Так раніше гнали на панщину. Покірний кріпосний народ, - кандидат історичних наук Медведєв про натовпи бюджетників на голосуванні в РФ

Бюджетників, які голосували на виборах в Держдуму РФ, натовпами гнали на виборчі дільниці. Таким чином влада створює покірний і керований народ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук керівник проєкту Радіо Свобода "Археологія", кандидат історичних наук Сергій Медведєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому таке важке враження від усіх цих відео передвиборчих вкидань, каруселей, підробок, урн з подвійним дном? Начебто поруч відбувається насильство куди більш значуще - вбивають і труять опонентів, б'ють тисячі людей, садять сотні, катують, погрожують, висилають - загублені життя, поламані долі, втрачена власність ... Але все одно від виборів особлива гидливість, як ніби прямо при тобі, відкрито і цинічно, не соромлячись знявши штани, регочучи і знімаючи на відео, групою ґвалтують людину. Це почуття десять років тому, в грудні 2011 року, мене буквально виштовхнуло на Чисті Пруди", - підкреслює він.

За його словами, різниця в тому, що труять, б'ють і катують спеціально поставлені державою люди. А ґвалтують вибори - мільйони простих громадян: члени виборчкомів, секретарі, вчителі, охоронці, муніципальні службовці, адміністрація. І бюджетники.

"Найбільш гнітюче враження залишилося від виду людей, які прийшли в п'ятницю в 8 ранку за рознарядкою установ. Черги в 200, 300, 500 осіб. Повні школи, спортзали, люди стоять впритул, половина без масок, хоча, здавалося б, говорили, що голосування рознесли на три дні, щоб мінімізувати контакти. Але спеціально зробили робочу п'ятницю ранок, щоб бюджетні і навколобюджетні організації зобов'язали своїх співробітників проголосувати зранку і відзвітувати (мабуть з фотографіями заповнених бюлетенів), щоб начальство заздалегідь отримало попередню картину і встигло мобілізувати резерви. І ось вигляд цих кріпаків виборців - сірі, безрадісні, відвертаються від камер і питань, прекрасно розуміють, що беруть участь у чомусь ганебному, але не бажають вийти з цієї системи приниження і покори. Я виріс у Радянському Союзі, але навіть там ніколи не бачив таких безликих, покірних, одночасно пасивних і агресивних натовпів, навіть на фотографіях сталінських мітингів часів репресій, "розстріляти, як скажених псів" - там хоча б палаючі очі. Ні, ці особи з'явилися тільки в 21 столітті, на путінгах, ходах і тепер на виборах", - пише він.

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"І я дивлюся на них і розумію, що ось він, справжній Путінленд, кров і плоть, основа режиму, а навіть не ланцюга ОМОНу і росгвардії. Під сто мільйонів (із сім'ями) кріпаків, державного стану, який безпосередньо залежить від бюджету, над яким був відновлений повний політичний, пропагандистський і електоральний контроль. Власне, це головне соціально-політичне досягнення двадцятиліття: удушення недержавного сектору, вбивство вільного ринку і третього стану і відтворення покірного і керованого кріпосного народу: як раніше гнали на панщину, так зараз женуть на вибори - в колону по одному, з раннього ранку", - продовжує Медведєв.

"І як зламати код цієї системи станового рабства, яка стоїть на централізованому розподілі ресурсів і адміністративному диктаті - з цієї черги мені не видно", - резюмував він.