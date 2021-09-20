"Демократія по-російськи": Кадиров набрав 99,63% голосів, побиття на дільницях і КПРФ як "альтернатива" партії Путіна

У Росії завершилися триденні вибори до Держдуми VIII скликання. У виборах брали участь 14 політичних партій, громадяни РФ обирали 225 депутатів за партійними списками і стільки ж за одномандатними округами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, спостерігачі по всій країні фіксують масові вкидання бюлетенів.

На камери потрапило, як невідомі люди - а іноді і члени виборчих комісій - запихають пачки з бюлетенями до урн. При цьому поліція в низці випадків затримувала не порушників, а спостерігачів, які фіксують вкидання.

Крім того, вперше з 1993 року ОБСЄ не буде спостерігати за виборами в Росії. Через санітарно-епідеміологічні причини Росія обмежила кількість спостерігачів від організації, після чого ОБСЄ оголосила, що не відправлятиме на вибори своїх представників.

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Неодноразово фіксувалися факти побиття і бійок на виборчих дільницях. Так, поліція в петербурзькій ДВК побила кандидата в закзібрання. Раніше він зафіксував зникнення кількох сотень чистих бюлетенів. А на виборах у Махачкалі представник "Єдиної Росії" напав на члена виборчої комісії від "Яблука".

ЦВК Росії підрахував 85% протоколів на виборах за партійними списками. З великим відривом лідирує партія влади - "Єдина Росія" (49,7%), за нею йде КПРФ (19,6%). У ЛДПР - 7,5% підтримки, у "Справедливої Росії" - 7,3%, а у партії "Нові люди" - 5,3%.





Такий високий результат КПРФ багато експертів пов'язують з протестним голосуванням. Багато виборців голосували за КПРФ, аби не голосувати за "Єдину Росію".

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Варто зазначити, що в Чечні обирали главу республіки. Після обробки 53,88% протоколів лідирує чинний глава республіки Рамзан Кадиров з результатом 99,63%.

Також вибори до Держдуми РФ проводились і на окупованих територіях Донбасу і Криму. Повідомлялося, що окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми РФ.

Водночас МЗС України закликає всі країни і міжнародні організації негайно відреагувати на протиправні дії Росії і не визнавати результатів виборів до Держдуми.

Україна вважає організацію і проведення голосування на виборах до Держдуми РФ в окупованих Криму і на Донбасі грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.