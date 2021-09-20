Путін фактично розірвав Мінські угоди, - Бутусов про голосування жителів ОРДЛО на російських виборах

Росія реалізовує на Донбасі сценарій Придністров'я. Після паспортизації жителів ОРДЛО про жоден політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Вперше Росія оголосила жителів Донбасу російськими виборцями і стимулювала голосування примусовим підвезенням людей на дільниці в РФ і роздачею голосуючим російських паспортів. Але оголошувати про приєднання Донбасу Росія не посміла. Сценарій Придністров'я реалізується на практиці. Росія сьогодні де-факто з окупованих територій Донбасу зробила "Придонбасся". тобто невизнану Росією територію, жителі якої, проте, використовуються як ресурс для ведення війни проти України і поставок робочої сили в РФ", - розповів журналіст.

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"Офіційних дільниць у Придонбассі немає, офіційних кордонів немає, офіційного визнання частиною Росії немає. Але будь-хто, хто голосує, може отримати російський паспорт. Путін фактично розірвав Мінські угоди, адже неможливо проводити будь-які голосування, оскільки здійснив примусову паспортизацію. Про жоден тепер політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі. Зупинити російський сценарій проти України може лише збройний опір та ефективні військові реформи", - акцентував Бутусов.

"Росія використовує Придонбасся як фронт проти України. На Придонбассі не буде ніякого визнання, не буде жодних інвестицій, не буде ніяких нових робочих місць. Залишать лише мінімум для утримання особового складу армійських корпусів, окупаційної влади і їхнього обслуговуючого персоналу. Росія буде використовувати Придонбасся виключно як поле бою, невизнаний фронт, щоб не допустити в Україні миру", - додав він.

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"На жаль, поки Україна не має жодної стратегії для боротьби з цією агресивною довгостроковою політикою Росії. Миру не буде, треба захищати нашу країну всіма силами", - резюмував Бутусов.