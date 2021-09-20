За тиждень під час пожеж в Україні загинули 16 людей, на водоймах - 9, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 13.09 по 19.09) під час пожеж загинули 16 осіб, на водних об'єктах - 9.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 913 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 37 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 428 пожеж, врятовано на пожежах 18 осіб та не допущено знищення вогнем 407 будівель і 50 од. техніки. На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 451 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 302 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тисячі 261 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб.

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