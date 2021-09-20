УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 852 64

В Україні "червоний" рівень за динамікою госпіталізації, захворюваність на COVID-19 перевищена майже вдвічі, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 20 вересня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 137 (перевищення в 1,83 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (328), Луганській (296) та Тернопільській (220) областях.

Також в Україні в цілому зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у країні в цілому 50,7% за норми не більш як 50%. Також цей показник перевищено в 11 областях.

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 8,6%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Харківській (14,3%) та Сумській (12,5%) областях.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2265 нових випадків зараження, 565 осіб одужали

За даними за 19 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні в цілому становить 26,6 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 57,9 осіб на 100 тис. населення, за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 29,4% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 58,9%, за норми не більш як 65%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

В Україні червоний рівень за динамікою госпіталізації, захворюваність на COVID-19 перевищена майже вдвічі, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Ага

- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!
показати весь коментар
20.09.2021 09:44
+7
Коменданский час.автоматчики на улицах не привытых растреливать на месте
показати весь коментар
20.09.2021 10:29
+6
Власти скрывают....какая красная зона? Уже давно ЧЁРНАЯ, посмотрите насколько меньше людей стало , 50 процентов уже умерли от Ковида, надо срочно бессрочный локдаун навсегда, так победим!
показати весь коментар
20.09.2021 10:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я болел насмрк горло.херово было так даже на тест не направили.и после прививки много народа болеет с положительными тестами.значит это кому то выгодно
показати весь коментар
20.09.2021 09:40 Відповісти
..ждём..когда кто то направит? Самому думать тяжело..надо ..чтобы кто то подумал? И как деревянным..стучат по дереву..что прививка облегчает течение болезни ...н не защищает от болезни...а дерево все ищет тех..кому это выгодно!!!
показати весь коментар
20.09.2021 09:59 Відповісти
точно, одному студенту с Киевской области уже облегчила, больше не более, мир его праху.
показати весь коментар
20.09.2021 10:32 Відповісти
Когда научитесь читать оглавление странички... где написано...что В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ!!..а не от вакцины!! умер студент...то тогда и делайте заключение. Если конечно поймёте о чём я ?!
показати весь коментар
20.09.2021 11:02 Відповісти
Юра, я так поняв, шо ти вакцинуватись НЄ?
показати весь коментар
20.09.2021 09:48 Відповісти
ты правильно понял. я переболел в крайне тяжёлой форме,и у меня естественный иммунитет.
а прививке от х/з чего,я не доверяю.
показати весь коментар
20.09.2021 10:00 Відповісти
Я теж перехворів, правда торік восени. Хворів на дому, незнаю яка була в мене форма, але три-чотири дні ледве до туалету доходив. Потіп потехеньку відпускало. А літом цього року два рази Файзером вакцинувався.
показати весь коментар
20.09.2021 10:05 Відповісти
..не встречали ещё вторично заболевших... ? Которые готовы были и пить уже эту вакцину... но не успели!? Дай Бог..чтобы Ваша **уверенность** Вас не подвела.
показати весь коментар
20.09.2021 10:08 Відповісти
.. я ещё не видел умерших от прививок. А вот умерших от ковида... уже видел . И родственника похоронил 54-летнего. И сам в лёгкой форме хватанул..благодаря прививке. А рядом ...со мной ..заболевшие ..антипрививочники тяжеловато перенесли. Поумнели быстро. А вот ..дурачков... пишущих подобный бред...я вижу наяву. Отчаянных дурачков....даже переболевших в тяжёлой форме...но ничего так и не понявших.
показати весь коментар
20.09.2021 10:17 Відповісти
--------

