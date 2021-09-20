Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба
Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський консолідує міжнародну підтримку нашої держави заради протидії агресії РФ, залучення інвестицій і боротьби з пандемією COVID-19.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок в ефірі одного з українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій в Україну, боротьби з пандемією COVID-19", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що Генеральна асамблея ООН - це можливість провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штаб-квартирі ООН.
"Президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами кількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", - заявив глава МЗС України.
Крім того, за словами Кулеба, "червоною ниткою" участі Зеленського в Генасамблеї і переговорів на всіх рівнях буде тема Криму.
"Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити велику залученість ООН у питання Криму", - зазначив Кулеба.
Міністр також додав, що "президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі у сферах безпеки, політики та економіки".
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Зеля к Байдену нєсьоцца.
Мовчіть уже.
И как раз не для консолидации поддержки Украины, а совсем наоборот...
- Так давайте их пригласим в ООН выступить. И денег не потратим и поржем.
потішила фраза чтобы консолидировать международную поддержку Украины
бардак 95 на виезде
К врагам Украины из прокремлевской телекомпании CNN, проклеветавшей на весь мир, что США помогали Украине ловить вагнеровцев, присоединился еще один вражеский рупор: журнал Time…
Где враги Украины составили список ста самых влиятельных людей планеты, но крайне подло не включили туда Владимира Зеленского.
Об этом в саркастическом стиле https://www.facebook.com/kapustin.andrei рассказал в Фейсбуке популярный публицист Андрей Капустин.
Хотя всем отлично известно, что именно Владимир Зеленский уже второй год является одним из самых влиятельных политиков современности.
Сама девушка Мендель об этом заявила.
А после ухода девушки Мендель с поста пресс-секретаря Зеленского, ни Ермак, ни остальной холуятник это ни разу не опровергли.
И тут на тебе - зрада покруче, чем кидалово Австралией Франции по подводным лодкам…
Представляете, Зеленского не включили ни в одну из категорий: ни в ИКОНЫ, ни в ПИОНЕРЫ, ни в ИННОВАТОРЫ, ни в ЛИДЕРЫ, ни в СПОРТСМЕНЫ, ни даже в АРТИСТЫ…
Хотя маловероятно, чтобы какие-то жалкие Bad Bunny, Jason Sudeikis, Mark Bradford и иже с ними смогли бы даже на ученическом уровне исполнить на клавишных без помощи рук хотя бы «Собачий вальс»…
Не говоря уже о «Мурке» или «Оде к радости»…
Так что после такого предательского удара со стороны некогда уважаемого и солидного издания, скатившегося до уровня прокремлевской подстилки, СНБО просто обязан срочно ввести против журнала Time самые жесткие санкции…
А экспертная группа Подоляк-Арестович-Арахамия-Корниенко-Венедиктова во главе с Ермаком срочно должна опубликовать альтернативный, самый объективный список самых влиятельных людей планеты…
хитрое сцыкло 🤣
20.09.2021
Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США. В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1439862024004120576 2 ч
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.