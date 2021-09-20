"Демократія по-російськи": Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як "альтернатива" партії Путіна
У Росії завершилися триденні вибори до Держдуми VIII скликання. У виборах брали участь 14 політичних партій, громадяни РФ обирали 225 депутатів за партійними списками і стільки ж за одномандатними округами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, спостерігачі по всій країні фіксують масові вкидання бюлетенів.
На камери потрапило, як невідомі люди - а іноді і члени виборчих комісій - запихають пачки з бюлетенями до урн. При цьому поліція в низці випадків затримувала не порушників, а спостерігачів, які фіксують вкидання.
Крім того, вперше з 1993 року ОБСЄ не буде спостерігати за виборами в Росії. Через санітарно-епідеміологічні причини Росія обмежила кількість спостерігачів від організації, після чого ОБСЄ оголосила, що не відправлятиме на вибори своїх представників.
Неодноразово фіксувалися факти побиття і бійок на виборчих дільницях. Так, поліція в петербурзькій ДВК побила кандидата в закзібрання. Раніше він зафіксував зникнення кількох сотень чистих бюлетенів. А на виборах у Махачкалі представник "Єдиної Росії" напав на члена виборчої комісії від "Яблука".
ЦВК Росії підрахував 85% протоколів на виборах за партійними списками. З великим відривом лідирує партія влади - "Єдина Росія" (49,7%), за нею йде КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% підтримки, у "Справедливої Росії" - 7,3%, а у партії "Нові люди" - 5,3%.
Такий високий результат КПРФ багато експертів пов'язують з протестним голосуванням. Багато виборців голосували за КПРФ, аби не голосувати за "Єдину Росію".
Варто зазначити, що в Чечні обирали главу республіки. Після обробки 53,88% протоколів лідирує чинний глава республіки Рамзан Кадиров з результатом 99,63%.
Також вибори до Держдуми РФ проводились і на окупованих територіях Донбасу і Криму. Повідомлялося, що окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ.
Водночас МЗС України закликає всі країни і міжнародні організації негайно відреагувати на протиправні дії Росії і не визнавати результатів виборів до Держдуми.
Україна вважає організацію і проведення голосування на виборах до Держдуми РФ в окупованих Криму і на Донбасі грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.
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А зараз хто заробляє на війні?????
* Визнана в РФ терористичною організацією
Гдетог 15% рамхождение с опросами.
На самом деле код этой системы достаточно прост. Как показывает история такие системы рассыпаются, как карточный домик, сразу, как только становится нечего централизовано распределять, ввиду жёсткого дефицита ресурсов. Проще говоря крах экономики- кнопка «выкл» путинского режима. И весь цивилизованный мир сейчас должен над этим работать. Если есть желание предотвратить беды, которые обязательно ещё натворит это государство-террорист.
Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.
«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.
«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.
«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».