это один из тех кого ты не видел.
показати весь коментар
20.09.2021 10:31 Відповісти
это другое!!1!
показати весь коментар
20.09.2021 10:37 Відповісти
а я не сомневался..что у тебя с умишком проблемы!!! Уже всё знаешь? Уже заключение есть? Вчера умер.. и уже известно от чего? Не стыдно тебе дурачку будет..если парень умер от сердечной недостаточности или мало чего врождённого? Ты даже.. недалёкий заглавие осознать не способно. Что В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ!!! а не от вакцинации скончался парень!!! Хотя подобные тебе будут завывать... Скрывают..врут... чипируют..!!! Сколько же идиотов бродит среди людей??!!!
показати весь коментар
20.09.2021 10:39 Відповісти
судя по симптоматике, у парня был менингит. Развивается он стремительно, в момент вакцинации симптомов могло не быть.
показати весь коментар
20.09.2021 11:47 Відповісти
я понимаю только одно - ковид ДАЛЕКО не самая смертоносная болезнь, вообще. да болеют, да умирают - как и при гриппе. но вот яне могу понять одного - кто и зачем третий год нагнетает истерию... вот что интересно.
показати весь коментар
20.09.2021 10:39 Відповісти
... истерия в боязни массовой эпидемии. Когда умирать начнут массово. Ни одна страна не обладала нужным количеством кислородных станций.. мест с подключением систем кислородных и прочего...что необходимо было при этой заразе. Вы что нибудь слышали три года назад о кислородных концентраторах? В массе больниц их и близко не было..как и кислородных станций. И не думали о них. А вот сейчас все знают. И первый локдаун дал возможность что то сделать . Но в странах...где дружат с головой. Вспомните ..как умирали в Италии..да и здесь в штатах. Правда деньги не на **Велыке Будивныцтво ** с ковидфонда бросали..а на массовое обеспечение медицины. Хотя говорить можно что хочешь и думать по разному.
показати весь коментар
20.09.2021 10:49 Відповісти
ботяра сколько платят за эту твою дичь?
показати весь коментар
20.09.2021 11:10 Відповісти
..был бы у тебя мозг...Ты бы мог думать! А так безмозглый подобное и пишет..о ботах... вопросы о плате ставит.. о чипировании говорит... о массовом заговоре! Ничего удивительного. В стране...где 73 процента откровенных идиотов ,другого вопроса и не услышать!
показати весь коментар
20.09.2021 11:18 Відповісти
где я пишу о чипировании?Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал https://edition.cnn.com/2021/09/15/health/us-coronavirus-wednesday/index.html CNN .это что пандемия?
показати весь коментар
20.09.2021 11:34 Відповісти
..исключим чипирование!! Оставим остальные пункты!! Главное Вы не стали отрицать о наличии 73 процентов идиотов!! Может стоит и напрячь остатки жижи в голове..что не будь вакцинации и действий то не каждый 500-й ..а каждый 100-й бы умер!? Или Вам ближе такое государство ..как рашка.... где значительная смертность ..но никто не знает точной цифры сдохших?
показати весь коментар
20.09.2021 12:15 Відповісти
ботяра однозначно...инструкцию читает.
показати весь коментар
20.09.2021 11:22 Відповісти
пупкин, желаю тебе переболеть этой болезнью даже не в тяжелой форме.

Я смотрю, боты-антивакцинаторы поменяли имена. СБУ, стало быть, работает.

