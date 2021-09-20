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Наєв розповів, на яку іноземну зброю розраховує Україна: ЗРК, системи ПРО, ракетні комплекси Seaspear та Bayraktar

Наєв розповів, на яку іноземну зброю розраховує Україна: ЗРК, системи ПРО, ракетні комплекси Seaspear та Bayraktar

Збройні сили України потребують сучасних засобів протиракетної оборони (ПРО) і зенітних ракетних комплексів. Закупівля ЗРК можлива як імпорт або отримання як матеріально-технічна допомога від країн партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонно-промисловий комплекс України за останні роки відзначається реальними практичними проектами, які значно посилюють обороноздатність нашої країни. Це і ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха", і модернізовані літаки Міг-29, Су-25 та Су-27, гелікоптери Мі-8, танки Т-64БМ "Булат", новітні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар", радіолокаційні станції РЛС-36Д6, безпілотники Spectator-М1. Так, зроблено багато, але потрібно продовжувати подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України задля зменшення та нейтралізації загроз національній безпеці України, починаючи від можливостей економіки та оборонно-промислового комплексу", - розповів він.

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"Водночас є нагальна потреба у подальшому розвитку озброєння в напрямку протиракетного, зенітно-ракетного прикриття, нанесення ударів та вогневого ураження засобами ракетного, ракетно-артилерійського, артилерійського озброєння, у тому числі високоточного, по сухопутним та морським об’єктам противника тощо", - додав Наєв.

"Як доцільний варіант підсилення військових частин та підрозділів Збройних Сил України сучасними засобами протиракетної оборони (ПРО) та ЗРК можлива їх закупівля за імпортом або отримання у якості матеріально-технічної допомоги від країн партнерів. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси, комплекси тактичних систем ПРО, протикорабельні ракетні комплекси на корвети та ракетні катери; ракетні комплекси РК МБ Seaspear у межах меморандуму з Великою Британією, ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 Bayraktar", - акцентував він.

Автор: 

оборона (4770) зброя (7435) ракети (4008) ЗСУ (7500) Наєв Сергій (352) ОПК (208)


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Топ коментарі
+12
Приєна новина, це добре що КОС дбає за озброєнням!!!
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20.09.2021 11:13
+12
Отличная новость, апгрейд нашего вооружения и закупка, а ещё лучше принятие как помощь нового оружия значительно усилят мощь ВСУ
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20.09.2021 11:19
+11
******* озброєння - сильна армія.
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20.09.2021 11:18
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обгадити людину не знаючи її це так "по-нашому"
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20.09.2021 10:59 Відповісти
НАШ ОПК показал и сделал реальные практические проектамы, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. ЗСУ нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО) и зенитных ракетных комплексах. Будет помощ партнеров - Респект!
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20.09.2021 11:08 Відповісти
-Ввести Военное Положение

-Назначить ответственных за поставки вооружения:

- коломойский ЗРК 300 шт.

- ахметов системы ПРО 45 шт.

- парашенко Байрактары 2999 шт.

-За невыполнение Высшая мера с кофискацией.
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20.09.2021 11:30 Відповісти
Пушки вместо масла....
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20.09.2021 11:09 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне.
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20.09.2021 11:27 Відповісти
Приєна новина, це добре що КОС дбає за озброєнням!!!
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20.09.2021 11:13 Відповісти
******* озброєння - сильна армія.
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20.09.2021 11:18 Відповісти
Отличная новость, апгрейд нашего вооружения и закупка, а ещё лучше принятие как помощь нового оружия значительно усилят мощь ВСУ
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20.09.2021 11:19 Відповісти
Всім, хто намагається порозумнічать в коментах, до відома, КОС не займається розробкою нових видів озброєння, а безпосередньо керує всіма наявними в нього засобами, які він і не повинен озвучувати, але в нього запитали, він знає, тому і відповів, відстаньте з зайвими питаннями до нього
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20.09.2021 11:39 Відповісти
Посилюємо наші границі новітнім озброєнням!!! 👍
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20.09.2021 11:51 Відповісти
Я дуже задоволений потужним проривом у розвитку оборонно- промислового комплексу України. Вся ця новітня зброя є своєрідним гарантом нашої безпеки.
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20.09.2021 11:51 Відповісти
Модернізація ЗСУ, у вигляді розвитку різних видів зброї, це вірний напрямок у зміцненні нашої армії, та безпеки країни
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20.09.2021 11:56 Відповісти
Робота триває і ми це бачимо. На запитання про озброєння Наєв відповів зрозуміло та чітко. Мене особисто це задовольняє. Разом переможемо!
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20.09.2021 12:06 Відповісти
Важко сперичатись. Нам потрібні різні зразки, як вітчизняні так і закордонні. Проте нам потрібно не тільки новітне озброєння, але і підготовка кадрів.
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20.09.2021 12:32 Відповісти
Наєв і не повинен займатись питаннями ДОЗ, зброї та закупок, як і вироблення озбоєння. Там є ціли ряд заступників МОУ і цілий Гусєв в Укроборонпромі. Його спитали як людину, яка обізнана в цих питаннях як віськовий. Він по-ходу і відповів на питання...
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20.09.2021 12:37 Відповісти
Ту зброю, яку потрібно ми отримаємо! Не забувайте, що в нас є і своя, якою даємо адекватну відповідь.
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20.09.2021 13:57 Відповісти
Наєв, як досвідчений військовий керівник, в інтервью все зрозумило пояснив про неохідність розвітку протиповітряної оборони в Україні шляхом модернізаціїї озброєння що мають на озброєнні Збройні Сили України, виробленні нових зразків та отримання від партнерів нових зенітно-ракетних систем. Надіємося що кервництво держави це розуміють, Разом переможемо!!!
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20.09.2021 16:14 Відповісти
 
 