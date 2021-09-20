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Новини
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Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба

Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба

Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський консолідує міжнародну підтримку нашої держави заради протидії агресії РФ, залучення інвестицій і боротьби з пандемією COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій в Україну, боротьби з пандемією COVID-19", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Генеральна асамблея ООН - це можливість провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штаб-квартирі ООН.

"Президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами кількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", - заявив глава МЗС України.

Крім того, за словами Кулеба, "червоною ниткою" участі Зеленського в Генасамблеї і переговорів на всіх рівнях буде тема Криму.

Також читайте: Делегацію України для роботи в Генасамблеї ООН очолить глава МЗС Кулеба, - розпорядження Зеленського

"Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити велику залученість ООН у питання Криму", - зазначив Кулеба.

Міністр також додав, що "президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі у сферах безпеки, політики та економіки".

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Крим (14127) НАТО (6424) ООН (3340) США (22525) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Ну і .... Скільки хвилин виділили зеленському іноземні лідери ?
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20.09.2021 09:55
+7
По нотам для рояля с оркестром там расписано.
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20.09.2021 09:57
+7
Охріненний підбір кадрів в команді у ВАЗеленського : колаборанти, корупціонери, дуполизи.
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20.09.2021 10:05
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Ну і .... Скільки хвилин виділили зеленському іноземні лідери ?
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20.09.2021 09:55 Відповісти
походу только Дуда минут 15 уделит в своем посольстве... свиню маркарову и тут прокинули...
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20.09.2021 10:00 Відповісти
І говорити буде лише він.
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20.09.2021 10:04 Відповісти
як і ленка, по 3 хвилини
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20.09.2021 10:03 Відповісти
..)..вибачте.. спочатку миттєво помилився, прочитавши "іноземні лікарі".. та Великому прездоболу профільні лікарі б не завадили..(
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20.09.2021 10:14 Відповісти
Как всегда анонсируются грандиозные победы а по итогу пшик.
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20.09.2021 09:56 Відповісти
https://www.gismeteo.ua/news/proisshestviya/37852-alabamu-zahlestnuli-vnezapnye-navodneniya/ Бубачка лише намилився до Штатів, а вже: Алабаму захлестнули внезапные наводнения
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20.09.2021 12:43 Відповісти
Повезли в ООН тупу жабу...
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20.09.2021 09:57 Відповісти
рояль не забыл?
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20.09.2021 09:57 Відповісти
По нотам для рояля с оркестром там расписано.
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20.09.2021 09:57 Відповісти
По секундам!!!!
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20.09.2021 09:57 Відповісти
Гром греміт, зємля трясьоцца

Зеля к Байдену нєсьоцца.
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20.09.2021 09:58 Відповісти
у меня друг живёт в Нью-Йорке,надо его предупредить,чтоб свалил куда нибудь на время визита катастрофы.
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20.09.2021 10:03 Відповісти
Охріненний підбір кадрів в команді у ВАЗеленського : колаборанти, корупціонери, дуполизи.
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20.09.2021 10:05 Відповісти
Отправить видосики куда лучше, чем самого Зеленского. Экономия средств и ничего "умного" не ляпнет.
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20.09.2021 10:06 Відповісти
Кінець підтримки.
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20.09.2021 10:06 Відповісти
Почему бьі не поехать туда Порошенко и удивить весь народ теплой встречей с другом Байденом? Или слабо ?
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20.09.2021 10:16 Відповісти
Это встреча друзей или ассамблея ООН. Хотя для зелёных все одно
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20.09.2021 10:19 Відповісти
Генассамблея ООН ещё не началась, а в штате Нью-Йорк американские музыковеды, музыкальные критики и пианисты отмечают резко участившиеся случаи массовой миграции роялей, вызванные тревожными состояниями в фортепианной среде, доходящими до срывов в панику.
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20.09.2021 10:19 Відповісти
Не знаю на предмет "роялей в Нью-Йорке", но парахнявые " уже кипят не на шутку...
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20.09.2021 10:22 Відповісти
Потому что знаем результат поездки вашего клоуна-уже два с половиной года позора. Единственное,что оно умеет,каки вы,это обсираться.
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20.09.2021 10:27 Відповісти
Та да! Вам ведь всё, что не Парашенка то позор....
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20.09.2021 10:34 Відповісти
Ну так надай список успіхів блазня в зовнішній політиці?
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20.09.2021 10:40 Відповісти
На этом моменте у зебуинов наступает традиционный эволюционный тупичек,выходов из которого,по мнению ущербных,два--первый хамить,срываясь на личности и самый частый--просто исчезать затыкаясь
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20.09.2021 10:56 Відповісти
Судя по ,,результатам,, -именно так. Видосики с невиданными ,,победами,, осла для тупорылых- это только для вас аргумент
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20.09.2021 10:42 Відповісти
А що(?), зрозуміти переляк порохоботів - не дивина - гарують не покладаючи рук, а триклятий рейтинг вельмишановного Порошенка стирчить собі у сраці по самі вуха і ніяк не бажає рости. Триватиме так й надалі, превелебний Петро Олексійович неабияк злуватиме та замість гонорарів надає порохоботам стусанів, копняків й запотиличників. А стусанами, копняками й запотиличниками не наїсися. До того ще й боляче та образливо.
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20.09.2021 10:38 Відповісти
А що, нормальні ніки на вашій ботофермі вже скінчилися, що тебе Даздрапєрмой обізвали?
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20.09.2021 10:42 Відповісти
З таким ніком ще і вумнічати....