Зато новых быстро наклепали, гады..
показати весь коментар
20.09.2021 11:48 Відповісти
Чим би дитя не бавилось, аби не плакало.
показати весь коментар
20.09.2021 09:33 Відповісти
Ты попутал это вакцинированые штабелями на койках лежат.
показати весь коментар
20.09.2021 09:41 Відповісти
Верить МОЗ Украині - себя не уважать.
показати весь коментар
20.09.2021 10:00 Відповісти
..не ври... находящийся в штабелях!!! Вакцинированные значительно легче..а порой вообще не замечают ..что заболели. И поэтому маски надо и вакцинированным носить... и не уповать на прививки... чтобы не заражать других. Но народец основательно туп. Ярчайший пример тупости..Ваша писанина.!!!))
показати весь коментар
20.09.2021 10:03 Відповісти
Это ты мне рассказываешь?у меня друг после вакцынации чуть не крякнул у другого сердце хватануло
показати весь коментар
20.09.2021 10:23 Відповісти
..не надо так отчаянно пи@деть!!! ))) У тебя..вакцинированные штабелями лежат. ))) Да и с умишком у тебя явно проблемы..и большие!!! )))
показати весь коментар
20.09.2021 10:28 Відповісти
... и вдогонку. Правильно здесь писали! Не стоит вакцинироваться таким как ты..и аналогичным антипрививочникам. Надо помочь государству ...облегчить нагрузку на пенсионный фонд...дать заработать представителям похоронного бизнеса..да и просто очистить землю от основательно недалёких индивидуумов. Главное .что бы такие как ты заболевшие.. не сдохшие не заражали других.
показати весь коментар
20.09.2021 10:33 Відповісти
Дебилоид мне 35.эфективность вакцыны 50на50 тоже самое что и без прививки.имунитет тысячи лет вырабатывал антитела а тут за 2 года шмурдяк заколотили
показати весь коментар
20.09.2021 10:40 Відповісти
..тебе бы...35-летнему в школу... букварь осилить и грамотно писать бы ещё научиться, а ты уже о вакцЫнации размышляешь? Ты хоть школу то окончило, чудо без умственного иММунитета? Только дурачку не понять, что вакцинация не спасает.. а ОБЛЕГЧАЕТ!!! Хотя что с тобой о чём то говорить?! У тебя вакцинированные штабелями в больницах лежат...))) Вот вопрос? !! Где таких , как ты, тупорылых, выводят?
показати весь коментар
20.09.2021 10:59 Відповісти
Тупорылый тут только ты.и тебя как овоща вывели на гною.иди колись раб.
показати весь коментар
20.09.2021 11:04 Відповісти
Ну что и требовалось доказать! Полное отсутствие возможности мыслить и что то понимать. Ты откуда влезло...чучело безграмотное?
показати весь коментар
20.09.2021 11:08 Відповісти
Вы демагог и нервостеник) Факт. А как вам после прививки , человек инвалид 1 группы) Но вам это никто не расскажет)
показати весь коментар
20.09.2021 11:26 Відповісти
..судя по результатам вакцинации в Украине массовые смерти от вакцин...)))) Кто то и от укола пенициллина может умереть.... Или НеДемагог думает..что шансов умереть от прививки больше, чем от самого Ковида? Ну никто не против! Хочется Вам в конвульсиях мучиться в больничке... (а это не исключено) да ради Бога. Как сдохнуть...личное дело каждого!!! (((
показати весь коментар
20.09.2021 12:07 Відповісти
Что ты доказала?тебе хоть в глаза ссы у тебя одна вакцина в голове.коли дальше будет и третья и четвертая доза.я против этого говна.а время покажет кто был прав.
показати весь коментар
20.09.2021 11:26 Відповісти
...естественно покажет! Но тебе рассчитывать абсолютно не на что. Тупому и безграмотному жить со своими потребностями значительно легче. Самое простое! Думать не надо! Что ты ..убогое..ярко демонстрируешь.
показати весь коментар
20.09.2021 12:01 Відповісти
Дура.ты хоть думай что ты строчишь.все что я хотел я всего добился в жизни сам и своей головой.думать как раз так и надо,а ты как раб стоишь всю жизнь на коленях и делаешь что тебе скажут не имея своей точки зрения.
показати весь коментар
20.09.2021 12:35 Відповісти
Для откровенного идиота !!! Я понимаю, что ник написанный на английском языке для тебя непостижимая вершина, т.к ты на русском (о украинском вообще промолчу) безграмотно пишешь свой бред. Ну попробую ишаку объяснить!! NavigatorUR..переводится Навигатор...UR...это авиационной международный символ самолётов , принадлежащих Украине. Навигатор..это английское название . У нас штурман. И кого ты назвал ДУРА...убогое умишком.. я так не понял. Понял..что ты просто тупой и ограниченный баран...для которого пожрать..поспать и пос@ать.. все то..чего ты и добился в своей никчемной жизни. Для таких как ты..безграмотных и тупых наличие в собственности Москвича-412... уже смысл жизни. И как говорят... Для кого то и кобыла ..невеста!!! Да? Ишак?
показати весь коментар
20.09.2021 12:48 Відповісти
https://tsn.ua/********/temperatura-ta-sudomi-v-instituti-pid-kiyevom-povidomili-pro-smert-19-richnogo-studenta-pislya-vakcinaciyi-1870042.html https://tsn.ua/********/temperatura-ta-sudomi-v-instituti-pid-kiyevom-povidomili-pro-smert-19-richnogo-studenta-pislya-vakcinaciyi-1870042.html

