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Новини ДТП
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Мікроавтобус врізався в зупинку на Львівщині: одна людина загинула, ще одну травмовано. ФОТО

У Львівській області сталася смертельна аварія. На дорозі М-06 "Київ-Чоп" у селі Новий Милятин (Буська міська громада) Золочівського району "Мерседес Спринтер" врізався в зупинку громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з даними ОДА, 19 вересня, близько 18:00 на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" у с. Новий Милятин Золочівського району, водій автомобіля "Мерседес Спринтер", житель м. Самбір 1987, не впорався з керуванням і виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля помер у кареті швидкої допомоги, а пасажир автомобіля - мешканець м. Самбір 1989 року народження, госпіталізований з тілесними ушкодженнями до ЛШМД. Обставини події встановлюються.

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Мікроавтобус врізався в зупинку на Львівщині: одна людина загинула, ще одну травмовано 01
Мікроавтобус врізався в зупинку на Львівщині: одна людина загинула, ще одну травмовано 02
Фото: facebook/Buskcity

Автор: 

ДТП (4465) Львівська область (2418)


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Наверное каждая вторая смерть на дороге от долбаных бусов. Ненавижу их как и наркоманов
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20.09.2021 10:12 Відповісти
Перевищив швидкість, напевно. Бо як можна не впоратись з кермуванням на безпечній дорозі ?
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20.09.2021 10:16 Відповісти
Інколи на зупинці багато людей стоїть. Пощастило, що нікого не було.
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20.09.2021 10:17 Відповісти
не суть, конечно, но вроде не на правую, судя по фото.
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20.09.2021 10:19 Відповісти
куда гнал по мокрому???
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20.09.2021 10:23 Відповісти
до Святого Петра на вакцинацію.
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20.09.2021 11:15 Відповісти
"Смотри как я могу!"
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20.09.2021 11:03 Відповісти
Бичари з полтавщини знову нахабно бьют людей. Не перший раз таке. Через ДТП?

https://antikor.com.ua/articles/486070-video_s_izbieniem_muhchiny_gruppoj_neizvestnyh_posredi_dorogi_harjkovskaja_politsija_nachala_proverku
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20.09.2021 11:04 Відповісти
 
 