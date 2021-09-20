Наєв розповів, на яку іноземну зброю розраховує Україна: ЗРК, системи ПРО, ракетні комплекси Seaspear та Bayraktar

Збройні сили України потребують сучасних засобів протиракетної оборони (ПРО) і зенітних ракетних комплексів. Закупівля ЗРК можлива як імпорт або отримання як матеріально-технічна допомога від країн партнерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонно-промисловий комплекс України за останні роки відзначається реальними практичними проектами, які значно посилюють обороноздатність нашої країни. Це і ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха", і модернізовані літаки Міг-29, Су-25 та Су-27, гелікоптери Мі-8, танки Т-64БМ "Булат", новітні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар", радіолокаційні станції РЛС-36Д6, безпілотники Spectator-М1. Так, зроблено багато, але потрібно продовжувати подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України задля зменшення та нейтралізації загроз національній безпеці України, починаючи від можливостей економіки та оборонно-промислового комплексу", - розповів він.

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"Водночас є нагальна потреба у подальшому розвитку озброєння в напрямку протиракетного, зенітно-ракетного прикриття, нанесення ударів та вогневого ураження засобами ракетного, ракетно-артилерійського, артилерійського озброєння, у тому числі високоточного, по сухопутним та морським об’єктам противника тощо", - додав Наєв.

"Як доцільний варіант підсилення військових частин та підрозділів Збройних Сил України сучасними засобами протиракетної оборони (ПРО) та ЗРК можлива їх закупівля за імпортом або отримання у якості матеріально-технічної допомоги від країн партнерів. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси, комплекси тактичних систем ПРО, протикорабельні ракетні комплекси на корвети та ракетні катери; ракетні комплекси РК МБ Seaspear у межах меморандуму з Великою Британією, ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 Bayraktar", - акцентував він.