів були загрозливі для збереження нації. з огляду на чисельність нації. І втратили території, які так і не повернули. У москві створили щось на кшталт уряду фінської народної республіки, який упхали в Хельсінки. Тож фіни стали залежними від москви. І попри залежність вони лишились фінами, а не стали карелами. А Західна Європа навіть глибоку стурбованість не висловила.

У 80х прибалти ще були в сові. Україна майже забула про голодомор і була зросійщена. А фіни вже оклигали і видряпувалися з пащі.
показати весь коментар
21.09.2021 00:38 Відповісти
На фото АВТОЗАК, тут сомнений нет.
показати весь коментар
20.09.2021 09:22 Відповісти
не, а так нормально в "придонбасье" пенсии 7 лет платить?
показати весь коментар
20.09.2021 09:24 Відповісти
Как ни хорош разбор Бутусова, но осебенно впечатлило гневное, аргументированное и выдержанное в поле МЕждународного права заявление зеленского по этому поводу... которого не последовало... Уверен -он сегодня с высокой трибуны ООН обязательно об этом скажет...если не забудет... Реально у Украины есть президент или шо ?
показати весь коментар
20.09.2021 09:43 Відповісти
есть сцыкливая Бубочка
показати весь коментар
20.09.2021 10:05 Відповісти
а надо смело сказать, что пора снимать санкции с РФ, поскольку Украина вслед за РФ не считает Минские обязательными к выполнению?
показати весь коментар
20.09.2021 11:37 Відповісти
Фотки з ****** треба тільк так публікувати

показати весь коментар
20.09.2021 09:54 Відповісти
Бутусов говорит очевидные вещи. Говорит последовательно. Но интересно другое: Кроме Бутусова ТАК еще кто-нибудь в мире считает? ( с нашими "зе" - уже давно все понятно)
показати весь коментар
20.09.2021 09:57 Відповісти
а мне интересно другое - АЛЬТЕРНАТИВА КАКАЯ?

Ну, мы официально говорим что Минские мертвы. Путин плахой, бла бла бла, что и все знают.

И? С России снимают санкции. Что получает Украина? Рост благосостояния Путинских дружбанов и возможность России получать дешевые кредиты.

А нам-то что с этого? какая НАМ от этого радость?

Если Украина хочет силой отбить ОРДЛО - так уверяю вас, Минские нам в этом никак не мешают. Пока у нас есть союзники - они закроют глаза на нарушения Украиной Минских, как и закрывали до сих пор.
показати весь коментар
20.09.2021 11:36 Відповісти
Верно. Альтернативы нет. Только военная деоккупация.

Только вот на счет "союзники закроют глаза" есть очень много вопросов. Начиная от отказа "союзников" продавать Украине продукцию ВПК и заканчивая тем же "закрыванием глаз" на возможную ответную реакцию РФ (прямое вторжение под видом помощи ОРДЛО)
показати весь коментар
20.09.2021 13:28 Відповісти
Разорвал, так разорвал. В Украине никто не будет плакать по этому поводу.

Можно отменять изменения в Конституции Украины, внесенные еще при Порошенко.
показати весь коментар
20.09.2021 10:00 Відповісти
. А от з цього місця подробніше . Які саме ? .
показати весь коментар
20.09.2021 11:22 Відповісти
Москалі роздадуть паспорти і приєднають Донбас до себе.

Наша влада не вимагає санкцій за зухвалі дії агресора, тому вони можуть робити все, що заманеться.
показати весь коментар
20.09.2021 10:01 Відповісти
А нахрена ***** Мінськ без втілення в життя ф-ли Штайнмайєра? Забив він на оті домовленості. І надалі буде "ковирять" в тілі України лугандоном,щоб хїоч якось притормозити ї їрозвиток і далеко від підерефії не відпускати, якщо невдовзі його самого не придушать у бункері його ж "друзі"-бізнесбариги,яким вже наост***ли санкції. А в кремлебункері щось-таки затівається.Недарма криса сховалась і не хоче з"являтись на люди.Боїться ,****, за свою паскудну життьонку.
показати весь коментар
20.09.2021 10:34 Відповісти
Мінський договорняк нікому не потрібен . Бо то план програшу , для того - хто б його не виконав , Україна чи паРаша . Мінський договір , Україні був потрібен лише для того щоб притушити полум'я широкомасштабної війни , яке розгоралось не на жарт . І все . З цією функцією він справився . .

