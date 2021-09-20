Мікроавтобус врізався в зупинку на Львівщині: одна людина загинула, ще одну травмовано. ФОТО

У Львівській області сталася смертельна аварія. На дорозі М-06 "Київ-Чоп" у селі Новий Милятин (Буська міська громада) Золочівського району "Мерседес Спринтер" врізався в зупинку громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з даними ОДА, 19 вересня, близько 18:00 на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" у с. Новий Милятин Золочівського району, водій автомобіля "Мерседес Спринтер", житель м. Самбір 1987, не впорався з керуванням і виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля помер у кареті швидкої допомоги, а пасажир автомобіля - мешканець м. Самбір 1989 року народження, госпіталізований з тілесними ушкодженнями до ЛШМД. Обставини події встановлюються.

Також дивіться: Volkswagen Crafter спровокував ДТП у Києві: загинула дівчина-пішохід, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Фото: facebook/Buskcity