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Новини
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"Демократія по-російськи": Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як "альтернатива" партії Путіна

У Росії завершилися триденні вибори до Держдуми VIII скликання. У виборах брали участь 14 політичних партій, громадяни РФ обирали 225 депутатів за партійними списками і стільки ж за одномандатними округами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, спостерігачі по всій країні фіксують масові вкидання бюлетенів.

На камери потрапило, як невідомі люди - а іноді і члени виборчих комісій - запихають пачки з бюлетенями до урн. При цьому поліція в низці випадків затримувала не порушників, а спостерігачів, які фіксують вкидання.

Крім того, вперше з 1993 року ОБСЄ не буде спостерігати за виборами в Росії. Через санітарно-епідеміологічні причини Росія обмежила кількість спостерігачів від організації, після чого ОБСЄ оголосила, що не відправлятиме на вибори своїх представників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі ОРДЛО могли безперешкодно кілька разів голосувати на виборах до Держдуми РФ, - правозахисники

Неодноразово фіксувалися факти побиття і бійок на виборчих дільницях. Так, поліція в петербурзькій ДВК побила кандидата в закзібрання. Раніше він зафіксував зникнення кількох сотень чистих бюлетенів. А на виборах у Махачкалі представник "Єдиної Росії" напав на члена виборчої комісії від "Яблука".

ЦВК Росії підрахував 85% протоколів на виборах за партійними списками. З великим відривом лідирує партія влади - "Єдина Росія" (49,7%), за нею йде КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% підтримки, у "Справедливої Росії" - 7,3%, а у партії "Нові люди" - 5,3%.

Демократія по-російськи: Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як альтернатива партії Путіна 01
Демократія по-російськи: Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як альтернатива партії Путіна 02

Такий високий результат КПРФ багато експертів пов'язують з протестним голосуванням. Багато виборців голосували за КПРФ, аби не голосувати за "Єдину Росію".

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Варто зазначити, що в Чечні обирали главу республіки. Після обробки 53,88% протоколів лідирує чинний глава республіки Рамзан Кадиров з результатом 99,63%.

Також вибори до Держдуми РФ проводились і на окупованих територіях Донбасу і Криму. Повідомлялося, що окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ.

Водночас МЗС України закликає всі країни і міжнародні організації негайно відреагувати на протиправні дії Росії і не визнавати результатів виборів до Держдуми.

Україна вважає організацію і проведення голосування на виборах до Держдуми РФ в окупованих Криму і на Донбасі грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) Кадиров Рамзан (527) путін володимир (23761) росія (64935) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+24
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20.09.2021 10:39
+22
В Чечне второй день идет поиск тех 0,37% что проголосовали против Кадырова, большая часть уже задержана и раскаивается в совершенном преступлении.))
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20.09.2021 10:40
+9
Партія покидькив "єдина фашистська рашка"
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20.09.2021 10:38
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Партія покидькив "єдина фашистська рашка"
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20.09.2021 10:38 Відповісти
дурник, рашка напала війною на Україну, і ці фашисти з цієї фашистської партії палко це підтримують... а для таких як ти говорять що фашисти це ми
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20.09.2021 10:52 Відповісти
ЗЕбіли на кшталт весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Порох вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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20.09.2021 10:56 Відповісти
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20.09.2021 11:16 Відповісти
цей зебіл ніколи не зізнається що зеЛох зараз заробляє не тільки на війні, а й на великому крадівництву, посадці дерев, експорту е/е та вугілля з рашки, университету накштальт трускавецької академії, деребану бюджету через друзів, кумів, сусідів та любовників - та все виводить в офшори Оману та Катару.
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20.09.2021 12:40 Відповісти
Интересно, что будет с теми 0,37, которые "голосовали" не за кадырку или мб то все испорченные бюллетени?
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20.09.2021 11:17 Відповісти
А нас при СРСР вчили, що російського мужика в стойло не поставиш - Кіндратій Булавін, Степан Разін, Омелян Пугачов тощо... Поставили, нагнули и відтрахали...
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20.09.2021 11:42 Відповісти
Дещо не так - поставили, нагнули і.... трахають безперестанку.
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20.09.2021 12:16 Відповісти
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20.09.2021 10:39 Відповісти
кадыркин лох, в сравнении с фюрером всея паРаша. там 146%.
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20.09.2021 10:39 Відповісти
поржал с выборов в Чечне) КНДР во всей ее красе...
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20.09.2021 10:40 Відповісти
В Чечне второй день идет поиск тех 0,37% что проголосовали против Кадырова, большая часть уже задержана и раскаивается в совершенном преступлении.))
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20.09.2021 10:40 Відповісти
да ладно, то сам Кадыров проголосовал против себя, типа демократические выборы
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20.09.2021 12:08 Відповісти
В ході голосування на окрузі Брюханова один спостерігач зауважив в кабінеті географії прапор Чеченської Республіки Ічкерія *.

