В Україні "червоний" рівень за динамікою госпіталізації, захворюваність на COVID-19 перевищена майже вдвічі, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 вересня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 137 (перевищення в 1,83 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (328), Луганській (296) та Тернопільській (220) областях.

Також в Україні в цілому зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у країні в цілому 50,7% за норми не більш як 50%. Також цей показник перевищено в 11 областях.

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 8,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (14,3%) та Сумській (12,5%) областях.

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За даними за 19 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні в цілому становить 26,6 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 57,9 осіб на 100 тис. населення, за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 29,4% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 58,9%, за норми не більш як 65%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.