УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11647 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
11 439 24

Справи Майдану: Затримано ексчиновника МВС, якого підозрюють у вбивстві трьох учасників Революції Гідності

Справи Майдану: Затримано ексчиновника МВС, якого підозрюють у вбивстві трьох учасників Революції Гідності

Затримано ексчиновника ГУ МВС України в м.Києві, який переховувався від слідства і суду. Чоловіка підозрюють у вбивстві трьох учасників Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258; ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5,12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України).

Також дивіться: Справа Майдану: в суді допитали брата убитого активіста Максима Шимка. ФОТО

Автор: 

затримання (4336) майдан (763) МВС (3499) Правоохоронні органи (2706) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
щас его Татаров в центральный аппарат МВД устроит на роботу.. это ценный кадр..
показати весь коментар
20.09.2021 09:53
+8
Вопрос к цензору:- экс-чиновник ГУМВД это кто? Бесфамильный бомж?
показати весь коментар
20.09.2021 10:27
+6
або московитам вiддадуть
показати весь коментар
20.09.2021 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щас его Татаров в центральный аппарат МВД устроит на роботу.. это ценный кадр..
показати весь коментар
20.09.2021 09:53 Відповісти
або московитам вiддадуть
показати весь коментар
20.09.2021 10:04 Відповісти
Был бы нужен козломордым, уже давно бы забрали... Значит не нужен, или нужен именно здесь...
показати весь коментар
20.09.2021 10:10 Відповісти
На блок посту стоял
показати весь коментар
20.09.2021 10:07 Відповісти
Татаров и Портнов своего подельника по убийствам, избиениям и уничтожению Майдана не отдадут, будут защищать
показати весь коментар
20.09.2021 12:15 Відповісти
100%.Гэтьман же всех пересажал,а Зебил повыпускал.Слава Гэтьману!Смерть зебилам!
показати весь коментар
20.09.2021 12:54 Відповісти
обменяют на таксиста с лугандона...
показати весь коментар
20.09.2021 10:24 Відповісти
Не на таксиста, а на проститутку и та на следующий день попросится назад в Лугандон, на прежнее место работы.
показати весь коментар
20.09.2021 12:41 Відповісти
министром "культуры" ? ))))))))))
показати весь коментар
20.09.2021 17:21 Відповісти
Вопрос к цензору:- экс-чиновник ГУМВД это кто? Бесфамильный бомж?
показати весь коментар
20.09.2021 10:27 Відповісти
Да. Такое бывает.
показати весь коментар
20.09.2021 16:45 Відповісти
Скрывался в ДСО при МВД, как и все бывшие?
показати весь коментар
20.09.2021 10:36 Відповісти
А Петя за все эти годы не смог найти убийцу на майдане.
показати весь коментар
20.09.2021 11:16 Відповісти
не впізнаю з одного речення, тому цікавлюсь: а який тут в тебе був логін до деактивації?
показати весь коментар
20.09.2021 11:51 Відповісти
Увага! руська -ясичний бот фсб
показати весь коментар
20.09.2021 12:57 Відповісти
такой как ты? вы там все друг друга знаете?
показати весь коментар
20.09.2021 17:00 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. "новенького" - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Хоч би почитав тут в блогах Наливайченка, як подібні злочинці розшукуються; навіть, якщо вони не виїзжають за межі України
показати весь коментар
20.09.2021 11:50 Відповісти
Поразительная оперативность в поимке террориста, убившего майдановцев 7 лет назад...
показати весь коментар
20.09.2021 11:57 Відповісти
зеля с лысым збонитовыми палками колотил народ и прокатило
показати весь коментар
20.09.2021 12:26 Відповісти
Почему не называют фамилии таких людей? Почему фото лиц заштриховывают? Как дальше следить за развитием событий не зная фамилии?
показати весь коментар
20.09.2021 12:35 Відповісти
А нечего следить кому ни попадя!
показати весь коментар
20.09.2021 16:47 Відповісти
Хорошо было бы если бы опубликовали биографии всех погибших на майдане. Профессии, где родились, где учились, все места работы в течении жизни.
показати весь коментар
29.10.2021 12:04 Відповісти
 
 