Мовчіть уже.
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20.09.2021 11:47 Відповісти
На Генассамблею едет дерьмак, и берет с собой эту обезьяну, как его? зеленского.

И как раз не для консолидации поддержки Украины, а совсем наоборот...
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20.09.2021 10:21 Відповісти
- Говорят в Украине "95 квартал" очень популярное шоу. Билеты дорогие и не достать.

- Так давайте их пригласим в ООН выступить. И денег не потратим и поржем.
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20.09.2021 10:23 Відповісти
Рекорд идиотского выступления Хрущёва 12 октября 1960 года будет побит. Вместо ботинка постучит как по роялю .......!
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20.09.2021 10:34 Відповісти
Посмелся найвеличніший знову на прогулянку

потішила фраза чтобы консолидировать международную поддержку Украины

бардак 95 на виезде
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20.09.2021 10:34 Відповісти
обов'язково доповідайте тут кожну хвилину графіку, який розписаний по хвилинах!
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20.09.2021 10:38 Відповісти
Боже!!! Бережи Америку, ООН та Україну.....😊😠
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20.09.2021 10:44 Відповісти
Чувак росте! Третій концерт Рахманінова для фортепіано з оркестром!
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20.09.2021 10:44 Відповісти
График по минутам - лидеры мира стоят в очереди...
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20.09.2021 11:05 Відповісти
Очередная зрада! На этот раз Зеленского не уважил американский журнал Time

К врагам Украины из прокремлевской телекомпании CNN, проклеветавшей на весь мир, что США помогали Украине ловить вагнеровцев, присоединился еще один вражеский рупор: журнал Time…

Где враги Украины составили список ста самых влиятельных людей планеты, но крайне подло не включили туда Владимира Зеленского.

Об этом в саркастическом стиле https://www.facebook.com/kapustin.andrei рассказал в Фейсбуке популярный публицист Андрей Капустин.

Хотя всем отлично известно, что именно Владимир Зеленский уже второй год является одним из самых влиятельных политиков современности.

Сама девушка Мендель об этом заявила.

А после ухода девушки Мендель с поста пресс-секретаря Зеленского, ни Ермак, ни остальной холуятник это ни разу не опровергли.

И тут на тебе - зрада покруче, чем кидалово Австралией Франции по подводным лодкам…

Представляете, Зеленского не включили ни в одну из категорий: ни в ИКОНЫ, ни в ПИОНЕРЫ, ни в ИННОВАТОРЫ, ни в ЛИДЕРЫ, ни в СПОРТСМЕНЫ, ни даже в АРТИСТЫ…

Хотя маловероятно, чтобы какие-то жалкие Bad Bunny, Jason Sudeikis, Mark Bradford и иже с ними смогли бы даже на ученическом уровне исполнить на клавишных без помощи рук хотя бы «Собачий вальс»…

Не говоря уже о «Мурке» или «Оде к радости»…

Так что после такого предательского удара со стороны некогда уважаемого и солидного издания, скатившегося до уровня прокремлевской подстилки, СНБО просто обязан срочно ввести против журнала Time самые жесткие санкции…

А экспертная группа Подоляк-Арестович-Арахамия-Корниенко-Венедиктова во главе с Ермаком срочно должна опубликовать альтернативный, самый объективный список самых влиятельных людей планеты…
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20.09.2021 11:08 Відповісти
👍🏼😆😆😆
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20.09.2021 11:46 Відповісти
Так попробуй поиграть вне рамок расписания, тут же здоровье надо иметь богатырское. А наш пианист загнется, если концерт выйдет за временные рамки.
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20.09.2021 11:15 Відповісти
Вах , какой маладэс !!!
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20.09.2021 11:27 Відповісти
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зелёнский едет отдельной "гостевой" делегацией.😆
хитрое сцыкло 🤣
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20.09.2021 11:43 Відповісти
Ну так шмаркля ж заявляв, що прийшов з Єрмаком і піде тільки з ним..."ми з Тамарой ходім парой"))
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20.09.2021 14:02 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎20.‎09.‎2021


‎Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США. В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
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20.09.2021 12:00 Відповісти
ааа, зрада-зрада, караульчик.
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20.09.2021 12:16 Відповісти
пусть зе переоденется мики-маусом и сбацает в ООН на пианине, хоть денех заработает
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20.09.2021 13:12 Відповісти
А Єрмак - дятлом Вудпеккером )))
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20.09.2021 14:01 Відповісти


tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1439862024004120576 2 ч



Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.



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20.09.2021 13:33 Відповісти
Кулеба останнім часом нагадує ту корову з крисійської комедії про полювання в літаку. "Жить захочешь - не так раскорячишься".
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20.09.2021 14:04 Відповісти
Нах он нужен на ГА ООН ? Его глупость видна невооружённым глазом. Только опозорит страну.
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20.09.2021 15:09 Відповісти
 
 