"Слуга народу" не погодилась із запропонованим Апаратом ВР порядком денним і пропонує розглянути цього тижня законопроєкт про олігархів, - прессекретарка Палійчук

Фракція політичної партії "Слуга народу" не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує Погоджувальній раді власну версію.

Про це повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" пропонує включити до порядку денного Ради на поточному тижні законопроєкти №5599 про олігархів і № 5600 про наповнення бюджету.

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"Також, фракція "Слуга народу" буде пропонувати Погоджувальній раді розглянути і затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроєктів", - додала вона