А рашка наївно надіялась що - Україна , підписавши його , вже капітулювала . Ага . Щасс !
показати весь коментар
20.09.2021 11:48 Відповісти
Минские договорняки которые питр наподписывал изначально были невыполнимы. Донбасс уже не вернуть. Теперь надо думать как сохранить то что осталось, а с таким уровнем экономики, демографии и с ухудшающейся внешней обстановкой может еще какой-нибудь кусок отвалиться.
показати весь коментар
20.09.2021 11:26 Відповісти
Капитан Очевидность блин.

Кто-то способен уговорить Путина подписать документ, который Путин будет выполнять?

Он даже Минские не желает выполнять, даже 1-й пункт.

Вы хотите отменить Минские? Чтобы с России сняли санкции?
показати весь коментар
20.09.2021 11:32 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poroshenko-vymagaye-rozsliduvaty-chomu-vlada-dozvolyla-nezakonni-vybory-do-derzhdumy-na-terytoriyi-********/ Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України *

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.

«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.

«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.

«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
показати весь коментар
20.09.2021 12:14 Відповісти
Как там в ИП говорили-то что мертво умереть не может.Порох это понял на второй день после подписания ,когда рашка в нарушение полезла атаковать Дебальцево.Поэтому была взята стратегия на то что минские это дышло и инструмент при помощи которого можно иметь рашку санкциями при этом не исполняя их.Но тут прилез дебил-миротворец Зеля,который начал в одностороннем порядке внедрять минск в жизнь да еще в извращенном варианте Штанмайера.Ну вот теперь видно до чего довела стратегия миролюбства зебилов.Донбас обелечен паспортами и уже готов к окончательной переварке в коричневую субстанцию под названием "русский мир".Спасибо 73 % зеленому стаду.
показати весь коментар
20.09.2021 12:33 Відповісти
Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ

"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права.

Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - Как передает со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318259-venislavskij-poasniv-comu-ukraina-dozvolila-rosii-vidkriti-viborci-dilnici-u-konsulstvah.html Укринформ, об этом сказал представитель Президента (!!) в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (!!) Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24". "
показати весь коментар
20.09.2021 13:03 Відповісти
Когда то Олесь Гончар написал что эту раковую опухоль нужно вырезать Шум и гам поднял Леонид Макарович, и что же, Макарович посрамлен ? У них там и депутат Госдуми уже есть - конечно, яркий представитель угро-финской народности Бородай. Да и сам Пургин ( поганяло Пушилин) тоже из них. Пациента больницы им.Кащенко конечно же не возьмут. (Гиркина)

фюрер только видоизменил формы аннексии. они не признают границ. бульбофюрер в унисон уже не признает границ с соседями. Войска с кетайской границы уже перебросили на Запад. Пока еще синяя птица удачи маячит перед фюрером.

Однако калейдоскоп меняется, Америкосы гарантировали Украине свободу. Макрон также опозорился как и Саркози, Меркель ушла, низко опустив голову, проиграла выборы. А только бриты (старые колонизаторы) открыто насмехаются (проход эсминца возле Крыма). Осталось только одно - раздать паспорта и гарантировать защиту русскоговорящего. А защитник спрятался в бункер, перевел часы взад на двадцать лет и ждет второе свое пришествие.

а наши "договоранти".... Все делали в унисон и желали этого унисона, но подлая птица удачи таки отвернулась.
показати весь коментар
20.09.2021 13:47 Відповісти
 
 