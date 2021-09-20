Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба

Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський консолідує міжнародну підтримку нашої держави заради протидії агресії РФ, залучення інвестицій і боротьби з пандемією COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій в Україну, боротьби з пандемією COVID-19", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Генеральна асамблея ООН - це можливість провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штаб-квартирі ООН.

"Президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами кількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", - заявив глава МЗС України.

Крім того, за словами Кулеба, "червоною ниткою" участі Зеленського в Генасамблеї і переговорів на всіх рівнях буде тема Криму.

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"Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити велику залученість ООН у питання Криму", - зазначив Кулеба.

Міністр також додав, що "президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі у сферах безпеки, політики та економіки".