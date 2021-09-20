В Україні "червоний" рівень за динамікою госпіталізації, захворюваність на COVID-19 перевищена майже вдвічі, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 20 вересня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 137 (перевищення в 1,83 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (328), Луганській (296) та Тернопільській (220) областях.
Також в Україні в цілому зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у країні в цілому 50,7% за норми не більш як 50%. Також цей показник перевищено в 11 областях.
Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 8,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (14,3%) та Сумській (12,5%) областях.
За даними за 19 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні в цілому становить 26,6 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 57,9 осіб на 100 тис. населення, за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення.
Також в Україні зайнято 29,4% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 58,9%, за норми не більш як 65%.
Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.
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а прививке от х/з чего,я не доверяю.
это один из тех кого ты не видел.
Я смотрю, боты-антивакцинаторы поменяли имена. СБУ, стало быть, работает.
Зато новых быстро наклепали, гады..
Расскажешь свои байки это родителям умершего парня
ХЗ чем СБУ занимается.. почему мы тут делаем за них их работу?
- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!