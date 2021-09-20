Путін фактично розірвав Мінські угоди, - Бутусов про голосування жителів ОРДЛО на російських виборах
Росія реалізовує на Донбасі сценарій Придністров'я. Після паспортизації жителів ОРДЛО про жоден політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі.
Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише головний редактор видання Юрій Бутусов.
"Вперше Росія оголосила жителів Донбасу російськими виборцями і стимулювала голосування примусовим підвезенням людей на дільниці в РФ і роздачею голосуючим російських паспортів. Але оголошувати про приєднання Донбасу Росія не посміла. Сценарій Придністров'я реалізується на практиці. Росія сьогодні де-факто з окупованих територій Донбасу зробила "Придонбасся". тобто невизнану Росією територію, жителі якої, проте, використовуються як ресурс для ведення війни проти України і поставок робочої сили в РФ", - розповів журналіст.
"Офіційних дільниць у Придонбассі немає, офіційних кордонів немає, офіційного визнання частиною Росії немає. Але будь-хто, хто голосує, може отримати російський паспорт. Путін фактично розірвав Мінські угоди, адже неможливо проводити будь-які голосування, оскільки здійснив примусову паспортизацію. Про жоден тепер політичний сценарій і мирні переговори не може йтися взагалі. Зупинити російський сценарій проти України може лише збройний опір та ефективні військові реформи", - акцентував Бутусов.
"Росія використовує Придонбасся як фронт проти України. На Придонбассі не буде ніякого визнання, не буде жодних інвестицій, не буде ніяких нових робочих місць. Залишать лише мінімум для утримання особового складу армійських корпусів, окупаційної влади і їхнього обслуговуючого персоналу. Росія буде використовувати Придонбасся виключно як поле бою, невизнаний фронт, щоб не допустити в Україні миру", - додав він.
"На жаль, поки Україна не має жодної стратегії для боротьби з цією агресивною довгостроковою політикою Росії. Миру не буде, треба захищати нашу країну всіма силами", - резюмував Бутусов.
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Нельзя без большой силы и серьезной поддержки ничего не сделает против нашей преступной власти.
Если мы на время потеряем Донецк и Луганск, но сохраним суверенитет, то меня это устраивает..
Но со временем, Украина накопит достаточно сил что бы вернуться в Крым, Донецк и Луганск, и намотать "русским мир" на гусеницы танков..
За сепаратизм.
8 лет и с полной конфискацией.
Ґлавнає - с канфискациєй. Грабить - смьісл существования!
У 80х прибалти ще були в сові. Україна майже забула про голодомор і була зросійщена. А фіни вже оклигали і видряпувалися з пащі.
Ну, мы официально говорим что Минские мертвы. Путин плахой, бла бла бла, что и все знают.
И? С России снимают санкции. Что получает Украина? Рост благосостояния Путинских дружбанов и возможность России получать дешевые кредиты.
А нам-то что с этого? какая НАМ от этого радость?
Если Украина хочет силой отбить ОРДЛО - так уверяю вас, Минские нам в этом никак не мешают. Пока у нас есть союзники - они закроют глаза на нарушения Украиной Минских, как и закрывали до сих пор.
Только вот на счет "союзники закроют глаза" есть очень много вопросов. Начиная от отказа "союзников" продавать Украине продукцию ВПК и заканчивая тем же "закрыванием глаз" на возможную ответную реакцию РФ (прямое вторжение под видом помощи ОРДЛО)
Можно отменять изменения в Конституции Украины, внесенные еще при Порошенко.
Наша влада не вимагає санкцій за зухвалі дії агресора, тому вони можуть робити все, що заманеться.
А рашка наївно надіялась що - Україна , підписавши його , вже капітулювала . Ага . Щасс !
Кто-то способен уговорить Путина подписать документ, который Путин будет выполнять?
Он даже Минские не желает выполнять, даже 1-й пункт.
Вы хотите отменить Минские? Чтобы с России сняли санкции?
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ
"В данном случае Украина не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря о консульских. Поэтому она выполняет все те обязательства, которые вытекают из ее международных договоров с участием в международных организациях и предоставляет россиянам, которые находятся на территории Украины возможность реализовать свои конституционные права.
Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", - Как передает со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3318259-venislavskij-poasniv-comu-ukraina-dozvolila-rosii-vidkriti-viborci-dilnici-u-konsulstvah.html Укринформ, об этом сказал представитель Президента (!!) в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (!!) Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24". "
фюрер только видоизменил формы аннексии. они не признают границ. бульбофюрер в унисон уже не признает границ с соседями. Войска с кетайской границы уже перебросили на Запад. Пока еще синяя птица удачи маячит перед фюрером.
Однако калейдоскоп меняется, Америкосы гарантировали Украине свободу. Макрон также опозорился как и Саркози, Меркель ушла, низко опустив голову, проиграла выборы. А только бриты (старые колонизаторы) открыто насмехаются (проход эсминца возле Крыма). Осталось только одно - раздать паспорта и гарантировать защиту русскоговорящего. А защитник спрятался в бункер, перевел часы взад на двадцать лет и ждет второе свое пришествие.
а наши "договоранти".... Все делали в унисон и желали этого унисона, но подлая птица удачи таки отвернулась.