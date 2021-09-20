Найближчим часом вся Україна перейде в "жовту" зону карантину, - експерт МОЗ Дубров

Україна найближчим часом може перейти в жовту зону карантину через зростання темпів поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Сергій Дубров.

"Кабмін з 13 вересня підписав постанову, яка вводить нові карантинні обмеження залежно від кольору країни. На сьогодні вся країна є зеленою. Найближчим часом, скоріше за все, країна буде жовтою. І жовтий рівень епіднебезпеки розповсюджується на всю країну. Далі - помаранчевий або червоний в залежності від кількості випадків в тому чи іншому регіоні, і з відповідними обмеженнями. І що дуже правильно, як мені здається, є пом'якшення карантину для вакцинованих осіб", - розповів Дубров.

Водночас експерт МОЗ зазначив, що темпи розповсюдження коронавірусу залежать від самих українців: "Багато що залежить від нас з вами. Досить непогані результати імунізації за останні місяці показують, що швидкість зростання кількості нових випадків є меншою, ніж під час попередньої хвилі".

Також читайте: Якщо закінчиться вакцина Moderna, українці зможуть зробити повторне щеплення препаратом Pfizer, - експерт МОЗ Дубров