* Визнана в РФ терористичною організацією

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20.09.2021 10:43 Відповісти
Я одного не пойму, зачем так явно позориться и вкидывать пачки бюлетеней, типо их кто то считать будет?
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20.09.2021 10:44 Відповісти
Рукожопы))) По другому не умеют)))
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20.09.2021 11:07 Відповісти
Не смогли удержаться, чтобы не хапнуть часть голосов зюганова и жирика.

Гдетог 15% рамхождение с опросами.
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20.09.2021 10:48 Відповісти
вполне ожидаемо
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20.09.2021 10:51 Відповісти
кадыров новый русский през??)
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20.09.2021 10:58 Відповісти
не, он смертник. сдохнет сразу после фюрера
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20.09.2021 11:07 Відповісти
тож кадиров саму памфілову переплюнув! от що значить вірний путінський слуга
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20.09.2021 11:02 Відповісти
На політичній мапі світу нова форма влади. Спецслужби Россії вибирають і вирощують собі працівників. А останні в свою чергу імітують демократію, призначають керівників, депутатів і контролюють їх. ФСБ щиро думають, що так для всіх краще, оскільки російске суспільство не готове до справжньої демократіх (до речі подивіться на рейтинг комуністів у 21-му сторіччі) - інакше 90-і. В пакет такої влади входять "маленькі переможні війни" з анклавами/ексклавами, випалювання Чечні бомбами об'ємного вибуху, "Новічок", політв'язні, куплені політики на Заході і т.д. Експеримент підживлюється цінами на нафту-газ-корисні копалини.
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20.09.2021 11:21 Відповісти
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20.09.2021 11:36 Відповісти
«И как взломать код этой системы сословного рабства, стоящей на централизованном распределении ресурсов и административном диктате - из этой очереди мне не видно».(c)

На самом деле код этой системы достаточно прост. Как показывает история такие системы рассыпаются, как карточный домик, сразу, как только становится нечего централизовано распределять, ввиду жёсткого дефицита ресурсов. Проще говоря крах экономики- кнопка «выкл» путинского режима. И весь цивилизованный мир сейчас должен над этим работать. Если есть желание предотвратить беды, которые обязательно ещё натворит это государство-террорист.
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20.09.2021 11:44 Відповісти
говнороссия...
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20.09.2021 11:56 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Зюганов уже вчера на прессконференции высказал беспокойство об исторической потере "русских украинцев". А КПРФ не хочет спросить у украинцев хотят ли они в состав россии? Мрак продолжается.
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20.09.2021 12:04 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/09/20/poroshenko-vymagaye-rozsliduvaty-chomu-vlada-dozvolyla-nezakonni-vybory-do-derzhdumy-na-terytoriyi-********/ Порошенко вимагає розслідувати, чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України *

Проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на території України є неприйнятним і вимагає розслідування правоохоронних органів. Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я повністю підтримую пропозиції більшості фракцій, які прозвучали щодо негайного розгляду Постанови Верховної Ради про невизнання виборів в Росії у зв'язку з проведенням їх на території анексованої республіки Крим. За визнанням самої російської влади, більше 200 тисяч українських громадян Донбасу, яким були всунуті паспорти, були затягнуті в тому числі і через механізм електронного голосування на ці незаконні вибори», - зазначає Порошенко.

«Але ми тут знову бачимо політику подвійних стандартів. Хотів би нагадати, що за часів моєї каденції за моїм дорученням було заборонено проведення фейкових фальсифікованих виборів Російської Федерації на території України», - констатує п'ятий Президент.

«Тут раптом Офіс президента, влада і окремі представники «Слуг народу» з парламенту дозволяють проводити ці вибори на території консульських і дипломатичних установи в Україні. А як ви зараз збираєтеся звертатися до світової громадськості не визнавати ці вибори, коли ви своїм розпорядженням дозволяєте їх проведення? Це класичний зразок поведінки «слуг»: «піплу - відосики», а самі робите абсолютно неприйнятні речі», - обурився Петро Порошенко.

«Я вимагаю розслідування, яким чином незаконні вибори проводилися на території України», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
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20.09.2021 12:14 Відповісти
 
 