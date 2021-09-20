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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчим часом вся Україна перейде в "жовту" зону карантину, - експерт МОЗ Дубров

Найближчим часом вся Україна перейде в

Україна найближчим часом може перейти в жовту зону карантину через зростання темпів поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Сергій Дубров.

"Кабмін з 13 вересня підписав постанову, яка вводить нові карантинні обмеження залежно від кольору країни. На сьогодні вся країна є зеленою. Найближчим часом, скоріше за все, країна буде жовтою. І жовтий рівень епіднебезпеки розповсюджується на всю країну. Далі - помаранчевий або червоний в залежності від кількості випадків в тому чи іншому регіоні, і з відповідними обмеженнями. І що дуже правильно, як мені здається, є пом'якшення карантину для вакцинованих осіб", - розповів Дубров.

Водночас експерт МОЗ зазначив, що темпи розповсюдження коронавірусу залежать від самих українців: "Багато що залежить від нас з вами. Досить непогані результати імунізації за останні місяці показують, що швидкість зростання кількості нових випадків є меншою, ніж під час попередньої хвилі".

Також читайте: Якщо закінчиться вакцина Moderna, українці зможуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer, - експерт МОЗ Дубров

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Знову будуть працювати тільки "правильні" підприємства талановитих власників.
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20.09.2021 10:03
+3
До первой смерти в семье...
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20.09.2021 09:51
+2
Уже слышим 2 недели. В ближайшее время……
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20.09.2021 09:38
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Бігом, а то вкушу!

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20.09.2021 09:27 Відповісти
Пахнет большими деньгами и распилом.
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20.09.2021 09:29 Відповісти
Або ж знову обісралися.
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20.09.2021 09:31 Відповісти
Тоді то вже мухи налетіли.
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20.09.2021 09:35 Відповісти
Штота другое есть?
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20.09.2021 09:45 Відповісти
Для антиваксеров - нет. Это единственный результат вашей упоротости
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20.09.2021 09:46 Відповісти
Тебе голоса нашептали, что ты вечен?)😲
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20.09.2021 09:48 Відповісти
А ты сильно торопишься?
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20.09.2021 09:51 Відповісти
Щаз тебе сюда скопируют про студента, только у него другая бирочка.
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20.09.2021 09:48 Відповісти
И есть доказанная связь того события с тем, что ему предшествовало?
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20.09.2021 09:50 Відповісти
Ваши доказательства не доказательства. Сизифов труд переубедить словами упоротых противников здорового смысла
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20.09.2021 09:59 Відповісти
Уже слышим 2 недели. В ближайшее время……
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20.09.2021 09:38 Відповісти
Да всем уже похрен. Заглянул в маршрутку из области возле метра - ни одного в маске не увидел.
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20.09.2021 09:49 Відповісти
До первой смерти в семье...
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20.09.2021 09:51 Відповісти
Да, в прошлом году все боялись, факт. Теперь только принудилово поможет. Если поможет.
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20.09.2021 09:57 Відповісти
Знову будуть працювати тільки "правильні" підприємства талановитих власників.
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20.09.2021 10:03 Відповісти
Тупорилим знову потрібний дерибан
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20.09.2021 10:10 Відповісти
 
 