Расскажешь свои байки это родителям умершего парня
показати весь коментар
20.09.2021 12:40 Відповісти
Навигатор, вместо дискуссий с ботами их нужно БАНИТЬ. Для этого есть кнопка СПАМ.

ХЗ чем СБУ занимается.. почему мы тут делаем за них их работу?
показати весь коментар
20.09.2021 11:51 Відповісти
..даже не думайте!! Чем больше они будут демонстрировать дикость и идиотизм... заламывая руки от нескольких смертей от прививок... и естественно не будут сами вакцинироваться.. то тем меньше будет процент идиотов. А следовательно это только польза. Так что пусть пишут. Вы же сами видите уровень умственного развития. Весной 2019 73 процента прибитых ... Ну хоть за счёт этих уменьшится процент .)))
показати весь коментар
20.09.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2021 09:41 Відповісти
Ага

- Доктар, а можно я в интернете симптомы погуглю?
- Не занимайтесь самолечением, я сам погуглю!
показати весь коментар
20.09.2021 09:44 Відповісти
Власти скрывают....какая красная зона? Уже давно ЧЁРНАЯ, посмотрите насколько меньше людей стало , 50 процентов уже умерли от Ковида, надо срочно бессрочный локдаун навсегда, так победим!
показати весь коментар
20.09.2021 10:03 Відповісти
Коменданский час.автоматчики на улицах не привытых растреливать на месте
показати весь коментар
20.09.2021 10:29 Відповісти
Тарифы и нищета, по результатам 2 лет работы Зеленского, тут не причем, это все ковид окаянный!
показати весь коментар
20.09.2021 10:42 Відповісти
но эти люди, те которые умерли, в час пик восстают из могил и поэтому я хер могу перейти возле дома улицу - машины сплошным потоком. чтош парашенко творит!11!
показати весь коментар
20.09.2021 10:35 Відповісти
Ковид-зомби, этим двойной бустер или сразу капельницу с Пфайзером.
показати весь коментар
20.09.2021 10:38 Відповісти
Тупорилим знову потрібен дерибан
показати весь коментар
20.09.2021 10:11 Відповісти
вакцинируются всё больше, но и болеют всё больше. я как-то не догоняю...
показати весь коментар
20.09.2021 10:34 Відповісти
Тебе же говорят, не догоняешь ты - потому что тупой (безмозглый)
показати весь коментар
20.09.2021 13:18 Відповісти
Складові "епідемічних показників": достовірність тестів 60%, а також зріст сезонних простудних захворювань.
показати весь коментар
20.09.2021 11:01 Відповісти
Почти каждый 500-й житель США умер от последствий заражения коронавирусом, свидетельствуют статистические данные о заболеваемости в стране, которые приводит телеканал https://edition.cnn.com/2021/09/15/health/us-coronavirus-wednesday/index.html CNN .так это и есть пандемия?или пландемия?
показати весь коментар
20.09.2021 11:37 Відповісти
 
 